Первый босс Квята и Ферстаппена в «Ф-1» уходит из гонок. Его наследие – чемпионы мира и обожание прессы

От редакции: Привет! Вы в блоге «F1 — королева автоспорта!» , здесь автор переводит интересные тексты о «Формуле-1» и автоспорте. Сегодня – текст легендарного гоночного журналиста Дэвида Тремейна о завершивем карьеру боссе «Торо Россо»\«Альфа Таури» для официального сайта серии. Материал о строгом австрийце, продержавшимся в роли ментора молодежи «Ред Булл» 18 лет, заслуживает плюса!

Для некоторых он был одним из самых неизвестных персонажей в паддоке «Формулы-1». А многие, кто его знал, часто понимали его неправильно. Как и сэр Джек Брэбэм, Франц Тост редко использовал два слова, когда не хватало одного. И поскольку вы часто не были уверены, получите ли вы угрюмый взгляд или веселую ухмылку, всегда было забавно попытаться спрогнозировать последнее.

Я очень люблю и уважаю его, как люблю и уважаю его столь же противоположного соотечественника и зеркальное отражение Гельмута Марко. Они оба – непримиримые гонщики, у которых нет ни времени, ни желания лебезить перед кем-либо, будь то гонщики, инженеры или медиа.

Франц всегда был немногословен, что меня вполне устраивало, потому что он в целом самодостаточный человек, которому не нужно подпитывать собственное эго; его больше волнует, насколько эффективным будет новое днище, чем то, что он считает излишествами современной «Формулы-1».

Из-за этого люди легко воспринимали его как угрюмого. Я предпочитаю думать о нем как о сосредоточенном. И если Гельмут был идеальным человеком для контроля за инвестициями Дитриха Матешица в «Ред Булл», то Франц был идеальным коллегой для управления сестринской командой «Торо Россо», которая, конечно же, в последний раз участвовала в гонках в облике «Альфа Таури» с ним во главе в Абу-Даби.

«Я начал работу 8 ноября 2005 года в Фаэнце, и у нас было 85 человек», – объясняет он.

Гюнтер Штайнер не удержался от смеха, когда услышал, что Франц говорит «больше, чем за все прошедшие 18 лет».

«Вначале было не так просто, но, как вы знаете, Дитрих Матешиц сказал мне: «Послушай, есть два столпа: ты должен, во-первых, использовать синергию с «Ред Булл», а во-вторых, обучать молодых гонщиков. Затем они должны переходить в старшую команду, чтобы выигрывать гонки и, если возможно, чемпионаты».

Я подумал: «Ладно, ясно, чего вы хотите, босс». И вот так мы начали».

Он родился 20 января 1956 года в австрийском городе Тринс и неизбежно попробовал себя в гонках и добился неплохих результатов, выиграв в 1983 году австрийский чемпионат «Формулы-Форд», а затем перешел в «Формулу-3».

Но с прагматизмом, который сослужит ему хорошую службу, он понял, что у него нет того, что нужно, чтобы пройти весь путь, и после изучения спортивной науки и менеджмента в университетах Инсбрука и Вены он пошел работать менеджером команды в гоночную школу Вальтера Лехнера.

В 1993 году Тост присоединился к Вилли Веберу (менеджеру братьев Шумахеров – Sports.ru), чтобы управлять его командой «Формулы-3», а затем Вебер попросил его руководить переходом Ральфа Шумахера в японскую «Ф-3000». Это привело его к работе в «БМВ» в «Формуле-1» в качестве менеджера по гоночным операциям в «Уильямсе» с 2000 года, пока он не получил приглашение Матешица.

Я узнал, что скрывается за сердцебиением Франца, когда брал у него интервью для своей книги о Йохене Риндте в первые годы существования «Торо Россо». Он был еще мальчиком в тот день, когда его герой погиб, 5 сентября 1970 года. Помню, когда я спросил его о Йохене, маска сползла, и его энтузиазм вырвался наружу спустя столько лет, как будто это произошло вчера.

«У него была особая харизма. Он был так быстр! А его управление машиной было невероятным. Заносы, угол поворота колес. Эта естественная скорость и контроль. Никто не мог понять, как он это делает. Невероятно!

Я был ребенком 13-14 лет, и он был просто моим героем. Я никогда не встречал его лично, только видел по телевизору, как он ездит, дает интервью и все такое. Но в том, что он говорил, была особая атмосфера и особое послание. Это был человек, который так много рисковал, но при этом получал удовольствие от гонок, не испытывая никакого страха.

Я начал читать книги о гонках, например, Powerslide. Йохен был моим первым и единственным героем. Если говорить об этом, то я был еще подростком, и ни один другой гонщик не оказывал на меня такого влияния.

Я ходил на каждое шоу Йохена Риндта, сначала в Вене, а потом в Эссене. Это было как Мекка, обязательное место. Видеть там «Лотус» 72 было так необычно, он словно открыл во мне особую энергетику. Это было такое особенное чувство. Видеть эти тормозные валы, видеть этот замечательный болид. Ни одно другое гоночное авто не оказывало на меня такого эмоционального воздействия.

В школе у меня на стене висел коллаж, на котором были только фотографии гонок Йохена.

Я был в полном шоке, когда узнал, что он погиб. У нас был ресторан, и я сидел перед радиоприемником, когда услышал новости. Произошла очень страшная авария. Этого не может быть! Никогда в жизни я не испытывал такого потрясения».

Для меня это был мальчик внутри человека, настоящий Франц Тост, которого он предпочитал лишь изредка показывать взрослому миру. Чистый, старой закалки гонщик с неистовой страстью к спорту.

Неизбежно все хотели узнать, как он проведет свой последний уик-энд в «Формуле-1», и его ответ – чистый Франц.

«Я надеюсь, что новое днище будет работать, – сказал он. – Это единственное, что меня интересует. Мы привезли новое днище и новый диффузор, и я надеюсь, что мы выступим хорошо, потому что еще одна цель – финишировать на седьмой позиции в чемпионате конструкторов, и это единственное, что меня интересует».

Как обычно, он был конкурентоспособен до конца – и открыто критиковал стратегию команды…

Как же он оценивает прошедшие 18 лет?

«Должен сказать, это было очень интересное время. И поначалу все шло очень хорошо. Мы получили все материалы, машины от «Ред Булл», и, возможно, все сработало немного слишком хорошо, потому что в 2008 году, когда мы выиграли в Монце, ФИА и команды изменили регламент.

Они изменили требования ко всем необходимым деталям, поэтому нам пришлось почти все делать своими силами. Мы должны были разработать переднее крыло, заднее крыло, весь кузов, диффузор, днище и монокок. У нас не было инфраструктуры для этого, а значит, нужно было найти людей для отдела аэродинамики, конструкторов, производства, контроля качества и всего прочего. Непростое было время.

Но это был вызов, и я должен сказать, мне это понравилось. Я многому научился за это время.

Я бы сказал, что первая победа с Себастьяном Феттелем была действительно ярким событием, потому что это была тяжелая борьба. И все так хорошо сложилось, потому что я помню, как мы сидели с Герхардом Бергером на пит-уолл и знали, что в субботу и воскресенье может пойти дождь, а это было в пятницу.

И тогда я сказал Герхарду: «Я не понимаю, почему все остальные не выезжают». Мокро, а Монца в мокрых условиях не так проста, потому что: а) поверхность меняется в разных частях трассы и б) сзади «Лесмо»-1, «Лесмо»-2 лес, и вода просто так не уходит.

Мы сказали нашим гонщикам проехать как можно больше кругов, чтобы привыкнуть к мокрой трассе. А когда началась квалификация и дождь усилился, я увидел несколько машин, выехавших на промежуточных шинах, и сказал Герхарду: «Забудь о них, они потеряны». И они были потеряны. А потом победа в гонке, все это вместе, было действительно ярким событием, я должен сказать.

Следующий большой шаг сделан в 2018 году, когда мы подписали контракт с «Хондой», мы стали их заводской командой. Почти весь паддок улыбался. Люди из «Макларена» пришли ко мне и сказали, что мы просто с ума сошли – работать вместе с «Хондой», а я ответил: «Джентльмены, подождите, мы поговорим об этом лет через пять».

Но это не заняло пять лет, гораздо раньше стало ясно, что решение было правильным. Сотрудничество с «Хондой» вышло фантастическим, мне оно очень понравилось. И к тому же успешное.

В 2019 году у нас было два подиума, если я правильно помню, один с Дани Квятом на «Хоккенхаймринге» и один с Пьером Гасли в Сан-Паулу, у него была хорошая борьба с [Льюисом] Хэмилтоном, он просто остался впереди на несколько десятых, что-то в этом роде.

И в 2020 году – еще один большой шаг, когда Дитрих Матешиц решил создать эту модную компанию, «Альфа Таури», и сказал, что теперь команда будет называться «Скудерия Альфа Таури», потому что мы должны продвигать ее, и мы были послом этого бренда. Это было захватывающе и интересно.

А Пьеру Гасли удалось еще раз победить в Монце, что означает, что это было действительно успешное время».

За время его руководства командой 17 гонщиков получили пользу от его жесткой любви: Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен выиграли с «Ред Булл» гонки и несколько чемпионатов мира, а Даниэль Риккардо, Карлос Сайнс и Пьер Гасли победили в Гран-при.

А Алекс Албон, Хайме Альгерсуари, Себастьен Бурдэ, Себастьен Буэми, Брендон Хартли, Даниил Квят, Лиам Лоусон, Витантонио Лиуцци, Скотт Спид, Юки Цунода, Жан-Эрик Вернь и Ник де Врис получили свои шансы, в той или иной степени. Это рекорд, которым может гордиться каждый.

На вопрос о том, как молодым гонщикам следует готовиться к карьере в «Формуле-1», Франц дал бесценный ответ в своей отрывистой и откровенной манере, не терпящей возражений.

«Прежде всего, вы должны заниматься картингом каждый день, 24 часа. Потом – «Формула-4»… Начинать заниматься картингом нужно с шести лет. Потом забудьте о школе и всей этой ерунде. Просто переходите в «Формулу-4», когда вам будет 15-16 лет, затем в «Формулу-3», «Формулу-2», а потом мы перейдем к сессиям на симуляторе.

Затем мы проводим частные тесты, примерно 300 или 400 километров, чтобы вы получили лицензию от ФИА. А затем, если вы достаточно опытны и проявляете талант, вы приходите на свободную практику, либо здесь, в Абу-Даби, – здесь хорошо, потому что погода очень постоянная, – и проводите ее. Так было со всеми».

В следующем сезоне команду возглавят бывший сотрудник ФИА Петер Байер и бывший спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис, а Гельмут предположил, что Франц останется в «резерве».

«Самое необычное в нем то, что два чемпиона мира, которых мы привели [Феттель и Ферстаппен], «ходили с ним в школу», – заметил Гельмут.

Обучение было настолько хорошим, что они сразу же смогли бороться за титул в «Ред Булл». В этом его огромная заслуга. Его уход – это не только 18 лет с нами, но и многие другие годы, которые он провел в автоспорте до этого».

Марко добавил: «Франц – твердая кость с мягкой сердцевиной».

Мне кажется, что это прекрасно подытоживает личность, которой будет очень не хватать в паддоке.

Источник: Formula-1 .

Фото: Gettyimages /Peter Fox, Rudy Carezzevoli, Ted West, Mark Thompson