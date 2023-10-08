Экскурсия по фону для «Ф-1» в Мехико: что за город, как там смотрят гонку и развлекают

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: Привет! Вы в блоге «F1 — королева автоспорта!», здесь автор переводит интересные тексты о «Ф-1» и автоспорте. Сегодня – гид по локации для Гран-при Мексики, и он заслуживает плюса!

Яркий и многолюдный город Мехико впервые принял незачетный Гран-при в 1962 году, но уже на следующий год состоялся первый официальный этап: его выиграл Джим Кларк. Так начался роман, который объединил этот вид спорта с одними из самых горячих болельщиков в мире, и все это было окутано оживленной атмосферой фиесты, которая продолжается и по сей день, в немалой степени благодаря тому, что в «Формуле-1» выступает Серхио Перес.

«Автодром имени братьев Родригес» расположен к востоку от города, рядом с ним находится быстрое и эффективное метро, что позволяет легко вернуться в сердце города со всем, что он может предложить, за время, необходимое для того, чтобы съесть тако.

Где и что поесть

Мехико обладает богатым кулинарным наследием, которое включает в себя как дешевую и вкусную уличную еду, продаваемую с тележек, ежедневно выкатываемых на оживленные улицы, так и невероятные блюда высокой кухни, подаваемые страстными и изобретательными шеф-поварами, которые по-новому представляют себе мексиканскую кухню.

Тако – главное мексиканское блюдо. Неважно, предпочитаете ли вы тортилью из традиционной кукурузы или из пшеничной муки, привезенной испанцами, с начинкой из сытного и жирного карнитаса или вкусного гриля аль пастор, – универсальной истиной является то, что самым вкусным тако будет тот, который подают горячим на обочине дороги за несколько песо.

Знаменитый мексиканский шеф-повар Энрике Ольвера, родившийся и выросший в Мехико, впервые открыл всемирно известный ресторан Pujol в 2000 году после окончания Кулинарного института Америки.

То, что начиналось как меню из блюд, типичных для его классического образования, но с использованием мексиканских ингредиентов, вскоре превратилось в праздник мексиканской кухни в новом понимании, а Ольвера стал послом мексиканской гастрономии.

Используя продукцию небольших ферм из различных регионов Мексики, Ольвера помогает сохранить местные традиции и ингредиенты, а также обеспечивает будущее фермеров, выращивающих эту продукцию.

Дегустационное меню ресторана Pujol постоянно меняется, но всегда освещает невероятные мексиканские ингредиенты и переосмысливает их в элегантной манере, что обеспечивает постоянное присутствие этого заведения в списке 50 лучших ресторанов мира.

Особого внимания заслуживает блюдо «Моле Мадре, Моле Нейво», в котором внешний круг приготовлен за 1500 дней и соединен с внутренним кругом из свежеприготовленного соуса. Это идеальная метафора, отражающая пищевую этику Ольверы.

Если волшебная обстановка под открытым небом, утопающая в зелени и щедро украшенная гирляндами, не заставит вас влюбиться в Huset, то вкуснейшее меню, которое меняется каждый день в зависимости от того, что есть на рынке и в сезон, обслуживаемое радушным и знающим свое дело персоналом, несомненно, заставит.

Этот уникальный ресторан, расположенный в оживленном районе Рома в Мехико, – детище шеф-повара венесуэльского происхождения Майколла Кальдерона, который прежде чем открыть собственное заведение, пробовал свои кулинарные способности в различных заведениях города. Это идеальное место, где можно собраться с друзьями и насладиться блюдами, приготовленными почти исключительно на огне с использованием тщательно отобранных ингредиентов в сочетании с влиянием многих стран, в которых Кальдерон жил до того, как обосновался в Мехико.

Кукурузный хлеб, пропитанный медом, собранным в диких ульях традиционным способом на Юкатане, подаваемый со взбитым козьим сыром и посыпанный порошком чили, – воистину выдающееся блюдо, представляющее собой идеальное сочетание высококачественных мексиканских продуктов в современном исполнении.

Из ресторана Balcon del Zocalo, расположенного в самом сердце Мехико, открывается вид на огромное центральное пространство – Зокало. Это элегантный ресторан на террасе, где в непринужденной обстановке подают современное меню из классических блюд мексиканской кухни, а также можно наблюдать за происходящим на главной площади города.

Con Vista al Mar, расположенный в модном районе Рома, – оживленное заведение, специализирующееся на тако из свежих морепродуктов и агуачиле (креветки или гребешки, маринованные в соке лайма и перце чилтепин, обычно сопровождаемые ломтиками огурца) под руководством харизматичного шеф-повара Ирака Роаро, который гордится тем, что предлагает «настоящий пляжный вкус с гриля».

Karisma Cantina еще один красочный и гостеприимный ресторан традиционной мексиканской кухни, расположенный в районе Поланко. Здесь подают вкусные и простые блюда мексиканской кухни, которые можно запить мексиканским пивом или большой маргаритой в компании друзей.

Где остановиться

Как и следовало ожидать, в таком большом городе как Мехико есть множество отелей. Крупные сетевые отели расположены в центре города, недалеко от главной площади или в районе Реформа. В качестве альтернативы можно забронировать номер в одном из множества небольших бутик-отелей в оживленном и космополитичном районе Рома, где вас будут окружать веселые бары и рестораны, расположенные среди оживленных улиц.

Где смотреть гонку

На автодроме есть только одно место, где можно наблюдать за происходящим – это стадион «Форо-Соль». Здесь можно не только заглянуть в кокпит пилота, проезжающего по стадиону, но и ощутить захватывающую атмосферу во время церемонии награждения.

Что стоит знать еще

Несмотря на то, что Мехико является одним из самых густонаселенных мегаполисов мира, в нем удивительно много парков и зеленых зон.

Парк Чапультепек площадью чуть более 700 га является одним из крупнейших парков Мексики и вторым по величине в Латинской Америке. Для жителей Мехико парк является ценной культурно-исторической зоной, где находятся древние руины времен Теотиуакана и ацтеков, а также важным местом, где произрастает множество кипарисов Монтесумы, возраст многих из которых исчисляется сотнями лет, и обитают редкие виды птиц, рептилий и амфибий. Например, аксолотль, находящийся под угрозой исчезновения.

Парк разделен на четыре части, первая из которых самая старая и популярная, ежегодно привлекающая более 15 млн посетителей благодаря Национальному музею антропологии и замку Чапультепек, построенному испанцами в 1785 году как летний домик для вице-короля на вершине холма Чапультепек, некогда священного для ацтеков, а ныне являющегося Национальным историческим музеем.

Чтобы в полной мере ощутить богатую историю и культуру Мексики и Мехико, обязательно посетите музей, расположенный на проспекте Реформа в самом центре парка Чапультепек. В этом музее, пожалуй, одном из самых красивых музеев мира, хранятся тысячи значительных археологических и антропологических артефактов, относящихся к доиспанскому периоду, в том числе Камень Солнца (Календарный камень ацтеков) и сокровища, найденные во времена цивилизации майя.

В отмеченном наградами здании, спроектированном архитектором Педро Рамиресом Васкесом, вокруг центрального двора расположены 11 галерей, которые гармонично вписываются в естественную среду окружающего парка. В этом захватывающем и красивом пространстве можно потерять себя на несколько часов.

В 50 км к северо-востоку от Мехико расположен Теотиуакан – древний мезоамериканский город, заселенный, как считается, еще в 400 г. до н.э. В 1987 году этот самый могущественный и влиятельный город региона был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но, судя по загадочным следам пожара и разгрому произведений искусства, это свидетельствует о каком-то восстании, хотя историки до сих пор не могут понять причину его гибели.

Назвав город Теотиуаканом, что означает «место, где были созданы боги», ацтеки почитали его как место зарождения цивилизации, и он остается одним из самых посещаемых древних памятников Мексики.

На площади в 20 км доминирует Проспект Мертвых шириной 40 м и длиной 3,2 км, а также Пирамида Солнца высотой 65 м и чуть меньше Пирамиды Луны, расположенной по бокам от нее. К сожалению, подняться по неровным ступеням на вершину пирамид уже невозможно, но вы можете полюбоваться их впечатляющими масштабами на уровне земли.

Для того, чтобы взглянуть на город с другой стороны, можно сесть на одну из красочных лодок-трахинерас (туристических лодок) и отправиться на экскурсию по каналам Хочимилько.

Этот оживленный район, прозванный «Мексиканской Венецией» и украшенный традиционными плавучими садами, известными как чинампас, полон торговцев на гребных лодках, продающих свежие продукты и сувениры, а традиционные группы Мариачи развлекают проходящих мимо туристов, которые могут арендовать лодки по часам.

Вы можете выбрать экскурсию по главному Большому каналу или более популярный маршрут, ведущий к острову кукол, где жутковатый вид бесчисленных разлагающихся кукол, висящих на деревьях у якобы призрачной чинампы, где по легенде утонула девушка, заставит вас поспешно вернуться в направлении бодрой музыки Маричи.

Место рождения и пожизненного проживания знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало сегодня является популярным музеем, посвященным ее творчеству и жизни.

В музее, получившем прозвище «Голубой дом» за его кобальтово-синий внешний вид, собраны картины и личные вещи Кало, а также ее мужа Диего Риверы. В студии, где она создавала уникальный стиль искусства, с точностью воссозданы кисти и мольберт с незаконченной картиной Сталина.

Завершите экскурсию в большом внутреннем саду с бассейном с отражением и стенами, облицованными ракушками, и полюбуйтесь многочисленными скульптурами мексиканского художника Мардонио Магана, наполняющими это спокойное и умиротворенное пространство, прежде чем снова отправиться в шумную суету города.

Культурный феномен Lucha Libre (мексиканский рестлинг) с его пьянящей смесью лайкры, атлетизма и спортивной борьбы – это зрелище, которое нельзя пропустить. Этот популярный вид спорта, затмевающий по количеству зрителей только футбол, характеризуется красочными масками, яркими личностями и большим количеством спандекса, и его можно увидеть на большой арене в Мехико каждый вторник, пятницу и субботу.

Если вы хотите провести гоночный уик-энд в атмосфере веселой вечеринки, то Гран-при Мексики должен быть в самом начале вашего списка желаний. Мехико с его высокооктановым настроением, старыми кулинариями, прохладными кварталами, богатой историей и культурой, невероятной и разнообразной кухней – идеальное место для того, чтобы совместить гонки с поистине уникальным приключением.

Забавный факт

Каждый год мексиканцы собираются вместе с семьями и друзьями, чтобы отметить Dia de Muertos (День мертвых) и помянуть усопших близких. Этот праздник, отмечаемый в начале ноября, отнюдь не является мрачным, он сопровождается дарением сахарных черепов и угощением любимыми блюдами у алтарей, украшенных яркими оранжевыми цветами ноготков.

В Мехико праздник отмечается большим красочным парадом с участием карнавальных платьев, танцоров, художников и гигантских скульптур, который проходит через центр Мехико к площади Зокало, и тысячи людей выстраиваются на улицах.

Казалось бы, это давняя традиция Дня мертвых, но на самом деле парад появился в городе только в 2016 году, а вдохновением для него послужил фильм «Спектр» 2015 года, в котором Дэниел Крейг в роли Бонда пытается сорвать террористический заговор и преследует плохих парней через полностью выдуманный парад, полный скелетов и людей, одетых в сложные костюмы в самом начале фильма.

Мексиканское правительство увидело в этом блестящий способ привлечь в город больше туристов и приняло парад в качестве части ежегодных праздников.

Источник: Formula-1.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson / Staff; Global Look Press; en.wikipedia.org