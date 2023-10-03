Экскурсия по фону для «Ф-1» в Техасе: что за город, как там смотрят гонку и развлекают (с комментариями Дэна Риккардо)

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От редакции: Привет! Вы в блоге «F1 — королева автоспорта!», здесь автор переводит интересные тексты о «Ф-1» и автоспорте. Сегодня – гид по локации для Гран-при США, и он заслуживает плюса!

Что получится, если смешать энергию большого города с атмосферой кантри, добавить много крутого и немного странного? Остин, вот что. С тех пор как в 2012 году на «Трассе Америк» на окраине столицы штата Техас впервые прошли гонки «Формулы-1», это место стало одним из самых любимых среди участников и одним из самых долгожданных Гран-при сезона.

Возвращаясь в кокпит в этот уик-энд впервые после травмы руки, полученной в Зандворте, гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо объясняет уникальную энергетику города.

«Мне очень нравится уникальность Остина, люди здесь очень приятные. Вы приходите в бар, а там ковбои, и там есть самые разные личности – мне кажется, что это очень приемлемо. Это просто уникальное, дружелюбное место, где много живой музыки, много баров... так что это определенно мой стиль».

Где и что поесть

Если и есть какой-то стиль еды, синонимичный Остину, то это барбекю. Риккардо соглашается: «Вы должны пойти и купить барбекю, это легко, потому что барбекю здесь повсюду!».

Барбекю в той или иной форме существует в Америке давно, но техасцы обязаны своим особым стилем барбекю европейским иммигрантам, которые поселились в штате в середине 1800-х, открыв бакалейные лавки и мясные рынки в центральной части Техаса.

Мясники коптили остатки мяса, чтобы оно не портилось, и вскоре эти остатки стали основным блюдом для ковбоев и обедневших сборщиков хлопка, и поэтому многие считали барбекю блюдом бедняков.

В 1950-х в ресторанах барбекю стали предлагать грудинку, и именно этот жирный кусок говядины, долго и медленно готовящийся, делает техасское барбекю таким особенным. «Барбекю – это большая достопримечательность для меня, – говорит Даниэль. – Грудинка – то, что я обычно беру, немного жирной грудинки... ммммм!».

В городе так много заведений, специализирующихся на барбекю, что вы будете избалованы выбором, но если вы не знаете, с чего начать, то вот несколько из них, где вы точно не ошибетесь.

Ресторан Terry Black’s BBQ начал работу в Локхарте, расположенном в 30 км от Остина, в 1932 году, а в 2014-м открыл филиал в столице штата. Меню, состоящее из обычных блюд барбекю, не оставит вас равнодушными, но для того, чтобы в полной мере ощутить атмосферу Terry Black’s, обязательно закажите гигантские говяжьи ребра, которые являются фирменным блюдом заведения и по-настоящему выделяют на фоне других.

Семья Куперов готовит барбекю в Остине и угощает знаменитой «Большой отбивной» в одноименном ресторане с 1962 года, завоевав за это время множество сердец и отраслевых наград. Расположенный в центре города на Конгресс-авеню, этот популярный ресторан стоит посетить, чтобы отведать кусочек грудинки и насладиться теплым техасским гостеприимством.

Franklin Barbecue начиналось в 2009 году с небольшого трейлера на обочине остинской автострады, а сейчас это удостоенное наград заведение в Восточном Остине, где толпы людей часами стоят в очереди, чтобы попробовать аппетитную грудинку Аарона Франклина.

Franklin’s посещал Барак Обама еще президентом. В 2020 году ресторан был включен в Зал славы американского барбекю, что еще больше укрепило утверждение о том, что здесь «подают лучшее барбекю во всей Вселенной».

Leroy and Lewis гордится тем, что предлагает «барбекю новой школы, но с обслуживанием старой школы». Здесь стремятся готовить превосходное, изобретательное барбекю, поддерживая при этом местные ранчо, поскольку все мясо поставляется от небольших ответственных производителей поблизости. Помимо грудинки, ребрышек и колбасок, Leroy and Lewis известны тем, что берут отруби и делают их великолепными – попробуйте говяжьи щечки, чтобы оценить барбекю новой школы.

В 30 километрах от Остина, среди холмов, вековых дубов и полевых цветов Техасской горной страны, расположено барбекю Salt Lick, где с 1967 года на открытых кострах коптят легендарное барбекю. В обычную субботу здесь собирается 2 000 человек, которые наслаждаются семейным ужином в красивейшей обстановке Salt Lick. Это место стоит того, чтобы совершить короткую живописную поездку за город.

Если вы устали от барбекю и хотите чего-то другого, то отправляйтесь в одну из многочисленных такерий города, например, в Nixta Taqueria – небольшую домашнюю забегаловку с теплой атмосферой и самопровозглашенной «бомбической кукурузной тортильей, тако и тостад, обслуживаемых обычными людьми, которые искренне заботятся о вашей еде и впечатлениях».

В центре внимания ресторана – люди, а его общественный холодильник, куда можно пожертвовать неиспользованные продукты, является одним из самых посещаемых в Остине. Попробуйте на завтрак тако мигас с жареной фасолью на утином жире – это идеальное начало дня.

Кофейня Try Hard Coffee Roasters в Восточном Остине также предлагает тако на завтрак. В этой небольшой дружелюбной кофейне с красивым лиственным двориком, спрятанным на заднем дворе, продается винил, и диджеи крутят любимые мелодии, пока вы наслаждаетесь тако с карнитасом или двумя, запивая их кофе, приготовленным из зерен собственной обжарки. Это целая атмосфера.

Можно с уверенностью сказать, что в Остине вы не останетесь голодным. От парков фудтраков до забегаловок с барбекю – здесь есть из чего выбрать.

«Барбекю – большая достопримечательность, но я также был в нескольких ресторанах современной американской кухни, и там очень, очень хорошая еда», – говорит Риккардо.

Это такой развивающийся город, что здесь открывается так много классных бутиков-ресторанов. Что касается барбекю, то здесь есть Cooper’s, Terry Blacks, Stubbs, Franklin – если вы хотите стоять в очереди... Впрочем, это действительно вкусно. Недалеко от Cooper’s есть несколько классных мест, но я не хочу раскрывать все секреты!».

Где остановиться

Центр Остина, где регулярно курсируют автобусы до трассы из различных районов города и имеется широкий выбор обычных сетевых отелей, является идеальным местом для размещения и наслаждения всем тем, что может предложить этот уникальный город.

Для более причудливых впечатлений можно остановиться в бутик-отеле в оживленном районе Саут-Конгресс или выбрать один из многочисленных отелей типа «постель и завтрак», чтобы почувствовать кусочек теплого американского гостеприимства.

Где смотреть гонку

«Трасса Америк» – впечатляющая неровная трасса с отголосками «Сильверстоуна», «Сузуки» и «Хоккенхайма» в дизайне, на которой есть множество отличных точек для наблюдения за гонками.

Чтобы насладиться американской атмосферой, едой и напитками на месте, выберите место на главной трибуне на стартовой и финишной прямой.

Для более полного восприятия места у первого поворота открывают панорамный вид на центр Остина, а трибуны в секции «Стадиона» у поворотов 15/16 – это место, где можно наблюдать за гонками в непосредственной близости.

Что стоит знать еще

Техасские лонгхорны, получившие название от местного скота, являются футбольной командой Техасского университета в Остине и регулярно привлекают на матчи огромные толпы зрителей. Риккардо – большой фанат.

«Если у вас есть возможность и подходят даты, сходите на футбольный матч и посмотрите игру техасских Лонгхорнов. Стадион вмещает более 100 тысяч человек – для студенческого футбола это просто потрясающе!».

Мост Конгресс-авеню, перекинутый через озеро Ледиберд в центре Остина, является домом для крупнейшей в Северной Америке колонии летучих мышей. Большое количество летучих мышей начало гнездиться под мостом в 1980-х, когда он был отремонтирован, и в настоящее время, по оценкам, 1.5 миллиона мексиканских свободнохвостых летучих мышей называют мост домом.

Когда-то летучие мыши вызывали непонимание и страх у местных жителей, а теперь стали синонимом города и настолько популярной туристической достопримечательностью, что каждый вечер в сумерках сотни людей собираются на лужайке у моста, чтобы увидеть невероятное зрелище: бесконечные колонны этих ночных млекопитающих вылетают из-под моста в вечернее время, чтобы покормиться.

В качестве альтернативной точки обзора можно заказать один из ночных круизов по озеру Ледиберд с наблюдением за летучими мышами и насладиться видом на это захватывающее зрелище на закате в первом ряду.

Почувствуйте себя ковбоем и отправляйтесь за сапогами! Семейный остинский магазин Allen’s Boots с 1977 года продает традиционные западные сапоги и аксессуары с техасским гостеприимством как жителям Остина, так и знаменитостям, располагаясь на Южной Конгресс Авеню.

В магазине представлены тысячи сапог от пола до потолка, и вы будете избалованы выбором, будь то традиционный стиль или более яркий дизайн, чтобы завершить свой образ. Гигантский красный сапог на боковой стенке магазина просто не может остаться незамеченным.

В Остине в любой день можно послушать живую музыку: тут более 250 заведений по всему городу, и его прозвище «мировой столицы живой музыки» вполне оправдано.

В городе проводятся всемирно известные музыкальные фестивали SXSW (South by Southwest) и Austin City Limits. Многие местные компании жертвуют средства на благотворительность и инициативы, способствующие процветанию музыкального сообщества, особенно после пандемии ковида, в результате которого многие музыканты остались без работы.

Легендарный клуб Continental на South Congress Avenue впервые открыл двери в 1955 году и является одним из старейших непрерывно действующих клубов Остина. В начале он был клубом, где подавали ужин, затем претерпел несколько различных перевоплощений и в конце концов превратился в легендарную площадку для живой музыки, а сейчас является исторической достопримечательностью.

Каждый день недели в этом небольшом, но прекрасно оформленном заведении часто выступает более одного исполнителя живой музыки, что делает его идеальным местом для отдыха с пивом местного производства и наслаждения атмосферой и отличной музыкой.

Если вы хотите попробовать немного странного Остина, загляните в Собор хлама – гигантскую скульптуру, созданную практически из всех видов найденных предметов, которые только можно придумать: инструменты, шины, детали автомобилей, строительные знаки, игрушки, манекены... список можно продолжить.

Расположенный на заднем дворе дома художника, который его создал, собор постоянно находится в состоянии текучки: в него добавляются или удаляются предметы, и на каждом шагу можно увидеть что-то новое. Эта причудливая достопримечательность, привлекающая до 300 посетителей в день, заслуживает внимания, но не забудьте позвонить и договориться о встрече, если художника не будет дома, когда вы планируете прийти.

С его мощным сочетанием непринужденного гедонизма, страстной кулинарной культурой, яркой живой музыки и гостеприимством, нетрудно понять, почему Остин так популярен среди команд и болельщиков «Формулы-1».

Риккардо объясняет, почему ему так нравится этот город: «Когда я в первый раз приехал в Остин, я ничего о нем не знал, но я пошел в город, зашел в маленькие бары, увидел столько живой музыки и был очень, очень рад, что «Формула-1» привезла нас в такое классное место.

У вас есть бары «хонки-тонк», где можно танцевать с незнакомцами! Ты просто подходишь и спрашиваешь людей, не хотят ли они потанцевать – это просто весело».

А если бы ему пришлось охарактеризовать Остин всего тремя словами? «Барбекю. Странный. Кантри».

Пожелаем Остину оставаться и дальше странным.

Забавный факт

В Остине в течение года проводится множество фестивалей, но, пожалуй, самый эзотерический из них проходит в последнюю субботу апреля, когда более пяти тысяч человек собираются в Парке Мира, чтобы отпраздновать день рождения вымышленного осла.

В 1964 году небольшая группа студентов английского факультета Техасского университета, пропустив занятия, отправилась в парк, чтобы повеселиться, и им нужен был повод, чтобы объяснить свои действия. Так как в то время они изучали А. А. Милна (автора любимых книг о Винни-Пухе), они вспомнили, что в одной из историй грустный ослик Иа был подавлен, потому что думал, что все забыли о его дне рождения, и студенты решили устроить вечеринку в честь Иа, украсив ее тортом.

Эта ставшая уже традиционной ежегодная акция привлекает тысячи посетителей из разных стран, которые приезжают насладиться музыкой, едой и уникальным чувством общности, а все вырученные средства направляются в фонд «Друзей леса», который оказывает поддержку малопредставленным местным группам и благотворительным организациям.

Источник: Formula-1.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Erich Schlegel, Chris Graythen; twitter.com/McLarenF1; tripadvisor.ru/; statesman.com; maps.roadtrippers.com/us; backstreetnomad.com/salt-lick-austin; austin.com/; allensboots.com; tryhardcoffee.com; en.m.wikipedia.org/; facebook.com/honkytonkcentral/