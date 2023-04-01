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Определенно он один из лучших в истории «Формулы-1». Джим Кларк дважды выигрывал чемпионат: в 1963-м и 1965-м. Стал лучшим в «500 миль Индианаполиса»-1965. Финишировал вторым в своем классе на «Ле-Мане» 1959-го. Стал третьим в общем зачете 1960-го.

Кларк родился в шотландском Килмани в 1936 году. Он вырос вместе с четырьмя сестрами на ферме недалеко от границы с Англией. Через несколько лет для завершения образования отправился в школу Лоретто в Эдинбурге. Его основными спортивными интересами стали крикет и хоккей.

Однако, когда ему было 16 лет, дядя и дедушка скончались. Ему пришлось вернуться домой. На тот момент Кларк не мечтал стать гонщиком. Он знал, что от него, имеющего нескольких сестер, ожидают принятия семейного бизнеса по разведению овец. В общей сложности семья владела пятью тысячами гектар.

Однажды направляясь на встречу молодых фермеров (организации в Шотландии, которая служит социальным центром для каждого региона, проводя всевозможные мероприятия для местной молодежи), Кларк обогнал другую машину по пути. Водитель той машины, Ян Скотт-Уотсон, посчитал Кларка идиотом за то, что он вел машину как гонщик, и, прибыв на встречу молодых фермеров, разыскал его, чтобы отчитать. Вскоре они стали лучшими друзьями, и Скотт-Уотсон стал тем человеком, который полностью изменил жизнь Кларка.

Скотт-Уотсон участвовал в местных гонках. Так он предложил новому другу присоединиться к нему. Кларк согласился и стал сопровождать его в качестве механика. Однажды, после того как Скотт-Уотсон закончил тренировку перед гонкой на следующий день, Кларк отправился посмотреть, каково это – ездить по трассе. Через 5 кругов шотландец оказался на 3 секунды быстрее Скотта-Уотсона. Выйдя из машины, Кларк спросил друга (который утверждает, что был абсолютно серьезен, когда говорил это), почему все едут так медленно. Его друг, который все еще не мог поверить в увиденное, объяснил Кларку, что другие ехали не медленно, а просто он ехал чертовски быстро... Казалось, способность Кларка водить машину была просто врожденной, природным талантом.

Начало гоночной карьеры

На следующий день, 16 июня 1956 года, Кларк вышел на старт первой в жизни гонки. Переход вышел не таким гладким, как предполагалось. Скотт-Уотсон вспоминает, что ему и другим присутствовавшим там друзьям потребовались все усилия, чтобы убедить Кларка принять участие, что будет происходить еще несколько раз, поскольку ему все никак не хотелось верить в собственный талант.

Через 2 года он уже выступал за местную команду, участвуя в гонках на «Ягуаре» и «Порше» в национальных соревнованиях. В 1958 году Джим выиграл 18 гонок... Одним из воскресных дней он встретил человека, который открыл ему путь в «Формулу-1». «Брэндс-Хэтч» принимал гонку чемпионата ГТ. Кларк закончил ее вторым. Сразу за Колином Чепменом. В течение следующего десятилетия эти два имени будут доминировать в «Формуле-1» так, как никогда.

В 1959 году Кларк вместе с Джоном Уитмором поехали на «Ле-Мане». Они оба выступили за рулем «Лотус-Элит», финишировав на 10-й строчке. Победителем в тот день стал «Астон Мартин» под управлением Роя Сальвадори и Кэрролла Шелби. Грэм Хилл, который позже станет партнером Кларка по команде, не закончил гонку, управляя «Лотусом». Колин Чепмен сошел с дистанции еще до начала гонки и был вынужден просто наблюдать. И он наблюдал... Вскоре Джим выиграл гонку на родине и сподвиг Чепмена дать ему место в своей юниорской команде.

Сезон 1960 года: первый подиум в «Формуле-1»

В начале 1960 года, на исходе зимы, отец Кларка поговорил с сыном и сказал ему, что либо его увлечения гонками начнут окупаться, либо ему придется от них отказаться. Он еще не знал, что ждет его единственного сына.

Вскоре после ультиматума отца Кларк отправился в Гудвуд, где выиграл гонку, обойдя в процессе пилота «Лотуса» Джона Сертиса. Этого было достаточно для Чепмена.

Когда Сертис покинул команду, чтобы участвовать в кольцевых мотогонках на острове Мэн, Чепмен взял Кларка третьим пилотом на Гран-при Нидерландов. Первым был Иннес Айрленд, которого Кларк уже побеждал в 1959 году, вторым Алан Стейси. Айрленд финишировал вторым, уступив Джеку Брэбэму на «Купер-Климакс». Стейси сошел на 57-м круге, а Кларк – на 42-м (оба сошли из-за отказов трансмиссии).

В следующие выходные, поскольку Сертис все еще выступал в мотогонках, Кларк вышел на старт Гран-при Бельгии 1960 года – худшего уик-энда в истории «Формулы-1» до Сан-Марино 1994 года. Гоночная конфигурация по-прежнему использовала 14-километровую трассу со страшным поворотом «Маста Кинк». Это завершилось катастрофой.

На тренировке Стирлинг Мосс попал в аварию – восстановление займет месяцы. Майк Тейлор стал еще одним человеком, получившим травмы на тренировке. Они закончили его карьеру. Однако после начала гонки дела пошли еще хуже. Крис Бристоу разбился в повороте «Мальмеди», вылетев из болида в колючую проволоку, которая обезглавила его. Алан Стейси, будучи напарником Кларка, врезался в птицу в повороте «Маста Кинк», что стало причиной фатальной аварии. Кларк в интервью 1964 года сказал следующее: «Я был напуган до смерти всю гонку. Я боялся пустить машину в скольжение и дрифт. Ужаснейшая гонка». Но даже если так, он все равно финишировал пятым, набрав свои первые очки в «Формуле-1». До конца карьеры Кларк ненавидел поездки в Спа, но это не помешало ему четыре раза тут победить.

После смерти Стейси Кларк продолжил выступать до конца сезона 1960 года, финишировав пятым во Франции, и на подиуме в Португалии. Его механик Седрик Зельцер вспоминает, что при встрече с Кларком он подумал, что это такой человек никак не может быть гонщиком, так как он был таким тихим и застенчивым... Но его мнение полностью изменилось, как только Кларк оказался в машине, и Зельцер сказал, что преображение было невероятным, он как будто становился другим человеком. Одна из сестер Кларка, Бетти, впервые увидев, как ее брат участвует в гонках «Формулы-1» на «Брэндс-Хэтч» (Кларк финишировал 16-м), была потрясена опасностью и не смогла рассказать матери об увиденном. Миссис Кларк, увидев все своими глазами, начала просто желать, чтобы гонки закончились, чтобы она могла снова дышать. Но они знали, что теперь им ни за что не удастся оторвать Джима от этого мира.

У Кларка еще оставалось время, чтобы снова принять участие на «Ле-Мане», на этот раз заняв третье место вместе с Роем Сальвадори за рулем «Астон Мартина».

Сезон 1961 года: столкновение с Вольфгангом фон Трипсом

В 1961 году «Лотус» и все остальные команды «Формулы-1» оказались бессильны против «Феррари». Это был первый год использования 1,5-литровой формулы, и команда из Маранелло оказалась непобедимой: Фил Хилл стал чемпионом среди пилотов, а «Феррари» – среди конструкторов. Но Кларку все же удалось проехать самый быстрый круг в Зандворте и завоевать два подиума: в Нидерландах и Франции.

Однако во время Гран-при Италии ситуация снова стала мрачной. Вольфганг фон Трипс, будучи единственным реальным соперником своего напарника по команде Фила Хилла в чемпионате пилотов, боролся с Кларком на задней прямой, когда на подходе к «Параболике» обогнал его, ударил по тормозам и выехал на гоночную линию. Из-за чего их колеса соприкоснулись. Кларк был отправлен в барьеры и немедленно сошел с дистанции.

Фон Трипс, однако, врезался в переполненную зрительскую трибуну и был выброшен из машины, в результате чего погибли 15 человек и немецкий гонщик. Итальянская полиция сразу же обвинила Кларка в этой аварии, что стало причиной многих неприятностей для Кларка на несколько лет вперед.

Сертис, который следовал за Кларком и фон Трипсом, всегда утверждал, что это был гоночный инцидент, хотя и с ужасными последствиями. Но Кларк остался в ужасном психическом состоянии. Персонал «Лотуса» беспокоился о нем, так как видел, насколько Джим был потрясен аварией.

Кларк уехал в Шотландию и провел там зиму, однако СМИ не давали ему покоя. Он ужасно боялся, что не сможет вернуться в Монцу без того, чтобы полиция не захотела его арестовать.

Сезон 1962 года: борьба с Хиллом за титул до самых последних метров

В начале сезона 1962 года компания «Лотус» представила новый автомобиль под индексом 25. Он должен был произвести революцию в спорте. Шасси автомобиля было в три раза прочнее, чем у 24-й модели, но легче на 50% (в том году «Брэбэм» приобрел 24-ю модель для гонок и был недоволен...). Гонщики могли гоняться почти лежа, что значительно повышало аэроэффективность. В качестве силового агрегата на 25-ю модель устанавливался двигатель «Климакс» V8. После итальянского доминирования 1961 года, этот сезон остался за британцами, за исключением успеха Дена Герни с «Порше» в Руане.

Модель с индексом 25 стала революцией в дизайне, но катастрофой в надежности. В том году Кларк сошел с дистанции в 4 из 9 гонок, в большинстве из них – с первого места, включая последнюю гонку в Южной Африке, где, как ни странно, он все еще мог выиграть чемпионат. Джим закончил год на втором месте, уступив Грэму Хиллу на «БРМ». Шотландец завоевал 6 поул-позиций, показал 5 быстрейших кругов и выиграл 3 гонки, включая первую в жизни, по иронии судьбы, в Спа. Но сезон начался в Зандворте, где у Кларка возникли проблемы, приведшие к финишу на 9-й строчке. Неполадки 25-й машины в первой гонке не позволили ему раскрыть весь потенциал. Прежде чем отправиться в Монако, где 25-я машина должна была показать свои качества, Кларк и «Лотус» перебрались через Атлантику, чтобы принять участие в «500 милях Индианаполиса».

Местные таланты были впечатлены шотландцем. Парнелли Джонс сказал: «Как будто всегда тут гонялся». Энди Гранателли сказал (несколько лет спустя): «Он был невероятным гонщиком, показав все свои возможности в той гонке. Джим был совершенством, когда дело доходило до того, чтобы быть джентльменом, никогда не терял хладнокровия».

Все это усложняла угроза со стороны организаторов, которые планировали дисквалифицировать всех пилотов, у которых потечет масло. Парнелли, выигравший в тот день, получил прозвище «Парнойли», поскольку всю гонку ехал с треснувшей масляной системой.

Вернувшись в Европу, Кларк отправился на 25-й машине в Монако, быстро завоевал поул, проехал быстрейший круг и сошел с дистанции из-за проблем со сцеплением. Что еще повторится не один раз…

В Спа же никто не мог помешать шотландцу выиграть. Хилл взял поул, но Кларк проехал самый быстрый круг (почти на 2 секунды быстрее времени Хилла на поуле). Грэм уступил ему на финише сразу 40 секунд. Наконец Кларк смог выиграть вместе с «Лотусом». Эта победа стала для него первой из четырех на этой трассе. Однако победа никак его не изменила его. Он продолжал оставаться таким же затворником, как и раньше, до крайности сторонясь СМИ и предпочитая, чтобы его оставили в покое. События в Италии только усугубили ситуацию, так как Джим боялся, что эта тема будет подниматься снова и снова в течение сезона, и старался говорить как можно меньше в каждый уик-энд.

На Гран-при Франции Кларк завоевал поул, лидировал на старте и был вынужден сойти с дистанции из-за повреждения подвески, а победу одержал Герни. Вернувшись на британскую землю, Джим взял поул, проехал быстрейший круг и выиграл гонку (не в последний раз). Это была триумфальная победа для «Лотуса», так как Джим лидировал все 75 кругов.

Машина не подходила по характеристикам для «Нюрбургринг»а, где шотландец смог занять только четвертое место, а выиграл гонку Хилл. В Монце (где гонка теперь проводилась на более короткой трассе, а более длинная версия с поворотами была снята после трагедии предыдущего года) он чувствовал себя как дома, но ненадежность 25-го снова дала о себе знать, и Кларк сошел с дистанции из-за проблем с коробкой передач. Но, к его облегчению, никто не пытался его арестовать.

Следующий этап проходил в США на трассе «Уоткинс-Глен». Третий год подряд «Феррари» отказывалась от участия в гонке. Таким образом, британские команды оставались без конкурентов. Кларк хорошо воспользовался этим. Он снова доминировал. Поул-позиция, быстрейший круг, лидерство на 93 из 100 кругов, победа в гонке. Джим потерял лидерство во время обгона отстающих, но зато смог установить новый рекорд круга, проехав его быстрее, чем в квалификации. Лишь Хилл на втором месте остался с ним в одном круге на финише. Фактически шотландцу после 70 кругов пришлось сбросить скорость, чтобы иметь возможность удержать первое место.

Финальный Гран-при проходил в Южной Африке: на кону стоял титул чемпиона мира. Кларк отставал на 9 очков, но победа в гонке принесла бы ему титул (методы подсчета очков были странными). Джим легко проехал лучший круг в квалификации, решив, что сможет выиграть гонку. На старте он оторвался от Хилла и уверенно лидировал до 62 круга (из 82), когда утечка масла заставила его сойти с дистанции. В то время как Грэм продолжил, чтобы взять победу и титул.

Позже, давая интервью на британском телевидении, его спросили о Кларке, на что Грэм ответил: «Он очень сложный соперник. Джим умеет быстро ездить и умеет гоняться, а это ни одно и то же».

Затем ведущий спросил его, поскольку интервью транслировалось в прямом эфире, не хотел бы он сказать что-нибудь Кларку. Хилл, смотря прямо в камеру, ответил: «Надеюсь, что ты снова станешь фермером».

Сезон 1963 года: доминирование, какого «Формула-1» еще не видела

В начале 1963 года «Лотус» был уверен, что в этом году ничто не помешает им. Модель 25 была тщательно протестирована, а ее надежность повышена. Кларк был как всегда хорош, и после схода с дистанции в Монако из-за отказа коробки передач он выиграл следующие четыре гонки. Снова в Спа, затем в Зандворте, Реймсе и Сильверстоуне. Сертис победил на «Нюрбургринге». Джим закрепил успех в Монце, Мексике и Южной Африке. За Хиллом остался лишь «Уоткинс-Глен».

Его семь побед установили рекорд, который будет повторен Аленом Простом в 1984 году на «Макларене» MP4/2, а превзойден только в 1988 году Айртоном Сенной за рулем «Макларена» MP4/4. Но если учесть, что в 1963 году было всего 10 гонок, а в 1984 и 1988 годах – по 16, то соотношение побед Кларка в 70% намного лучше, чем у любого из пилотов «Макларена». Джим также завоевал 7 поул-позиций и показал быстрейший круг в 6 Гран-при. Это был просто доминирующий год для «Лотуса» и Кларка. Его быстрейшие круги обычно становились рекордами трассы. В Бельгии шотландец выиграл с отрывом в 5 минут от второго места Брюса Макларена, при этом всю гонку поливал дождь. Прошел всех в Зандворте, обошел всех, кроме второго и третьего мест в Сильверстоуне – это был великолепный год.

Он также стал первым гонщиком, выигравшим чемпионат за три гонки до конца сезона, получив корону в Монце (где он обошел всех, кроме Ричи Гинтера за рулем «БРМ»), а в Южной Африке обошел всех, кроме Герни, что позволило ему набрать 54 очка против 29 у Хилла. Если бы система подсчета очков не учитывала только 6 лучших результатов, Кларк финишировал бы с 73 очками (общее количество очков Хилла не изменилось бы), таким образом, он более чем удвоил бы свой отрыв. Поистине невероятное доминирование. Вернувшись в Шотландию, Кларк был встречен дома с большим энтузиазмом: казалось, что все жители собрались, чтобы поболеть за своего чемпиона. Его старый друг Скотт-Уотсон снимал все празднование, и хорошо видно, что, вернувшись в свой дом, окруженный фанатами, Кларк ликовал. Улыбался, играл, смеялся вместе со всеми.

В душе же шотландец был совсем другим человеком. Его празднование чемпионства в Монце было прервано итальянской полицией (больше вопросов), и он был очень расстроен тем, как британские медиа освещали это событие, уделяя больше внимания проблемам, чем триумфам. Интервью того времени показывает, что Кларк очень взволнован, когда речь заходит об отношении к нему прессы, доходит до того, что он много раз ругается.

Для человека, которого все считали очень спокойным и невозмутимым, слышать такое было неожиданно… Джон Уитмор, ставший к тому времени другом Кларка, вспоминает, что тот никогда не проявлял эмоций, но пресса его довела до предела.

Он провел зиму в Шотладнии, где смог немного прийти в себя, однако ему постоянно надо было посещать штаб «Лотуса» в Лондоне, чтобы быть в курсе событий. Он останавливался у Уитморов в их лондонском доме вместе с другим шотландским гонщиком, которого начали замечать, Джеки Стюартом. Дом Уитморов стал известен как шотландское посольство, и пока Уитмор и Стюарт были там со своими женами, Джим вел очень интересный образ жизни (Хелен Стюарт однажды спросила Кларка, была ли девушка, с которой он был, той же самой, что и на предыдущей неделе – это было не так...).

Однако именно в тот буйный период Кларк познакомился с Салли Стоукс, с которой у них начались отношения, продлившиеся до 1968 года. Интересным совпадением является то, что их первое свидание состоялось на премьере фильма «Клеопатра» с Элизабет Тейлор и Ричардом Бертоном, который позже уведет у Джеймса Ханта жену. В это время Джим начал проявлять свою хроническую нерешительность, находясь вне машины. Стюарт вспоминает, что они пропустили много фильмов из-за того, что просто не могли решить, какой из них посмотреть, пока становилось слишком поздно. Это стало ходячей шуткой, потому что доверять Кларку принятие решений было просто нельзя.

Сезон 1964 года: неожиданный противник в лице Сертиса

Новый сезон команда встречала с оптимизмом, поскольку модель под индексом 25 до сих пор не имела себе равных.

Однако все пошло не по плану, когда «Феррари» заявила основными гонщиками Сертиса и Лоренцо Бальдини, в то время как Филл Хилл был уволен. Джон, побеждавший за рулем мотоциклов, оказался достойным соперником. Три схода Кларка в пяти заключительных Гран-при вызволили тому стать чемпионом мира – первым и единственным обладателем титулов как на двух, так и на четырех колесах.

Кларк выиграл Гран-при Великобритании, а также в Зандворте и Спа, однако в остальном год вышел неудачным. Он 5 раз стартовал с поула, 4 раза проехал быстрейший круг, но при этом трижды сходил с дистанции и, в конце концов, не смог конкурировать с надежной «Феррари» Сертиса.

Шотландец снова отправился в «Инди», где смог вновь завоевать поул, но в гонке машина отказала, что завершилось лишь восхищениями и уважением конкурентов за усилия.

Сезон 1965 года: абсолютное доминирование в марафоне «500 миль Индианаполиса»

Но в 1965 году Кларк, наконец-то, одержал победу. И что это был за триумф. Он стал первым иностранцем, выигравшем «500 миль Индианаполиса» с 1916 года. Приз стал самым огромным в истории автоспорта – это годовой запас мяса, два телевизора, к его ужасу, фотосессии с супермоделями, обложка в журнале «Тайм», интервью на телевидении. Джим ненавидел все это, его застенчивость становилась все сильнее и сильнее.

В течение одной недели после марафона шотландец преодолел 6 500 км, переезжая из одного штата в другой. Но все это было заслуженно, поскольку никто еще не видел, чтобы кто-то из-за рубежа полностью уничтожил конкурентов (он победил, опередив второе место на 2 круга).

Кларк хотел вернуться в Шотландию и отдохнуть, но шел сезон «Формулы-1». Джим уже и так пропустил Гран-при Монако. Он был полон решимости снова выиграть титул. В этом сезоне Шотландия должна была получит еще одного местного героя в лице Стюарта, который подписал контракт с «БРМ». Так Джеки завершит сезон на третьей строчке, выиграв на Гран-при Италии.

Кларк был неудержим. Несмотря на то, что он закончил итальянский этап 10-м (он лидировал, но проблема с топливным насосом закончила его день) и сошел с дистанции в двух последних гонках, а именно в США и Мексике (первая победа «Хонды», а за рулем сидел Ричи Гинтер), Кларк выиграл все гонки до этого, исключая Монако. Проблемы с завоеванием титула не возникло.

Южная Африка, Спа, Гран-при Франции в Шараде (это потрясающая трасса, для тех, кто не знает, как французский «Нюрбургринг», очевидно, полностью непригодная для использования сейчас из-за соображений безопасности), Сильверстоун (четвертый Гран-при Великобритании подряд), Зандворт (третий подряд), «Нюрбургринг» – все они были в его распоряжении.

Из 9 гонок, в которых шотландец принял участие, в 6 из них он занял поул, в 5 установил быстрейший круг, во всех лидировал, кроме Мексики. Кларк стал единственным человеком в истории, который выиграл «500 миль Индианаполиса» и титул в «Формуле-1» в один и тот же год, и этот подвиг вряд ли кто-то сможет повторить. Причем во Франции Джим победил за рулем модели по индексом 25, а не 33, использовавшейся в том сезоне. Все ради того, чтобы отдать ей дань почтения. Завершить ее жизненный цикл победой.

Просто не было никого, кто мог бы встать на пути Кларка и Чепмена. Их отношения теперь были почти отцовскими. Колин постоянно помогал улучшать машину. Команда знала, что Джим почти так же важен, как Чепмен, и относилась к обоим с почтением. Атмосфера в «Лотусе», как говорят, была великолепной в этот период, вся тяжелая работа приветствовалась командой, поскольку они знали, что работа будет вознаграждена Кларком, который сможет выжать из машины все.

Стюарт, разделивший три подиума с ним, в конце года отметил, что теперь они известны как Бэтмен и Робин, «однако все понимают, кто тут Бэтмен». Однако, даже если Джеки был Робином для Бэтмена Кларка (они стали еще дружнее, когда к ним присоединился Хилл), Стюарт и остальные в паддоке не могли понять, а в чем же секрет успеха Джима. Разумеется, легенд было много, и у каждого человека была своя версия.

Стюарт всегда утверждал, что Кларк был просто более плавным, чем все остальные, вел машину с таким изяществом, что казалось, будто он ласкает ее, а не гоняет на пределе, никогда не борясь с машиной. С другой стороны, Уитмор считал, что его чувствительность была ключевым фактором, потому что Кларк мог чувствовать то, что другие гонщики просто не могли почувствовать.

Зельцер, его механик в начале карьеры, предполагал, что тот сможет много достичь в «Формуле-1», когда Джим проходил все повороты на трех колесах за рулем «Форда Кортины» в британском чемпионате кузовных автомобилей 1963 года. Однажды он также сказал, что больше всего его впечатляет то, что все анализируют его действия, но никто не может понять, почему этот шотландец может быть таким хорошим пилотом. В своей книге о времени, проведенном в «Формуле-1», Зельцер сказал об отношении Кларка к машине: «Было много историй о том, что шины на машине Джима Кларка продержались четыре гонки. Это правда, но и тормозные колодки прослужили в три раза дольше, чем у любого другого гонщика. Дерек Уайлд говорил, что можно поставить все коробки передач на скамейку перед ним в произвольном порядке, и он сможет определить, какая коробка стоит на машине Джима, так как на ней меньше следов износа».

Он просто был настолько хорош. Кларк дал однозначный ответ, который, кстати, никому никогда не нравился: «Я не езжу быстрее. Я просто лучше концентрируюсь, и это заставляет меня ехать быстрее». Для него все действительно было так просто. Он сидел в машине, концентрировал все свое внимание на том, чтобы ехать быстро, и машина отвечала на его желания, ехала быстро (чаще всего быстрее, чем кто-либо другой).

Даже если никто не мог объяснить, почему это произошло, реальность была такова, что Кларк снова стал чемпионом мира, и как только он вернулся в Шотландию, прием был великолепным. Казалось, все хотели выразить свою признательность за его достижения. Всего за пять лет до этого отец сказал ему, чтобы он либо начал работать, либо бросил свое хобби. Теперь, благодаря своему хобби, Джим Кларк с семьей ездил в Букингемский дворец на встречу с королевой и зарабатывал очень хорошие деньги.

Сезон 1966 года: время разочарований и трагедий

В новом сезоне регламент был изменен таким образом, чтобы увеличить объем мотора с 1,5 литров до 3 литров. Команды с нетерпением ждали первой гонки сезона в Монако. Это была не только первая гонка для команды «Макларен», но и еще старт съемок фильма Джона Франкенхаймера – «Гран-при». Рекомендую к прочтению прекрасный пост 2020 года. Режиссер попросил Макларена, чтобы тот отказался от традиционных новозеландских цветов, а использовал бело-зеленую ливрею. Хорошо, что Франкенхаймер был классным режиссером, поскольку сам Брюс смог продержаться в гонке лишь 9 кругов.

Кларк, казалось, был в прекрасной форме, поставив машину на поул, но как только началась гонка, все сразу пошло не так. На старте его обогнал Сертис, в результате чего ему пришлось начать борьбу за лидерство, стоившую ему подвески. Однако выиграть гонку смог Стюарт за рулем «БРМ».

Следующим на очереди был этап в Спа. Опять же, ставшей местом съемок фильма. Фил Хилл ради этого проехал первый круг с камерой на носу машины.

Гонка началась в условиях сильнейшей грозы, и произошло очевидное: хаос. Семь гонщиков разбились на первом круге, включая Хилла и Бондюранта в «Маста-Кинк». Джеки там же угодил в аварию, но уже не мог выбраться из машины. Вытекало топливо. Целых 25 минут пришлось ему ждать спасения от местных жителей с набором инструментов. В свою очередь, Кларк сошел из-за отказа мотора. С этого дня Стюарт стал непревзойденным сторонником повышения мер безопасности пилотов. Его не останавливала критика других. Именно решимость шотландца заставила свернуть «Формулу-1» в сторону безопасности.

Настал черед Гран-при Франции, однако Кларк даже не смог стартовать в гонке. Дело в том, что во время тренировок ему в лицо попала птица. Джек Брэбэм, выступавший за собственную команду, выиграл первую из четырех гонок подряд. Хотя Джим смог финишировать четвертым в Брэндс Хэтче и третьим в Зандворт, год был потерян. Далее последовало три схода: на ««Нюрбургринг»е», Монце и Мексике. Итальянский этап запомнился столкновением Джона Тейлора и Джеки Икса, что стоило первому жизни из-за многочисленных ожогов.

Если бы отношения Кларка и Чепмена были более близкими, то шотландец, вероятно бы ушел из «Лотуса», так как сезон закончился на грустной ноте. Джим всегда подписывал только однолетние контракты, потому что всегда хотел иметь выбор, где ему продолжить карьеру, однако он всегда останавливался на «Лотусе».

Налоговое изгнание в Париж вылилось в расставание с любимой

Во время сезона 1966 года Кларк был убежден своими бухгалтерами (вероятно, единственными людьми, кроме тех, кто ему платил, которые знали, сколько он зарабатывает), что если тот останется налогоплательщиком на территории Великобритании, то будет платить слишком много и что ему следует выбрать другое место для переезда и стать так называемым налоговым изгнанником.

Обратная сторона этого плана? Ему нельзя было бы возвращаться в страну на протяжении года. Он не был уверен в том, как будет себя чувствовать, но все же выбрал Париж в качестве места своего изгнания. Вместе с двумя другими мушкетерами и их семьями Кларк начал наслаждаться жизнью вне автогонок и вне Шотландии. Большая семья Джима (и Салли), Стюартов и Хиллов (у которых к тому времени уже был мальчик Деймон) путешествовала вместе, проводя все свободное время друг с другом. Они ездили в Австралию в начале 1965 и 1966 годов, чтобы Кларк мог участвовать в Тасманской серии (он выиграл ее на «Лотус» 32B и повторил это в 1967 и 1968 годах), и в 1967-м они сделали то же самое. Вместе с семьями все они наслаждались летом в Южном полушарии, получая огромное количество удовольствия. На них никто не давил.

Изгнание, однако, не было легким для Кларка, и поскольку Салли все еще жила в Британии, их отношения стали первой жертвой того периода. Все согласились, что это трагедия, поскольку, как однажды заметил Сертис, «она была любовью всей его жизни», но Салли в интервью несколько лет спустя скажет, что, возможно, это было к лучшему, учитывая то, как все в итоге сложится...

Сезон 1967 года: революционный подход команды «Лотус»

Пока Кларк наслаждался одинокой жизнью в Париже, команда «Лотус» усердно готовил новый автомобиль для сезона 1967 года. Грэм Хилл стал напарником Кларка по команде, и поскольку шотландец не смог поехать в Британию для тестирования машины, Хилл остался за главного. Он был доволен управляемостью, но у него были сомнения по поводу двигателя, но все сомнения исчезнут, как только машина выйдет на старт.

Это была лучшая работа Чепмена, черпавшего вдохновение в собственных разработках и в «Лянче» D50 1954 года, первом автомобиле, в котором двигатель использовался в качестве нагруженного компонента шасси (Чепмен уже пробовал это на модели под индексом 43). Впервые в истории на болиде стояли аэродинамические крылья. Под капотом же скрывался «Косворт» DFV (безусловно, самый успешный двигатель в истории). Чемпен заключил эксклюзивное соглашение на год. Впервые в истории у команды появился титульный спонсор в лице компании Gold-leaf. Эта комбинация завоюет титулы в этом и следующем сезонах.

Модель под индексом 49 стала новой ветвью эволюции. Кларк впервые увидел машину в Зандворте на Гран-при Нидерландов – третьем этапа сезона. Два предыдущих этапа на 33-й модели закончились сходом (Монако и Южной Африки). Монте-Карло запомнился фатальной аварией Лоренцо Бандини…

Хилл взял поул, в то время как Кларк смог занять только восьмое место на старте. Но на 49-м круге Джим наконец-то смог выиграть гонку. В то время как Грэм продержался всего 11 кругов из-за проблем со свечами зажигания. Все это за рулем машины, которую тот пилотировал впервые.

Кларк взял поул в Спа и лидировал на старте, но на 12-м круге у него возникли проблемы со свечами зажигания, и он финишировал лишь шестым. Хилл сошел из-за тех же проблем. Оба автомобиля сошли на трассе «Бугатти» на «Ле-Мане» – на этот раз дифференциал вывел из строя обоих гонщиков.

Начинало казаться, что история прошлого сезона повторяется. Хотя в Сильверстоуне Кларк смог взять поул и выиграть в гонке. Легко опередив всех на глазах у домашней публики, он снова пострадал на ««Нюрбургринг»е», сойдя с лидирующей позиции со сломанной подвеской, затем в Моспорте (Гран-при Канады, еще одна отличная трасса) у него возникли проблемы со свечами зажигания, и он сошел с лидирующей позиции после старта с поула и установления самого быстрого круга.

К этому времени у Денни Халма было 43 очка, а Кларка только 19. Казалось, что год снова потерян. Кларк начал беспокоиться о том, что может случиться с ним, если у него откажет машина во время интенсивного движения, и признался Стюарту, что дела в «Лотусе» идут не очень хорошо и что его отношения с Чепменом начинают ухудшаться из-за его растущего беспокойства по поводу конструкции машины.

Гран-при Италии 1967 года – невероятный прорыв на подиум

Первая гонка в истории, где использовались стартовые огни. Самая знаменитая гонка в карьере шотландца без победы. Стартовав с поула, Джим лидировал до 12-го круга, когда прокол заставил его заехать на пит-стоп, что стало проблемой. После возобновления гонки Кларк оказался на 16-м месте, пропустив круг. С этого момента болельщики стали свидетелями волшебства.

Кларк прорвался сквозь поле, двигаясь все быстрее и быстрее, пока не сравнялся со своим временем на поул-позиции – 1:28.5. Он восстановил потерянный круг, догнал лидеров и возглавил гонку, опередив Брэбэма и Сертиса, пока на последнем круге у машины не закончилось топливо, однако даже этого было достаточно для финиша на третьем месте.

Хотя Сертис выиграл гонку для «Хонды» (последняя победа Сертиса и последняя для команды до победы Дженсона Баттона на Хунгароринге), итальянцы хотели видеть только Кларка. Его чествовали за энергичную езду, мастерское владение болидом, это был радостный день в месте, которое причинило ему столько душевной боли.

Джим выиграет следующие две гонки: в «Уоткинс-Глен» и в Мексике. Однако этого будет недостаточно, чтобы обогнать Халма, который станет чемпионом за рулем «Брэбэма». Общими усилиями Кларка и Хилла (плюс четырьмя заявками третьих пилотов), 49-й стартовал в 22 гонках, достигнув финиша 8 раз (6 из них на счету Кларка, что еще раз подчеркивает, насколько бережно Кларк обращался с машиной по сравнению со всеми остальными). Эта машина стала новой вехой в истории, однако год был крайне болезненным...

Джим смог справиться с горем благодаря наличию больших денег. Когда Стюарт навестил его, он был озадачен трансформацией Кларка, который стал гораздо более расслабленным, непринужденным человеком, готовым получать удовольствие от жизни.

Сезон 1968 года: Кларк начал задумываться о завершении карьеры

Настало время перемен. Поскольку «Лотус» потерял эксклюзивные права на мотор, то он стал самым массовым в «Формуле-1». «Макларен» решил повторить успех. Кен Тиррелл создал собственную команду, взяв в пилоты Джеки Стюарта.

Брюс Макларен выиграл в Спа, что стало третьим случаем в истории за рулем собственной машины. Ден Герни первым из пилотов решил использовать полнолицевой шлем. Лишь несколько лет спустя «ФИА» сделает его обязательным.

Но год начался так же, как и закончился: с победы Кларка за рулем «Лотуса». Гран-при Южной Африки проходил в день Нового года, и команда была в отличной форме. Джим вместе с Грэмом стартовали с первого ряда. Так они ее и закончили, причем шотландец одержал свою 25-ю победу, обогнав по этому показателю Фанхио (рекорд продержится до 1973 года, когда Стюарт обойдет его и установит новый рекорд в 27 побед).

После Южной Африки предстоял длительный перерыв до Гран-при Испании, который должен был состояться лишь в мае. Многие гонщики «Формулы-1» отправились в Австралию, чтобы принять участие в Тасманской серии, где Кларк в третий раз выиграл титул.

В этот период трем мушкетерам и их семьям стало ясно, что Джим попытается выиграть третий титул в «Формуле-1» и уйти на покой. Он говорил, что начинает беспокоиться о том, чем ему придется заниматься после гонок, потому что это же не может длиться вечно, даже если ему действительно нравятся гонки. В какой-то момент всем необходимо остановиться. Кларк хотел вернуться в Шотландию, чтобы завести там семью. Он также признался Стюарту, который к тому времени был очень известным борцом за безопасность, что иногда думает об опасности, особенно если вокруг трассы есть деревья.

Хоккенхайм

7 апреля 1968 года Джим должен был участвовать в гонке спорткаров в Брэндс-Хэтч, но он предпочел выехать на гонку «Формулы-2» в Хоккенхайме, в основном из-за контрактных обязательств перед «Фойрстоун». В те дни в этих гонках принимали участие многие пилоты «Формулы-1». Кларк вместе с Хиллом и молодым Максом Мосли прибыли туда. На пятом круге первого заезда машина Джима на большой скорости врезалась в дерево. Его быстро уложили в машину скорой помощи со сломанной шеей и переломом черепа, но он умер от полученных ран, не доехав до больницы.

Не существует единого мнения или определенного доказательства того, что произошло. Только один человек, маршал по имени Винфред Колб, был свидетелем аварии, заявил, что видел, как автомобиль вильнул за несколько сотен метров до аварии. Следователи по авиационным происшествиям в течение нескольких месяцев изучали останки автомобиля и найденные улики, но так и не смогли прийти к определенному выводу, лучшим предположением стал прокол задней шины.

Это стало шоком для всех. Зельцер, его старый механик, вспоминает, что, увидев лицо Кларка на экране телевизора, он сразу понял, что произошло, и начал плакать. Салли, которая сейчас замужем за голландцем и живет в Нидерландах, услышала по радио его имя, за которым последовало незнакомое ей слово. Она остановила машину и позвонила своему свекру, спросив, что это значит. Из его ответа все стало ясно…

Колин Чепмен, ставший для Джима почти отцом, был полностью опустошен. Он больше никогда не будет близок с одним из своих гонщиков, сказав, что не сможет снова выдержать ту боль, которую испытал после смерти Кларка. Хилл и Стюарт, его самые близкие друзья в «Формуле-1», также глубоко переживали случившееся, причем после аварии Джеки с новым рвением взялся за вопросы безопасности. Хилл, которому теперь пришлось сплотить вокруг себя команду, выиграл чемпионат 1968 года среди пилотов («Лотус» выиграл чемпионат конструкторов). Эти две победы были посвящены Кларку.

Его тело было доставлено в Шотландию. Там он должен был быть похоронен на родной земле. К сожалению, Кларк не смог спокойно уйти на покой. Ден Герни, его напарник в Индианаполисе и ярый поклонник, прилетел из Калифорнии на похороны. Прилетел и Парнелли Джонс, который позже скажет, что мир уже никогда не будет прежним. Грэм Хилл и Джеки Стюарт, очевидно, также присутствовали на похоронах, чтобы в последний раз попрощаться со своим другом.

Стюарт выразил чувства всех, сказав, что Кларка никогда не заменить, поскольку он был единственным в своем роде. Всем будет не хватать человека, который всего лишь то сел за руль гоночной машины, чтобы узнать то, на что она способна…

Согласно его пожеланиям, первое, что написано на его надгробии, — это то, что он был фермером из Шотландии. И это все, чем он был в глубине души. Так случилось, что он также был величайшим гонщиком «Формулы-1».

Гоночные рекорды

Шотландец есть почти во всех топах «Формулы-1». Чемпион «Формулы-2» 1965 года. Чемпион британского туриногово чемпионата 1964 года.

Альберто Аскари и Хуан Мануэль Фанхио – единственные гонщики, которые превосходят его по проценту побед.

Ему принадлежит рекорд по количеству «Больших шлемов» (поул, лидерство от старта до финиша, быстрый круг). Целых 8: Гран-при Великобритании-1962, Гран-при Нидерландов, Франции и Мексики 1963 года, Гран-при Великобритании-1964, Гран-при Южной Африки, Франции и Германии 1965 года.

Джим является рекордсменом по наибольшему проценту пройденных кругов в ранге лидера гонки – 71,47% за сезон (1963).

Он делит второе место с Себастьяном Феттелем и Льюисом Хэмилтоном по количеству гонок, где тот лидировал на протяжении всех кругов – это 13. Рекорд принадлежит Айртону Сенне (19).

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Фото: Gettyimages.ru/Lee/Central Press, Keystone/Hulton Archive, Evening Standard/Hulton Archive, Blackman/Daily Express/Hulton Archive, Harry Benson/Express, Reg Lancaster/Express, Allsport Hulton/Archive, Murphy/Daily Express/Hulton Archive; globallookpress.com/Keystone Pictures USA