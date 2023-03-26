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От редакции: Привет! Вы в блоге «F1 — королева автоспорта!», здесь автор переводит интересные тексты о «Ф-1» и автоспорте. Не жалейте плюсов и подписок, тогда таких постов будет больше. В данном случае вашему вниманию представлен перевод классического материала Motor Sport Magazine о Гран-при Испании 1993-го – единственной гонки в истории, подиум которой разделили Михаэль Шумахер, Ален Прост и Айртон Сенна.

Реальные закулисные истории испанского Гран-при стали ясны лишь после окончания гонки, и обе сцены развернулись в гараже команды «Уильямс» после того, как Ален Прост одержал 47-ю победу в «Формуле-1».

«Возможно, это была одна из моих самых сложных гонок в физическом плане, – признался француз. – Обычно у меня не бывает проблем, но сегодня они возникли».

Проблемы начались еще на старте, когда автоматическая коробка передач на FW15C отказалась переключаться с первой на вторую передачу. Поэтому когда мотор «Рено» RS5 достигал предела оборотов, французу приходилось самостоятельно переключать передачи. Дэймон Хилл смог опередить напарника уже в первом повороте, а затем и Айртон Сенна тоже едва не проехал мимо.

Старт получился, мягко говоря, неоднозначным. По какой-то причине, не объясненной ни судьями гонки, ни другими представителями федерации, когда зажглись зеленые огни, временно загорелись еще и желтые огни, которые обычно означают отмену старта. Комментатор «Евроспорта» Марк Коул и немецкий журналист Мальте Юргенс увидели это с другой стороны трибуны. Несколько гонщиков также признались, что видели их: те, кто не заметил, проигнорировали их полностью!

Проблемы со стартовым светофором запутали пилотов

Майкл Андретти дрогнул на старте, а затем резко ускорился, увидев, что все остальные продолжают движение вперед. Его заклятый соперник Карл Вендлингер поступил честнее всего: увидев, что пилот «Лотуса» Джонни Херберт выбыл из-за неисправности в управляющей системе подвески на разминке, Вендлингер, возможно, более бдительно следил за возможностью отмены старта.

«Зеленого света не было до тех пор, пока я не проехал через линию старта и финиша, – обоснованно пожаловался Андретти. – Свет изменился с красного на оранжевый, и я мгновенно ускорился, но затем колебался. Когда увидел, что все остальные уже уехали, я потерял несколько позиций».

Фактически он опустился с пятой позиции на старте до 11-й за один круг. Хилл также на мгновение замедлился, но только в мыслях: «Я мчался к первому повороту, думая: гонка началась или нет?».

Сенна не сомневался, что это так, и лишь чуть-чуть не дотянул до второго места в рывке в первом повороте. Однако постепенно дуэт пилотов «Уильямса» набрал скорость.

Трасса в Барселоне предоставила Хиллу еще одну возможность подтвердить свой растущий статус. Рефлексируя о Имоле и о событиях, предшествующих его аварии там, после квалификации в субботу, он сказал: «Я не мог поступить правильно! Я хотел получить какие-то данные о том, каково мое время круга по сравнению с тем, что делали Ален и Айртон, прежде чем я сделаю остановку для перехода на слики, но я не получал их регулярно на дисплее приборной панели. Это было мое решение остановиться тогда, когда я это сделал. На круг раньше было бы лучше...».

Однако это был всего лишь его шестой Гран-при, и он боролся с двумя величайшими гонщиками эпохи.

Сенна, несомненно, обратил внимание на растущую угрозу в лице Хилла, который защищал лидерство в Италии и вызвал недовольство бразильца маневрами. После гонки Хилл пошел к Сенне. Сенна в категоричной форме высказал, чтобы никогда тот больше не должен вилять перед ним. Не важно, что с остальными. Только перед ним. Хилл, в свою защиту, не распространялся об этом случае в паддоке в Барселоне, но был готов обсудить, если спросят.

Хилл мог одержать первую победу в карьере

«Я просто сказал ему, что не думаю, что сделал с ним что-то такое, чего не видел в его карьере», – сказал британец с легкой улыбкой. Хилл был спокойным человеком, и, можно сказать, гораздо больше преследовал своего напарника в испанской гонке, чем Рикардо Патрезе преследовал Манселла в прошлом году.

На протяжении большей части заключительной квалификационной сессии казалось, что имя Хилла будет гордо украшать первую строчку стартовой решетки впервые с тех пор, как Грэм припарковал свой «Лотус» 49B на первом месте в Монако еще в 1968 году.

Плавно, используя все преимущества FW15C, который в отличие от машины его напарника по команде, очень хорошо управлялся с малым количеством топлива, он проехал быстрый круг в начале сессии. Позже Дэймон еще улучшил время. В первый выезд на трассу Прост не смог догнать его. Затем последовало одно из великих сражений за поул-позицию, когда французский гонщик проехал круг на целых полсекунды быстрее, выжав из машины все. Это было очень нехарактерно, поскольку обычно Ален выглядит на трассе настолько расслабленным, что его почти было не заметно. В этот раз он напомнил Сенну, пилотирующего болид на пределе.

Оба гонщика находились в своем классе, в то время как Сенна ехал на третьем месте, уступая почти две секунды. Его «Макларен» выглядел хорошо в быстрых поворотах, но ему не хватало мощности двигателя.

Прост оказался рядом с Хиллом, как только восстановился после медленного старта, и, хотя заметил жидкость, вытекающую из задней части машины своего напарника, остался с ним, зная, что может тормозить позже. На 11-м круге у него был хороший обзор изнутри в конце прямой, и Дэймон благоразумно пропустил его без обострения. На этом все должно было закончиться, и действительно, к 21-му кругу Прост вырвался вперед на 2,6 секунды. Затем он наткнулся на «Футворк» Дерека Уорвика, который не славился уступчивостью.

Как показал Агури Сузуки в Имоле, «Эрроуз» был быстр на прямых, обладая хорошим ускорением на выходе из поворотов. Прост настиг Уорвика в конце круга, где пройти было нелегко, и через мгновение его преимущество сократилось до 0,3 секунды, когда Хилл снова бросил вызов.

После этого они ехали вместе, но Хилл, кажется, ждал своего времени, а Прост начинал испытывать трудности. На его машине появилась тревожная вибрация, которая постоянно изматывала его физически. На 40-м круге они по-прежнему шли ноздря в ноздрю. Хилл время от времени поглядывал на разрывы, но на этом этапе все еще оставался в ожидании.

«К моему удивлению, в один из моментов, когда я решил немного отступить и проехать по чистому воздуху, Ален тоже отступил, – сказал он. – Казалось, он ехал так быстро, как только мог, чтобы опередить меня».

После схода британца единоличным лидером стал Прост

Он и правда был готов к этому, чтобы не рисковать, ведь командный приказ в основном сводился к тому, чтобы они должны были быть благоразумными и не рисковать аварией. На тот момент Дэймон задал себе фундаментальный вопрос: «Ты собираешься победить в этой гонке?».

Очевидно, ответ был утвердительный. Однако судьба распорядилась иначе.

С 30-го круга «Уильямс» ждал в боксах с новыми шинами, но когда одна из их машин прибыла на конец 41-го круга, новые «Гудиер» были последним, что ей требовалось.

«Все шло нормально, все выглядело хорошо, и температуры были в норме, – сказал Хилл. – Потом двигатель издал ужасный звук, и все закончилось».

Бернар Дюдо позднее диагностировал проблему – шатун определенно находился не там, где он должен был быть. Вряд ли это сильно утешило Дэймона.

Без давления Прост расправил крылья. Однако Сенна вынужден был оставаться настороже и следить за Шумахером. Немец постепенно сокращал отрыв от пилота «Макларена», но каждый раз, когда он приближался на пару секунд, сталкивался с неуступчивым трафиком.

Однажды на 27-м круге казалось, что его шанс настал, когда Сенна вынужден был взлететь на поребрик внутренней траектории, чтобы избежать столкновения с Эриком Кома. Пилот команды «Ларрус», лидировавший в борьбе за 10-е место, просто не заметил пилота «Макларена» в зеркалах. Учитывая, что он находился под давлением от целой группы преследователей из Вендлингера, Занарди, Баррикелло, Бланделла, Уорвика и Брандла, такое поведение французского гонщика вряд ли можно было простить.

Сенна пережил эту небольшую драму, и каждый раз, когда он терял время перед Шумахером, то возвращал его частично благодаря трафику, а частично из-за плохого поведения болида «Бенеттона». С середины гонки машина стала сильно вибрировать, а потом коробка передач начала переключаться сама по себе.

«Она перешла на первую передачу, а затем на третью, когда я этого не ожидал», – сказал Михаэль. Немец заехал в боксы за новыми шинами на 37-м круге, надеясь устранить вибрацию, но вскоре его коробка передач снова начала сбоить. Каждый раз, когда он пытался перейти на вторую передачу, она автоматически переключалась на первую, вынуждая его оставаться на третьей передаче, как на самой низкой. Несмотря на это, Михаэль сделал мощное наступление на завершающем этапе, потому что Сенна также был вынужден заехать в боксы на 52-м круге. Его задние шины «Гудиер» были изношены, и начали влиять на баланс MP4/8.

«Лучше остановиться и быть в безопасности – хотя это была необычная остановка!» – сказал бразилец. Действительно, это было необычно. Левое заднее колесо не поддавалось механикам. Так Сенна простоял на месте мучительные 15 секунд, прежде чем вернуться на трассу. Шумахер теперь отставал всего на восемь секунд.

Круговые испортили потенциальную атаку Шумахера на Сенну

Тем временем, в нижней части стартовой решетки разворачивались события, которые в конечном итоге должны были сорвать погоню Шумахера.

Вслед за немцем незаметно для всех его напарник Патрезе перешел на четвертую строчку. Андеретти старался не попадать в неприятности и шел к пятому месту, признавая, что ехал не более чем на 70%. «Это было не очень захватывающе, – признался он после гонки. – Кажется, что камень с плеч упал. Я впервые в сезоне смог финишировать».

За ними бой за 10-е место превратился в битву за шестое место и последнее очко. Сначала казалось, что Жан Алези наиболее вероятный кандидат, уверенно удерживающий вызов Юрки Ярвилехто, который справлялся с проблемным мотором «Илмор» V10. Но затем мотор «Феррари» V12 взорвался. Ярвилехто переместился вперед, преследуемый на расстоянии Вендлингером, австрийцем, который был благодарен за то, что, наконец, обошел Комаса, чья машина была очень хороша на прямых.

Однако ни один из пилотов «Заубера» не смог добраться до финиша: Карл потерял давление в топливном баке на 43-м круге, а мотор Юрки отказал на 54-м. Таким образом, когда давление масла у Комаса начало падать, Алессандро Дзанарди за рулем «Лотуса» смог выйти на шестое место. Его преследовали Бланделл и Герхард Бергер. Австриец смог прорваться с 15-й строчки на 9-ю из-за пит-стопа на 30-м круге. Он настоял на том, чтобы его «Феррари» участвовала в гонке с новыми газовыми приводами в активной подвеске. Бергер попробовал их в квалификации. На полных баках машина вела себя плохо, но на пустых полетела.

Удача Дзанарди держалась пять кругов, а уже на 60-м круге ему пришлось вернуться в боксы с дымящим мотором. Как и у Херберта в Имоле, его двигатель «Форд» выбросил куски поршня в воздушный фильтр. В последнем повороте двигатель фактически вышел из строя, что привело к тому, что Шумахер соскользнул с трассы из-за вытекающей жидкости впереди идущего кругового. Немцу очень повезло, что его машина попала в гравий с внешней стороны. Михаэль потерял время, но не место, однако этот инцидент уничтожил его шансы на борьбу с Сенной.

Бергер на «Феррари» смог замкнуть очковую зону

Бланделл унаследовал шестое место у Дзанарди, но расплата не заставила себя ждать. Масло пилота «Лотуса» попало ему на шлем, и Бергер смог обойти его за два круга до конца, пользуясь тем, что видимость Бланделла была нарушена. В этом маневре Герхард удвоил свои и очки «Феррари».

Восьмое место занял Кристиан Фиттипальди. Он был на 24-м месте на первом круге, но сумел подняться и войти в группу за 10-м местом, несмотря на потерю 40 секунд на одном из этапов, когда бразильцу пришлось застрять перед Андреа де Чезарисом. Как пожаловался после гонки менеджер команды Ренато Капуччи: «К концу он отставал от Бергера всего на 11 секунд...».

Так закончился Гран-при Испании. Когда после гонки Прост пошел в боксы и встретился с улыбающимся Фрэнком Уильямсом, Дэймон поглотил свое разочарование и протянул руку для поздравлений. «И тебя, – ответил Прост без признаков злорадства. – Если бы ты мог продолжать ехать так же быстро, то наверняка бы победил».

Оказалось, что Прост и Хилл были едины с точки зрения своих проблем. Ален не стал рассказывать публично, что еще в Интерлагосе ему приходилось бороться с машиной. Она сильно вибрировала на неровностях и отдавала эту вибрацию через руль. Еще хуже было то, что на последних кругах повторился кошмар с ослабленной колесной гайкой.

С тех пор как произошла катастрофа Манселла в Монако в прошлом году, система крепления колес была переработана, но здесь команда попробовала совершенно новую систему в гонке впервые – и оказалось, что она несколько несовершенна. Прост, скорее всего, не смог бы проехать еще один круг на конкурентоспособной скорости.

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Гонка полностью на русском языке:

Источник: Motor Sport Magazine

Фото: twitter.com/ayrtonsenna/Norio Koike; Gettyimages.ru/Pascal Rondeau/Allsport