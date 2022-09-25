Моменты, изменившие автоспорт: сдвиг моторов в зад машин, конспект пути для ралли, основание «Уильямса», трансфер Хэмилтона

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1961 год – начало заднемоторной революции в «Формуле-1»

Джек Брэбэм пилотировал революционный «Купер» с мотором, расположенным в задней части болида, в легендарном марафоне «500 миль Индианаполиса».

Решение применяется повсеместно уже 60 лет! Затем «Купер» и Брэбэм открыли двери для еще одной заднемоторной революции на почитаемой родине больших родстеров. В октябре 1960 года Джек провел тесты для новичков за рулем низко посаженного болида T53, уступив совсем чуть-чуть времени поула 1959 года. Это только подтвердило опасения истеблишмента и напугало чиновников, которые считали, что зеленые машины – предвестники доминирования. Так оно и было. В мае следующего года Брэбэм пересек Атлантику, чтобы пройти квалификацию на «Инди», затем вернулся в Европу, чтобы провести гонки в Монако и Зандворте, а затем вышел на старт «Инди-500».

На машину установили 2,7-литровый мотор «Климакс», а производитель резины «Данлоп» предоставил специальные асимметричные шины. Миллионер Джим Кимберли проспонсировал все мероприятие, что сильно понравилось Джону Куперу. В результате двукратный чемпион мира смог уйти в бой со второго ряда стартового поля. Недостаточно мощный на прямых, но скоростной в поворотах, Брэбэм смог финишировать девятым. Колин Чепмен взял такое решение на карандаш…

Болиды с мотором «Климакс» выиграли 8 из 9 Гран-при в сезоне 1960 года. Преимущество было очевидным. Австралиец стал чемпионом мира. Вместе с Брюсом Маклареном «Купер» завоевал Кубок конструкторов.

2012 год – Ники Лауда уговорил Льюиса Хэмилтона стать пилотом «Мерседеса»

Росс Браун открыл дверь, но Лауда протолкнул в нее Хэмилтона. Тогда тот еще был всего лишь однократным чемпионом мира, выступавшим за родной «Макларен». Решение неочевидное. Льюис с опаской относился к Ники, который критиковал его в качестве эксперта. Но он принял звонок, потому что, ну, это же Лауда, который потом постучал в дверь его отеля на Гран-при Сингапура. Семена дружбы были посеяны, и трехкратный чемпион положил начало самому щедрому партнерству между гонщиком и командой, которое только видела «Формула-1». После смерти Ники в 2019 году Хэмилтон признался в интервью журналисту Марку Хьюзу: «Без его поддержки я бы, наверное, не перешел».

1977 год – Патрик Хэд соглашается основать легендарный коллектив

Сезон 1969 года, первый для коллектива Frank Williams Racing Cars, оказался успешным. Пирс Каридж занял несколько вторых мест за рулем «Брэбэма» BT26A, но вот последующие сезоны вышли сложными. На Гран-при Нидерландов 1970 года Каридж погиб. Несмотря на то, что тот был другом семьи Уильямсов, коллектив продолжил гоняться, хоть и не очень успешно.

Финансовые проблемы стали постоянными, и перед сезоном 1976 года Уильямс продал 60% акций своего бизнеса канадскому промышленнику Уолтеру Вольфу. Уильямс ушел, чтобы основать компанию Williams Grand Prix Engineering. Перспективный инженер Патрик Хэд согласился уйти вместе с ним. FW06 под руководством Хэда вышел аккуратным и достаточно конкурентоспособным, но следующий FW07 воплотил в себе принципы граунд-эффекта Колина Чепмена и поднял их на более высокий уровень.

«Уильямс» выиграл гонку в 1979 году, а уже в 80-м Алан Джонс стал чемпионом. Фрэнк был на пути к тому, чтобы стать одним из самых успешных руководителей в истории «Формулы-1», но без Патрика бы, являвшегося техническим директором, ничего не вышло…

1955 год – «Мерседес» покидает автоспорт, оставляя лишь догадки о том, что могло бы быть, если бы…

«Полный уход концерна «Даймлер» – это несчастье для многих из нас, особенно для тех, кто заинтересован в техническом развитии, – писал тогда Денис Дженкинсон в декабре 1955 года. – Но, с другой стороны, они настолько монополизировали гонки, что их уход, по крайней мере, позволит кому-то другому победить».

Именно в Штутгарте на праздновании окончания сезона, посвященного почти полному доминированию в автоспорте, доктор Фриц Наллингер подтвердил уход из «Формулы-1», о чем было объявлено еще летом. Было выиграно 9 из 12 Гран-при за два года. «Мерседес» 300 SLR стал триумфатором гонки на выносливость «Милле Милья», Tourist Trophy, Targa Florio, Eifelrennen и гонке в Швеции. Плюс победа в «Ралли тюльпанов» и пробеге «Льеж-Рим-Льеж». Дженкинсон был прав.

«Мерседес» занял четыре первых места в Великобритании: Стирлинг Мосс, Хуан Мануэль Фанхио, Карл Клинг и Пьеро Таруффи.

Верили ли мы официальной причине – миссия выполнена, пришло время сосредоточиться на «развитии легковых автомобилей» – или же продолжающиеся последствия ужасной катастрофы на «Ле-Мане» (когда «Мерседес» Пьера Левега влетел в зрителей – 83 погибло, 120 получили ранения – Sports.ru) повлияли на взгляд совета директоров на автоспорт, это не имело значения. Эффект был один: подняв планку, как и в 1930-е годы, уход «Мерседеса» оставил вакуум.

Команда «Вануолл» заполнила значительную его часть в 1957-58 годах – но представьте, если бы эта растущая британская сила, плюс «Феррари» и «Мазерати», столкнулись со всей мощью все еще активного «Мерседеса». За кого решил бы сесть за руль заклятый патриот Стирлинг Мосс? Сколько бы он смог выиграть титулов? Куда ушел бы Фанхио?

1955 год – создание дорожных книг в гонках

«Через 100 поверни налево, через 200 направо, не режь…». Сейчас сложно себе представить, что когда-то не было раллийных стенограмм. Сезон 1955 года сыграл в этом роль. Для участия в марафоне «Милле Милья» команда «Мерседес» пригласила американского гонщика Джона Фитча. Освещать событие позвали Дениса Дженкинсона в качестве журналиста и его штурмана.

Как рассказывал Фитч в 2010 году: «Дженкинсон приехал ко мне в гости. Мы обсудили возможность проведения предварительной разведки местности. Вместо того, чтобы использовать большой блокнот или толстую записную книжку, я предложил записывать все на рулоне бумаги, который можно было бы закрепить в коробку и наматывать постепенно. Затем Стирлинг Мосс попросил того поехать с ним. Я согласился отпустить его. Тот взял рулон и поехал гонку».

Мосс преодолел марафон за 10 часов 7 минут 48 секунд со средней скоростью 157 км/ч – и выиграл. Джон без штурмана финишировал лишь пятым.

Фото: Gettyimages.ru/Andrew Hone; globallookpress.com/National Motor Museum, via www.imago-images.de, National Motor Museum; en.wikipedia.org