Ферстаппен идеально реализует шансы, но доминированию «Ред Булл» конец и еще три мысли о Гран-при Испании

Борьба только начинается.

Ферстаппен снова победил, но доминирование «Ред Булл» подошло к концу

Разгромные победы «Ред Булл» в «Ф-1», похоже, остались в прошлом: да, Ферстаппен по-прежнему лидирует в чемпионате мира с солидным преимуществом, но каждый новый успех дается ему с куда большим трудом, чем в начале сезона.

«Соперники прибавляют сильнее, чем мы, – отмечал Макс накануне. – И нам просто не хватает скорости. Это продолжается на протяжении нескольких недель».

В Испанию «Ред Булл» привез несколько новинок, провел тайные тесты со старой машиной посреди недели, а в пятницу и субботу активно работал над гоночным темпом и шинным менеджментом уже с современной техникой. Это пришлось очень кстати, но по чистому темпу как в квалификации на одном круге, так и на длинной дистацнии «быки» смотрелись чуть слабее «Макларена». И все же в воскресенье победил Макс – к успеху привела реализация главных достоинств гонщика и машины – быстрый прогрев шин и выверенные моментальные атаки.

На первых метрах дистанции голландец не уступил в жесткой борьбе с Норрисом, не поднял ногу с педали газа даже в момент, когда коснулся колесами травы, смог протиснуться вперед перед поворотом и выцарапал у главного соперника позицию, а через два круга совершил ключевой обгон всего Гран-при, которому предшествовало напутствие инженера:

«Вероятно, сейчас – наш лучший шанс, Макс. Действуй с умом».

С опережением внезапно стрельнувшего Расселла Ферстаппену стало заметно легче жить. Вместо трафика, оглядки на конкурентов и повышенного износа шин – относительно комфортный пилотаж в чистом воздухе и контроль покрышек. Команда работала в том же духе – быстрые и своевременные пит-стопы, в отличие от заминок в «Мерседесе» и «Макларене». И когда под занавес Гран-при преимущество над Норрисом начало таять – это уже ничего не изменило. Как в Имоле.

Сколько еще таких побед одержит Ферстаппен – неизвестно. Но заметно, что чемпионы мира просто лучше реализуют имеющиеся шансы и вырываются вперед, даже если их машина немного уступает в скорости: пока Норрис раскачивается, Макс уже вовсю атакует. Такой пилотаж и такие акценты в работе команды не могут не восхищать.

Расселл – прекрасный спринтер, но не стайер

«Мерседес» здорово прибавил по сравнению с началом сезона – команда ворвалась в борьбу за подиумы, причем на самые высокие позиции претендуют оба пилота «серебряных стрел»: в Канаде третье место ухватил Расселл, а в Испании – Хэмилтон.

Джордж Расселл – безусловно, потрясающий талант с прекрасным чутьем: на старте моментально просчитал борьбу Норриса и Ферстаппена, оценил возможности собственной машины, нырнул на внешнюю накатанную траекторию и уже на входе в первый поворот стал лидером пелотона.

Однако мощный рывок на первых метрах так и остался главным достижением Джорджа – и команда сильно затянула с первым пит-стопом (надеемся, анонимы не будут рассылать всей «Ф-1» письма о саботаже), и сам он работал с шинами не слишком уверенно. Нестабильные гоночные отрезки привели к тому, что Расселлу пришлось расширять заключительный стинт, для которого еще и не нашлось свежих мягких покрышек – пришлось довольствоваться «хардом», что автоматически означало поражение в битве с передшедшим на «софт» Льюисом за третью позицию.

Расселл не впервые теряет скорость на дистанции – и складывается ощущение, что будущему лидеру «Мерседеса» в столь плотном пелотоне еще долго будет не хватать опыта работы с резиной.

Бесполезные разборки в «Феррари»

Пилоты Скудерии оказались в уникальном положении – были недостаточно быстры, чтобы тягаться с «Мерседесами», но комфортно опережали почти всех остальных преследователей. Чем же тогда еще заняться, кроме как устраивать разборки между собой, правильно?

К счастью для руководства – обошлось без происшествий, хотя первое же сражение Сайнса и Леклера, едва не дошедшее до столкновения, должно было вызвать легкую панику на пит-уолл. Понять пилотов отчасти можно: никто из них не готов спокойно ехать позади, поскольку каждый считает себя настоящим лидером команды (уходящим или остающимся), и всеми силами пытается это доказать.

«Я все понимаю – это его домашняя гонка и в целом важный момент в его карьере, – высказался Шарль об опрометчивой атаке Карлоса. – Полагаю, он хотел сделать что-то зрелищное, только вот я был не самым подходящим кандидатом для таких вещей».

Кажется, Фред Вассер однажды прибегнет к суровым наказаниям – иначе остановить раздухарившихся бойцов будет невозможно.

Сколько гонок нужно Пересу, чтобы проявить себя?

Хорошо было Чеко Пересу, когда «Ред Булл» вез соперникам по секунде на круге – можно было спокойно сливать напарнику несколько десятых и все равно оставаться в группе лидеров, а затем либо тошнить вторым, или героически прорываться к подиуму в случае внезапных квалификационных неудач.

Увы, «Ред Булл» больше не доминирует, поэтому вместо комфортных стартовых позиций Перес все чаще стал появляться во второй десятке, а уж на трассах, где «быки» не могли быстро найти приличные настройки, дела шли совсем плохо (вылеты в первых сегментах).

Уж не поспешила ли команда с продлением контракта с Чеко?

По мнению доктора Марко, мексиканец в ближайшее время исправится:

«Мы продлили его, потому что хотели привнести спокойствие в команду – увы, не вполне сработало. Но теперь у Чеко есть три этапа на трех настоящих гоночных трассах, чтобы проявить себя».

Можно ли сказать, что на первой из «настоящих гоночных трасс» Перес себя проявил? Он стартовал за пределами топ-10, не демонстрировал выдающейся скорости, вынужденно перешел на тактику с тремя пит-стопами и в итоге проиграл Ферстаппену 55 секунд.

Хм-м-м. Ладно, подождем Гран-при Австрии. Хотя на короткой трассе в Шпильберге в плотнейшей борьбы, похоже, добывать результат Пересу будет еще сложнее.

Как прошел Гран-при Испании

Фото: Gettyimages.ru /Rudy Carezzevoli, Chris Graythen, Peter Fox