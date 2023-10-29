Гонка «Ф-1» в Мехико: внезапный шанс «Феррари» победить Ферстаппена
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Хэмилтон опять не смог
Даже с открытым крылом Льюис не прошел Дэна.
Льюис ставит лучший круг
Кажется, у Дэна мало шансов - но он все равно отбивает атаки «Мерседеса».
Хэмилтон подъезжает к Риккардо
Ждем борьбу за четвертое место.
Режим VSC закончился
Продолжаем.
Виртуальная машина безопасности
На трассе есть обломки.
Леклеру сказали остаться
Ему передали, что крыло повреждено, но все вроде в порядке. Хотя со стороны все кажется наоборот. Ждем предупреждения от ФИА?
Чеко - все!
Да, походу, это сход. Механики посмотрели на подвеску и покачали головой. Перес в гневе бьет по рулю.
Положение после старта
Переса зовут в боксы
Леклер на трассе.
Пиастри обогнал Расселла
Эффектно и близко.
У Леклера повреждено крыло
Контакт с Чеко дает о себе знать.
«Феррари» провалилась
Макс прошел обе Скудерии, Леклер и Перес столкнулись - Перес в ауте.
Старт!
Поехали.
Пара секунд до старта
Болиды выстраиваются на решетке.
Что по шинам?
Албон, Окон - на «харде», Норрис - на «софте». Все остальные на «медиуме».
Прогревочный круг начался!
Болиды двинулись с места.
Мнение Ферстаппена
Трехкратный чемпион тоже поделился ожиданиями:
«Как бы все ни началось, гонка не выигрывается и не проигрывается на старте. Заезд очень длинный. Сегодня довольно тепло, трасса очень горячая. Все решит деградация [шин]». Кстати, если Макс выиграет гонку, то это будет 16-я победа в сезоне - тем самым он обновит собственный рекорд. Но ему это, похоже, не особо интересно: «Меня не волнует статистика. По ходу каждого сезона ситуация отличается, она зависит от болида, баланса. Нет необходимости крайне рисковать в первом повороте, когда ты можешь попасть в аварию».
Прогноз от «Реб Булл»
Босс «быков» Кристиан Хорнер полагает, что в Мексике шины будут играть особо важную роль:
«Думаю, нас ждет очень интересная стратегическая гонка. Здесь традиционно преобладает тактика с одним пит-стопом. С учетом того, что в этом году вся линейка шин стала на одну ступень мягче по составу, задача беречь шины будет непростой. Думаю, в начале гонки многие будут стремиться контролировать свой темп. Все будут стараться ехать как можно быстрее, не убивая свои шины. Работа с тормозами и охлаждением в грязном воздухе будет трудной задачей, но я думаю, что мы справимся».
«Вот они слева направо»
Сайнс, Леклер, Албон, Боттас и Чжоу вместе ждут старта.
Команды на решетке
Все активно готовятся к старту.
В «Феррари» хотят остаться лидерами
Хотя бы после первых поворотов. Об этом перед гонкой рассказал руководитель команды Фредерик Вассер: «Нам нужно быть на 1-2 месте после третьего поворота, это наша первичная цель, без сомнения. Ну и в целом в Мексике главная проблема – это охлаждение тормозов и двигателя, и находясь в чистом воздбухе, без сомнения, выполнить эти задачи будет намного проще. Ключевым моментом будет старт гонки».
Штрафы
Потенциально после квалификации их могло быть много: Ферстаппена, Алонсо и Расселла хотели наказать за блокировки на пит-лейн, а Льюиса Хэмилтона – за превышение скорости под желтыми флагами. Но всех их простили.
Не простили только Логана Сарджента. Он обогнал Цуноду под желтыми флагами, за что получил +10 секунд. Но фактически это ни на что не повлияло: американцу и без того предстояло стартовать последним.
Юки, кстати, стоит на решетке прямо перед Сарджентом: японцу дали штраф еще перед стартом уик-энда из-за замены силовой установки (это пятый двигатель за сезон, что превышает лимит).
Ну, и напоследок новости про Ланса Стролла: он стартует с пит-лейн. Пилот «Астон Мартин» провел слабую квалификацию (18-е место), так что терять команде было нечего. Они заменили кучу деталей и поменяли настройки подвески.
«На этой трассе все иначе»
В дополнение к прошлым словам вот цитата пилота «Ред Булл» Серхио Переса (стартует 5-м):
«Проблема была в том, что температура трассы менялась буквально на 2-3 градуса. И если в большинстве мест ты такие изменения просто не ощущаешь, то на этой трассе все иначе. Машина вела себя по-разному на абсолютно каждом комплекте шин, что мы использовали в квалификации, уровень сцепления с трассой был очень низким.
Как бы то ни было, впереди длинная гонка, и длинный рывок на старте к первому повороту. Так что многое еще может случиться. Конечно, мне бы хотелось оказаться на первом или втором ряду стартовой решетки, но даже с учетом нашей стартовой позиции в гонке еще ничего не потеряно».
Что нас ждет
Гран-при Мехико обещает быть в какой-то степени непредсказуемым. Трасса находится примерно в 2 200 метрах над уровнем моря – так что низкое давление и маленькая плотность воздуха сильно влияют на работу команд. Вот, например, что сказал руководитель отдела разработки болида «Уильямса» Дэйв Робсон:
«Это значит, что с нынешними настройками болида у нас небольшая прижимная сила. Думаю, она такая же, как в Монако, так что это все, что у нас есть. В целом болид нагружен меньше, чем в Монце.
Вдобавок к этому возникает серьезная проблема с охлаждением. Потоки воздуха, проходящие через радиаторы и через тормоза, здесь намного слабее, чем на уровне моря. Нам нужно пропустить больший объем воздуха, чтобы получить тот же уровень охлаждения. Так что вы увидите, как все попытаются сделать болид более открытым и пропустить как можно больше воздуха через систему».
Перед стартом
29 октября состоится Гран-при Мехико, 19-й этап «Формулы-1» сезона-2023.
Старт гонки – в 23:00 по московскому времени.
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