Гонка «Ф-1» в Мехико: внезапный шанс «Феррари» победить Ферстаппена

Потенциально после квалификации их могло быть много: Ферстаппена, Алонсо и Расселла хотели наказать за блокировки на пит-лейн, а Льюиса Хэмилтона – за превышение скорости под желтыми флагами. Но всех их простили.

Не простили только Логана Сарджента. Он обогнал Цуноду под желтыми флагами, за что получил +10 секунд. Но фактически это ни на что не повлияло: американцу и без того предстояло стартовать последним.

Юки, кстати, стоит на решетке прямо перед Сарджентом: японцу дали штраф еще перед стартом уик-энда из-за замены силовой установки (это пятый двигатель за сезон, что превышает лимит).

Ну, и напоследок новости про Ланса Стролла: он стартует с пит-лейн. Пилот «Астон Мартин» провел слабую квалификацию (18-е место), так что терять команде было нечего. Они заменили кучу деталей и поменяли настройки подвески.