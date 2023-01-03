Финишная прямая
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Погиб Кен Блок – легендарный гонщик-создатель «джимханы» и популяризатор автоспорта

происшествия
Кен Блок Кен Блок
Ралли-кросс
Авто Авто

Его ролики смотрели миллионы. 

2023 год в автоспорте стартовал очень скверно: утром 3 января из американской Юты пришла печальная новость о гибели Кена Блока. 

Кен гонял на снегоходе в районе живописного водохранилища Милл-Холлоу, но время спуска с горы перевернулся – техника упала и придавила гонщика, и от полученных травм тот скончался на месте. 

У Блока была удивительная карьера. Беглый взгляд по статистическим данным не скажет ничего стороннему человеку – да, выступал в ралли, да, был хорош, но без великих свершений: несколько очков в WRC, победы на отдельных этапах в американских чемпионатах, призовые места в глобальном первенстве по ралли-кроссу, но никаких чемпионских титулов. 

Его спортивные успехи не тянули на статус легендарных. И все же для миллионов людей Блок вошел в один ряд с великими гонщиками. 

Дело в «Джимхане» – трюковом шоу, которое Кен изначально задумал в качестве рекламы собственного бренда обуви DC Shoes. 

Внезапно оказалось, что смотреть что-то, связанное с раллийными машинами, можно не только вживую где-нибудь на проселочных дорогах, но и сидя в уютном кресле перед монитором или на диване напротив телевизора. 

В 2008-м Блок выпустил первый видеоролик, в котором на своей «Субару» яростно сжигал покрышки вокруг ограждений на специально оборудованной трассе. Видео быстро стало популярным (к сегодняшнему дню имеет более 16 млн просмотров) и побудило гонщика снимать продолжения. Вторая часть собрала уже 50 млн просмотров, третья – почти 70. 

В общей сложности Кен подготовил 10 роликов с общим числом просмотров около 600 млн, погонял в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и даже Дубае, а заодно пробовал и другие вещи – например, в 2022-м прокатился по Лас-Вегасу на электромобиле «Ауди». 

Параллельно с выпуском зажигательных видео Блок продолжал гоняться в больших соревнованиях – в ралли-кроссе и X-Games (претендовал на победы в общем зачете, но каждый раз ему что-то мешало достичь главного успеха). 

«Джимхана» же вышла за пределы ютуба – в 2010-м Блоку удалось организовать гонку Gymkhana Grid, на которую с удовольствием поехали многие популярные гонщики вроде Таннера Фауста, Нани Ромы, Петера Сольберга или Йохана Кристофферссона. Первооснователь дисциплины тоже не терялся на фоне крутых конкурентов – выиграл гонку в 2014-м, однако в дальнейшем главенствовать в ней стали скандинавы. 

Для многих людей Блок запомнился не гонщиком, а большим артистом, мастером и  первопроходцем в области трюков и популяризатором раллийных гонок. 

«Шокирован известием о гибели Кена, – признался Дженсон Баттон. – Огромный талант, сделавший многое для нашего спорта. Он был настоящим визионером с уникальным стилем и заразительной улыбкой. Мы потеряли не просто одного из лучших, а по-настоящему великого человека». 

Ему было всего 55 лет.

Фото: Instagram/kblock43

9 комментариев

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Air Raid Siren
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Печально... 21 год назад испытывал такие же чувства после гибели Сергея Супонева.
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Kanonir152
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Ответ ru prt
Великий мастер автоспорта погибает от какого-то снегохода мать его(((( Ну как так?((( Ситуацию с Шумахером напоминает.....
Какого-то снегохода?! Снегоход весит 200-350 кг. Это не тоже самое что ехать к бабушке в деревню на велосипеде и упасть с него.
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Kanonir152
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Никогда не был фанатом его роликов, но, очевидно, человек любил свое дело и даже причина его смерти напрямую связана с экстремальным спортом. Здоровья семье и близким. Очень жаль.
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Papa Bear
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Жаль этого добряка, видео были крутые, да и сам дядька был, в сущности, неплохим гонщиком.
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Алексей Минин
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Джереми Реннер в реанимации побывал, теперь Кен Блок. Охерительное начало года...
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EAl
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Ответ ru prt
Великий мастер автоспорта погибает от какого-то снегохода мать его(((( Ну как так?((( Ситуацию с Шумахером напоминает.....
Спуск с горы на снегоходе крайне опасное дело что и подтверждает данный трагический случай. Даже такой профессионал не застрахован при этом от большого риска, я бы никогда не рискнул спуститься с горы на снегоходе.
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Александр Иванцов
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Ответ ru prt
Великий мастер автоспорта погибает от какого-то снегохода мать его(((( Ну как так?((( Ситуацию с Шумахером напоминает.....
Спортивный снегоход для тебя шутка?
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ru prt
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Великий мастер автоспорта погибает от какого-то снегохода мать его(((( Ну как так?((( Ситуацию с Шумахером напоминает.....
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Anna Petukhova
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Соболезную семье Кена. И сочувствую всем нам.
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