Погиб Кен Блок – легендарный гонщик-создатель «джимханы» и популяризатор автоспорта

Его ролики смотрели миллионы.

2023 год в автоспорте стартовал очень скверно: утром 3 января из американской Юты пришла печальная новость о гибели Кена Блока.

Кен гонял на снегоходе в районе живописного водохранилища Милл-Холлоу, но время спуска с горы перевернулся – техника упала и придавила гонщика, и от полученных травм тот скончался на месте.

У Блока была удивительная карьера. Беглый взгляд по статистическим данным не скажет ничего стороннему человеку – да, выступал в ралли, да, был хорош, но без великих свершений: несколько очков в WRC, победы на отдельных этапах в американских чемпионатах, призовые места в глобальном первенстве по ралли-кроссу, но никаких чемпионских титулов.

Его спортивные успехи не тянули на статус легендарных. И все же для миллионов людей Блок вошел в один ряд с великими гонщиками.

Дело в «Джимхане» – трюковом шоу, которое Кен изначально задумал в качестве рекламы собственного бренда обуви DC Shoes.

Внезапно оказалось, что смотреть что-то, связанное с раллийными машинами, можно не только вживую где-нибудь на проселочных дорогах, но и сидя в уютном кресле перед монитором или на диване напротив телевизора.

В 2008-м Блок выпустил первый видеоролик, в котором на своей «Субару» яростно сжигал покрышки вокруг ограждений на специально оборудованной трассе. Видео быстро стало популярным (к сегодняшнему дню имеет более 16 млн просмотров) и побудило гонщика снимать продолжения. Вторая часть собрала уже 50 млн просмотров, третья – почти 70.

В общей сложности Кен подготовил 10 роликов с общим числом просмотров около 600 млн, погонял в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и даже Дубае, а заодно пробовал и другие вещи – например, в 2022-м прокатился по Лас-Вегасу на электромобиле «Ауди».

Параллельно с выпуском зажигательных видео Блок продолжал гоняться в больших соревнованиях – в ралли-кроссе и X-Games (претендовал на победы в общем зачете, но каждый раз ему что-то мешало достичь главного успеха).

«Джимхана» же вышла за пределы ютуба – в 2010-м Блоку удалось организовать гонку Gymkhana Grid, на которую с удовольствием поехали многие популярные гонщики вроде Таннера Фауста, Нани Ромы, Петера Сольберга или Йохана Кристофферссона. Первооснователь дисциплины тоже не терялся на фоне крутых конкурентов – выиграл гонку в 2014-м, однако в дальнейшем главенствовать в ней стали скандинавы.

Для многих людей Блок запомнился не гонщиком, а большим артистом, мастером и первопроходцем в области трюков и популяризатором раллийных гонок.

«Шокирован известием о гибели Кена, – признался Дженсон Баттон. – Огромный талант, сделавший многое для нашего спорта. Он был настоящим визионером с уникальным стилем и заразительной улыбкой. Мы потеряли не просто одного из лучших, а по-настоящему великого человека».

Ему было всего 55 лет.

Фото: Instagram/kblock43