«Ред Булл» спустя 8 лет вернулся на вершину «Формулы-1». Эту победу команда посвятила умершему основателю

Трогательное завершение Гран-при США.

Несмотря на досрочную победу Макса Ферстаппена в чемпионате мира две недели назад, продолжение сезона в «Формуле-1» для «Ред Булл» неожиданно выдалось эмоционально тяжелым: сначала вспыхнул финансовый скандал, связанный с превышением лимита расходов в 2021 году, а уже в дни проведения Гран-при США пришла печальная весть о смерти Дитриха Матешица – основателя компании «Ред Булл», владельца двух команд «Ф-1» и большого любителя гонок.

Память австрийца «Ф-1» почтила перед стартом заезда в Остине – на большом табло высветилась надпись Danke Didi («Спасибо, Диди» – так называли Дитриха близкие друзья), и «Ред Булл» тоже очень хотел отдать дань уважения великому человеку победой в Гран-при.

В какой-то момент показалось, что успех уплывет от Макса Ферстаппена – из-за поломки гайковерта пит-стоп сильно затянулся, – но нидерландец совершил два ключевых обгона (опередил Леклера и Хэмилтона) и одержал 13-ю победу в сезоне. Вместе с ней к «Ред Булл» пришла и первая за восемь лет победа в Кубке конструкторов.

«Эта победа – для Дитриха, – сказал Макс по радио после финиша.

Большое достижение команда встретила буквально со слезами на глазах – расчувствовался даже суровый и традиционно невозмутимый советник «Ред Булл» Гельмут Марко, большой друг Дитриха.

Именно седовласый австриец вышел на подиум получать от команды трофей за победу.

А в это время руководитель команды Кристиан Хорнер говорил трогательные слова:

«Дитрих не был публичным человеком, но был очень энергичным, он обожал спорт, он страстно любил «Формулу-1». И он мечтал о команде в «Ф-1» – и да, ему удалось: у него оказалось две команды. Он предоставил нам отличные возможности, он верил в нас, поддерживал. И эта победа посвящается ему.

Мы невероятно благодарны ему за все, что он сделал – для всех нас по отдельности, для команды в целом. И сегодня вечером отпразднуем победу в его честь.

Невероятно эмоциональный уик-энд. Пожалуй, именно так и нужно было выиграть эту гонку. Думаю, Дитрих очень бы гордился».

Фото: Gettyimages.ru/Chris Graythen, Mark Thompson; REUTERS/Ricardo Arduengo