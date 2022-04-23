Мощная схватка Леклера и Ферстаппена: лидер «Феррари» уничтожил шины, долго отбивался, но все же не сдержал Макса

Обгон за круг до финиша.

В прошлом году «Формула-1» занялась экспериментами с форматом гоночного уик-энда – на трех этапах между квалификацией и гонкой организаторы впихнули 30-минутный спринт. Новинка вызвала разные эмоции у болельщиков, но большинству понравилась – и в 2022-м спринты вновь включили в расписание нескольких Гран-при.

Первый 30-минутный заезд в нынешнем сезоне прошел в рамках Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле, и ознаменовался красивой дуэлью с участием Шарля Леклера из «Феррари» и Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Макс стартовал с первого места, но упустил лидерство еще до первого поворота – возникла пробуксовка, началась синхронизация передач – и вместо сражения колесо в колесо с «Феррари» пилоту «Ред Булл» пришлось отбиваться от насевшего Ландо Норриса из «Макларена».

В последующие полтора десятка кругов в дуэте лидеров не происходило никаких изменений – Леклер уверенно возглавлял пелотон, а Ферстаппен не мог подобраться к конкуренту на расстояние атаки. Отрыв превышал 1,5 секунды, и казалось, что Шарль докатит до победы.

Но на последних кругах все внезапно изменилось.

«В целом со скоростью все было отлично, – рассказал Леклер после финиша. – Но затем начались проблемы с зернением переднего левого колеса».

Зернение привело к падению сцепления и сильной потери в темпе – «Ред Булл» тут же сократил отставание и принялся прессовать «Феррари», – но в течение нескольких кругов лидеру Скудерии удавалось сдерживать конкурента.

Болельщики со стажем помнят, насколько необгонной считалась трасса в Имоле 20 лет назад, и по большей части характер трека не изменился: проводить атакующие маневры тут негде, за исключением длиннющей прямой (которую сформировали после реконструкции в 2007-м). А поскольку на этом же участке теперь работает и зона DRS – опережать в Имоле стало очень легко (добавьте также факт мощного эффекта от DRS для новых машин).

Казалось, что Ферстаппен легко сломит сопротивление Леклера, но тот внезапно уперся, и использовал все силы и ресурсы для максимально эффективного прохождения последнего поворота. Монегаску удавалось слегка отрываться на выходе из виража, и когда пилот «Ред Булл» на прямой съедал отставание и начинал атаку – болиды уже входили во второй поворот.

И все же долго так продолжаться не могло: на 20-м круге Ферстаппен зацепился за Леклера, включил DRS на прямой – и на торможении ко второму повороту вырвался вперед.

«Я не очень хорошо стартовал – даже не знаю, почему – у нас возникла пробуксовка, – объяснял Макс на подиуме. – После этого ушло какое-то время, чтобы надавить на Шарля. В концовке мы чуть лучше работали с шинами, поэтому удалось подобраться на дистанцию открытия DRS, а потом мы здорово поборолись во втором повороте. Заезд получился очень быстрым и немного жестким».

Оценить шансы сторон в воскресенье сложно: с одной стороны, темп «Феррари» по-прежнему выше, чем у «Ред Булл», но если F1-75 снова перегрузит покрышки, то Ферстаппену будет по силам подпортить праздник соскучившимися по победам тифози.