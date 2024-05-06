Свергатель Ферстаппена Норрис – новый победитель в «Ф-!». В жизни он – босс многомиллионой империи развлечений в 24 года

Начал ее борьбой с психологическими проблемами.

Ландо Норрис – одна из главных молодых звезд современной «Формулы-1». Ему только 24 года, но он уже в истории: в 2024-м побил рекорд «Формулы-1» по подиумам без побед (15), но 6 мая на Гран-при Майами сотворил историю : воспользовался шансом и прервал доминирование Макса Ферстаппена! Ландо теперь – победитель, после 180 заездов, и его звезда взошла окончательно.

Хотя «Макларен» и даже без побед продлял его контракт каждый год на 27+ млн – настолько велика была роль Ландо в прогрессе команды последних лет.

Ведь Ландо с самого старта карьеры – один из главных весельчаков в «Ф-1». Он с первого сезона не стеснялся шутить над собой и над коллегами: например, наклепал мемов про свой сход в Канаде в дебютном 2019-м, а через год поиронизировал над технической новинкой «Мерседеса».

Вдобавок Норрис заделался стримером. С начала ковидной пандемии Ландо то и дело зависает на твиче: гоняет в симуляторах и беседует с подписчиками. Как-то во время одной трансляции он даже пообещал суперкоротко подстричься , если ему надонатят 10 000 долларов. Зрители не подвели – слово пришлось сдержать, а деньги Норрис отправил в фонд ВОЗ по борьбе с ковидом.

Самое необычное: в первую очередь Ландо все это делал для себя. Так он боролся с синдромом самозванца (то есть ему казалось, что он не достоин своих успехов).

«Я беспокоился, обладаю ли необходимыми навыками, сравнивал себя с напарником и другими гонщиками, – рассказал пилот в интервью ESPN. – Это сводит с ума, справиться тяжело. Когда допускаешь ошибки – тебя разносят в прессе и социальных сетях, и все может внезапно пойти не так. Это влияет – ты начинаешь считать, что не способен выступать на топ-уровне, и выйти из такой спирали очень трудно. Думаю, многие не понимают, какие сложности поджидают в «Ф-1».

По словам пилота, стримы и юмор помогли справиться с проблемой. А вместе с тем они значительно прибавили ему фанатов: по данным компании Nielsen (занимается маркетинговыми исследованиями), в апреле 2020-го всего за две недели в соцсетях на пилота «Макларена» подписалось 53 559 человек, а за его стримом со стрижкой волос следило более 36 000 зрителей.

В целом за первый год пандемии аудитория твич-канала Ландо увеличилась со 185 тыс. до 600 тыс. Он стал популярнее даже своего тогдашнего напарника Карлоса Сайнса (который к тому времени готовился уже к шестому сезону в «Ф-1»).

«Похоже, Ландо нашел отклик в среде киберспорта – думаю, тут еще помогло возрождение «Макларена» (в 2019-м после многих неудачных сезонов команда уверенно заняла четвертое место в Кубке Конструкторов – Sports.ru). Интерес к команде растет, и, кажется, он повлиял на это гораздо больше остальных. Думаю, за ним следят еще и поэтому», – отметил эксперт Nielsen Найджел Гич.

«Он настоящий техно-гик современного общества, – говорил о Ландо тогдашний пилот «Рено» (сегодня это «Альпин») Даниэль Риккардо (позже они провели как напарники два сезона – в 2021-м и 2022-м; сейчас Дэн выступает за младшую команду «Ред Булл»). – Не имею ничего против. Но он просто везде».

Пройти мимо такой волны популярности Ландо не мог, так что в конце 2020 года решил выйти за пределы гонок. Так появился киберспортивный клуб Quadrant.

«Я хотел создать его уже давно, а карантин ускорил решение, потому что я стал чаще стримить и все глубже погружаться в это занятие», – рассказал Норрис.

Однако довольно быстро клуб превратился в собственный бренд новой звезды «Ф-1».

Норрис просто хотел киберспортивную команду. А его партнер обернул дело в крупный бизнес

Для реализации идеи Ландо обсудил ее с окружением и связался с компанией Veloce – медиагруппой, которая занимается инновационными проектами в сфере реального и виртуального спорта. Тогда недавно возникшая организация (существует с 2018 года) как раз активно искала партеров: к примеру, параллельно Veloce работала с конструктором «Ред Булл» Эдрианом Ньюи над созданием команды Veloce Racing в электро-гонках по бездорожью Extreme E (она дебютировала в 2021-м), а ее запускал чемпион «Формулы Е» и бывший гонщик «Ф-1» Жан-Эрик Вернь.

Норрис показался Veloce не менее выгодным вариантом:

«Мы уже вели активную работу в игровой сфере, – рассказал главный игровой директор медиагруппы Джейми Маклорин. – Очевидно, Ландо, который сам себя назвал пилотом «Ф-1» на полставки и полноценным геймером, показался нам вполне естественным вариантом для создания бренда».

В медиагруппе посчитали: просто киберспортивная команда – слишком мелко для такого пилота, как Ландо Норрис. На волне успехов «Макларена» и роста популярности №4 бренд решили превратить в более глобальное явление.

Здесь не обошлось без влияния нашумевшего доксериала про «Ф-1» Drive To Survive. Менеджерам Veloce очень понравилась идея с закулисьем: зрители обретают связь с кумиром, начинают воспринимать его как близкого человека, которого при желании могут видеть каждый день и понимать его переживания. Оттуда – симпатии.

«Ландо потому и очень успешен, – подметил Маклорин, который стал исполнительным директором Quadrant. – Он стримит из дома для несколько сотен тысяч человек. Они узнают, что ему нравится есть, какие у него хобби, какие необычные ощущения он испытывает, когда надевает шлем. Люди чувствуют с ним связь».

Сегодня Quadrant – популярный и востребованный бренд, с которым хотят сотрудничать. К примеру, недавно его совладельцем стал известный британский блогер Уильям Ленни (выпускает ролики под ником WillNE): благодаря своим видео с челленджами он набрал более 5 млн подписчиков и 840 млн просмотров. Для Норриса и его команды приобретение отличное, ведь WillNE прекрасно вписывается в концепцию Quadrant.

О чем вообще Quadrant и почему он популярен?

На первое место боссы проекта ставят стиль жизни. Даже на официальном сайте Quadrant описан как «бренд в сфере развлечений, спорта и одежды», а его основная задача – «вызывать улыбки на лицах по всему миру».

Этим команда Норриса и занимается на своем ютуб-канале. Там уже больше 750 тысяч подписчиков и 120 млн просмотров, а каждый ролик смотрят сотни тысяч, а то и миллионы зрителей. По данным самого видеохостинга, за два года только со внутренней партнерки Quadrant уже получил не меньше 221 тысячи долларов .

Вероятно, успех заключается в удачных идеях коллаборций и экспериментов в которых участвуют члены Quadrant (включая Ландо). К примеру, киберкоманда вместо монитора пробовала экран кинотеатра:

В другом ролике вместе с Норрисом они поучаствовали в позаимствованном с японского ТВ испытании. Цель – пройти через стену сквозь дыру определенной формы. Только если японцы должны были принять конкретные позы, то участникам Quadrant предстояло втиснуться туда за рулем карта:

И для полноты картины держите смесь игр с гонками – Mario Kart в реальной жизни под комментарии Джека Николлса (комментатора «Ф-1» на BBC; в прошлом году его еще уволили из «Формулы Е» за «неподобающее поведение» с женщинами), с Ландо Норрисом и WillNE в роли Марио и Клементом Новалаком из «Ф-2» в роли Донки Конга:

Тем не менее киберкоманда Quadrant нужна не только для красивых видео. Она активно участвует в турнирах и расширяется – соревнуется в чемпионатах по Halo и Rocket League и даже выигрывает самые престижные из них. К примеру, в прошлом году Quadrant дважды выиграла европейский чемпионат по Halo (в одном из финалов обыграв известную команду Navi – британский спин-офф киевской организации!), а еще стала пятой на мировом турнире. Между прочим, это неплохие деньги: за 2023 год киберкоманда принесла бренду аж $127 тыс. – и это только за Halo. В целом с момента основания Quadrant заработал $229 тыс. на призовых с киберспорта ($54 тыс. с турниров по Rocket League) – уже больше, чем за канал!

С одеждой у бренда Ландо тоже все в порядке. Отдел успешно расширяется, уже перенес штаб в Америку и отдает должное глобальной службе выполнения заказов ShipBob.

«Благодаря им мы смогли доставлять заказы не только из Великобритании, но и из своего центра в США для внутренней торговли, что значительно снизило стоимость доставки. Пока наш бренд находится на ранней стадии развития, мы намерены улучшить качество обслуживания клиентов. Клиент на первом месте. Мы хотим, чтобы они получили свой товар вовремя, в целости и сохранности и с минимальной стоимостью доставки», – заявил глава отдела одежды Уилл Керр.

Чем радуют фанатов? Традиционным мерчем в виде толстовок (которые стоят по $107), лонгсливов (от 40 до 70 долларов), футболок ($44 за штуку) и прочей одежды с логотипами Quadrant.

Есть еще гобелен за $120:

У Quadrant главное – не сами продажи, а процесс и их реклама

Пиар мерча Норриса – продолжение философии его бренда. Quadrant любит показывать закулисье, чтобы сблизиться с фанатами.

К примеру, раскрыли, как модели с фото выше добирались до места съемок:

А год назад для рекламы одежды раскрасили в ливрею Quadrant «Форд» из ралли и сняли эффектный промо-ролик . В съемках принял участие сам Ландо, но за руль его не пустили: боялись за его безопасность – хотя стоять в паре метров от поворотов все-таки разрешили:

Такое фото получилось на выходе:

А еще бренд время от времени мелькает в паддоке «Формулы-1». К примеру, такой снимок удалось сделать фотографу Киму Ильману в Сингапуре. Рядом с Ландо идет Макс Фьютрелл – бывший гонщик, а теперь создатель контента и одно из главных лиц Quadrant:

Расширение Quadrant заметно и на более глобальном уровне. В начале этого года бренд объявил о старте новой программы – «Атлеты». Ее универсальность заключается в том, что спортсмены будут рассматриваться в первую очередь как создатели контента. Quadrant считает своей задачей предоставить им площадку для самовыражения и связи с аудиторией. В список участников пока вошли олимпийский чемпион по скейтборду Киган Палмер, раллист Оливер Сольберг (сын чемпиона 2003 года Петтера Сольберга, 3 победы в Ралли чемпионата Европы, титул вице-чемпиона, 3 полных сезона в чемпионате мира и два финиша в топ-5), 16-летняя Лотте ван Дрюнен из женского мотокросса и восходящая звезда мотогонок Иван Ортола (19 лет, две победы в Moto3 – аналоге «Ф-3»).

В Quadrant уже придумали занимательный способ познакомить аудиторию с новыми амбассадорами: про ребят снимут специальные ролики, где они смогут познакомить зрителей с собой (что-то по типу взаимодействия спортсменов «Ред Булл» из разных видов спорта для официальных сайта и канала или документалок Netflix).

«Мы хотим построить повествование и суть истории, выйдя за пределы дисциплин, в которых они участвуют, – объясняет Маклорин. – Нам кажется, для нашей фанбазы это лучший способ ощутить связь со спортсменами и впоследствии начать поддерживать их. Мы поняли, что если вы начинаете рассказывать аудитории про спорт, о котором она ничего не знает, то без понимания контекста и того, кто и что на экране, очень сложно заинтересоваться темой».

«Наша цель заключается в том, чтобы показать миру их таланты и личности через воодушевляющий и развлекающий контент, а также по-новому представить Quadrant в их сферах», – добавил Норрис.

К слову, сам пилот «Макларена» по мере развития бренда все меньше участвует в нем: реже появляется в видео и в основном дает комментарии для пресс-релизов. И причина тут довольна простая.

Из-за «Ф-1» у Норриса все меньше времени на проект

По словам Маклорина, №4 постепенно отходит от роли главного лица проекта и просто превращается в часть бизнес-стратегии (и даже не самую заметную). Однако это не значит, что бренд откажется от своего основателя: все-таки контент с Норрисом до сих пор приносит Quadrant самые большие просмотры. Просто теперь звезда «Макларена» будет играть другую роль – более руководящую.

«По факту [сейчас] он реже стримит, ведь у него не так много времени, – говорит Маклорин. – Но он все еще с увлечением относится к тому, что носит – так что впоследствии мы вместе выделим время и приложим усилия, чтобы улучшить наш отдел одежды».

В целом ничего нового: примерно так же Норрис ведет дела и со своим другим брендом – LN Racing Kart. Еще в 2021-м пилот совместно с итальянской компанией по производству картов OTK Kart Group разработал новую модель – LN Four. Ее закупает команда Ricky Flynn Motorsport, в которой Ландо делал первые шаги в гонках.

Кстати, сам №4 в картинговые времена тоже выступал на особой технике – на карте от Фернандо Алонсо. У испанца была та же схема: машину создала компания Kart Republic, а от Алонсо достались ливрея и бренд.

«В те времена я использовал карт от Фернандо Алонсо, – вспоминал Ландо. – Так что Фернандо слегка помог мне в карьере. Теперь я вырос и попал в «Формулу-1». Это моя возможность дать что-то взамен – так я и решил создать собственный карт. Он в разы лучше, чем карт Фернандо Алонсо. Вот почему теперь используют именно его. Мы уже выиграли несколько гонок».

Что же касается Quadrant, то Норрис и сам подтвердил, что теперь больше сфокусирован на управленческих вопросах. А объяснил он это желанием сконцентрироваться на «Ф-1»:

«Мы с осторожностью думаем, как подойти к расширению бренда, какие у нас планы на следующие пару лет. Я все еще очень счастлив. Все это до сих пор близко моему сердцу, потому что я вырос, играя в видеоигры. Я и сейчас люблю играть в них. Так что я все еще хочу быть вовлеченным в дела бренда настолько, насколько возможно. Но как я говорил в самом начале проекта, «Формула-1» для меня в приоритете».

Это подтверждает и новое многолетнее соглашение Ландо с «Маклареном»: прошлый контракт британца заканчивался в конце следующего года, так что в январе договор обновили . Сроки точно неизвестны, но предполагается, что Норрис останется в Уокинге до 2027-го – с опцией продления, конечно же.

После объявления о новом контракте пилот заявил , что хотел закрыть вопросы о своем будущем и уделить больше внимания работе с командой в преддверии нового регламента в 2026-м. Норрису тогда исполнится 26 лет – самый подходящий момент для того, чтобы выйти на пик формы и популярности. Так что неудивительно, что Quadrant набрал в проект «Атлеты» юниоров – скорее всего, именно эти ребята станут главными лицами бренда (хотя сама компания пока что не делилась дальнейшими планами).

Ландо же явно настроен невероятно серьезно. Во второй половине сезона-2023 «Макларен» показал впечатляющий прогресс и в некоторых гонках был чисто вторым по скорости. Да и дело не только в этом: в самой команде очень верят в №4 и видят в нем своего лидера. Только посмотрите, как отзывается о Норрисе руководитель «Макларена» Андреа Стелла:

«Ландо Норрис уже сейчас является одним из лучших гонщиков в «Формуле-1». Он очень быстр, очень хорош в условиях гонки, прекрасно умеет работать с шинами… Думая о Ландо я могу сказать, что, если мы с командой сможем предоставить ему достаточно хороший болид, он сможет бороться за чемпионский титул.

Когда же мы говорим о наиболее совершенном, универсальном гонщике, на ум мне сразу приходит Фернандо Алонсо. У него фактически нет слабых мест. Думаю, это и делает его уникальным. Он не является лучшим во многих показателях, но при этом очень силен во всех показателях без исключения.

С другой стороны, я думаю, что по мере развития Ландо Норрис тоже может стать таким гонщиком. Он тоже немного напоминает мне Фернандо. Мой топ-3 гонщиков за рулем одинаковых болидов – Макс Ферстаппен, Ландо Норрис, Фернандо Алонсо.

Если посмотреть на голые цифры с Гран-при Австрии, Ландо был вторым гонщиком по очкам после Макса. Это отражает качество его пилотажа, способности как пилота «Формулы-1» – он относится к лидерам пелотона».

Теперь Норрис – победитель в «Ф-1» и явно реализовывает потенциал. Похоже, он буквально в полушаге от реального нажима на Ферстаппена. А значит, и империя начнет расти еще быстрее вместе с его популярностью!

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Фото: Twitter/Quadrant ; quadrantmerch.com ; Twitter/f1stylelane ; Gettyimages /Clive Rose, Mark Thompson; Motorsport.com