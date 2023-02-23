Следующий шаг – целый мультсериал.

«Формула-1» активно старается увеличить аудиторию. Расширяет календарь (руководитель чемпионата Стефано Доменикали не исключал, что в будущем будет аж 30 этапов), делает спорт доступнее для простых зрителей – к примеру, c 2022-го команды обязаны подавать специальную форму с раскрытием всех обновлений, а затем выкатывать улучшенные машины перед Гран-при на часовую съемочную сессию, чтобы о них могли рассказать журналисты.

Не обошла серия и одну из самых прибыльных на мировом рынке аудиторий – детскую. На Гран-при Венгрии главный медиа-партнер «Формулы-1» Sky Sports опробовал новый формат эфира (только в Великобритании и Германии). Телеканал впервые провел отдельную трансляцию для детей с мультяшной графикой и совсем юными репортерами – F1 Juniors.

«Мы хотим убедиться, что наши фанаты всех возрастов смогут насладиться «Формулой-1» и влюбиться в нее», – сказал директор серии по медиаправам и контенту Иэн Холмс.

Трансляция получилась довольно красочной. К примеру, пока мини-журналисты обсуждали прогнозы на гонку, стартовую решетку показывали со специально нарисованной графикой – каждому пилоту придумали мультяшный аватар:

Цифровых двойников гонщиков, очевидно, пытались сделать как можно узнаваемее:

По ходу трансляции зрителям то и дело объясняли, что происходит. К примеру, определение formation lap – прогревочного круга, который проводят перед тем, как болиды выстроятся на решетке перед стартом:

После гимна комментаторы взяли интервью у пилота «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу. Китаец стартовал пятым, и этот факт отнесли к «забавным»:

Вообще любая информация о пилотах называлась «забавной». В случае Льюиса Хэмилтона это были «обладатель поула», «семикратный чемпион» и «у него есть собака-веган Роско»:

Но мелькали и действительно занимательные факты. Вот вы знали, что один африканский слон весит как восемь болидов? Теперь знаете.

Или приводили небольшое досье. К примеру, рассказали, что героем детства Карлоса Сайнса был его отец, любимое занятие испанца – игра в гольф, а любимый футбольный клуб – мадридский «Реал».

Информация о шинах и графика времени пит-стопов – почти как во взрослых трансляциях, только даже ярче, красочнее, заметнее и понятнее. Ровно как нужно:

Повторы тоже стали иными – словно пересмотр ролика на видеокамере или записи заезда в гоночном симуляторе:

Текущее положение в первой пятерке стало ну очень наглядным:

А вот лучший круг:

Графика радиопереговоров – тоже с аватаром и транскрипцией на всякий случай:

Пятисекундный штраф – с графикой полицейских огней!

Борьба за седьмое место между Фернандо Алонсо и Серхио Пересом – большими буквами, чтобы никто точно не перепутал:

И графика новой «битвы скоростей» – причем как в километрах, так и в милях.

Традиционную графику онбордов тоже привели к единому мультяшному образу:

При обгоне появлялась специальная поздравительная иконка:

Порой показывали и самих журналистов. В какой-то момент к ним даже пришел руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали.

В послегоночной графике – тоже никаких реальных лиц, одни персонажи. Хотя и по ним видно, как же цифровые аватары кайфуют:

Но были и «ЭТО ЧТО ЩАС БЫЛО?!»-моменты. Например, на 22-м круге машины перерисовали в дирижабли-бомбрадировщики:

Наверное, их придумали, чтобы зрители не скучали, если в гонке кончится экшн, и все просто поедут мирным паровозиком до финиша.

Эфир вели дети с опытом на ТВ – из них планируют сделать будущих комментаторов

Над репортажем британского Sky работала троица Зак-Брейдон-Скарлетт. Зак сейчас активно участвует в картинге, а Брейдон и Скарлетт – ведущие шоу FYI с канала Sky Kids,Ю отмеченное преимией BAFTA. Помогали детям комментаторы Радзи Чиньянганья и Гарри Бенджамин. Также время от времени к эфиру присоединялись Даника Патрик, известная по участию в «Индикаре» и NASCAR, и чемпион «Ф-1» 2016 года Нико Росберг.

Немецкая бригада состояла из Феникса, Руби и Зака (прошли по кастингу), комментатора Sky Франка Бушманна, действующей гонщицы «Ф-3» Софии Флерш и репортера Сандры Баумгартнер.

Вся эта затея – часть программы телеканала Sky Next Generation. Для нее отделения Sky постоянно проводят кастинги для детей от 10 до 14 лет. Ранее в январе этого года дети-комментаторы в схожей манере провели эфир матча английской футбольной Премьер-лиги «Брентфорд» – «Ливерпуль».

«С программой Sky Next Generation мы стали пионерами в области футбольных трансляций, – сказала вице-президент немецкого Sky Чарли Классен. – Мы показали, что обладаем смелостью и готовы переосмыслить свои эфиры, пойдя в других направлениях. Реакция наших зрителей на первый опыт Sky Next Generation была ошеломляющей. Теперь мы делаем следующий шаг в виде первой [детской] трансляции в «Формуле-1». Уверена, юные фанаты автоспорта будут рады».

Ожидания от программы большие. Как рассказал эксперт Sky Sports и чемпион «Ф-1» 2009 года Дженсон Баттон, благодаря ей канал рассчитывает найти будущих звезд ТВ:

«Мы очень взволнованы тем, что даем следующему поколению фанатов «Ф-1» платформу, где они могут показать свою страсть к спорту и увлеченность, в то время как «Ф-1» продолжает набирать популярность среди молодой аудитории. Мы можем найти новых Крофти (прозвище комментатора Дэвида Крофта – Sports.ru) и Наоми Шифф (еще одна комментатор Sky Sports F1, бывшая гонщица Серии W – Sports.ru)».

Юные журналисты всех повеселили: оказались выше одного из пилотов, слили информацию о контракте Хэмилтона и взбесили бывшего чемпиона

Появление детей-репортеров в паддоке немного поменяло отношение к интервью – они стали еще милее и свободнее!

Девочка со Sky очень обрадовалась поулу Хэмилтона (она его фанатка) прямо посреди интервью с Даниэлем Риккардо. Дэн, кстати, отреагировал максимально дружелюбно и даже согласился на селфи:

Его напарник Юки Цунода тоже попал в забавную ситуацию: с ростом 159 см он оказался ниже даже мальчика-комментатора.

Тем временем английские мини-журналисты устроили квиз для троицы друзей – Джорджа Расселла, Ландо Норриса и Алекса Албона. Вышло необычно и местами забавно.

К примеру, пилотов попросили сравнить себя с мороженым, а затем – с каким-нибудь животным (тут дети-ведущие сослались на прозвище Риккардо – «медоед»). Расселл с радостью заметил, что Албон похож на чихуахуа.

Албон в ответ сравнил Расселла с джек-расселл-терьером.

Еще Джордж рассказал довольно смешной случай:

– Когда вы в последний раз были удивлены встрече со звездой?

– О, это хороший вопрос. Помню встречу с Брэдом Питтом в 2015-м. Я хотел сфоткаться с ним, но подумал, что это не очень круто. В общем, что я сделал? Я решил притвориться, будто кому-то звоню, а тем временем сделать фото.

Были и конфузы. Когда Тото Вольфф давал интервью немецкому Sky, один мальчик решил спросить босса «Мерседеса» о контракте Хэмилтона. Вольфф сказал, что расскажет, но только на ухо – ведь данные пока секретны:

Парень тут же растрепал всем в прямом эфире, что контракт уже продлили на два года. Кстати, официально об этом до сих пор не объявили.

Но это еще довольно безобидная ситуация. Другой случай оказался пожестче.

На последних кругах Гран-при к эфиру британского отделения подключился Нико Росберг. Чемпион 2016 года помогал детям сориентироваться в гонке и даже советовал, какие вопросы задать пилотам после финиша. Например, отметил, что Переса стоило бы спросить о жесткой борьбе с Оскаром Пиастри. Когда Росберг отработал свое время, девочка-комментатор Скарлетт, видимо, решила пошутить:

Скарлетт: Удачи, Бритни. Надеюсь, у тебя все будет хорошо.

Нико: Нет, Скарлетт, это было не круто, лады? Открою тебе секрет: это было не круто, хорошо?

Скарлетт: Хорошо.

Нико: Извинись, пожалуйста.

Скарлетт: Простите. (далее спешно полушепотом) Прости, Бритни.

Нико: Извинения приняты.

Возможно, Росберг услышал поправку Скарлетт во время извинений, просто не решил раздувать скандал. А ведь Нико терпеть не может это прозвище. Оно досталось ему в начале карьеры: с длинными волосами блондин напоминал соперникам известную певицу Бритни Спирс. О прозвище вне паддока узнали на Гран-при Бразилии 2006 года благодаря Марку Уэбберу. В эфир попали его слова: «Бритни в стене».

Опыт с детской трансляцией получился неоднозначным: кого-то детишки повеселили, кого-то – взбесили. Главное – у самой «Формулы-1» довольно большие планы на интеграцию детской аудитории. По словам Иэна Холмса, в будущем для популяризации Гран-при серия планирует создать целый мультсериал:

«Мы хотим привлечь внимание к нашему спорту всеми доступными способами. Сериал Drive to Survive (документалка от Netflix – Sports.ru) отлично сработал. Теперь мы хотим запустить анимационный сериал. Он может быть о путешествиях или о чем-нибудь другом, но это должно быть связано с «Формулой-1». Мы должны развивать успех Drive to Survive и взаимодействовать с болельщиками, которые вовлекаются в гонки благодаря таким проектам».

Наверное, поэтому в графике трансляций пилотов упорно демонстрируют только в виде цифровых аватаров – видимо, чтобы дети привыкали. Интересно, как быстро вслед за сериалом в магазинах появятся игрушки и фигурки по мотивам «Формулы-1»?

А как вам? Показали бы такое своему ребенку?