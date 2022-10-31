Зажигает звезды и ваяет наследие.

Фернандо Алонсо – настоящий дед по меркам автоспорта: 41-летний испанец дебютировал в «Ф-1», когда некоторые гонщики еще учились ходить – к примеру, пилоту «Альфа Таури» Юки Цуноде на тот момент не было даже года (он родился в мае 2000-го), Логану Сардженту из «Уильямса» чуть больше года, а Оскар Пиастри из «Макларена» вообще еще даже не родился (6 апреля 2001-го против 4 марта 2001-го у дебютного Гран-при №14),

Тема возраста Алонсо стала очень популярна в паддоке – и на пресс-конференции перед Гран-при Бахрейна двукратному чемпиону вновь напомнили о «старости»:

– Вы знали, что первым картом Оскара Пиастри был «Фернандо Алонсо»?

– Да. Оскар, Квят, Карлос [Сайнс], Ландо [Норрис]… Да, у некоторых так и было, – ответил пилот «Астон Мартин».

И действительно: в соцсетях нашли фото каждого из упомянутых пилотов (плюс Эстебана Окона) в карте или экипировке Алонсо:

Оказалось, на технике испанца начинал даже Мик Шумахер – сын семикратного чемпиона Михаэля.

Правда, от Алонсо здесь только бренд и ливрея – сами машины сделала компания Kart Republic, ее основал гоночный скаут Дино Кьеза. В картинге он был то владельцем команды, то руководителем, то механиком. Причем работал Кьеза с будущими знаменитостями: Нико Росбергом, Льюисом Хэмилтоном, Алексом Дзанарди, Лансом Строллом.

С Фернандо вышла трогательная история: компания сперва просто сделала для фанатов отдельную раскраску и назвала технику «алонсокартом» (стоят от $3 тыс. до $6 тыс. – зависит от возрастной категории и прилагаемых к карту деталей), а Алонсо вдохновился ливреей и создал целую картинговую систему из команды и академии. Затем брендировал свой карт – ообычная практика для этого класса гонок: так же возводят личные марки Ландо Норрис и Шарль Леклер – чем-то похоже на контрактное производство вроде передачи материального воплощения шасси «Хааса» «Далларе».

А теперь у него по сути собственная молодежная программа с менеджерским подразделением – полновесная альтернатива «Феррари», «Альпин» или «Ред Булл».

Фернандо сам разработал программу картинговой школы (даже придумал трассу) – а потом создал для нее команду-чемпиона

В 2015-м Алонсо открыл академию картинга – на территории личного музея близ Овьедо (родном городе испанца). По сути, это летняя школа на пять дней для ребят от 8 до 11 лет – кстати, часть денег за билет в его музей идет на финансирование их образования и работу образовательных учреждений того же региона.

Программу двукратный чемпион придумал сам. Учебный день длится 11 часов: физические упражнения (например, тесты на реакцию – Фернандо так их обожает, что всегда возит с собой), обучение правилам дорожного движения и безопасному вождению, встреча с профессионалами и посещение музея Алонсо. В школу принимают детей разных национальностей – поэтому, помимо уроков английского языка, здесь также преподают испанский для иностранцев.

Трассу тоже придумал Фернандо. Он составил ее из любимых поворотов: «эсок» Сузуки, последнего поворота Валенсии, шиканы Пармы. На официальном сайте трек смело называют «одной из лучших картинговых трасс в Европе». При этом карты и экипировку ученикам дает академия. Она же отвечает за страховку и питание.

Обучение здесь стоит $1 400, с проживанием – $1 900. Это довольно неплохая цена, ведь выпускники этой школы получают лицензию Королевской автомобильной федерации Испании и могут участвовать в серьезных соревнованиях. Для них в 2017-м Алонсо основал команду FA Racing – и она уже трижды чемпиона мира по картингу.

Со временем Фернандо решил выйти и в открытые колеса – договорился с молодежной командой Drivex своего старого друга и экс-пилота «Ф-1» Педро де ла Росы. Болиды перекрасили в цвета проекта Алонсо, FA Racing попала в испанскую «Формулу-4» и в 2019-м выиграла в обоих зачетах. Позже команда еще и начала участвовать в виртуальных гонках. Главной же победой стало попадание в 2019-м в «Формулу-Рено» (после гоночного ребрендинга называется «Европейской региональной «Формулой» при поддержке «Альпин»).

«Эта серия подарила нам несколько сильнейших чемпионов «Ф-1» – это подчеркивает очень высокий уровень конкуренции в ней, – объясняет сам Алонсо. – После картинга, виртуальных гонок и «Ф-4» «Формула-Рено» – логичный шаг в развитии FA Racing».

Правда, пока за три года команда Алонсо не смогла закрепиться даже как середняк (стабильно восьмая в чемпионате из 12 команд) – зато есть два подиума.

Такими темпами FA Racing вряд ли скоро дорастет до «Формулы-3» в профессиональном смысле, но благодаря Фернандо некоторые гонщики уже там зажигают.

Алонсо создал программу по развитию пилотов. Он лично следит за успехом каждого юниора

В марте 2022-го Фернандо Алонсо основал агентство A14 Management. Ключевые должности вновь заняли друзья – еще с картинга. Первый – Альберто Фернандес: менеджер Алонсо, пять лет работал дизайнером в «Феррари», основал вместе с Фернандо компанию-ритейлер одежды Kimoa – №14 постоянно носит кепки именно этой фирмы. Второй – Альберт Ресклоса: он много лет был менеджером пилотов и накопил множество связей в разных сериях.

«Идея появилась у меня в конце 2021-го – хотя вообще она уже давно крутилась в голове, – рассказывает Фернандо. – До сегодняшнего дня я помогал молодым пилотам в своей школе или картинговых командах, которые используют наш «алонсокарт». Но не в «Формулах». И вот сложились идеальные условия для реализации этого проекта: у нас появился картингист с огромным потенциалом [Никола Цолов], который должен был перейти в серию повыше. Вот тогда-то мы с Альбертом и Альберто и решили взяться за дело».

Сейчас в программе Алонсо семь пилотов:

– Максимилиан Гюнтер (пилот «Мазерати» в «Формуле Е», победитель трех Электропри, бывший соперник Норриса в «Ф-3»).

– Клемент Новалак (пилот «Формулы-2»; чемпион британской «Ф-3»).

– Никола Цолов (пилот «Формулы-3»; чемпион испанской «Ф-4»).

– Габриэль Бортолету (пилот «Формулы-3», третий в чемпионатах мира и Европы по картингу 2018-го).

– Пепе Марти (пилот «Формулы-3», №3 испанской «Ф-4» в 2021-м).

– Хан Ченьюй (пилот ближневосточной «Формулы»).

– Андрес Карденас (картингист).

Кого брать в программу – решает сам Алонсо. А вот поиском талантов занимаются Ресклоса, Фернандес и Антон Стипинович (инженер с 20-летним опытом в «Ф-1», бывший спец по электронике из бригад Хаккинена, Шумахера и Райкконена). Они время от времени беседуют с Фернандо и рассказывают о перспективных ребятах. Гонщики и сами могут связаться с агентством – просто заполнив анкету на сайте.

Что же делает A14 Management?

Агентство берет самое сложное для новичков: помогает с переговорами о контракте, объясняет юниорам, как общаться с инженерами и с командой в целом. Кроме того, в программе помогают совмещать гонки с учебой: например, если пилот переехал жить в другое место, Ресклоса и Фернандес устроят его в новое учебное заведение.

«Мы периодически встречаемся с каждым из пилотов, чтобы точно понимать, чего они хотят, – рассказывает Ресклоса. – На этих встречах мы определяемся с их дальнейшими целями – как на трассе, так и в жизни. Мы хотим, чтобы они были не только быстрыми гонщиками, но и настоящими профессионалами. Все члены программы здесь для того, чтобы помогать друг другу, – и мы надеемся, что так же будут поступать и наши пилоты».

В A14 есть четкие правила: пилот должен проводить как минимум по 20 гоночных уик-эндов в год, в одной серии не стоит задерживаться дольше, чем на два сезона.

«Мы хотим развивать таланты и верим, что у наших пилотов есть для этого потенциал», – объясняют их смысл в агентстве.

Кроме того, юниоры работают с экспертами высочайшего уровня. Например, Стипинович не только ищет новичков, но и помогает с симулятором: в подборе настроек и подготовке тренировочных сессий. Здесь у него колоссальный опыт.

Стипинович был руководителем отдела разработок и исследований в топовых командах «Ф-1»: в «Феррари», «Макларене» и «Ред Булл». Причем он работал в «золотые годы» этих команд, так что поучаствовал в 11 титулах и 80 победах в «Ф-1». Еще Антон уже более десяти лет поставляет оборудование академии «Феррари», а сейчас активно сотрудничает с командами из «Индикара».

Также пилотам программы помогают Фабрицио Борра и Эдоардо Бендинелли – личные физиотерапевты Алонсо. Они тренируют Фернандо с самого начала его карьеры в «Ф-1» и теперь натаскивают новое поколение – но только на специальных встречах, ведь у молодых гонщиков есть и свои тренеры.

И все же главную помощь юниоры получают от самого Алонсо

№14 всегда в курсе, как дела у его пилотов, – он каждому дал свой номер. Испанец постоянно переписывается с участниками программы, даже разбирает их прошедшие гонки.

«Фернандо всегда в теме, – говорит Никола Цолов. – Мы разговариваем после каждого теста, каждой гонки, чтобы понять, как все прошло и в чем я могу стать лучше. Я списываюсь с ним каждую неделю – у нас отличные отношения, хоть мы и нечасто видимся».

И Алонсо действительно наблюдает за каждым уик-эндом своих протеже. Так было даже на недавнем Гран-при Бахрейна, где параллельно с этапом «Ф-1» проходили первые гонки «Формулы-3» – в обеих победили участники A14.

В спринте выиграл пилот «Кампоса» Пепе Марти (это его первая победа в «Ф-3») – Фернандо поздравил протеже сразу после финиша:

А первым в гонке стал Габриэль Бортолету из «Тридента» – он теперь лидер чемпионата. И снова поздравления от №14:

Вот еще пара душевных фото объятий. Сначала с Марти:

Потом с Бортолету:

Алонсо старается максимально сблизиться со своими гонщиками – и при этом сблизить их самих. Агентство время от времени устраивает встречу всех протеже с двукратным чемпионом (последний раз была в декабре прошлого года): вместе они обсуждают накопившиеся проблемы, играют в теннис или гоняют на картах.

«Мы хотим, чтобы они стали семьей. Несмотря на то что в воскресенье они соперники, в остальное время они могут помогать друг другу», – считает Фернандо.

Осенью прошлого года «Астон Мартин» – с которым у Алонсо контракт на два сезона – тоже запустил программу по поддержке пилотов. Пока что там один чемпион «Ф-2» Фелипе Другович – в этом сезоне он заменял Ланса Стролла на зимних тестах (канадец сломал руку). Вполне возможно, британцы объединятся с агентством A14: все-таки там много талантливых пилотов – которых вдобавок обучали профессионалы высочайшего уровня. Пока же ребята из A14 больше сотрудничают с бывшей командой Фернандо «Альпин» – например, Цолов полноценно присоединился к ней в феврале 2023-го после года «коллаборации».

Какая же из двух «новых» команд Алонсо выиграет гонку за его программу талантов?

Фото: Twitter/muratkos37; Twitter/FIAFormula3; Twitter/relevo; relevo.com; Instagram/a14management_