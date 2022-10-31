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Алонсо еще и ментор: 6 пилотов «Ф-1» начинали на его картах, студенты его академии уже выигрывают в «Ф-3»

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Астон Мартин Астон Мартин
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Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Даниил Квят Даниил Квят
Мик Шумахер Мик Шумахер
Ландо Норрис Ландо Норрис
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Оскар Пиастри
Эстебан Окон Эстебан Окон
Альпин Альпин
Авто Авто

Зажигает звезды и ваяет наследие.

Фернандо Алонсо – настоящий дед по меркам автоспорта: 41-летний испанец дебютировал в «Ф-1», когда некоторые гонщики еще учились ходить – к примеру, пилоту «Альфа Таури» Юки Цуноде на тот момент не было даже года (он родился в мае 2000-го), Логану Сардженту из «Уильямса» чуть больше года, а Оскар Пиастри из «Макларена» вообще еще даже не родился (6 апреля 2001-го против 4 марта 2001-го у дебютного Гран-при №14), 

Тема возраста Алонсо стала очень популярна в паддоке – и на пресс-конференции перед Гран-при Бахрейна двукратному чемпиону вновь напомнили о «старости»:

– Вы знали, что первым картом Оскара Пиастри был «Фернандо Алонсо»?

– Да. Оскар, Квят, Карлос [Сайнс], Ландо [Норрис]… Да, у некоторых так и было, – ответил пилот «Астон Мартин».

И действительно: в соцсетях нашли фото каждого из упомянутых пилотов (плюс Эстебана Окона) в карте или экипировке Алонсо:

Оказалось, на технике испанца начинал даже Мик Шумахер – сын семикратного чемпиона Михаэля.

Правда, от Алонсо здесь только бренд и ливрея – сами машины сделала компания Kart Republic, ее основал гоночный скаут Дино Кьеза. В картинге он был то владельцем команды, то руководителем, то механиком. Причем работал Кьеза с будущими знаменитостями: Нико Росбергом, Льюисом Хэмилтоном, Алексом Дзанарди, Лансом Строллом.

С Фернандо вышла трогательная история: компания сперва просто сделала для фанатов отдельную раскраску и назвала технику «алонсокартом» (стоят от $3 тыс. до $6 тыс. – зависит от возрастной категории и прилагаемых к карту деталей), а Алонсо вдохновился ливреей и создал целую картинговую систему из команды и академии. Затем брендировал свой карт – ообычная практика для этого класса гонок: так же возводят личные марки Ландо Норрис и Шарль Леклер – чем-то похоже на контрактное производство вроде передачи материального воплощения шасси «Хааса» «Далларе».

А теперь у него по сути собственная молодежная программа с менеджерским подразделением – полновесная альтернатива «Феррари», «Альпин» или «Ред Булл».

Фернандо сам разработал программу картинговой школы (даже придумал трассу) – а потом создал для нее команду-чемпиона

В 2015-м Алонсо открыл академию картинга – на территории личного музея близ Овьедо (родном городе испанца). По сути, это летняя школа на пять дней для ребят от 8 до 11 лет – кстати, часть денег за билет в его музей идет на финансирование их образования и работу образовательных учреждений того же региона.

Программу двукратный чемпион придумал сам. Учебный день длится 11 часов: физические упражнения (например, тесты на реакцию – Фернандо так их обожает, что всегда возит с собой), обучение правилам дорожного движения и безопасному вождению, встреча с профессионалами и посещение музея Алонсо. В школу принимают детей разных национальностей – поэтому, помимо уроков английского языка, здесь также преподают испанский для иностранцев.

Трассу тоже придумал Фернандо. Он составил ее из любимых поворотов: «эсок» Сузуки, последнего поворота Валенсии, шиканы Пармы. На официальном сайте трек смело называют «одной из лучших картинговых трасс в Европе». При этом карты и экипировку ученикам дает академия. Она же отвечает за страховку и питание.

Обучение здесь стоит $1 400, с проживанием – $1 900. Это довольно неплохая цена, ведь выпускники этой школы получают лицензию Королевской автомобильной федерации Испании и могут участвовать в серьезных соревнованиях. Для них в 2017-м Алонсо основал команду FA Racing – и она уже трижды чемпиона мира по картингу.

Со временем Фернандо решил выйти и в открытые колеса – договорился с молодежной командой Drivex своего старого друга и экс-пилота «Ф-1» Педро де ла Росы. Болиды перекрасили в цвета проекта Алонсо, FA Racing попала в испанскую «Формулу-4» и в 2019-м выиграла в обоих зачетах. Позже команда еще и начала участвовать в виртуальных гонках. Главной же победой стало попадание в 2019-м в «Формулу-Рено» (после гоночного ребрендинга называется «Европейской региональной «Формулой» при поддержке «Альпин»).

«Эта серия подарила нам несколько сильнейших чемпионов «Ф-1» – это подчеркивает очень высокий уровень конкуренции в ней, – объясняет сам Алонсо. – После картинга, виртуальных гонок и «Ф-4» «Формула-Рено» – логичный шаг в развитии FA Racing».  

Правда, пока за три года команда Алонсо не смогла закрепиться даже как середняк (стабильно восьмая в чемпионате из 12 команд) – зато есть два подиума.

Такими темпами FA Racing вряд ли скоро дорастет до «Формулы-3» в профессиональном смысле, но благодаря Фернандо некоторые гонщики уже там зажигают.

Алонсо создал программу по развитию пилотов. Он лично следит за успехом каждого юниора

В марте 2022-го Фернандо Алонсо основал агентство A14 Management. Ключевые должности вновь заняли друзья  – еще с картинга. Первый – Альберто Фернандес: менеджер Алонсо, пять лет работал дизайнером в «Феррари», основал вместе с Фернандо компанию-ритейлер одежды Kimoa – №14 постоянно носит кепки именно этой фирмы. Второй – Альберт Ресклоса: он много лет был менеджером пилотов и накопил множество связей в разных сериях.

«Идея появилась у меня в конце 2021-го – хотя вообще она уже давно крутилась в голове, – рассказывает Фернандо. – До сегодняшнего дня я помогал молодым пилотам в своей школе или картинговых командах, которые используют наш «алонсокарт». Но не в «Формулах». И вот сложились идеальные условия для реализации этого проекта: у нас появился картингист с огромным потенциалом [Никола Цолов], который должен был перейти в серию повыше. Вот тогда-то мы с Альбертом и Альберто и решили взяться за дело».

Сейчас в программе Алонсо семь пилотов:

– Максимилиан Гюнтер (пилот «Мазерати» в «Формуле Е», победитель трех Электропри, бывший соперник Норриса в «Ф-3»).

– Клемент Новалак (пилот «Формулы-2»; чемпион британской «Ф-3»).

– Никола Цолов (пилот «Формулы-3»; чемпион испанской «Ф-4»).

– Габриэль Бортолету (пилот «Формулы-3», третий в чемпионатах мира и Европы по картингу 2018-го).

– Пепе Марти (пилот «Формулы-3», №3 испанской «Ф-4» в 2021-м).

– Хан Ченьюй (пилот ближневосточной «Формулы»).

– Андрес Карденас (картингист).

Кого брать в программу – решает сам Алонсо. А вот поиском талантов занимаются Ресклоса, Фернандес и Антон Стипинович (инженер с 20-летним опытом в «Ф-1», бывший спец по электронике из бригад Хаккинена, Шумахера и Райкконена). Они время от времени беседуют с Фернандо и рассказывают о перспективных ребятах. Гонщики и сами могут связаться с агентством – просто заполнив анкету на сайте.

Что же делает A14 Management?

Агентство берет самое сложное для новичков: помогает с переговорами о контракте, объясняет юниорам, как общаться с инженерами и с командой в целом. Кроме того, в программе помогают совмещать гонки с учебой: например, если пилот переехал жить в другое место, Ресклоса и Фернандес устроят его в новое учебное заведение.

«Мы периодически встречаемся с каждым из пилотов, чтобы точно понимать, чего они хотят, – рассказывает Ресклоса. – На этих встречах мы определяемся с их дальнейшими целями – как на трассе, так и в жизни. Мы хотим, чтобы они были не только быстрыми гонщиками, но и настоящими профессионалами. Все члены программы здесь для того, чтобы помогать друг другу, – и мы надеемся, что так же будут поступать и наши пилоты».

В A14 есть четкие правила: пилот должен проводить как минимум по 20 гоночных уик-эндов в год, в одной серии не стоит задерживаться дольше, чем на два сезона.

«Мы хотим развивать таланты и верим, что у наших пилотов есть для этого потенциал», – объясняют их смысл в агентстве.

Кроме того, юниоры работают с экспертами высочайшего уровня. Например, Стипинович не только ищет новичков, но и помогает с симулятором: в подборе настроек и подготовке тренировочных сессий. Здесь у него колоссальный опыт.

Стипинович был руководителем отдела разработок и исследований в топовых командах «Ф-1»: в «Феррари», «Макларене» и «Ред Булл». Причем он работал в «золотые годы» этих команд, так что поучаствовал в 11 титулах и 80 победах в «Ф-1». Еще Антон уже более десяти лет поставляет оборудование академии «Феррари», а сейчас активно сотрудничает с командами из «Индикара».

Также пилотам программы помогают Фабрицио Борра и Эдоардо Бендинелли – личные физиотерапевты Алонсо. Они тренируют Фернандо с самого начала его карьеры в «Ф-1» и теперь натаскивают новое поколение – но только на специальных встречах, ведь у молодых гонщиков есть и свои тренеры.

И все же главную помощь юниоры получают от самого Алонсо

№14 всегда в курсе, как дела у его пилотов, – он каждому дал свой номер. Испанец постоянно переписывается с участниками программы, даже разбирает их прошедшие гонки.

«Фернандо всегда в теме, – говорит Никола Цолов. – Мы разговариваем после каждого теста, каждой гонки, чтобы понять, как все прошло и в чем я могу стать лучше. Я списываюсь с ним каждую неделю – у нас отличные отношения, хоть мы и нечасто видимся».

И Алонсо действительно наблюдает за каждым уик-эндом своих протеже. Так было даже на недавнем Гран-при Бахрейна, где параллельно с этапом «Ф-1» проходили первые гонки «Формулы-3» – в обеих победили участники A14.

В спринте выиграл пилот «Кампоса» Пепе Марти (это его первая победа в «Ф-3») – Фернандо поздравил протеже сразу после финиша:

А первым в гонке стал Габриэль Бортолету из «Тридента» – он теперь лидер чемпионата. И снова поздравления от №14:

Вот еще пара душевных фото объятий. Сначала с Марти:

Потом с Бортолету:

Алонсо старается максимально сблизиться со своими гонщиками – и при этом сблизить их самих. Агентство время от времени устраивает встречу всех протеже с двукратным чемпионом (последний раз была в декабре прошлого года): вместе они обсуждают накопившиеся проблемы, играют в теннис или гоняют на картах.

«Мы хотим, чтобы они стали семьей. Несмотря на то что в воскресенье они соперники, в остальное время они могут помогать друг другу», – считает Фернандо.

Осенью прошлого года «Астон Мартин» – с которым у Алонсо контракт на два сезона – тоже запустил программу по поддержке пилотов. Пока что там один чемпион «Ф-2» Фелипе Другович – в этом сезоне он заменял Ланса Стролла на зимних тестах (канадец сломал руку). Вполне возможно, британцы объединятся с агентством A14: все-таки там много талантливых пилотов – которых вдобавок обучали профессионалы высочайшего уровня. Пока же ребята из A14 больше сотрудничают с бывшей командой Фернандо «Альпин» – например, Цолов полноценно присоединился к ней в феврале 2023-го после года «коллаборации». 

Какая же из двух «новых» команд Алонсо выиграет гонку за его программу талантов?

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Фото: Twitter/muratkos37; Twitter/FIAFormula3; Twitter/relevo; relevo.com; Instagram/a14management_

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