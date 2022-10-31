Реакции боссов и гонщиков на Drive To Survive.

Drive to Survive (документалка о прошедших сезонах и закулисье гонок) – настоящий феномен в мире «Формулы-1». По данным американских СМИ, благодаря сериалу аудитория Гран-при выросла на 50%. Да и в самой серии отмечают вклад Netflix в популяризацию автоспорта: к примеру, после выхода шоу женская аудитория чемпионата выросла на 30%. И серии за это еще и платят – за первый сезон «Ф-1» распределила между командами $5 млн, и следующие явно тоже принесли доход. Неплохо?

Основа успеха Drive to Survive – повествование через драматические сюжетные арки. Но временами сценаристы сильно изменяют реальность: вырывают фразы из контекста интервью, меняют хронологию местами, приписывают происходящему на трассе совершенно иное значение. Поэтому в самом паддоке то и дело критикуют сериал за преувеличения – хоть и признают его важность для развития «Ф-1».

«Больше похоже на «Топ Ган» (фильм 1986 года с Томом Крузом – Sports.ru), чем на документалку», – сказал босс «Мерседеса» Тото Вольфф в недавно вышедшем пятом сезоне.

Тото вообще один из главных хейтеров сериала:

«Я вот смотрю его – первая серия, вторая – и просто ненавижу. Вы злитесь от одного только участия во всем этом. Они очень своеобразно ведут повествование. Так собирают воедино сцены, что получается очень далеко от реальности. Думаю, если бы вы сами были участниками этих событий, то подтвердили бы, что все происходило иначе. Но мы же занимаемся развлечением – а это его новая форма».

Не любит документалку и двукратный чемпион Макс Ферстаппен. Причем настолько, что отказался от съемок в 2021-м:

«Они просто придумывают некоторые соперничества, которых на самом деле не существует. Проблема в том, что они всегда будут выставлять тебя в таком свете, в каком выгодно только им. И что бы ты ни сказал, они все равно сделают так, что ты будешь выглядеть безрассудным, постараются изобразить тебя… Ну, так, чтобы это подходило сценарию серии».

Сериал действительно порой перегибает с драмой – от этого больше всего страдают пилоты

Ради экшена продюсеры стараются даже из лучших друзей сделать неприятелей – так было с Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом. Они вместе выступали за «Макларен» в 2019-м и 2020-м – и все знали об их близких отношениях (их броманс даже вылился в мем Carlando для совместных фоток). Тем не менее в Netflix превратили приколы Карлоса над Ландо в злорадство испанца.

«Они бросили друг другу вызов», – говорил в сериале репортер «Ф-1» Уилл Бакстон.

«Я и Карлос бросили друг другу вызов, блин, – с иронией отреагировал на это Норрис. – Видели бы вы нас за закрытыми дверями…»

«Думаю, в случае со мной и Ландо, все немного преувеличили, – сказал Сайнс. – В общем-то, все фанаты, хорошо знакомые с «Ф-1», понимают, что Netflix, возможно, переборщил. Но я все же думаю, что даже с такой, скажем так, ошибкой Netflix делает много хорошего для нашего спорта, для «Ф-1» как бренда».

А вот еще один нюанс в подходе режиссеров, о котором рассказал Норрис: «Некоторые комментарии вырваны из контекста – ты что-то говорил, но это дается совершенно в другом месте и в другое время.

Например, я и Даниэль [Риккардо] сражаемся в первом повороте [Гран-при Бахрейна], хотя мы даже рядом не были. И [по радио] я говорю, что он меня вытолкнул – это вообще из другой гонки. Какие-то вещи – перебор, я с таким не особо согласен.

Но в целом это захватывающий сериал, что хорошо для всех. Если не показывать, будто человек поступает так, как точно не поступал, меня все устраивает».

Об этом же эпизоде высказался Ферстаппен:

«По ходу всего сезона они выбирают моменты и что-то из них лепят, можно сказать. Лично мне не понравились моменты с Ландо и Даниэлем. Я считаю, что это отличные, приятные ребята. А там Ландо выглядит каким-то мудаком. Это вообще не так. Я знаю Ландо, многие его знают: он веселый парень, отличный человек, у него классный характер. Когда смотришь серию, думаешь: «Кто это такой, что за фигня происходит?»

Наверное, если человек не смотрит гонки, ему такой Ландо не понравится. Но почему так должно быть? Он ведь отличный парень. Ты получаешь неверное представление о хорошем человеке. Когда сериал только запускался, со мной случилось то же самое».

Из-за подобных ошибок Макс и отказался от участия в сериале. Но, как оказалось, ненадолго – в пятом сезоне Ферстаппен вернулся:

«Я поговорил с ними [с продюсерами] перед тем, как давать интервью. Надеюсь, они поняли мою позицию. Я ведь осознаю, что ты просто обязан участвовать в подобном – особенно если ты чемпион мира.

Думаю, я дал им интервью минут на 30 или на час. Надеюсь, они грамотно воспользуются им – не знаю, когда посмотрю сериал. Но надеюсь, что они довольны и что я тоже буду доволен после просмотра. Я знаю, как это важно для «Ф-1» и развития спорта в целом».

Из Макса правда больше не пытались делать часть какого-либо сюжета: в пятом сезоне он просто комментировал свое мнение насчет того, как ощущается роль чемпиона, как он относится к некоторым соперникам (в основном цитаты об их крутости) и о поведении соперников во время скандала со вскрывшимся превышением предела расходов у «Ред Булл».

Важно понимать: участники съемок не имеют возможности что-либо отсмотреть или исправить. Как рассказал пилот «Альпин» Эстебан Окон, пилоты не могут повлиять на монтаж: «Не очень много, если честно. Очевидно, что мы сами подписались на все это, когда заключили контракт с Netflix».

При этом Окон тоже стал жертвой драмы: «Есть сходство с реальностью, но довольно странное. Меня все время удивляет тот момент, когда я финиширую восьмым во Франции со словами [по радио], будто чувствую, «словно мы победили». Я никогда такого не говорил! Думаю, я, возможно, так сказал после пятого места в Австрии или четвертого в Японии – но не восьмого во Франции. Меня это не особо заботит, но я хочу прояснить: я ни за что не сравню восьмое место с победой!

Подобное выглядит странно. Но полагаю, это просто часть шоу. Мы не можем жаловаться, когда нас показывают на такой популярной платформе».

Кстати, это отличный повод для фактчека, кто же прав: во Франции Эстебан действительно ничего подобного не говорил - только извинился перед командой за крики во время гонки и раз пять повторил «принял».

Самое уникальное мнение насчет документалки, пожалуй, у пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо – он считает, что она просто не нужна: «Я понимаю, что для спорта это хорошая штука, но мы и без того очень заняты с командами, со спонсорами. Так что им [съемочной группе] нелегко уделять время. Думаю, мы и так достаточно рассказываем о жизни в паддоке и вне его. В общем, я небольшой фанат [таких сериалов]».

В пятом сезоне Алонсо отвели где-то минут семь – но испанец просто принял правила игры и новый образ: «В «Ф-1» dсегда нужны хорошие персонажи и плохие, герои и антигерои. Что ж, я... на темной стороне». Именно так он прокомментировал переход из «Альпин» в «Астон Мартин» – очевидно, ему было так проще отвечать на возможные вопросы насчет причин, чем вдаваться в длительные объяснения, которые все равно отрежут. И он вышел из ситуации элегантно: «Я все еще плохой парень».

В «Ф-1» все-таки нашлись любители Drive to Survive – скандальный шеф и сменщик Алонсо в «Альпин»

Пилоты могут сколько угодно критиковать сериал: на цифры это никак не повлияет. А ведь именно они волнуют главных людей в «Ф-1» – спонсоров. И это прекрасно понимает руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер – он, кстати, обязан документалке своей популярностью (именно оттуда все узнали о его любви к сквернословию):

«В целом это хорошо для «Формулы-1». Если «Формулой-1» интересуется молодежь, наше будущее в безопасности. И дело не только во мне, а во многих других людях. В наше время людям такое нужно.

Я устаю чуть больше, чем три или четыре года назад, но надо просто планировать. Приходится давать больше интервью. Но если спросить любого другого человека в команде, ничего не поменялось.

«Хаасу» это сильно помогает. Спонсоры интересуются, потому что нас хорошо освещают – значит, будут освещать и их. Минусов нет, разве что чуть больше работы. Но в противном случае жизнь стала бы скучной».

Сами продюсеры сериала очень ценят открытых спикеров – поэтому они обожают главного весельчака паддока Дэна Риккардо. Однако австралиец ушел из «Ф-1» в конце 2022-го – Netflix придется искать замену:

«Наверное, без Даниэля Drive to Survive бы не было. Он стал первым пилотом, с которым мы это обсудили, он первым пригласил нас к себе домой, в Австралию. Я очень эмоционально воспринял его уход.

С моей точки зрения, [Пьер] Гасли (пилот «Альпин» с 2023-го – Sports.ru) тоже всегда выполнял эту роль. Шоу следовало за потрясающим путем Пьера, и я к нему привязался. Мы видели, как он переживал невероятно тяжелые моменты: увольнение [из «Ред Булл»], смерть Антуана [Юбера]. Здорово, что он наконец получил новый шанс в конкурентоспособной машине.

Он вырос на экране как гонщик и как человек. Так что, думаю, он станет тем, кто заполнит пробел, оставленный Даниэлем», – сказал продюсер сериала Пол Мартин.

«Приятно такое слышать, – отреагировал на похвалу Гасли. – Но я всегда говорю, когда где-то снимаюсь – я не Брэд Питт. Я Пьер Гасли. Так что постараюсь быть собой, а [создатели сериала] получат контент и будут распоряжаться им по своему усмотрению. Они уже довольно здорово показали моменты из моей истории, моего пути в «Формуле-1» – а он в последние пять лет вышел насыщенным».

Тем не менее каким бы захватывающим и успешным ни был сериал, «Ф-1» требует от него развития. Иначе мы можем получить совершенно другой проект:

«Мы вместе с друзьями из Netflix попытаемся сделать Drive to Survive ключевым фактором, – заявил руководитель серии Стефано Доменикали. – Если сериал станет просто еще одним способом рассказывать о «Ф-1» и не будет повышать нашу ценность, то, может, лучше передоговориться, чтобы Netflix и другие партнеры в будущем создали что-то другое».

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Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Dppi/Keystone Press Agency, IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic; Gettyimages.ru/Charles Coates