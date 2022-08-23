Этап главной гоночной серии России – Фестиваль скорости, но там нечего делать. Организация и забота о новых фанах – грусть

Съездили на «Москоу Рейсвей» и опечалились.

За последние месяцы Россию полностью изолировали от мирового автоспорта: исключили из календарей всех мировых чемпионатов (включая «Формулу-1» – она теперь обещает никогда не приезжать), а российских спортсменов допускают до серий ФИА только после подписания специального соглашения об отказе от гимна, флага и согласии с санкциями.

Изоляция происходит во многих сферах (например, киноиндустрия), вызывая разговоры об импортозамещении. Вот мне и стало интересно: а что у нас могут предложить фанатам гонок? На ум первой пришла СМП РСКГ (Российская Серия Кольцевых Гонок) – ее называют главным гоночным чемпионатом страны. Она проходит с 2014 года по программе развития автоспорта «СМП Рейсинг».

В прошедшую субботу я посетил 4-й этап СМП РСКГ на трассе «Москоу Рейсвей» и посмотрел, как же в нынешних условиях у нас развивают автоспорт – в первую очередь имею в виду привлечение новой аудитории и поддержание интереса у старой.

Что вообще представляет уик-энд СМП РСКГ?

Гоночные выходные здесь традиционно начинаются с пятницы – в СМП РСКГ этот день посвящен не только практикам, но и квалификациям. В чемпионате целых 8 классов, везде проводят по две гонки (каждая длится около 20-30 минут), так что в выходные времени на определение стартовой решетки на остается.

Квалификацию зрители посмотреть не могут – ее нигде не транслируют, и на этот день не продают билетов. Взамен предлагают насладиться так называемым Фестивалем скорости (он-то меня и заинтересовал) – так именуется каждый этап СМП РСКГ. Там у посетителей есть возможность посмотреть на дрифт (с платной опцией дрифт-такси), погонять на симуляторах «СМП», пройтись по выставке тюнинга (это целый конкурс, где участники выставляют прокачанные ими машины, и судьи определяют победителей), походить по пит-лейн в обеденный перерыв и посмотреть на работу команд в паддоке.

Все это начинается в десять часов утра и заканчивается в шесть вечера – то есть находиться на территории трассы люди могут максимум 8 часов. Так что посетить фестиваль явно успели многие – но вряд ли большинство после этого станет фанатами автоспорта.

Фестиваль слабо привлекает к гонкам: не очень понятно, что происходит и что тебе с этим делать

Сперва отмечу очень наглядную и понятную карту от организаторов:

А также детскую зону развлечений с аниматорами и гонками на миленьких машинках советского периода:

Еще мне понравились бродящие по паддоку трансформеры – они здорово поднимали настроение:

Это единственные плюсы мероприятия. В остальном же все выглядит не так хорошо: чего только стоит фудкорт на входе, который больше напоминал фестиваль шашлыка:

Но дело не в еде, а в количестве мест – это одна из главных проблем фестиваля. Фото выше я сделал по приезду (где-то в самом начале мероприятия). Уже через пару часов столы заполнили люди, так что найти место стало трудно. Альтернатива – фудтраки у паддока или кафе неподалеку от зоны дрифта. В итоге – и там, и там большие очереди. Например, вот – за мороженым:

Кафе же еще нужно для начала найти (тут карта спасает только сужением зоны поиска). Дело в том, что заведение обустроили в вип-зоне – и вывеску повесили сбоку на стене, а на двери оставалось обозначение випа. Из-за этого я и еще человек 5 сначала прошли мимо и только на обратном пути нашли нужную дверь.

А там снова очередь. Как я потом выяснил, мне попалась самая маленькая:

Обслуживание тут самое обычное: ты делаешь заказ, оплачиваешь и потом тебе приносят еду на твой столик. Вот только на все дело уходит слишком много времени, причем везде: у фудтраков кофе пришлось ждать минут 10-15. И это еще не наплыв людей – так только кажется из-за очередей и кривой организации.

К путанице кафе и вип-зоны хочу добавить полное отсутствие сотрудников фестиваля – не у кого уточнить какие-то моменты в случае нужды. Хотя допускаю, что это я их не нашел – из-за отсутствия хоть каких-то опознавательных знаков. Для сравнения: на питерском Garage Fest у сотрудников мероприятия были специальные жилеты. Не знаю, почему нельзя было сделать то же самое и на этапе СМП РСКГ – который, к слову, не спасают даже другие развлечения.

«Самый большой минус – это вот эти паузы между заездами, – сказал мне один из посетителей Александр. – Потому что выступления растянуты с десяти до восьми вечера (на самом деле, до шести – Sports.ru). Если бы было покомпактней, было бы интересней. Между заездами можно круг сделать, можно второй по этим зонам. Можно порассматривать машины, поговорить с командами, посмотреть на дрифт – и все. А чем занять уже остальные четыре часа промежутка – уже непонятно».

Организационно мне больше всего не понравились стоящие повсюду машины. Здесь упустили большой потенциал для привлечения людей к гонкам.

На входе была экспозиция с гоночными машинами и ретро-«Вольво».

Они просто стояли, и ты даже не понимал, что перед тобой. Некоторые люди были в первый раз на гоночном событии и потому знали мир авто довольно поверхностно – и чем не шанс помочь развитию сферы гонок и машин? Если бы все сделали правильно…

К примеру, вот старая «Вольво»:

Красивая, не правда ли? Но что у нее за история, почему она здесь? Неясно. Лишь вместо номера написана модель авто – P1800 ES. А ведь о ней есть что рассказать: это модель 1973 года, в мире таких осталось всего 8 тысяч штук; ES создана на основе спортивной версии P1800 – которая установила мировой рекорд по самому длинному пробегу среди частных машин (более 4,8 млн км). Кстати, когда презентовали именно ES (1971 год), пресса назвала ее «катафалком Белоснежки».

То же самое касается фестиваля тюнинга. В зоне выставки просто стояли прокачанные и разрисованные машины – без объяснений, где и что улучшили.

Потом на сцене авторы этих творений рассказывали о своей работе – но разве все это могли услышать? Пока кто-то там вещал, большая часть людей находилась в противоположной части паддока. Поэтому, мне кажется, стоило поставить рядом с каждой машиной табличку, где объяснялось бы, что именно улучшили – подсветилась бы суть тюнинга. И на выставке даже был пример – «Мицубиси» Lancer 10. Владелец специально поднял капот для наглядности и поставил рядом табличку со списком изменений. Жаль, что это всего лишь личная инициатива одного человека…

В боксах еще можно было посмотреть на прототип «СМП Рейсинг» – BR03.

Но даже тут никто не объяснял, что стоит перед людьми – сгодилась бы та же табличка с краткой информацией (ведь вряд ли большинство отлично знакомы с этой техникой – ее презентовали только в прошлом году, она проехала только две гонки). А ведь для машины использовали руль из младших «Формул», ее двигатель выдает больше, чем пишут в статистике (450 л.с. против официальных 420 л.с.) – и вообще «СМП» планируют в будущем организовать серию, где все будут гонять на BR03 (что-то вроде русского «Ле-Мана»).

Что получается в итоге?

СМП РСКГ – это чемпионат, который проводится в рамках программы по развитию автоспорта. Но я никакого развития здесь не увидел. Гонки остаются увлечением для определенного круга энтузиастов, которые сами захотели изучить автоспорт – без чьей-либо помощи. Наверное, потому, что эту помощь никто не оказывает. Сложно увлечься автоспортом, просто посмотрев на красивые машины. Это может сработать на 2-3 людях, но не массово. Самые интересные факты и рассказы уходят в сторону, остаются за обложкой – как показывает практика, недостаточно привлекательной (иначе гонки могли бы потягаться по популярности с тем же футболом или хоккеем).

Теперь когда «Формула-1» – самая популярная в мире (включая Россию) серия – ушла из страны (наверное, не факт, что навсегда, но кто знает), для посещения у фанатов остались только российские чемпионаты. Их организаторы должны показать, что такое автоспорт и почему стоит за ним следить, ведь так они поддержат не просто гоночную сферу, но и самих себя. Однако с этой задачей не справляется даже главная серия страны. И это очень грустно.

Фото: festival.raf-rcrs.ru; Тимофей Поршнев; VK/rafrcrs