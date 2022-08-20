Ферстаппен психологически крепче Леклера и не все внутри «Феррари» может быть видно по ТВ. Обзор главных споров современной «Ф-1» от Сироткина

Оценка бывшего пилота Гран-при из России.

На фестивале Garage Fest я поговорил с Сергеем Сироткиным (пилот «СМП»; в 2018-м выступал в «Ф-1» за «Уильямс») – в субботу, накануне 4-часового этапа REC (российские гонки на выносливость). Он довольно подробно высказался о самых популярных темах этого сезона: от легендарных стратегов «Феррари» до судейских штрафов за нарушение границ трассы – на которые гонщики жалуются каждую неделю.

О гонке с Квятом

– Тебе предстоит выступать на одной трассе с Даниилом Квятом. Какие эмоции?

– Дело даже не в моих эмоциях. Так получилось, что трое из четырех российских пилотов «Ф-1» за всю историю (в гонке принимал участие также Виталий Петров; четвертый пилот – Никита Мазепин – Sports.ru) выступают на одной трассе, и при этом все на российских болидах в российском чемпионате. Именно вот это круто.

«Феррари» и ее проблемы

– Ты следишь за этим сезоном «Ф-1»?

– Я слежу, но в виду большой занятости – которая часто попадает именно на дни Гран-при – я, конечно, гонки пропускаю. Смотрю потом в повторе – поэтому из тем и инсайдов чуть-чуть выпадаю. Но базово в целом слежу.

– Тогда что скажешь о стратегах «Феррари»? Сейчас о них часто говорят.

– Да о них говорят все кому не лень. Я даже не знаю, что сказать про «Феррари» – потому что по своему опыту могу сказать: внутри может быть много всего того, что никто по телевизору не увидит. То, что многие критикуют, по факту может быть как бы объективно сложившейся ситуацией. Ну, так сложилось. И ничего кардинально неправильного они там не сделали.

Такое часто бывает – у нас же народ активный. Если кого-то поругать – то все сразу набросятся. Найдут козла отпущения. Формально, думаю, тут 50/50. Косяков у них хватает. А дальше не знаю. С самого начала сезона говорил: «Феррари» не готова на уровне «Ред Булл» и «Мерседеса» бороться за титул. Как команда, как группа лиц они не готовы пока справиться с этим.

– У тебя же есть опыт в «Формуле-1». За вот этот месяц «Феррари» теоретически может подтянуться?

– Да у них машина хорошая, дело в структуре команды, инженерах, которые принимают те или иные решения. Часто получается так, что, имея преимущество в скорости, они не могут это реализовать. Вот самое обидное. Но это сложно: машины «Формулы-1» – тяжелая история. Гонки – тоже нелегкий процесс.

– По-твоему, Бинотто уволят в итоге?

– Ну, в целом, он уже хорошо поработал: вывел машину на конкурентоспособный боевой уровень. Поэтому думаю, что нет. Я не понимаю за что. Но «Феррари» надо подтягиваться.

О конфликте пилотов и судей

– Ты, наверное, слышал о скандале с судьями: пилоты недовольны ситуацией с границами трассы…

– Это постоянная история – мне кажется, всегда кто-то чем-то недоволен. Мне, честно скажу, эта история с границами трассы… Когда ты пилот, то хочешь быть ограничен не искусственно, а естественно. Я имею в виду, если ты не можешь проехать поворот быстрее, потому что там – блин – стена, значит, это предел. А если ты не можешь проехать поворот быстрее из-за выхода за линию, то это как бы не совсем классно. И при этом вот эта инновация с трассами: когда все трассы переделали с такими поребриками, где выезжай не хочу – ну нахера было так делать? Надо было сделать сразу так, что ты хочешь заехать, но не можешь. Собственно, как здесь – в «Игоре». Здесь даже на BR03 (прототип, который используют «СМП Рейсинг» в российских гонках на выносливость REC – Sports.ru) чуть колесо за поребрик положил – и полетел.

– У меня была такая мысль: я когда смотрел гонку в Австрии, то задумался о последних двух поворотах. Там широкий выход. И мне всегда казалось, что там же гоночная траектория… Они очень часто удаляли времена и штрафовали именно в этой зоне. Получается, гоночная траектория действительно проходит за границами трассы?

– Конечно. Тем более в таких поворотах. То есть в длинных поворотах непринципиально, зашел или вышел ты чуть уже или чуть шире. Но чем короче поворот, тем больше необходимость его спрямить. Последние два поворота «Ред Булл Ринга» достаточно короткие. Соответственно, каждый миллиметр трассы, который ты можешь использовать на входе, в апексе и на выходе, – он очень принципиален. Поэтому понятное дело, что все используют не только ширину трассы, но и ширину поребриков. Чуть переборщил – и вываливаешься за пределы. И, собственно, я бы хотел, чтобы эти пределы были ограничены естественно – не искусственно. Так, чтоб ты понимал изначально, входя в поворот, все риски – как ты можешь вылететь с трассы. И уже относительно этого расценивал скорость.

– А если немного о скорости поворотов. Все проблемы обычно возникают в скоростных.

– Да. То есть в длинных поворотах – в той же в шпильке – нет смысла заезжать на поребрик: ты и затормозить эффективно на нем не сможешь и разогнаться. Объективно тебе не так важно, шире или уже ты выехал из поворота. На времени круга это никак не отражается. А в коротких поворотах наоборот: чем прямее траектория, тем лучше.

О Леклере

– Касательно аварии Леклера во Франции. Как думаешь, она станет для него как для Феттеля Германия 2018 года?

– Хотелось бы верить, что нет. Шарль в принципе морально достаточно крепкий – хотя объективно не как Ферстаппен. Мне бы хотелось, чтобы он это переборол. Для чемпионата, для интриги, для болельщиков было бы здорово, если бы Леклер включился в борьбу за титул. Не говорю, чтоб он выиграл, но чтобы хотя б было противостояние до конца. Не знаю, как это будет. Хочется, чтобы он переборол это.

Фото: globallookpress.com/Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press, HOCH ZWEI; Gettyimages.ru/Mark Thompson, Bryn Lennon