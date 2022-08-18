Босс главной команды России на «Ле-Мане» помогает руками – выгружает болид, прикручивает гайки, отправляет Квята проверить зеркала

А пилотов нанимают уже другие люди.

На питерской трассе «Игора Драйв» прошел гоночный фестиваль Garage Fest, где мне довелось пообщаться со множеством звезд российского автоспорта – например, с гонщиком и менеджером G-Drive Racing Романом Русиновым. В 2015-м он стал чемпионом мира в гонках на выносливость WEC в классе LMP2 и дважды бывал на подиуме «24 часов Ле-Мана»: G-Drive Racing регулярно лидировал в главном марафоне планеты в своей категории – но команде постоянно мешали технические проблемы (то машина не трогалась с места после пит-стопа, то топливный бак был больше положенного). В 2018-м российский коллектив даже выиграл легендарную гонку в своем классе, однако судьи сочли заправочные машины команды несоответствующими регламенту и дисквалифицировали ее.

Руководство Русинова проявляется во всем: Роман старается по максимуму контролировать работу команды и помогать сотрудникам в любой сложный момент. Я убедился в этом сам: субботним днем он активно помогал механикам выгрузить прототип из фургона:

Позже я спросил самого Романа об этом моменте:

– Я прогуливался по паддоку и заметил, как вы помогали выгрузить прототип.

– (Тут Русинов сначала отвлекся на проходящего мимо Квята) Подожди, Даня, останься: зеркала надо проверить, они вообще не работают. (поворачивается ко мне) Я помогал сегодня собирать всю команду – да, было такое.

– Как раз отсюда появился такой вопрос: вы босс и пилот, а чем еще вы помогаете команде?

– Гайки иногда подкручиваю – бывает такое.

– А в моторе копаетесь?

– Нет. Я больше делаю некий супервайзинг того, что происходит. Так как сегодня у нас машина приехала очень поздно – нужно было всем помочь, причем быстро. У нас достаточно молодая команда, у ребят небольшой опыт – соответственно, нужно было им помочь. Я немного руководил процессом, но некоторые вещи делал сам.

Утром следующего дня я посетил боксы G-Drive Raicng, где механики долго не могли решить какие-то вопросы с шинами (из-за шума было сложно расслышать, в чем дело):

Услышав разговор, тут же подошел Русинов:

Через минуту после этого механики уже накачивали шины. Но возникла новая проблема: что-то было не так с задней подвеской.

«А что опять происходит?» – с таким вопросом подошел Русинов. И снова помог ребятам со всем разобраться.

Еще в субботу я ждал Русинова около 30 минут – примерно столько шел брифинг пилотов в медиацентре. И так как было уже слишком поздно и все устали, я задал ему лишь пару вопросов.

Скаутинг

– У нас в редакции очень интересуются скаутингом в вашей команде.

– Ну, это очень сложный вопрос.

– В двух словах не получится?

– Не получится.

– Тогда так: кто именно предлагал вам таких ребят, как та же Флерш?

– У нас есть список пилотов, которых мы выбираем. Дальше это выводится на совет директоров. Потом наш руководитель Александр Владимирович [Крылов] проверяет составы экипажей. Например, вот в Европейской серии Ле-Ман должны были ехать я, Даня [Квят] и София [Флерш]. В любом случае это коллективное решение внутри команды G-Drive Racing.

Главная гонка России

– Назовите главную гонку России – помимо Гран-при «Формулы-1».

– Я думаю, что вот это [Garage Fest] должно стать одним из топовых мероприятий в России.

Фото: gdriveracing.com/Тимофей Поршнев