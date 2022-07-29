Квят внезапно дебютирует в главных гонках США уже в эти выходные. Что это за чемпионат? Какая у него команда?

Все ответы про NASCAR.

Дебют Даниила Квята в NASCAR внезапно состоится раньше, чем сперва предполагали: уже в эти выходные – 31 июля на дорожной конфигурации «Индианаполиса». Он поедет за команду «Хезеберг» под 26-м номером, который использовал еще в «Формуле-1».

«Мне всегда нравились гонки NASCAR, это высший уровень автоспорта в Соединенных Штатах. Мне не терпится добиться успеха, надеюсь сражаться за победы и титулы в будущем», – сказал россиянин.

Квят поедет сразу в главной серии NASCAR: до нее так же сложно добраться, как и до «Ф-1»

Вообще NASCAR – не один чемпионат, а организация. Если проводить грубые аналогии, то NASCAR – что-то вроде ФИА, а высший дивизион Cup Series – «Формула-1», но для кузовных машин с более жестким регламентом. Есть еще два дивизиона пониже рангом: Xfinity Series (с укороченным календарем и устаревшими машинами из главной серии) и Camping World Truck Series (гонки пикапов). Вместе с Cup Series они образуют триумвират NASCAR (и в отличие от первых трех «Формул», тут пилоты могут совмещать участие в разных дивизионах). А дальше идут региональные чемпионаты: Восточный и Западный дивизионы, турниры в Канаде, Мексике и Европе – причем вне США почти все гонки проходят на кольцевых трассах, а не на овалах (просто потому, что овалы – по большей части американская традиция).

NASCAR вообще – самая популярная гоночная серия США: cобирает по 2-5 млн зрителей только на домашнем рынке, а телеконтракт стоит 820 млн долларов в год!

Квяту очень повезло: он дебютирует сразу в высшем дивизионе. Помог опыт «Формулы-1»: в NASCAR нужна собственная лицензия, и для ее получения нужно подтвердить высокий уровень пилотажа и знания технической части гонок – потому комиссия всегда смотрит на послужной список кандидатов. Квят откатал в главной серии мира 110 гонок и трижды побывал на подиуме, так что претензий к нему возникнуть не могло.

Сейчас в серии революционный сезон: ввели новое поколение машин с прицелом на гибридные моторы

По овалам NASCAR рассекают три разных сток-кара (кроме внешнего вида, машины не имеют ничего общего с серийным вариантом): «Шевроле» Camaro ZL1, «Форд» Mustang и «Тойота» TRD Camry. Сильнейшая тут – «Шевроле»; «Форд» и «Тойота» близки по темпу: в чемпионате между ними 5 очков, причем у японцев на одну победу больше.

В 2022-м году ввели машины седьмого поколения: они стали меньше зависеть от аэродинамики (то есть главное теперь – правильные настройки) и больше походить на серийные версии. Вот что об этом сказал старший вице-президент NASCAR в области гоночных инноваций Джон Пробст:

«Если вы посмотрите на машину шестого поколения, то поймете, что там многое основано на аэродинамике и симуляциях. И хотя это всегда будет в нашем спорте, что справедливо, нужно придерживаться того уровня внимания, которое уделяют наши болельщики [внутренней технической работе команд]. Мы не продаем билеты на просмотр аэродинамической трубы или производимых инженерами симуляций. Мы пытается сосредоточиться на гоночной трассе».

Самые яркие изменения – коробка передач и кузов. КП сменили с Н-образной четырехступенчатой на пяти- с движением вперед-назад. Это часть большого плана перехода на гибридные моторы: новая коробка должна отлично подойти новому двигателю. Пока что – из-за ковида и отсутствия окончательного решения – точно неясно, когда NASCAR обновит силовую установку. Пробст говорит, либо в 2023-м, либо в 2024-м. Суть же новой коробки передач в «возможности отказаться от нынешнего мотора» (сейчас используют 5,9-литровый V8 мощностью 670 л.с.).

Еще у машин новый композитный кузов. Его обкатали еще в 2021-м году в Xfinity Series и остались довольны неожиданными для фанатов «Ф-1» плюсами:

«Новые машины смогут немного врезаться в стену или друг в друга без риска износа шин, а значит, и падения темпа, – говорил зимой Пробст. – Мы надеемся, что это подтолкнет пилотов к большей агрессии. Они и так довольно агрессивны, но новый композитный кузов позволит им бодать и пинать друг друга еще сильнее».

Квята взяла европейская команда – и это ее первый сезон (и тот – не полноценный). У него в напарниках чемпион «Ф-1»

Переход на седьмое поколение машин привлек в серию новых участников. Один из них – голландская команда «Хезеберг» из европейского NASCAR. Ею руководят бывший гонщик Тойн Хеземанс, бизнесмен Эрнст Берг (название – это как раз слияние их фамилий) и команда из других серий «Братья Ром» (в ней Даниил проходил летние тесты на машине второго дивизиона).

Впервые идея об участии в Cup Series возникла в голове Тойна в 2019-м – когда он приехал США на церемонию награждения (его сын Лорис стал чемпионом европейского дивизиона) и увидел прототип будущей машины.

«Нам просто стало интересно, что из этого получится. Круто, что мы наконец-то здесь», – говорил перед стартом сезона Хеземанс.

В сезоне-2022 «Хезеберг» принимает участие только в гонках на обычных кольцевых трассах – для европейцев они все-таки привычней. Денег у инвесторов пока тоже не так много – а для полноценного сезона в NASCAR нужно минимум $20 млн. «Неовальных» этапов за весь год только шесть: при этом часть все равно включает в себя элементы овала – например, бэнкинг (поворот под наклоном).

В начале сезона команда заявилась с одной машиной – «Фордом» под номером 27 – и двумя пилотами: двукратным (и действующим) чемпионом европейского NASCAR Лорисом Хеземансом (по совместительству сыном владельца) и чемпионом «Формулы-1» 1997 года Жаком Вильневым. Жак, к слову, ранее уже выступал на американских овалах – последний раз в 2013-м. В этом сезоне он выглядит лучше напарника, хотя выехал на трассу лишь раз: из 19 очков команды 15 набрал Вильнев, когда финишировал 22-м на главной гонке NASCAR – «Дайтоне-500».

На ближайшем этапе в «Индианаполисе» у «Хезеберга» появится вторая машина – «Тойота». За ее рулем и поедет Даниил Квят.

В NASCAR придется по-новому осваивать пилотаж: все из-за требований техники и аэродинамики

Сток-кары отличаются друг от друга лишь настройками и двигателями – так что навыки гонщика тут играют куда большую роль, чем в «Формуле-1». Но требования к пилотажу совсем другие.

Самое важное – уметь контролировать машину. Пилот вместе с командой должен тщательно следить за расходом топлива и износом шин. Со вторым тут особые проблемы: из-за стабильно высоких скоростей резина в NASCAR очень быстро прогревается, так что ее даже специально заполняют азотом – при нагревании он расширяется меньше воздуха, и механикам легче следить за износом.

В последние годы в «Ф-1» равномерный темп на длинных отрезках при минимизации износа был сильнейшей стороной Даниила, так что у него есть точки «вхождения» в тему. Однако механика нагрузок на шины здесь другая из-за кардинальной разницы в технике и конфигурации треков.

И пилотаж тоже отличается от кольцевых гонок, особенно от болидов с открытыми колесами – к которым привык Даниил.

«Говоря об уровне Квята, надо углубляться в детали, – рассказывал бывший тренер №26 Олег Гуськов. – Еще в картинге мы сделали акцент на его подготовке к работе на торможениях, очень много работали над этим элементом. На чемпионате Европы и мира по картингу он умудрялся отъедать по 2-3 метра на торможении. Этот навык не зависит от настроек машины. Хорошо тормозит только тот, кто умеет это делать. А практически все ключевые обгоны происходят на торможении. В этом элементе Даниил, на мой взгляд, входит в топ-3 среди всех пилотов «Формулы-1».

В NASCAR это может пригодиться на кольцевых трассах – где и поедет Квят. На овалах все иначе (если до них, конечно, дойдет дело): пилоты стараются как можно реже использовать тормоза – все сводится к выбору правильной траектории. Каждая команда имеет даже специального человека (споттера), который с наблюдательного пункта над трассой передает информацию о положении машин – так пилот узнает, как ему лучше войти в поворот с точки зрения перспектив атаки или обороны.

Кроме того, сложности возникнут с сопротивлением, особенно боковым: догоняющий смещает носом потоки воздуха с задних колес обгоняемого на спойлер – из-за возникшей тяги машина спереди замедляется. Однако так пилот сзади рискует перегреть двигатель, что нежелательно с учетом длинных дистанций гонок (они идут по 3 часа).

В американской серии Квяту придется полностью переучиваться и постепенно привыкать к местным условиям (хотя с физическими нагрузками проблем у него не будет – форма россиянина всегда была его сильной стороной). Сам уфимец не переживает:

«Сейчас я хочу потратить много сил на NASCAR, чтобы сделать все возможное для того, чтобы быть конкурентоспособным. После карьеры в «Формуле-1» я хочу заниматься чем-то действительно классным, крутым. И после «Формулы-1» я вряд ли мог придумать что-то круче NASCAR, это уж точно.

И мне было очень любопытно попробовать себя в этих гонках. Ведь это очень жесткие гонки. В них гоняются очень жесткие ребята, на самом высоком уровне. Я уже несколько лет хотел попробовать себя в этих гонках, и вот теперь у меня наконец-то появилась такая возможность.

Чем бы я ни занимался, я всегда стараюсь выкладываться на максимуме. Я всегда любил соревноваться и хочу достичь сильных результатов. Я открыт для гонок на овалах и хочу попробовать совершить этот переход. Я хочу бороться за самые лучшие результаты и однажды постараться стать чемпионом.

Я всегда был большим фанатом контактных гонок. И у меня никогда не было проблем с тем, чтобы расставить локти пошире и пробить себе путь вперед. И не думаю, что с таким подходом у меня будут проблемы в NASCAR. Я привык к таким гонкам, они мне нравятся».

С кем же №26 будет гоняться?

Сейчас в чемпионате лидирует Чейз Эллиотт – чемпион 2020 года и сын бывшего пилота NASCAR Билла Эллиотта (чемпиона 1988 года; его 16 раз признавали самым популярным гонщиком серии). Хотя, на самом деле, лидер пока что не так важен, ведь сейчас пилоты бьются за попадание в плей-офф – туда выходят только 16 участников. Это те, кто за первые 26 гонок (из 36-ти) одержат больше всего побед и удержаться в топ-30. В случае равенства числа побед все решат очки – они же важны, если к старту плей-офф не набралось 16 победителей.

Интересен Росс Честейн из «Трекхауса»: он проводит в Cup Series шестой сезон, но в 2020-м регулярно выступал в Xfinity. После такой небольшой перезагрузки Честейн вернулся более уверенным, и в этом сезоне уже одержал две победы (причем он впервые приехал первым в высшем дивизионе).

Другой классный персонаж – пилот «Пенске» Райан Блейни (как и Эллиотт, потомственный гонщик: его отец Дейв и дед Лоу тоже участвовали в NASCAR). Он проводит в топовой серии седьмой полноценный сезон и считается одним из претендентов на титул. Сейчас Блейни идет без единой победы и третьим по очкам. Пока что он выходит в плей-офф – но для спокойствия Райану лучше выиграть одну из оставшихся пяти гонок.

Кстати, вот интересный факт: пилот «Пенске» озвучил себя в мультфильме «Тачки 3» – только там его зовут Райан Лейнли.

А в августе визит нанесет и Кими Райкконен, представляете? Жаль, контракт на трансляции в России разорвали.