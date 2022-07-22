Думали, «Маруся» загнулась? А вот и нет – выходит на старт «русского «Ле-Мана» с мотором «Ауди» на 420 л.с.

Возрождение 8 лет спустя.

На этой неделе на трассе Moscow Raceway состоится первый этап нового сезона REC (Russian Endurance Challenge) – российского чемпионата по гонкам на выносливость. Его проводили и раньше, но теперь он приобретает черты анонсированного на презентации спорткара класса BR03 программы «СМП Рейсинг» «русского «Ле-Мана»: теперь здесь будет свой подкласс прототип класса LMP3.

Сюрпризы не закончились: еще в заявке обнаружили «Марусю». Ту, что вроде как исчезла еще в 2014-м году.

Оказывается, она все-таки жива – инженеры поработали над суперкаром и превратили его в полноценную гоночную машину. Теперь на ней поедет звезда российского автоспорта Роман Русинов.

«Маруся» загнулась из-за жажды быстрого успеха – «Ф-1» не помогла, как и 700 предзаказов из Монако

Проект начал шоумен Николай Фоменко в 2007 году. Для продвижения он позвал Антона Колесникова для организации и административных вопросов и Ефима Островского для финансирования, а главным инженером взяли Игоря Ермилина – автора спортпрототипа «Феникс» (цена – 30000 евро; мотор от «Альфа Ромео» мощностью 156 л.с.). Модель построили в середине нулевых, и она до сих пор остается успешной: в той же REC «Феникс» выиграл дебютную гонку.

«Феникс»

«Маруся» выглядела перспективно, но довольно быстро боссы предпочли автомобилям маркетинг. Фоменко то и дело рассказывал об амбициях компании: они планировали запустить серийное производство за 3-5 лет, участвовать практически во всех крупных гоночных соревнованиях (от «24 часов Ле-Мана» до «Формулы-1») и укрепить бренд.

Но где-то просчитались. Для захвата рынка суперкаров «Марусю» собирались сделать дешевле конкурентов, а за ориентир взяли страшненький «Лотус» Elise – он стоил около $45000.

«Лотус» Elise

Однако уже на первом этапе планы сменились: машину сделали больше (4 метра в длину, 2 метра в ширину – почти как «Бугатти» Veyron). Цена соответственно увеличилась до $100000, так что позиционирование сдвинулось на конкуренцию с «Феррари», «Порше» и «Ламборгини». Правда, при переходе с моторов «Ниссана» на двигатель «Косуорт» (из-за разногласий с «Рено» – владельцем японской компании: менеджеры «Маруси» заказали не те комплекты и отказались доплачивать за новые) сумма еще выросла – до $140000. Причем пришлось еще поплатиться репутацией: до «Косуорта» пытались договориться с «Мерседесом», «Ауди», «БМВ» и «Лотусом», но везде «Марусе» отказали. Причина?

«Те, кто договаривались, не очень понимали всех технических деталей и нюансов. А серьезные поставщики очень быстро теряют к таким людям интерес», – объяснил Игорь Ермилин в интервью Autonews.

А дальше захотелось слишком быстрого результата: после первой презентации производство превратили в сборку выставочных образцов.

«На мой взгляд, первый неправильный шаг был сделан еще в 2009 г., через несколько месяцев после демонстрации концепта В1 (в декабре 2008 года в Москве – Sports.ru), – говорил Игорь Ермилин. – Тогда надо было начинать работу над созданием производственного прототипа. Для этого необходимо было произвести несколько машин и нарабатывать по ним на Дмитровском полигоне тестовую информацию: много ездить, выполнить полный комплекс испытаний.

Но вместо этого, по решению менеджмента компании, началась подготовка концептов – сначала двух В1, а потом еще одного В2 к автосалону во Франкфурте [который проходит в сентябре]. Я рассчитывал, что уже в мае-июне будут первые ездящие тестовые машины. Но у нас производство перешло в шоу-бизнес. Возможно, менеджеры посчитали, что для того, чтобы оправдывать вложенные инвестиции и получать новые средства для дальнейшего развития, нужно было демонстрировать результат».

Результата не было: «Маруся» окончательно ушла в маркетинг, но раскрутка не выходила. Фоменко то и дело рассказывал, что 80% спорткара – российские компоненты, а Ермилин опроверг эти заявления: «[Доля импорта в машине] Достаточно большая, как у многих – двигатель, трансмиссия, электроника управления силовым агрегатом, тормоза, частично рулевая и амортизаторы. Передние и задние подрамники, рычаги подвески, стойки, пластик с интерьером – все российское. Кузов мы изготавливали сами».

В 2009-м компания открыла шоу-рум в Монако – в мероприятии поучаствовал сам князь Альбер II. Там же приняли 700 предзаказов.

Следом «Маруся» стала спонсором команды «Ф-1» «Вирджин» – так она вышла на мировой рынок. В конце 2010-го Андрей Чеглаков (один из инвесторов компании) выкупил контрольный пакет акций команды (по инсайдам «Коммерсанта», за $12 млн), и через два года ее полностью перебрендировали в «Марусю». Мощно выстрелить в Гран-при не удалось: единственное попадание в очки – девятое место Жюля Бьянки на Гран-при Монако 2014 года, тогда же команда ушла с 10-го места Кубка конструкторов на 9-е.

Терпеть огромные расходы (в 2013-м для погашения долгов в «Формуле-1» Чеглаков выделил 130 млн фунтов) «Маруся» не смогла. В апреле 2014 года компания обанкротилась, и проект свернули – с «Ф-1» покончили в ноябре по той же причине (трагичная авария Бьянки только устранила последние сомнения – добила желаемый позитивный образ), причем у команды остался долг в $60 млн. В 2015-м в Гран-при гонялась уже «Манор-Маруся» – название оставили прежним для сохранения преемственности для сохранения прежней заявки на участие (ее подавали в 2014-м еще под старым названием).

Машину все-таки вернули к жизни – благодаря сибирской компании

«Думаю, официально не продали ни один спорткар, – говорил Игорь Ермилин в 2014 году. – Один шоу-рум «Маруси» находился в Москве на Тверской, другой в Монако. Ни в России, ни в Европе на них ездить нельзя, потому что нет соответствующих сертификаций.

Весной 2011-го, когда я уходил, было произведено минимум 17 моделей В1 и шесть В2. После этого было выпущено еще около десяти автомобилей. Какая-то часть из них осталась в инженерных центрах европейских поставщиков деталей, таких как «Континенталь», «Бош». Одну машину отправляли в рамках партнерских отношений в английскую гоночную команду «Статус ГП» (бывшая канадская команда, участвовала в GP2, GP3 (предшественниках «Ф-2» и «Ф-3») и в Европейской серии «Ле-Ман» (ELMS) – Sports.ru). Еще одна стоит в шоу-руме в Монако. Четыре машины разбили на краш-тестах. Четыре машины вне компании: три с номерными знаками и одна у меня, но она не поставлена на учет. И некоторое время назад около десяти спорткаров просто порезали для сдачи в утиль».

Как сообщил RCI News, в 2018-м «Марусей» B1 занялся новосибирский автосалон VIP-Service (они ремонтируют и обслуживают машины). Там не только восстановили суперкар, но и при поддержке компании «Спарта Маркет» представили его на чемпионате по автозвуку в Красноярске. Более того, «Марусю» наконец-то официально зарегистрировали – ею владеет босс автосалона Александр Сердцев.

Что же внутри этой «Маруси»? Изначальный вариант – двигатель «Ниссана» VQ35 (3,5 литра, 244 л.с., разгон до сотни за 5 секунд; максимальная скорость принудительно ограничена 250 км/ч).

Со временем в сибирском автосалоне появились и другие экземпляры – они отличались моторами. Это вообще одна из главных фишек «Маруси»: Ермилин использовал универсальную конструкцию, так что на спорткар можно поставить различные силовые установки. Например, у Сердцева также имеется модель с двигателем «Косуорт» – 2,8 литра, 480 л.с.

Вообще VIP-Service так вдохновились идеей возродить «Марусю», что даже готовились с помощью иностранного инвестора выкупить права на производство автомобиля. Но не вышло – хотя даже это не поставило крест на суперкаре.

Теперь «Маруся» поедет в гонках на выносливость: ее серьезно обновили, а пилотом позвали российскую звезду

Игорь Ермилин вместе со своими студентами из Московского Политеха восстановил версию «Маруси» B1 GT и даже кое-что усовершенствовал. На нее поставили 4,2-литровый двигатель от «Ауди» R8 мощностью 420 л.с., сделали карбоновый монокок и новую подвеску, а также добавили парочку фишек, о которых пока никому не хотят рассказывать.

13 июля обновленную «Марусю» выпустили на Moscow Raceway для первых тестов. За руль сел Сергей Афанасьев – двукратный чемпион России по картингу, чемпион «Формулы Русь» и чемпионата ФИА GT Pro-Am. После нескольких кругов пилот рассказал, что машина напоминает ДТМ и оценил ее мощность как «где-то между GT3 и спортпрототипами».

«Маруся» поедет вне классового зачета REC (Ермилин – как раз руководитель серии). Управлять ею посадят Романа Русинова – пилота и шефа G-Drive Racing (он бывал на подиуме «24 часов Ле-Мана», выигрывал WEC – мировой чемпионат по гонкам на выносливость – во втором по престижу классе LMP2).

«Много лет назад меня пригласили в компанию «Маруся», – говорит Роман в официальном интервью серии. – В тот момент под руководством Игоря Ермилина шла разработка машины для участия в «24 часа Ле-Мана». В 2010 году был построен опытный образец модели B1 GT, и даже удалось провести его испытания. У меня сохранились очень хорошие воспоминания об этом проекте, но к сожалению, тогда «Маруся» так и не стартовала в гонках. Некоторое время назад Игорь Ермилин восстановил ту самую гоночную Marussia B1 GT, и у меня появилась возможность вывести ее на старт марафона Russian Endurance Challenge. Уверен, это будет захватывающий опыт!»

В чемпионате четыре этапа – под Москвой 24 июля пройдет только первый. Интересно, как продолжится история «Маруси»?

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney; РИА Новости/Михаил Фомичев; Russian Endurance Challenge; commons.wikimedia.org/Ghhyt; RCI News; t.me/first_place