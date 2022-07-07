Квят готов гоняться в США. Жесткие требования ФИА его там не достанут, а машины NASCAR всегда нравились

Своя вселенная.

Во время Гран-при Великобритании Даниил Квят внезапно обнаружился в Висконсине – посетил один из этапов чемпионата Cup Series местной ассоциации NASCAR.

Гонщика тепло встретили – например, его поприветствовал двукратный чемпион европейских гонок по овалам Лорис Хецеманс: «Круто, что ты здесь, Даня».

А вот журналисты удивились присутствию Даниила и тут же спросили его: «Что ты тут делаешь? Как-то странно тебя здесь видеть, здесь все совсем не как в «Ф-1».

«Для меня это другой мир, но очень захватывающий, – ответил Квят. – Мне всегда очень нравился и был интересен NASCAR. В прошлом году я ездил в Мартинсвилл, чтобы посмотреть гонку. Сейчас я приехал, чтобы изучить возможности для гонок в будущем. Надеюсь, скоро что-то образуется, и вы увидите меня в машине NASCAR Cup Series».

Как сообщает журналист Fox Боб Покрэсс, руководство серии уже допустило Даниила до участия в гонках. Cпустя полтора года Квят имеет реальный шанс наконец-то вернуться на трассу.

Но подождите, а как же соглашение ФИА о нейтральном статусе? Разве Даниил не отказался его подписать?

Еще зимой Квят стал пилотом российской команды G-Drive Racing и должен был выступить в WEC (чемпионате мира по гонкам на выносливость, куда входит эпичный марафон «24 часа Ле-Мана»). Однако в начале марта ФИА предложила российским гонщикам подписать особое соглашение – по нему пилоты принимали нейтральный статус, отказывались от российской символики, флага и гимна, признавали солидарность с гражданами Украины и обязывались соблюдать все наложенные на Россию санкции. Даниил не стал подписывать соглашение.

«Спорт должен оставаться вне политики, и недопуск российских спортсменов и команд к участию в мировых соревнованиях является несправедливым решением и идет вразрез с тем, чему учит нас спорт в своем принципе – уважению, единству и миру. Кто как не мы, спортсмены, поможем соединить нации в грядущие времена», – писал в соцсетях №26 еще до появления бумаги ФИА.

По слухам, Квят вместе с пилотом и шефом команды Романом Русиновым пытался получить гоночную лицензию другой страны, но из-за российского базирования команды G-Drive план все равно не сработал бы. То есть для участия в WEC подписать соглашение пришлось бы в любом случае – потому они отказались участвовать вообще.

С NASCAR все гораздо проще: он не имеет никакого отношения к ФИА. Это частная американская гоночная ассоциация с целой линейкой чемпионатов, ею владеет и управляет Джим Франс. Так что соглашение ФИА на NASCAR не распространяется – следовательно, никаких препятствий для участия у Даниила нет. Это как с НХЛ и ИИХФ: забаненный в мировом хоккее на 4 года за кокаин Евгений Кузнецов спокойно играет в «Вашингтон Кэпиталз» после трехматчевого отдыха.

NASCAR заинтересовал Квята еще в прошлом году. Гонщик даже приехал на гонку с помощью «Хааса»

«Многие пилоты хотят попробовать [NASCAR], некоторые переходят в «Индикар», – рассказывал руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер осенью 2021 года. – Это большой шаг, так как серии очень отличаются – то же самое, если представить переход из NASCAR в «Формулу-1». Дело не только в пилотажных навыках, но и во всей системе. Мик [Шумахер] посетил заезд в Техасе, Дани Квят приедет на гонку в Мартинсвилле. Каждый, кто переходит в NASCAR, обращается ко мне: «Эй, Гюнтер, можешь меня с кем-то свести?» Дани заедет, чтобы понять, интересно ли ему это, потому что в данный момент он не выступает в «Ф-1».

В Мартинсвилл Квята пригласила команда «Стюарт-Хаас» – с ней как раз и знаком Гюнтер Штайнер. Этап NASCAR проходил через неделю после Гран-при США, так что тогда еще резервист «Альпин» Даниил с удовольствием задержался в Штатах.

Квят изучал американские гонки – вот, например, его диалог с одним из механиков: они обсуждают наблюдательный пункт (с него специально назначенный человек (споттер) следит за трассой сверху и описывает происходящее команде – Sports.ru).

ДК: Они сказали, что находятся сверху.

Механик: Да, думаю они в первом и втором [пункте] – вон там.

ДК (уточняет): Там, где открывается весь вид на гонку, который им необходим во время заезда на втором этапе. Я уже начал разговаривать на типичном языке NASCAR: первый этап, второй… (с 2017 года в американском чемпионате ввели новые правила: гонку поделили на три этапа, за первые два стали давать дополнительные очки – Sports.ru). Что ж, вы усердно трудитесь. Я тут прогуляюсь.

Механик (смеясь): Поедая хот-доги…

Во второй половине видео пилот рассказывает о возможном переходе в серию – позже The Race опубликовал более развернутый ответ №26:

«Мне всегда хотелось вживую посмотреть гонку NASCAR. И мне очень понравилось наблюдать за процессом, смотреть за тем, как все это работает изнутри. Это довольно специфический и очень интересный вид гонок.

Вообще в техническом плане я обнаружил достаточно много схожих вещей с «Формулой-1». Думаю, вы бы удивились. Да, в NASCAR не так много сенсоров – не думаю, что им разрешают использовать так много вещей, как в «Ф-1», – но в целом там используются достаточно высокие технологии. Я также остался под впечатлением от посещения завода после гонки – от того, как много усилий вкладывается в работу над одной машиной.

В самих гонках пилоты не особо церемонятся друг с другом, порой кто-то может просто взять и развернуть соперника. Это жесткие гонки. И мне кажется, что это классно. Мне такие гонки нравятся – они не настолько отполированы. Они жестче, настоящий олд-скул. Думаю, мне всегда нравился именно такой тип гонок, где после заезда ты можешь прямо сказать все, что думаешь, и делать все необходимое, если тебе это таковым кажется.

Думаю, я мог бы привнести в NASCAR много хорошего. Ну и, конечно, я не хотел бы выступать там просто ради самого факта – я хочу быть конкурентоспособным, как и всегда. Думаю, я буду получать удовольствие за рулем любой гоночной машины, если буду выжимать из нее максимум. В конце концов, работа гонщика как раз и заключается в том, чтобы адаптироваться к новым условиям и обстоятельствам. Думаю, я бы нигде не потерялся. Готов ли я выступать на овалах? Конечно, вообще никаких проблем, сто процентов».

При этом есть еще определенные нюансы, на которые Даниил указывал еще тогда:

«Тут много вещей, в которых нужно разобраться. Ведь в этой серии существует сразу три дивизиона – ты должен понять, с чего тебе будет лучше начать, где ты сможешь получить необходимый опыт. В частности, опыт гонок на овалах – хотя я вполне уверен в том, что при правильном подходе смогу с этим справиться».

Скорее всего, Квят поедет за команду «Хецеберг» – к ней он как раз и приехал в Висконсин. Но если хотите следить за Даниилом – приготовьтесь не спать ночью (если вам, конечно, не повезло с часовым поясом).

Фото: Instagram/danydk1