Лауде поставили памятник на базе «Макларена». Он помог с титулами в «Ф-1» 80-х – продавил ранние тесты новых моторов прямо на гонках

Три года без чемпиона.

20 мая 2019 года умер трехкратный чемпион «Ф-1» Ники Лауда: после трансплантации легких у австрийца серьезно ослабла иммунная система, которая в итоге не справилась с обычным гриппом. Тем не менее в «Формуле-1» не забывают о легенде – «Макларен» поставил в командном центре бронзовую статую Ники:

Рядом с памятниками других важнейших личностей для команды: основателя Брюса Макларена и ее трехкратного чемпиона Айртона Сенны.

«Перед тем, как уйти из жизни в прошлом году, месье Мансур Ойех – наш давний акционер и герой всего коллектива – поручил создать бронзовые скульптуры легенд «Макларена», – рассказывает босс команды Зак Браун. – Сегодня для меня честь представить статую Ники Лауды – трехкратного чемпиона мира, дважды с «Феррари», а затем после возвращения в гонки чудесным образом с «Маклареном». Я знал Ники: настоящий герой, говорил открыто, истинный гонщик. По нему всегда будут скучать, но в то же время его всегда будут помнить здесь – в «Макларене».

Позу и жест выбрали неспроста – именно так Ники отметил тот самый титул с «Маклареном» в 1984-м (выиграв у напарника Алена Проста легендарные полбалла).

Да, Лауду чаще вспоминают в связке с «Феррари» противостоянии англичанам во главе с Джеймсом Хантом, однако и для команды из Уокинга трехкратный чемпион сделал не меньше.

В 80-х именно Ники помог «Макларену» взлететь: решил судьбу переговоров с «Порше» и настоял на ранних тестах мотора

Лауда стал пилотом «Макларена» в 1982 году после двухлетнего отпуска и без гонок. Для ребят из Уокинга это не самое удачное время: в чемпионате начали доминировать турбодвигатели, а британцы все еще оставались на атмосферном «Косуорте». Тогдашний руководитель команды Рон Деннис решил найти новую силовую установку.

«Он размышлял о следующем большом решении – выборе срочно необходимого турбомотора, – рассказал Лауда в автобиографии «Моя судьба» (написана в соавторстве с Хербертом Фелькером – Sports.ru). – Воспользоваться уже имеющимся или находившимся в разработке двигателем означало попасть в зависимость от производителя, кроме того, пришлось бы подгонять машину под готовый мотор, а не наоборот».

Выбор пал на «Порше» из-за их опыта работы с турбодвигателем в других сериях. Однако Лауда назвал обращение к немцам дерзким: «…Если бы они захотели в «Формулу-1», то пришли бы сами».

Тем не менее в Штутгарте согласились на переговоры – их устроил Деннис и позвал туда Лауду.

«Мы представляли себе это так, что немецкая фирма придет в «Формулу-1» вместе с нами, то есть с мотором под именем «Порше», чью стоимость (хотя бы частично) штутгартцы возьмут на себя. Все закончилось полным провалом, так как у семьи Порше полностью отсутствовал интерес вкладывать собственные средства в «Формулу-1». Конечно, они были в состоянии сконструировать мотор любого типа, но только за счет клиента».

Тогда Лауда и Деннис поехали на переговоры с Мансуром Ойехом – главой холдинга TAG (который, собственно, и заказал статую Ники!). О них австриец тоже рассказал в автобиографии: «Рон очень искусно подошел к теме разговора, заявив, что быть просто спонсором не соответствует запросам передовой технической фирмы. Следует сделать больше, чем просто написать название на машине. Фирма подобная этой, должна стать частью команды «Формулы-1», разумеется, лучшей (Прежде чем предпринять такие усилия, Рон удостоверился в фантастических финансовых возможностях группы Ойеха. В таких делах он ничего не делает просто так). Моя роль в этом разговоре свелась к тому, чтобы свести к минимуму страх молодого шефа перед неудачей – я с чистой совестью предсказал, что мотор, который сконструирует «Порше», просто обязан стать лучшим, возможность провала можно исключить».

Семья Ойеха приняла условия «Макларена» и профинансировала мотор «Порше», дав ему свое имя – так появился TAG V6t. Инженеры быстро сделали двигатель, начались первые тесты. Но терпения у Лауды было все меньше и меньше.

«В сезоне 1983 года уже доминировали турбо («БМВ», «Феррари», «Рено»), а у «Макларена» не было никаких шансов, – написал Ники. – Я настаивал на как можно скорейшем вводе в строй нашего нового мотора, чтобы использовать остаток и так уже проваленного сезона в качестве серии тестов. [Джон] Барнард (главный конструктор «Макларена» – Sports.ru) возражал, он не хотел компромиссов на остаток 1983 года, и хотел начать 1984 с совершенно новой машиной. Это соответствовало его перфекционизму и его желанию добиться всего или ничего, и он упирался изо всеx сил, чтобы добиться своего. Это было грандиозное эго технического гения не от мира сего.

Я был зол и в ярости, потому что понимал, что мы совершаем огромную ошибку.

Джон Барнард уперся, как осел, и мне не оставалось иного выбора, кроме как попробовать плести интриги и зайти со стороны [спонсора] «Мальборо». Я полетел в Лозанну и описал соответствующему боссу положение, каким я его видел. После этого «Мальборо» надавила на Рона Денниса, что по условиям контракта было вполне возможно. Речь шла о таких деньгах, что Рону и, что особенно важно, Джону пришлось уступить. Последние четыре гонки сезона-1983 мы стартовали с турбо…»

Машина сломалась во всех четырех гонках: дважды выходила из строя электрика, ломались тормоза, система охлаждения. Сезон-1983 Лауда закончил десятым в личном зачете. Однако Ники оказался прав: благодаря раннему вводу силовой установки инженеры смогли довести мотор до идеала. Уже в следующем году австриец взял третий титул.

«Из всех пилотов, с которыми я когда-либо работал, он впечатлил меня больше всего, – вспоминает Лауду нынешний стратег «Макларена» Крис Робсон. – Он был способным от природы, но даже так он оставался очень умным человеком, который постоянно думал и впитывал новую информацию».

Заложенного преимущества «Макларену» хватило еще на три года – Прост выиграл два титула, команда победила в Кубке конструкторов и дважды финишировала второй. А потом подписала Сенну, перешла на «Хонду» – и улетела в космос. А Лауда в 1985-м вернулся к управлению собственной авиакомпанией. Невероятный человек!

Фото: instagram.com/mclaren; Gettyimages.ru/Mike Powell/Allsport; globallookpress.com/HOCH ZWEI / Ronco