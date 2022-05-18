«Я назвал сумму с 6 нулями прямо из сочинской маршрутки». Как ЦСКА покупал Марио Фернандеса

От редакции: на официальном сайте ЦСКА появилось обращение Марио Фернандеса к болельщикам, где он объявил о приостановке карьеры (да, Марио всего 31). По случаю такой важной новости вспоминаем текст скаута Антона Евменова, который занимался его переходом в клуб Евгения Гинера.

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Про молодого защитника «Гремио» я впервые узнал во время своей первой командировки в качестве скаута ЦСКА в Латинскую Америку осенью 2009 года. Мы с Сергеем Шестаковым хотели посмотреть нескольких игроков, за которыми клуб следил на протяжении определенного времени, а также собрать информацию по перспективной молодежи. Тогда мы впервые увидели Хамеса Родригеса, Неймара, Дугласа Косту, Гансо и еще нескольких добротных игроков, большинство из которых потом перешли в серьезные европейские клубы.

В Порту-Алегри мы собирались на матч «Гремио» с «Палмейрасом», чтобы посмотреть Марио Фернандеса – к тому моменту он уже периодически играл в основном составе клуба, хотя ему было всего 19 лет. В «Гремио» тогда играл хорошо мне знакомый по «Москве» Макси Лопес, мы с ним встретились накануне матча, и я спросил про Марио. Макси сказал, что это очень интересный игрок, который может сыграть как центрального защитника, так и правого, и что он отлично работает на тренировках. При этом Марио очень сложно адаптировался к профессиональному футболу – сильно скучал по дому (Фернандес родом из городка Сан-Каэтану рядом с Сан-Паулу) и однажды даже сбежал из клуба на какое-то время, пока не был найден дома у родителей. В том матче Марио не играл, но по итогам командировки он остался в списке молодых бразильцев, за которыми мы следили в дальнейшем. В 2010 году Марио практически не играл из-за травмы плеча, однако в 2011-м стал игроком основы.

По ходу сезона-2011/12, который сложился для ЦСКА крайне неудачно (мы заняли лишь третье место в чемпионате России и не попали в Лигу чемпионов) мы решили усиливаться футболистами, которые будут способны заиграть сразу же. Основные усилия были направлены на поиск правого защитника, центрального полузащитника и нападающего. К этому моменту мы уже установили контакт с агентом Марио и пытались оценить возможность его трансфера. Я летал смотреть его осенью 2011 года, и Марио произвел очень сильное впечатление – неплохо смотрелся в защите, но по-настоящему проявлял себя, когда шел в атаку по своему флангу. По ходу матча, который я смотрел, он 6 раз оказывался в штрафной площади соперника и отдал голевую передачу. Было видно, что это очень интересный футболист, который сможет нас усилить.

Впрочем, у нас были определенные опасения по поводу его характера и возможных проблем с адаптацией. У Марио тогда уже был ребенок от девушки, с которой он расстался, а также случилась громкая история, когда он пропустил самолет и не полетел в сборную. Мне удалось пообщаться с ним лично: Марио произвел довольно цельное впечатление, спокойно и уверенно держался, говорил, что хотел бы попробовать свои силы в Европе, однако от прямых вопросов об истории со сборной уклонялся, говоря, что не хотел бы ворошить прошлое. Также удалось выяснить, что права на Марио не полностью принадлежали клубу: это достаточно распространенная история для латиноамериканских футболистов. В случае с Марио один инвестиционный фонд, базирующийся в США, полностью выкупил его права у родного клуба «Сан-Каэтану» и перевез футболиста в «Гремио». Марио подписал с клубом пятилетний контракт, «Гремио» получил 50% прав на футболиста, а другие 50% остались в собственности американского фонда. Также «Сан-Каэтану» получал 10% от будущей продажи. Трансфер Марио обошелся фонду в сумму около 1 миллиона долларов.

Осенью мы показали игрока Слуцкому, тот ему очень понравился, и в конце 2011 года мы сделали первое предложение по Марио. Я хорошо помню этот момент, потому что находился тогда в Сочи на финальном турнире команд 1993 года рождения. Мы ехали с Андресом Лиллини (координатор ДЮСШ ЦСКА) в маршрутке из гостиницы на поля, где проходил турнир, мне позвонил генеральный директор клуба и попросил связаться с «Гремио», выразить заинтересованность в игроке и сделать первое предложение. В гостице я должен был оказаться довольно нескоро, поэтому я позвонил в Бразилию прямо по дороге – чтобы не терять время. Довольно забавно озвучивать суммы с 6 нулями, находясь в общественном транспорте. Но я говорил по-испански, поэтому меня, слава Богу, никто не понял. Только Андрес очень широко улыбался.

Люди из «Гремио» сначала не захотели говорить конкретно, утверждая, что игрок не продается. Все, чего удалось от них добиться – сумма в 20 миллионов евро. О такой цене они были готовы подумать.

Однако не только «Гремио» принимал участие в судьбе игрока. Как я уже говорил, часть прав на Марио принадлежала фонду, который как раз проявил заинтересованность в диалоге. Для любого фонда главным показателем успешности операции является прибыль. Купил за рубль, продал за два – остальное для таких ребят уже не столь важно. Мы озвучили цифры, и фонд увидел, что сможет неплохо заработать. А потом стал оказывать влияние на «Гремио» совместно с агентом игрока, которому переход в ЦСКА также был интересен.

Зимой мы снова попытались вступить в переговоры с «Гремио», однако бразильцы опять отказались общаться. Ситуация поменялась весной 2012 года. Марио получил травму плеча и был прооперирован, и мы посчитали, что это хороший момент для возобновления переговоров. Мы прилично рисковали, потому что вели переговоры по игроку, который должен был лечиться еще несколько месяцев, но проанализировав другие варианты, мы решили, что Марио по своим игровым качествам является нашим приоритетом.

Фонд снова начал давить на клуб. Банкиры боялись, что такой возможности продать игрока им больше не представится, и сами вылетели в Бразилию. В середине апреля полетел в Бразилию и я. Накануне моей поездки мы собрались в клубе и определили сумму, которую готовы потратить на этого футболиста. Моей задачей было в нее уложиться и параллельно договориться с игроком по зарплате и с его агентом по комиссии.

Переговоры в Бразилии были довольно скоротечными. Люди из фонда в ультимативной форме потребовали от «Гремио», чтобы трансфер осуществился. Мы встретились с президентом «Гремио», и я сказал, что ЦСКА очень заинтересован в игроке, но мы готовы потратить на этот трансфер определенную сумму – и ни долларом больше. Смысла торговаться не было, потому что запросы «Гремио» были значительно выше, чем мы могли предложить. Я сказал, что либо возвращаюсь в Россию с подписанным трансфером, либо мы переключаемся на другого игрока.

Здесь включились в работу рыночные механизмы. Фонд, владеющий правами на игрока, получал бы от трансфера половину суммы. Однако оставшаяся половина не устраивала «Гремио», поэтому фонду пришлось пойти на уступки и получить с трансфера не половину, а меньше. Сумма, которую они получили в итоге, в любом случае была значительно выше, чем та, что они потратили несколько лет назад. ЦСКА получил игрока за ту сумму, которую рассчитывал потратить. «Гремио» также считал себя победителем, потому что в итоге получил больше, чем мог бы получить, владея лишь половиной прав на игрока. А фонд получил меньше половины от трансфера, но все равно остался в приличном выигрыше.

По контракту с Марио особенных сложностей не было. ЦСКА предложил ему зарплату, которую считал адекватной его мастерству, и Марио согласился, выбив себе лишь чуть больше авиабилетов, чем мы ему изначально предложили. С агентом также не было больших проблем – он был больше других заинтересован в том, чтобы этот переход состоялся, и согласился на 8% от суммы трансфера – чуть меньше стандартных 10%, которые принято платить агенту.

В прессе была информация о том, что Марио интересовался «Реал Мадрид». Это правда. Первый агент Моуринью, когда-то известный бразильский футболист Жорже Байдек, активно нахваливал Марио своему бывшему подопечному, с которым у них сохранились неплохие отношения. «Реалу» нужен был правый защитник, потому что Моуринью был недоволен Арбелоа, а Рамос уже давно играл центрального защитника. Через несколько дней после того, как мы подписали соглашение с «Гремио» и самим игроком, «Реал» сделал предложение «Гремио» и Марио.

Клубу «Реал» предложил немного больше, чем мы, а самому футболисту – значительно больше. Агент Фернандеса показал мне цифры, когда Марио уже тренировался в ЦСКА и готовился к сезону, и сказал, что даже если бы «Реал» сделал свое предложение чуть раньше, они все равно бы пошли в ЦСКА. Потому что понимали, что в «Реале» Марио в лучшем случае бы был игроком обоймы, в то время как мы убедили футболиста, что он способен играть в стартовом составе ЦСКА сразу же. У него будет возможность планомерно прогрессировать дальше, и «Реал» в итоге никуда не денется. К тому же Марио сможет перейти туда в другом статусе и с опытом игры в Лиге чемпионов.

Я считаю, что у Марио есть все необходимые качества, чтобы заиграть в одном из топ-клубов Европы. Он молод, но в то же время имеет приличный опыт, он начал вызываться в сборную Бразилии, где вряд ли в ближайшее время выйдет на ведущие роли, зато будет тренироваться с одними из лучших игроков на планете. А их в случае необходимости обязательно спросят в их клубах, что они думают по поводу Марио. Но также я бы назвал два сдерживающих фактора. За Марио запросят очень высокую цену, потому что заменить его ЦСКА будет довольно сложно. Вторым фактором является мотивация развиваться дальше. Марио недавно переподписал контракт, не раз говорил, что очень доволен своей жизнью в Москве и не стремится к тому, чтобы уехать во что бы то ни стало. И я думаю, что Марио играет лишь на 60-70% своих возможностей – потому что для чемпионата России этого достаточно.

«Чувствую колоссальную усталость и изнеможение». Марио Фернандес приостановил карьеру

Фото: из архива автора; Fotobank/Getty Images/Edu Andrade/LatinContent, Epsilon; globallookpress.com/AFLO; РИА Новости/Владимир Федоренко