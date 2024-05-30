Неизвестный Анчелотти: мог приехать в «Реал» раньше, мирил двух гениев кино и много думает о еде

Карло Анчелотти – вечен, его карьера – книга с отличным сюжетом и массой историй, которые могли пройти мимо вас. Восполняем пробелы.

Анчелотти помог двум величайшим режиссерам Италии помириться. Как? Просто сыграл в футбол

Весна 1975 года. В Италии громко скандалят Пьер Паоло Пазолини и его ученик Бернардо Бертолуччи. Пазолини фактически привел Бертолуччи в профессию, но быстро стал его большим критиком. Вот, например, оценка «Последнего танго в Париже»: «Это достойная работа. Но она сырая. Я знаю возможности Бернардо, «Последнее танго в Париже» – это не его уровень, Бертолуччи может делать сильнее. Цензура? Нет, фильм не должен страдать из-за нее. Но у этой работы другие проблемы».

Бертолуччи сильно обиделся на учителя, их хотели помирить многие. Но все попытки заканчивались неудачей. И тогда в 1975-м шутки ради их общая знакомая Лаура Бетти предложила режиссерам собрать две команды и выяснить отношения на футбольном поле. Пазолини сразу же принял вызов. Он обожал футбол, всю жизнь болел за «Болонью» и даже выбрал форму в похожих цветах: с синими шортами и красной майкой. Бертолуччи жаждал публичной мести, поэтому тоже согласился. Для уверенности в результате он через связи в «Парме» пригласил двух игроков из академии, одним из них был 15-летний Карло Анчелотти.

Парней представили как рабочих со съемочной площадки Бертолуччи – никто не знал, что они будущие профессионалы. Команда Пазолини выигрывала 2:0, но в итоге проиграла 5:2, один гол забил Анчелотти. До 2021-го участие Карло в том матче оставалось мифом, потом заговорил сам Анчелотти. Он рассказал об этом в документальном фильме «Сто двадцать против XX века», выпущенном по мотивам того матча в сентябре 2019 года. Карло подтвердил, что пацан, мелькающий в нескольких общих кадрах и подозрительно похожий на него, это и есть он.

Карло говорил, что помнит только то, как Пазолини злился после поражения, хромал из-за повреждения, а потом обнимался с Бертолуччи. Говорят, они действительно помирились и снова сблизились. Но ненадолго – через полгода Пазолини зверски убили в Риме. Кто это сделал, остается тайной: то ли половой партнер режиссера (юноша Пино Пелози) из-за ссоры, то ли неофашисты (из-за фильма «Сало, или 120 дней Содома») то ли итальянские нефтедобытчики из-за каких-то преступных секретов.

В «Реал» мог попасть и раньше. Помешал Галлиани

Вскоре после подписания контракта с Карло Анчелотти в 2013-м президент «Реала» Флорентино Перес сказал, что тренера ждали сильно раньше. Анчелотти добавил деталей в автобиографии.

Дело было в 2006-м, «Реал» искал нового тренера. Одним из кандидатов был Жозе Моуринью, но многих в руководстве смущал небольшой опыт в топ-клубах. Анчелотти после «Ювентуса» и «Милана» казался более привлекательным.

В апреле 2006-го, за год до победы «Милана» в Лиге чемпионов, Анчелотти встретился с бывшим техническим директором «Реала» Рамоном Мартинесом. Они обсудили предварительные пункты контракта и разошлись до новых встреч. Следующий раунд переговоров провели со спортивным директором «Реала» Хосе Анхелем Санчесом – ужин тоже прошел замечательно. Санчес предложил закрепить договоренности документально и прислать факс в офис «Милана». Анчелотти возразил: подпишет официальный контракт, только когда сам скажет клубу об уходе. Поэтому попросил прислать факс себе домой. И выставил условие – переходил в «Реал» только после согласия «Милана».

Дальше – фрагмент из книги Анчелотти:

«Я позвонил Адриано Галлиани, чтобы договориться об уходе, он пригласил в офис. Это было не очень честно: его офис был его игровым полем. Там он знает, куда посадить людей, с которыми придется вести переговоры или бороться по правилам армрестлинга, чтобы победить. Однажды он пригласил Гаттузо в офис после того, как Дженнаро сообщил об уходе в «Баварию». Знаете, что сделал Галлиани? Запер Рино в трофейной комнате и много-много раз просил еще раз посмотреть на каждый кубок. Галлиани измотал его и убедил остаться.

Поэтому я начал первый. «Адриано, – говорю. – Это большой шаг вперед для меня. Я получил предложение от «Реала», от самого важного клуба в истории. Знаете, я выигрывал тут как игрок и как тренер. Поэтому, вероятно, пришло время найти газоны позеленее, попробовать себя в другом месте».

Я закончил. Я принял решение. Он тоже принял решение: «Исключено. Вы есть и будете тренером «Милана». Без вас нет команды. Вы останетесь тут и дальше будете работать с «Миланом». А мы – продлим с вами контракт на тех условиях, которые вы озвучите».

Признаюсь: мне был приятен интерес «Реала», но я просто согласился с Галлиани и перезвонил мадридцам, чтобы сообщить о решении. Хосе Анхель Санчес сказал: «Что же, я так и думал. Конечно, мы бы очень хотели поработать с вами, но, видимо, сейчас это маловероятно. Давайте оставаться на связи». Потом «Реал» переключился на Фабио Капелло, а испанские журналисты постоянно писали про меня. Однажды Капелло это достало: «Да, вероятно, у них [«Реала» и Анчелотти] и были переговоры, но, простите, кому они позвонили первому?» Фабио не знал, что мне. Друзья даже шутили по этому поводу.

Тот контракт с «Реалом» лежит у меня дома как напоминание о несостоявшемся переходе. Флорентино Перес? Мы ни разу не встречались в апреле 2006-го, но много переписывались. Последним сообщением, которое я получил от него после долгой переписки, было: «Карло, когда-нибудь ты будешь тренировать мой клуб».

И он не ошибся.

Кстати, Хосе Анхель Санчес вспоминал Анчелотти как идеального собеседника: за 20-30 минут ужина Карло поразил взглядами на футбол, а после – они обсуждали вино и спорили, где еда лучше: в Испании или Италии. «Карло пропагандирует не какое-то блюдо, а способы приготовления. Но да: гастрономические познания у Карло такие же, как и футбольные», – говорил функционер.

Карло много говорит о еде, это его большая страсть. Жирков был стейком рибай

Когда Карло спрашивают о любимых вещах, начинается гастрономический тур: немецкое пиво, испанский хамон, итальянское все. Однажды Анчелотти сравнивал Юрия Жиркова со стейком: «Я смотрел на Юрия, который готовился к исполнению приветственной песни в «Челси», но на его месте видел стейк рибай. Тогда-то я и понял, что моя любовь к еде безгранична».

Другая история – про работу с Паоло Мальдини. Бывший капитан в начале нулевых задумывался о завершении карьеры, но появление в «Милане» Анчелотти поменяло планы. «Когда я услышал его на тренировках, то сразу понял, что с этим парнем мы способны на многое, – говорил Мальдини. – Помню, как он подходил к Пиппо [Индзаги], хватал его сзади за плечи и говорил: «Если подавать рыбу недожаренной, то получится Индзаги во время безголевой серии – болельщиков вывернет. Моя задача – запечь и добавить немного специй, чтобы все блюдо получилось очень вкусным. А Пиппо украшал бы его легкими нотками пряности». Я быстро понял, что с Анчелотти смогу выйти на новый уровень. Тогда мне было уже 33, но Карло делал лучше все, к чему прикасался».

У Мальдини есть история, в которой пересекаются два ярких атрибута Анчелотти: разговоры о еде и поднятая бровь: «Я хорошо помню тот вечер перед матчем в Манчестере [финал Лиги чемпионов против «Ювентуса»: 0:0, 3:2 – по пенальти]. Мы были очень напряжены! Только Карло ходил по раздевалке и болтал о еде: о вареном мясе, кофе, трюфелях. Гаттузо прервал его: «Мистер, какая на хрен еда? Как можно думать о чем-то, кроме футбола, в такой момент?»

Анчелотти остановился и поднял бровь – ох, это было не к добру, было видно, что он разозлился. Пару секунд молчания, я чувствовал, как Гаттузо проваливается сквозь пол. «Об очень вкусной еде… В такой момент можно думать только об очень вкусной еде», – ответил Анчелотти. Мы все выдохнули, потому что думали: мистер сейчас сожрет бунтаря».

В Англии тоже вспоминают гастрономические истории о Карло. Бывший директор «Эвертона» Марсель Брандс рассказывал, что тренер впервые в истории клуба включил в меню для игроков пасту. А когда «Эвертон» праздновал рождество в 2020-м, Анчелотти очень просил доверить ему выбор ресторана.

«Анчелотти очень трепетно относился к приему пищи, – вспоминал Брандс. – Но конкретно в тот момент он хотел, чтобы мы пошли не в какой-то обычный ресторан, а отведали азиатскую еду. Мне казалось, что Карло не очень нравилась традиционная кухня Англии – считал ее беспричинно жирной и очень калорийной. Он даже часто сам себе варил кофе».

Анчелотти говорит, что у него каменный характер. Но есть один человек, который заставил его чувствовать себя уязвимым

Анчелотти спокоен всегда: во время побед и поражений. Наверняка вы легко вспомните эти крупные планы – команда забивает гол, а на лице Карло ни единой эмоции. Такой образ у него с детства. Отец Анчелотти занимался сельским хозяйством и учил сына стойкости. «Папа говорил, что нужно всегда соблюдать спокойствие, – говорил Анчелотти. – Люди не должны видеть твои эмоции. Особенно – досаду или разочарование. Спокойствие формирует сильный образ. Точнее, образ сильного человека. Даже если у тебя есть слабости, то ты должен их скрывать».

Вы найдете не так много интервью, в которых Карло эмоционально раскрывался. Но это не значит, что Анчелотти ничего не трогает.

Мир давно привык, что рядом с Анчелотти его сын. А фанаты соперников уже даже не шутят про кумовство. Давиде – важная фигура для «Мадрида» и без пяти минут самостоятельный тренер. Карло говорит, что у сына получится классная карьера – однажды, возможно, он вернется с сольным выступлением в «Реал». Но пока Давиде – помощник, чью важность Карло отмечает регулярно.

Но, конечно, же в жизни Анчелотти сын играет гораздо большую роль.

Перенесемся в лето 1989 года. Карло вместе с «Миланом» готовился к сезону и ждал рождения сына. Когда срок уже поджимал, клуб отпустил Анчелотти к жене. Когда Давиде появился на свет, то Карло почувствовал невиданные эмоции.

«Я бы в шоке, честно говоря, – вспоминал Карло Анчелотти. – У меня появился сын. Я прокручивал мысль в голове и не мог поверить: что я теперь в первую очередь не футболист «Милана», а гордый отец своего сына – Давиде. Почему-то именно рождение Давиде сформировало во мне чувство странной слабости. Когда родилась Катя, я был просто безгранично рад. В истории с Давиде – другие эмоции. Все-таки это мой младший ребенок. Что получается, грозный игрок «Милана» боялся ответственности? Нет, но я очень нервничал – это факт. Я больше не чувствовал себя большим футболистом и просто отцом. Я чувствовал себя сначала отцом двух детей, а потом – игроком. Но статус игрока уходил на далекий план. И это ощущение внутри сильно пугало меня».

По словам Анчелотти, Давиде шокировал его не только после рождения. Но и когда рассказал отцу, что намерен стать тренером. Карло вспоминал, что его руки затряслись, что не помешало дать сыну несколько профессиональных советов«со скоростью 7-10 слов в секунду».

Сейчас, кстати, Карло говорит, что постоянное общение с отцом утомляет Давиде.

«Я даже придумал для себя правило, – объясняет тренер «Реала». – Детям и внукам – максимум пару часов в неделю. Все остальное свободное время я посвящаю Мариане [его вторая жена]. Когда я завершу карьеру, то мы уедем к нам на виллу и будем гулять, следить за огородом и наслаждаться жизнью вдвоем. Это не мечта, а уже вполне сформировавшийся план».

Еще одна страсть Анчелотти – «Милан». Он приехал туда после триллера в «Парме»

В 2001 году Анчелотти уволили из «Ювентуса» из-за неудовлетворительных результатов. «Ювентус» закончил сезон Серии А на второй строчке, в Кубке путешествие остановилось на стадии 1/8 финала, в Лиге чемпионов – в группе. Через некоторое время после того, как об официальной отставке сообщило итальянское телевидение, тренер получил предложение из АПЛ. «Я быстро отказался, потому что в Турине подпортил репутацию неудачами. К такому вызову мне нужно было подойти с умом и в хорошей форме. Волевым решением я выбрал единственный правильный ход – сидеть на вилле, лопать пасту и наслаждаться творческим отпуском», – вспоминал Карло Анчелотти.

Он ждал предложений из Серии А, и они появились в начале ноябре того же года – «Парма» искала замену Альберто Малезани. Главным вариантом, был свободный (и уже знакомый – Карло провел лучшие годы игровой карьеры в команде) Анчелотти – во многому потому, что он сидел без клуба и за него не нужно было платить неустойку. Карло дал устное согласие и договорился о встрече с боссом клуба Стефано Танци в его офисе через пару дней. Но приехав в назначенное время, Анчелотти не застал директора – тот был на совещании. Анчелотти вернулся домой, чтобы дождаться нового приглашения там. И еще в пути получил звонок от Адриано Галлиани: «Поезжайте домой, заприте дверь и никому не отвечайте. Мы скоро будем». Что сделал Анчелотти? В самом деле наглухо закрылся: «Представляете! Я чувствовал себя мальчишкой, который боится гнева родителей».

На тот момент «Милан» тоже был в поиске нового тренера. Команда плохо начала сезон под руководством Фатиха Терима – лишь 4 победы в 10 матчах. После поражения от «Торино» (0:1) 4 ноября тренера уволили, клубу срочно понадобился Анчелотти.

Вскоре после звонка Галлиани приехал вместе со спортивным директором Ариедо Брайдой – и контракт был подписан. В автобиографии Анчелотти предположил, что Галлиани узнал о переговорах с «Пармой» из новостей.

«Когда я понял, что «Милан» упустил сильного тренера, то расстроился, – вспоминал Галлиани. – Я бы не придал этой истории особого значения, если бы мне не позвонил Сильвио Берлускони:

– Ты слышал, Анчелотти свободен?

– Нет, он подписал контракт с «Пармой».

– Это ерунда!

– Нет, Танци только что сказал!

– Это все е-рун-да.

– Что вы предлагаете?

– Чтобы ты оторвал свою задницу и делал то, за что получаешь деньги!

– И подписал контракт с Анчелотти?

– И подписал контракт с Анчелотти!

Когда мы ехали с Брайдой в машине, тот признался, что Берлускони наорал и на него. А если Сильвио орет из-за чего-то, то нужно тут же выполнить поручение. Иногда складывалось ощущение, что Сильвио в гневе может снести голову кому угодно».

Танци, кстати, обиделся и назвал Анчелотти непорядочным человеком – тот избегал последующих звонков и даже встреч во время общих мероприятий. По словам боссам «Пармы», через пару месяцев тренеру надоела эта беготня, и он пригласил Стефано на ужин в шикарный миланский ресторана.

«Карло извинился, – рассказывал Танци. – Он подтвердил отличную работу Галлиани, о которой я прочитал в газетах. Конечно, разочарование сохранялось: Карло был бы отличным вариантом для «Пармы». Но мы не могли ни дать такую же зарплату, как «Милан», ни пообещать те же перспективы в чемпионате и других турнирах. Анчелотти, кстати, прислал мне в подарок ящик вина».

«МЮ» приглашал Анчелотти. Переход сорвался в том числе и из-за дочери

В 2013-м «МЮ», занимаясь поиском нового главного тренера, много советовался с сэром Алексом Фергюсоном – по всей видимости, запрашивали мнение и об Анчелотти.

«Я много смотрел матчи Анчелотти: как ведет игру, как реагирует на внештатные ситуации, как общается с игроками, – вспоминал Фергюсон. – Я не могу сказать, что он последователь моего стиля. Но Карло очень умен и силен по-своему, он точно бы усилил «Манчестер Юнайтед». Переговоры с ним? Насколько я знаю, контакт был. Но, как видите, трансфер не состоялся – в «МЮ» пришел мой друг Дэвид Мойес».

The Guardian спустя два года писал, что боссы «МЮ» рассчитывали на итальянца, когда тот уходил из «ПСЖ», но быстро переключились на более экономный вариант. Анче просил слишком много: и для себя, и для команды. Говорят, под влиянием дочери.

В 2011-м, когда Карло приехал в «Челси», Катя Анчелотти тоже временно оказалась в в Лондоне для защиты институтской работы по маркетингу. Областью ее исследования были футбольные клубы Англии. Как писал The Guardian, в личном общении с отцом Катя негативно оценил состояние «Манчестер Юнайтед». Анчелотти понял, что для успеха в клубе потребуются значительные перемены и выставил серьезные условия на переговорах.

Это Анчелотти открыл тренера Зидана – благодаря Сакки

У Карло Анчелотти странные отношения с Арриго Сакки. Они встретились, когда Карло было 28 лет – Сакки пригласил Анчелотти, потому что хотел усилить «Милан» «игроком с невероятным интеллектом». У Карло тогда уже были проблемы с коленом, но «Милан» это не остановило.

Сакки взбесил Анчелотти сразу после трансфера: тренер часто публично критиковал игроков (в том числе и Карло), завышал требования на тренировках. И очень обидел Карло этой фразой: «Если бы вы обследовали его колено, то увидели, что пластика там больше, чем хряща».

Из-за этого вспыхнул большой конфликт, и позже Сакки извинялся.

Характер у алленаторе всегда был очень специфичным, но все же он многому научил Анчелотти. Карло как-то признался, что до знакомства с Сакки будто бы и не понимал футбол, Арриго обучил мудрости и гибкости. Вы уже поняли, к кому пошел за советом Карло, начиная тренерскую карьеру.

«У меня была определенная база: я представлял, каким должен быть главный тренер, ведь много лет работал с Сакки. В конце концов я же был его ассистентом в сборной Италии. Но самостоятельная должность – это другой вызов, новая ответственность, – рассказывал Анчелотти. – Поэтому я и пришел за советом к бывшему тренеру. Он помогал мне и дальше – в течение всей карьеры. Даже в «Реале», куда я уже пришел в статусе двукратного победителя Лиги чемпионов, чемпиона Англии и Италии, я постоянно общался с Арриго и спрашивал его советы. В частности – насчет ассистента.

Помню, что он посоветовал мне назначить сильного в прошлом игрока, которого я посчитаю очень умным и нестандартно мыслящим. Я дал ему небольшой список из кандидатов, которые, к моему удивлению, полностью устроили его. Сакки предложил мне самостоятельно выбрать любого из них. Так моим ассистентом стал Зинедин [Зидан]».

Зидан рассказывал о четырехчасовом собеседовании с Анчелотти: болтали о футболе в Испании, больших победах «Реала» и обсуждали вероятные трансферы.

Итальянские медиа писали, что Анчелотти звонил Сакки и перед переводом на должность ассистента сына Давиде, но никто из них никогда публично не говорил об этом.

А еще Сакки получил пинок под зад от Анчелотти, отдыхая на пляже в Шарм-эль-Шейхе

Декабрь 1993-го, до ЧМ в США полгода. Главный тренер сборной Италии Арриго Сакки взял небольшой отпуск и по традиции поехал в Шарм-эль-Шейх:

«Со мной такое впервые – чтобы я встретил знакомого вдали от Италии. Однажды я просто пришел на пляж и готовился провести следующие несколько часов перед морем, в обнимку с книгой. Вдруг – шлепок по заднице. Оказалось, Карло захотел испугать меня и дал пинка. У него получилось!

– Карло, засранец! Что ты здесь делаешь?

– То же, что и ты! Отдыхаю на Красном море!

– Но я приехал, чтобы купить здесь дом.

– Арриго, ты дурак?

– Что? Это же рай на Земле!

Помню, что мы тогда отлично отдохнули с семьями и, кажется, выпили очень много алкоголя. А еще – целыми днями обсуждали футбол, от которого я так хотел отдохнуть в отпуске».

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Фото: Gettyimages.ru /Bryn Lennon, Aitor Alcalde, Newpress, Paolo Bruno, Martin Rose; theguardian.com /Deborah Beer © Cinemazero Images, Pordenone (Italy)