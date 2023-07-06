84 комментария

Трансфер Марио Фернандеса озлобил людей. Только этого нам не хватало в 2023-м
Колонка Дениса Романцова.
Впервые я подумал об этом давным-давно – когда весной 2011-го услышал в микст-зоне «Лужников» слова Артема Дзюбы, что в России он будет играть только за «Спартак».
Я подумал, что агенты (а иногда и пиарщики) ведут игроков со школьного возраста – почему нельзя вдолбить клиентам простое правило: никогда ничего не обещай насчет карьеры, в том духе, что буду играть там-то и никогда не перейду туда-то.
Это же элементарно: тебя судят по делам, громкие слова пользы не принесут, но будут висеть над тобой как ружье на театральной сцене. Которое если выстрелит, то только в тебя. Тебе это надо? Может, лучше выучить один раз простой ответ про профессионализм и давать его во всех интервью?
Я-то как журналист за полную откровенность игроков, но здесь же речь не о честности, а о глупости. Футболист не айтишник, который вчера в Гугле, а сегодня в Яндексе, и никому до этого нет дела.
Футболист – особая профессия. Тут место твоей работы волнует очень-очень многих незнакомых тебе людей, и давние ненужные обещания могут озлобить миллионы. Зачем это тебе, футболист? Зачем это в принципе? И зачем это России 2023 года?
Хейт-трансферы – вообще отдельная тема. Когда «Бавария» выдергивала из Дортмунда Гетце, Левандовского и Хуммельса, а «Юве» из «Фиорентины» Бернардески, Кьезу и Влаховича, я не понимал – почему нельзя купить других игроков сопоставимого класса? Зачем уводить их у принципиального соперника?
Ты обрушиваешь на этих игроков лавину хейта и себе же добавляешь проблем. Окей, Левандовски с этим справился, но понятно же, что Гетце с Влаховичем помешала раскрыться в том числе (а может – в первую очередь) безудержная ненависть после трансфера.
Думаю, помешает она и Марио Фернандесу в «Зените», но не желаю ему зла – хватает и других желающих. Сам-то он не перестал быть добрым парнем. Нужно просто понимать, что образ почти святого, который создался в минувшие десять лет, не отменяет того, что агент Жорже Машаду – полная противоположность Марио.
И интерес к Фернандесу «Спартака» в 2017-м и «Зенита» в 2019-м не появился бы без заинтересованности агента. Не то чтобы он какой-то особо одиозный – обычный импресарио. Ну, может, чуть артистичнее Олега Артемова и даже Германа Ткаченко.
Но в целом его поведение – проза отношений агента с иностранным клубом: ничего личного, только бизнес.
Не прозаичен только поступок «Зенита». Да, в подписании Марио чувствуется большой стиль «Баварии» и «Юве» – можем, значит сделаем и плевать на хейт.
Но, ребята, сейчас не 2012-й, когда вы грезили полуфиналом Лиги чемпионов. С прошлого года ваш главный турнир – РПЛ. Раньше вы брали кого хотели из бронзового «Динамо», золотого «Рубина» и так далее, но теперь вам самим должна быть важна не только победа в очередном чемпионате, но и сила этого чемпионата.
Сила – это и конкуренция, и позитивный образ, и интерес болельщиков. Нанося урон всему этому, вы бьете по себе же.
Телеграм-канал Дениса Романцова
Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» – абсурд. Его не объяснит ничто
«Я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду». Тоже вспомнили эти слова Марио?
Фото: РИА Новости/Игорь Руссак, Александр Вильф, Григорий Сысоев
Акт первый. Фернандес просит ЦСКА отпустить его домой.
Акт второй. Игрок хочет там играть, но у него контракт с ЦСКА. У бразильского клуба нет денег на его аренду. ЦСКА идет на встречу.
Акт третий. У игрока не складывается в Бразилии и он хочет домой в Россию.
Акт четвертый. У ЦСКА ТРЕБУЮТ 400 тысяч евро за игрока, которого он отпустил бесплатно из хорошего отношения к игроку. Войдя в его положение.
Акт пятый. Игрок идет в команду основного соперника.
Занавес.
А теперь основные выводы.
В России не ставился бизнес во главу угла, как в Европе. Клубы шли навстречу игрокам. Прощали многие вещи. Просто вели себя по-человечески.
Теперь об этом можно забыть.
Может наши клубы не самые лучшие, может судьи у нас часто ошибаются. И еще много-много может.
Но у нас футбол был в первую очередь спортом. В нем было джентельменство, уважение и понимание, сострадание.
Сейчас это напрочь убито и похоронено.
Спасибо Фернандесу и Зениту.
Просто бизнес и только бизнес.
А игроки это только актив и ресурс для достижения результата, а значит денег.
Я считаю, что ЦСКА должен сделать большое граффити с рожей Фернандеса и надписью ИУДА.
Болельщикам ЦСКА предлагаю бесплатно идею перфоманса:
Большой банер: ген директор Зенита Медведев лежит в 400 тысячах евро, а рядом газовая труба, а рядом с ним Фернандес в лохмотьях и как бы говорит: Я игрок ЦСКА? А кто это. Я не знаю никакого ЦСКА и никогда не знал вы ошиблись. А с другой стороны Гинер в белых одеяниях и окружении 11 игроков.
Денисов Романцовых
Перевирать мои слова тут больше не надо.
Когда Зенит выкупает у бразильского клуба бывшего защитника ЦСКА, которому скоро 34 стукнет, это наплевательство на силу турнира.
Может, московские клубы прекратят скупать за оверпрайс бегунков из Кадиса и прочих непонятных персонажей? Нее, зачем. Легче Зенит обвинить в ограблении чемпионата, хотя за последние 2-3 года условный Спартак переманил раза в 3 больше игроков из РПЛ, чем те же петербуржцы
Одно другому не помеха !
Лишняя ложка дегтя в бочку с этим же дегтем !
Оно надо ?
Все! Ждем митинги и беспорядки на улицах))
Мне кажется, автор немного в экзальтации пребывал, когда эту статью писал. Ну побомбит кучка болельщиков на спортсе и забудут через месяц. Хватит уже набрасывать.
за огромные деньги переманил молодого перспективного воспитанника у самобытного клуба!
хотя стоп..
А так вообще этот трансфер ничего не изменит. Из Спартака уходили Дзюба и Бакаев. А Быстров вообще общая легенда в этом плане. Помню еще Широкова и Кокорина в Спартаке после Зенита. Как-то переживем. Обыденная история.
Но Марио, конечно, наследие свое в ЦСКА подпортил.