84 комментария

Колонка Дениса Романцова.

Впервые я подумал об этом давным-давно – когда весной 2011-го услышал в микст-зоне «Лужников» слова Артема Дзюбы, что в России он будет играть только за «Спартак».

Я подумал, что агенты (а иногда и пиарщики) ведут игроков со школьного возраста – почему нельзя вдолбить клиентам простое правило: никогда ничего не обещай насчет карьеры, в том духе, что буду играть там-то и никогда не перейду туда-то.

Это же элементарно: тебя судят по делам, громкие слова пользы не принесут, но будут висеть над тобой как ружье на театральной сцене. Которое если выстрелит, то только в тебя. Тебе это надо? Может, лучше выучить один раз простой ответ про профессионализм и давать его во всех интервью?

Я-то как журналист за полную откровенность игроков, но здесь же речь не о честности, а о глупости. Футболист не айтишник, который вчера в Гугле, а сегодня в Яндексе, и никому до этого нет дела.

Футболист – особая профессия. Тут место твоей работы волнует очень-очень многих незнакомых тебе людей, и давние ненужные обещания могут озлобить миллионы. Зачем это тебе, футболист? Зачем это в принципе? И зачем это России 2023 года?

Хейт-трансферы – вообще отдельная тема. Когда «Бавария» выдергивала из Дортмунда Гетце, Левандовского и Хуммельса, а «Юве» из «Фиорентины» Бернардески, Кьезу и Влаховича, я не понимал – почему нельзя купить других игроков сопоставимого класса? Зачем уводить их у принципиального соперника?

Ты обрушиваешь на этих игроков лавину хейта и себе же добавляешь проблем. Окей, Левандовски с этим справился, но понятно же, что Гетце с Влаховичем помешала раскрыться в том числе (а может – в первую очередь) безудержная ненависть после трансфера.

Думаю, помешает она и Марио Фернандесу в «Зените», но не желаю ему зла – хватает и других желающих. Сам-то он не перестал быть добрым парнем. Нужно просто понимать, что образ почти святого, который создался в минувшие десять лет, не отменяет того, что агент Жорже Машаду – полная противоположность Марио.

И интерес к Фернандесу «Спартака» в 2017-м и «Зенита» в 2019-м не появился бы без заинтересованности агента. Не то чтобы он какой-то особо одиозный – обычный импресарио. Ну, может, чуть артистичнее Олега Артемова и даже Германа Ткаченко.

Но в целом его поведение – проза отношений агента с иностранным клубом: ничего личного, только бизнес.

Не прозаичен только поступок «Зенита». Да, в подписании Марио чувствуется большой стиль «Баварии» и «Юве» – можем, значит сделаем и плевать на хейт.

Но, ребята, сейчас не 2012-й, когда вы грезили полуфиналом Лиги чемпионов. С прошлого года ваш главный турнир – РПЛ. Раньше вы брали кого хотели из бронзового «Динамо», золотого «Рубина» и так далее, но теперь вам самим должна быть важна не только победа в очередном чемпионате, но и сила этого чемпионата.

Сила – это и конкуренция, и позитивный образ, и интерес болельщиков. Нанося урон всему этому, вы бьете по себе же.

Фото: РИА Новости/Игорь Руссак, Александр Вильф, Григорий Сысоев