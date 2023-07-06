84 комментария

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Трансфер Марио Фернандеса озлобил людей. Только этого нам не хватало в 2023-м

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Колонка Дениса Романцова.

Впервые я подумал об этом давным-давно – когда весной 2011-го услышал в микст-зоне «Лужников» слова Артема Дзюбы, что в России он будет играть только за «Спартак». 

Я подумал, что агенты (а иногда и пиарщики) ведут игроков со школьного возраста – почему нельзя вдолбить клиентам простое правило: никогда ничего не обещай насчет карьеры, в том духе, что буду играть там-то и никогда не перейду туда-то. 

Это же элементарно: тебя судят по делам, громкие слова пользы не принесут, но будут висеть над тобой как ружье на театральной сцене. Которое если выстрелит, то только в тебя. Тебе это надо? Может, лучше выучить один раз простой ответ про профессионализм и давать его во всех интервью?

Я-то как журналист за полную откровенность игроков, но здесь же речь не о честности, а о глупости. Футболист не айтишник, который вчера в Гугле, а сегодня в Яндексе, и никому до этого нет дела. 

Футболист – особая профессия. Тут место твоей работы волнует очень-очень многих незнакомых тебе людей, и давние ненужные обещания могут озлобить миллионы. Зачем это тебе, футболист? Зачем это в принципе? И зачем это России 2023 года?

Хейт-трансферы – вообще отдельная тема. Когда «Бавария» выдергивала из Дортмунда Гетце, Левандовского и Хуммельса, а «Юве» из «Фиорентины» Бернардески, Кьезу и Влаховича, я не понимал – почему нельзя купить других игроков сопоставимого класса? Зачем уводить их у принципиального соперника? 

Ты обрушиваешь на этих игроков лавину хейта и себе же добавляешь проблем. Окей, Левандовски с этим справился, но понятно же, что Гетце с Влаховичем помешала раскрыться в том числе (а может – в первую очередь) безудержная ненависть после трансфера. 

Думаю, помешает она и Марио Фернандесу в «Зените», но не желаю ему зла – хватает и других желающих. Сам-то он не перестал быть добрым парнем. Нужно просто понимать, что образ почти святого, который создался в минувшие десять лет, не отменяет того, что агент Жорже Машаду – полная противоположность Марио.

И интерес к Фернандесу «Спартака» в 2017-м и «Зенита» в 2019-м не появился бы без заинтересованности агента. Не то чтобы он какой-то особо одиозный – обычный импресарио. Ну, может, чуть артистичнее Олега Артемова и даже Германа Ткаченко. 

Но в целом его поведение – проза отношений агента с иностранным клубом: ничего личного, только бизнес. 

Не прозаичен только поступок «Зенита». Да, в подписании Марио чувствуется большой стиль «Баварии» и «Юве» – можем, значит сделаем и плевать на хейт. 

Но, ребята, сейчас не 2012-й, когда вы грезили полуфиналом Лиги чемпионов. С прошлого года ваш главный турнир – РПЛ. Раньше вы брали кого хотели из бронзового «Динамо», золотого «Рубина» и так далее, но теперь вам самим должна быть важна не только победа в очередном чемпионате, но и сила этого чемпионата.

Сила – это и конкуренция, и позитивный образ, и интерес болельщиков. Нанося урон всему этому, вы бьете по себе же. 

Телеграм-канал Дениса Романцова

Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» – абсурд. Его не объяснит ничто

«Я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду». Тоже вспомнили эти слова Марио?

Фото: РИА Новости/Игорь Руссак, Александр Вильф, Григорий Сысоев

Как вы относитесь к переходу Марио Фернандеса в «Зенит»?
30303 голосa
Все супер
14%
Марио Фернандес
Это предательство ЦСКА
57%
ЦСКА
Мне все равно, я с попкорном
29%
Спартак

84 комментария

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Agent Smith
Человек Родину поменял. А вы удивляетесь смене клуба?⚽️
+66
-19
+47
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S1ash
Журналисты пытаются раздуть тему из ничего, в стране умы людей второй год заняты другим
+43
-14
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Asteriskk
Да кого озлобил-то? Ну если людям заняться нечем, то да. А так, ну перешел и перешел, все течет все изменяется.
+26
-6
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Антон Романов
Люди возмущены не трансфером, а лицемерием.
Акт первый. Фернандес просит ЦСКА отпустить его домой.
Акт второй. Игрок хочет там играть, но у него контракт с ЦСКА. У бразильского клуба нет денег на его аренду. ЦСКА идет на встречу.
Акт третий. У игрока не складывается в Бразилии и он хочет домой в Россию.
Акт четвертый. У ЦСКА ТРЕБУЮТ 400 тысяч евро за игрока, которого он отпустил бесплатно из хорошего отношения к игроку. Войдя в его положение.
Акт пятый. Игрок идет в команду основного соперника.
Занавес.

А теперь основные выводы.
В России не ставился бизнес во главу угла, как в Европе. Клубы шли навстречу игрокам. Прощали многие вещи. Просто вели себя по-человечески.
Теперь об этом можно забыть.
Может наши клубы не самые лучшие, может судьи у нас часто ошибаются. И еще много-много может.
Но у нас футбол был в первую очередь спортом. В нем было джентельменство, уважение и понимание, сострадание.
Сейчас это напрочь убито и похоронено.
Спасибо Фернандесу и Зениту.
Просто бизнес и только бизнес.
А игроки это только актив и ресурс для достижения результата, а значит денег.

Я считаю, что ЦСКА должен сделать большое граффити с рожей Фернандеса и надписью ИУДА.
Болельщикам ЦСКА предлагаю бесплатно идею перфоманса:
Большой банер: ген директор Зенита Медведев лежит в 400 тысячах евро, а рядом газовая труба, а рядом с ним Фернандес в лохмотьях и как бы говорит: Я игрок ЦСКА? А кто это. Я не знаю никакого ЦСКА и никогда не знал вы ошиблись. А с другой стороны Гинер в белых одеяниях и окружении 11 игроков.
+23
-10
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ponom4reffa
По масштабам 2023 года, новость вообще ни о чем.
+11
-1
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IceBear27
Ответ Владимир Бегляков
А вы че ждали от Зенита
А что такого в действиях Зенита? Освободился игрок - предложили контракт. Я не думаю, что Марио тащат в Петербург под дулом автомата. Соглашаться или нет - его дело)
+16
-7
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Asteriskk
Ответ Agent Smith
Человек Родину поменял. А вы удивляетесь смене клуба?⚽️
Вы можете просто спокойно ко всему относиться?
+10
-1
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GMF
"Трансфер Марио Фернандеса озлобил людей"

Денисов Романцовых
+8
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Денис Романцов
Автор
Ответ Данко Лазович
Бавария по себе не бьёт, а Зенит бьёт, потому что это Зенит. гениально.
Про случай Баварии в тексте написано «Ты обрушиваешь на этих игроков лавину хейта и себе же добавляешь проблем». Это называется «Бавария» по себе не бьет?

Перевирать мои слова тут больше не надо.
+18
-12
+6
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Лев Бабенко
Когда Спартак и Локомотив внаглую скупают весь актив Крыльев Советов, это не ослабление чемпионата, а грамотная трансферная политика.
Когда Зенит выкупает у бразильского клуба бывшего защитника ЦСКА, которому скоро 34 стукнет, это наплевательство на силу турнира.

Может, московские клубы прекратят скупать за оверпрайс бегунков из Кадиса и прочих непонятных персонажей? Нее, зачем. Легче Зенит обвинить в ограблении чемпионата, хотя за последние 2-3 года условный Спартак переманил раза в 3 больше игроков из РПЛ, чем те же петербуржцы
+13
-7
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Palacio8
Нужно больше постов о Фернандесе! Большинству по большому счёту пофиг на этот трансфер, кроме коней конечно и плюсодрочеров.
+13
-7
+6
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svaz
а кого разозлить можно кроме фанатов ЦСКА? ну там еще пара тролей мясных
+7
-2
+5
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Н.Ф.
"Дуся, вы меня озлобляете!" — говорил один измученный нарзаном монтёр.
+6
-1
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OldRedWhite
Ответ S1ash
Журналисты пытаются раздуть тему из ничего, в стране умы людей второй год заняты другим
Как говорит Эдита Пьеха :
Одно другому не помеха !
Лишняя ложка дегтя в бочку с этим же дегтем !
Оно надо ?
+5
-1
+4
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Роман Олегов
"и давние ненужные обещания могут озлобить миллионы"
Все! Ждем митинги и беспорядки на улицах))
Мне кажется, автор немного в экзальтации пребывал, когда эту статью писал. Ну побомбит кучка болельщиков на спортсе и забудут через месяц. Хватит уже набрасывать.
+6
-2
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Dmitriy
Ответ Олег Кузнецов
Трансфер в стиле Зенита. Есть деньги, хотим и забираем.
а про желание игрока ты чего не упомянул? вот такие как ты и называют Зенит империей зла
+5
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richy rich
Ответ Agent Smith
Человек Родину поменял. А вы удивляетесь смене клуба?⚽️
Не родину, а получил еще одно гражданство.
+4
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schwein
То есть все таки по мнению автора виноват Зенит.
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Owen_the_Simple
Стёр коммент с неудобным вопросом и добавил в ЧС. Спортивная журналистика, которую мы заслужили.
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SergeyFedorov93
Вы чёт совсем с ума посходили. Футболист куда-то там перешёл, трагедия всероссийского масштаба. Голову свиньи ещё на поле бросьте. Только и проблем в стране, как из-за переходов престарелых футболёров «озлобляться»
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Teodrakis
Если вас это парит в 2023, то у вас явно нет проблем
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raven711
опять злой Зенит убивает РПЛ!
за огромные деньги переманил молодого перспективного воспитанника у самобытного клуба!
хотя стоп..
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Palacio8
Ответ alexkondr
так почти про любой трансфер можно сказать, что он интересен только болельщикам задействованных клубов. а что, на данный момент в рпл хватает сюжетов, которые можно обсудить? ну кроме премок для бразилов от Медведева
Обсудить-то можно, но тут прямо трагедия вселенского масштаба как почитать многих. Интересно? Интересно, но на пару новостей, не более.
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Dan Kennedy
Спортс просто прекрасен, 5 статей на главной о трансфере Марио)))

А так вообще этот трансфер ничего не изменит. Из Спартака уходили Дзюба и Бакаев. А Быстров вообще общая легенда в этом плане. Помню еще Широкова и Кокорина в Спартаке после Зенита. Как-то переживем. Обыденная история.

Но Марио, конечно, наследие свое в ЦСКА подпортил.
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peter_shor
вообще я с детства за спартак болею, но вообще дико мерзко когда игрокам очень сильно помогают, как в случае с Еременко или когда игрок легенда клуба, как Фернандес. И они начинают бегать по зенитам и спартакам. Понятно что бабки правят миром, но есть же примеры легенд типа Тотти, которые выбирали футбол, а не бабло
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