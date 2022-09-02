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«Арис» Кокорина тренирует «белорусский Нагельсманн». Клуб только недавно пробился в высшую лигу, матчи собирают тысячу человек

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Александр Кокорин Александр Кокорин
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Владелец – тоже белорус.

В 2021 году кипрский «Арис» купил белорусский бизнесмен Владимир Федоров, в первый же год при нем команда поднялась в высшую лигу, а на следующий пробилась во второй отборочный раунд Лиги Конференций. На владельце белорусский след не заканчивается: «Арис» тренирует белорус Алексей Шпилевский, который работал в академии «Лейпцига», а за маркетинг отвечает белорусский журналист Алексей Дозорцев. Клуб ставит не только спортивные цели, но и хочет завлечь как можно больше русскоязычных болельщиков. И переход Кокорина – видимо, часть этой стратегии.

Тоже удивились Кураньи на фото? Официально он не имеет отношения к клубу, но рассказал, что участвовал в трансфере: 

– Я хорошо знаю Кокорина, руководство и еще пару человек в «Арисе». Они искали форварда с качествами, которые есть у Кокорина.

– Почему решили участвовать в сделке?

– Это моя работа, ха-ха. Это хорошая сделка, все с нее могут получить выгоду. Кокорин не играл последние два года, и для него сейчас важно быть в обойме и играть. Уверен, что у него это получится в «Арисе». Всем будет хорошо.

Новый владелец «Ариса» берет много новичков и называет покупку клуба мечтой детства

Новый босс Владимир Федоров – непубличный человек, в открытом доступе нет информации о его активах. Но влияние на клуб уже заметно, в прошлом сезоне «Арис» стал открытием на Кипре: в чемпионате давно не было команд, которые доходили до квалификационных раундов еврокубков в первый же сезон в высшей лиге. 

На пресс-конференции после покупки Федоров сыпал амбициозными планами: команда будет бороться за высокие места в чемпионате и станет популярнее, причем не только на Кипре. Но ответа на главный вопрос, почему белорусский бизнесмен выбрал кипрский клуб, местные журналисты не получили. Он до сих пор остается в тени и почти не общается с медиа.

Федоров подкрепляет обещания деньгами: «Арис» закупил уже больше 20 игроков, среди которых 35-летний защитник Факундо Ронкалья (большую часть европейской карьеры играл в «Фиорентине»), воспитанник «Барселоны», лучший бомбардир Евро U19 Дани Пачеко (даже немного поиграл за «Ливерпуль» при Бенитесе) и знакомый болельщикам «Динамо» Гордон Шильденфельд. В аренду из «Вероны» пришел Мариуш Стемпиньский, который добирался до состава сборной Польши.

Теперь на Кипре есть русскоязычное дерби – «Арис» против «Пафоса». Несколько лет назад в «Пафос» пришли бизнесмены Сергей Ломакин и Роман Дубов. Обе команды богаты по меркам кипрского футбола и хотят играть в еврокубках. Правда, Владимир Федоров не считает тенденцией появление русскоязычных владельцев на Кипре. «У каждого своя история. Футбол был всегда моей страстью, считайте это реализацией мечты детства, – объяснял он. – В нашем случае был клуб с традициями, с ядром преданных болельщиков, но со множеством организационных проблем».

Некоторые проблемы уже решаются: в октябре 2022-го местные власти построят новый стадион «Лимассол Арена», где, кроме «Ариса», будут играть АЕЛ и «Аполлон».

Тренера «Ариса» называют «кипрским Нагельсманном». Он работал в системе РБ и сделал «Кайрат» чемпионом

В феврале 2022-го главным тренером «Ариса» назначали 34-летнего белоруса Алексея Шпилевского. Он начинал в академии «Штутгарта», а потом перешел в систему «РБ Лейпциг», где работал с командами от 13 до 16 лет. И даже критиковал подход Ральфа Рангника за отсутствие свободы – говорил, что в РБ тренируют роботов, учат их только вертикальным пасам и прессингу.

Летом 2018-го Шпилевский стал главным тренером легендарного «Динамо» Брест с председателем правления Диего Марадоной и Артемом Милевским в нападении. Шпилевский проработал там всего 43 дня: за это время команда не прошла квалификацию Лиги Европы (выбил «Аполлон» 0:4), а еще тренер поссорился с Милевским. Футболисту не понравилось, что им командует ровесник.

Успешнее всего получилось в казахстанском «Кайрате»: там Шпилевский в 2019 году взял серебро, а в 2020-м сделал клуб чемпионом впервые за 16 лет – правда, в ковидный сезон, когда все играли в Алматы. В начале следующего сезона «Кайрат» забуксовал: отстал от лидера «Астаны» на 10 очков, а Шпилевского перехватил клуб из второй Бундеслиги – «Эрцгебирге».

Уже после ухода Шпилевский раскритиковал решение назначить своим преемником Курбана Бердыева: «Скорее всего [владелец клуба Кайрат Боранбаев], смотрел на опыт, а не развитие той структуры, идеи и философии, которые мы заложили три года назад. В тот проактивный, атакующий стиль команда играть больше не будет».

Правда, в новом клубе у Шпилевского тоже не пошло – за первые семь матчей он ни разу не выиграл и его уволили. Расставание получилось таким напряженным, что в пресс-релизе об увольнении его даже не поблагодарили за работу.

Бывшие игроки называют Шпилевского «тактическим маньяком», а кипрские медиа – «местным Нагельсманом». Клуб, судя по всему, серьезно опирается на продвинутые данные – в 2021 году он подписал партнерство с Analytics FC. С помощью этого сервиса Кевин де Брюйне продлил контракт с «Сити» на улучшенных условиях, а Эктор Бельерин нашел подходящий по стилю клуб – выбрал «Бетис», хотя были предложения от «Барселоны», «Интера» и «ПСЖ». «Мы – клуб, который верит в современные технологии и данные, – объяснял генеральный директор «Ариса» Святослав Подорожный. – Хотим убедиться, что трансферы подкреплены анализом данных».

В составе «Ариса» почти нет русскоязычных футболистов. Единственный – полузащитник сборной Беларуси Евгений Яблонский. «Нам неважно, кто ты – африканец, белорус, россиянин или кто-то еще, – объяснял логику Шпилевский. – Мы хотим брать футболистов, подходящих под нашу игру. Ну и клуб, конечно, хочет на этом зарабатывать. А я хочу ему в этом помочь».

«Арис» раскручивает матчи через необычные акции. На одну из игр можно было бесплатно привести тещу

За «Арис» болеет меньше людей, чем за другие команды Лимассола: на стадионе в среднем собирается 1000 зрителей, а на самый важный за последнее время матч с «Нефтчи» пришли 1300 человек. Новое руководство смущают такие скромные цифры, поэтому «Арис» придумывают необычные акции – например, на один из матчей можно было бесплатно привести тещу, а на другом – выиграть айфон. Клуб пытается привлечь аудиторию и онлайн, причем не только с Кипра. У «Ариса» есть версия сайта на русском языке, партнерка с «Чемпионатом» и русскоязычные соцсети – там дублируются все посты, а видео выходят с русскими субтитрами.

Для раскрутки клуба «Арис» пригласил директора по маркетингу Алексея Дозорцева – журналиста из Беларуси. В интервью с «Чемпионатом» он объяснял, что хочет добраться до выходцев из постсоветских стран, которые живут в Лимасоле, но пока с этим тяжело – многие просто не интересуются футболом.

Болельщики «Ариса» очень обрадовались Кокорину – считают его топ-форвардом для Кипра

В новом сезоне «Арис» не прошел «Нефтчи» в квалификации в группу Лигу Конференций, хотя победил 2:0 в первом матче. В чемпионате тоже были проблемы –в дерби против АЕЛ забили в свои ворота уже на 18-й секунде. Шпилевский жаловался, что во время игры слышал оскорбления со своих же трибун, но на 86-й минуте болельщики праздновали – «Арис» забил второй гол и забрал три очка.

В соцсетях «Ариса» Кокорина презентовали только в пятницу, а до этого почти под любым постом болельщики требовали скорейшего объявления новичка – они уверены, что на Кипре Александр станет звездой. С их реакцией рифмовались комментарии фанатов «Фиорентины», которые тоже следили за трансфером – беспокоились, что сделка сорвется.

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Фото: arisfc.com

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