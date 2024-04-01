«Ман Сити» – «Арсенал»: почему ТАААК скучно?

Разбор Вадима Лукомского.

«Манчестер Сити» сыграл с «Арсеналом» вничью на «Этихаде» (0:0). Новый лидер АПЛ – «Ливерпуль».

Встреча получилась содержательной с точки зрения тактических ходов. Но практически все они были нацелены на нейтрализацию. Микель Артета и Пеп Гвардиола прекрасно знают друг друга, поэтому нейтрализован был весь матч. Да-да, вместо блокбастера нам подсунули арт-хаус. Он точно не был пустым по содержанию, но чувства разочарованных зрителей тоже понятны.

«Сити» выбил 73% владения – внезапный показатель для такого матча. При этом обе команды нанесли всего 10 ударов из штрафной с игры – ни одного явного момента в этой стадии. Это хорошая стартовая точка для осмысления характера встречи.

Мы наблюдали предельные формы осторожного медленного владения, которое использовалось как инструмент повышения надежности. Давайте разберемся в причинах такого рисунка.

«Сити» стягивал максимальное количество игроков в стадию розыгрыша

Необычный аспект для встречи с 73% владения: «Арсенал» не садился в автобус сразу – наоборот, у команды было высокое расположение и желание прессинговать.

«Сити» уничтожал это желание. Команда Гвардиолы стягивала в розыгрыш максимальное количество исполнителей. Таким образом хозяева тушили и прессинг «Арсенала», и потенциал собственных атак.

Частая ситуация: Бернарду, Родри и Ковачич стягиваются за линию мяча при крайне осторожном расположении всей четверки защитников. «Арсенал» пятится назад и переходит из прессинга в позиционку, но и «Сити» не имеет вариантов для качественного продвижения:

Из-за скорости продвижения и количества задействованных футболистов «Сити» вообще не мог использовать пространство. Из-за того, как и каким количеством «Сити» организовывал первую стадию, «Арсенал» не получал ничего из прессинга и вынужденно переходил в низкий блок.

Матч свелся к рисунку, в котором «Арсенал» у ворот, а «Сити» в атаке, но хозяева идут туда слишком медленно (когда все бреши закрыты) и осторожничают в структурном плане:

То есть у «Арсенала» было намерение прессинговать в привычном режиме – зонный прессинг с акцентом на центральную зону, но «Сити», перегружая первую стадию количеством игроков, сделал попытки прессинга бессмысленными. Буквально принудительно посадил соперника в автобус. Сделать это получилось, но, увы, в процессе хозяева утратили остроту собственных атак.

Ковачич – олицетворение осторожности. При владении постоянно шел на позицию левого центрдефа

Роль Матео Ковачича воплощала план «Сити». Хорват на регулярной основе шел на позицию левого центрального защитника. Именно таким было его расположение в структуре «Сити» при владении:

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Но этим не ограничивалось – при розыгрышах от вратаря хорват тоже действовал как центральный защитник. Здесь особенно наглядно – Натан Аке специально освободил ему зону и ушел в опорную:

Позиция Ковачича была такой в каждом эпизоде владения. Матео крайне устойчив к прессингу и особенно хорошо преодолевает его на индивидуальных качествах. Такое использование Ковачича делало план Гвардиолы по перенасыщению первой стадии еще радикальнее.

Гвардиола заставил центральных защитников исполнять латералей

В паузу на сборные «Сити» лишился Кайла Уокера и Джона Стоунза. Вышли с четверкой центральных защитников – Аканджи, Диаш, Аке, Гвардиол. При этом традиционных трансформаций не было, а одну из позиций в центре защиты при владении, как мы уже разобрались, занимал вообще Ковачич. Следовательно, Мануэль Аканджи и Йошко Гвардиол располагались в широких позициях – как обычные фланговые защитники:

Некоторый опыт подобных ролей у обоих есть, но, разумеется, это неестественная для них позиция. Им было тяжело выполнять прямые обязанности в атаке. Не всегда они поднимались достаточно высоко. В этом моменте Диаш прямо кричит на Аканджи, указывая ему идти выше:

Особенности Аканджи и Гвардиола в этой роли тоже повлияли на рисунок матча. Как фланговые защитники они не очень опасны в атаке – не обыгрывают 1-в-1 и не вырезают качественные навесы. Самым частым их действием был пас назад – хорошо для сохранения и контроля, но минус две потенциальные точки для угрозы в последней линии у «Сити».

Красивым зеркалом дуэли Артеты и Гвардиолы выглядит выход в старте 8 номинальных центральных защитников. При этом никто из них толком не сыграл в модной хитрой роли с трансформациями. Одни – из-за того, что преимущественно отбивались. Другие – из-за вот такого задания Пепа.

Набор исполнителей на важных для баланса позициях внес большой вклад в закрытый рисунок. Внес с двух сторон – не только через снижение атакующего потенциала, но и за счет надежности при обороне.

«Арсенал» хорошо оборонялся в 4-4-2. В помощь защитникам дисциплинированно садились Сака и Жезус

В рамках сформировавшегося рисунка самой частой стадией была позиционная атака «Сити» против глубокой обороны «Арсенала». Команда Артеты качественно оборонялась в компактных 4-4-2:

Атакующие футболисты «Сити» были нейтрализованы – Холанд остался без пространства для открываний за спину; Фоден и КДБ не находили пространства между линий из-за компактности «Арсенала»; фланги оставались чуть более открытыми, но там (без)действовали Аканджи и Гвардиол.

Но даже тогда для большей надежности в линию защиты садились Букайо Сака и Габи Жезус:

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Эта деталь тоже отлично вписывалась в палитру матча. Прием давал еще больше надежности в обороне, но с ним было труднее выбегать в редкие контратаки.

Что-то еще?

Тезисно о других факторах, которые внесли вклад в закрытый рисунок:

1. «Арсенал» отказался от коротких розыгрышей. Все удары Давида Райи от ворот были дальними. За матч вратарь гостей сделал всего 9 коротких и средних передач при 29 дальних. То есть «Арсенал» сильно упрощал игру – не только в ситуациях розыгрыша от ворот, но и при любых контактах вратаря с мячом.

В результате мы лишились моментов, которые «Сити» мог создать через прессинг, а «Арсенал» – в розыгрышах, которые использует обычно. Кажется, Артета побоялся сыграть в свой футбол с мячом на «Этихаде».

2. Важным инструментом «Арсенала» стали тактические фолы. Гости сфолили 20 раз (набрались мудрости при изучении «Порту»?). Это их самый высокий результат в сезоне – на 5 больше, чем в любом другом матче.

В условиях и без того низкого ритма нарушения помогали «Арсеналу» еще увереннее переносить бесконечное давление «Сити».

3. Обе команды хорошо оборонялись при стандартах. Некоторая угроза пришла таким образом, но относительно количества попыток обе команды были в порядке.

К этому нельзя относиться как к должному – «Арсенал» и «Сити» в топ-5 по голам со стандартов. «Арсенал» и вовсе первый. В матче было достаточно штрафных и угловых, но соперники были отлично готовы.

4. Еще одним источником моментов могли стать переходные эпизоды. Не стали. «Арсенал» слишком глубоко сидел, чтобы регулярно выбегать в контратаки. «Сити» слишком медленно разыгрывал мяч и умышленно минимизировал число переходов мяча.

5. Рисунок свелся к взлому низкого блока «Арсенала» с игры. Тут могли помочь замены, но тренеры слишком хорошо друг друга знают. Гвардиола приоткрыл состав, выпустив Грилиша и Доку (направо под Кивера). Артета сразу же ответил выходом свежего Томиясу (на фланг Доку) и Парти (в опорную – закрывать Грилишу любимое направление). Пеп и Микель буквально потушили друг друга этими решениями.

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Обе команды внесли весомый вклад в закрытый характер матча. «Сити» – через гиперосторожность при владении. «Арсенал» – через отказ от коротких розыгрышей и надежность в низком блоке.

Результат: закономерные 0:0 – скучные для просмотра, но интересные для изучения.

Вопрос под обсуждение: кто больший трус? Гвардиола с 73% владения и тотальной стерильностью или Артета с отказом от привычных механизмов владения и вынужденным откатом в низкий блок? У меня нет четкого ответа. Оба тренера постарались для такого «зрелища» и заслужили стилистические уколы. В то же время, вероятно, имели право, учитывая значимость встречи.

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Фото: Gettyimages /Justin Setterfield, Michael Regan