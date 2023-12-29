Трент в центре защиты, гениальный Бруну и провальная реализация «Арсенала». Тактика АПЛ

Дайджест на один выпуск переехал из блога Power Rankings: в фокусе только праздничная Премьер-лига. Про нее и рассказываем.

«МЮ» перегрузил офсайдную ловушку «Виллы»

Офсайдная ловушка – ключевой прием Эмери в «Астон Вилле». Бирмингемцы с гигантским отрывом лидируют по ловле соперников во вне игры – 95 (на 34 больше, чем у второго места!).

«МЮ» превратил встречу в бесконечные тесты линии «Виллы» (победа 3:2). В первом тайме гости не пропустили и 6 раз ловили соперника в офсайд (рекорд сезона за тайм). Всего собрали 9.

Получив необязательные 0:2 после голов со стандартов, команда Тен Хага начала тестировать офсайдную линию буквально при каждой возможности.

Это означало игру вообще без центра и насыщение последней линии рывками. Подобная ситуация повторялась с пугающей регулярностью. А плеймейкером в целях экономии времени мог выступить практически любой (даже Онана). Вот классика – Эриксен нашел пространство на фланге, ему создаются варианты, следует пас за спину:

Аналогичным образом «МЮ» вертикализировал игру сразу после возвратов мяча. Такая картина не только перегрузила «Виллу», но еще подходила качествам игроков «МЮ». Вся тройка атаки (Рэшфорд, Хейлунд, Гарначо) хороша в подобных открываниях, как правило их рывками из глубины поддерживали полузащитники или фланговые защитники.

Особенно ярко в таком сценарии себя проявил Бруну Фернандеш. Великий вертикализатор заслужил отдельный пункт восхищений с графиками.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Камбэк «МЮ» начался с Бруну Фернандеша

После матча с «Астон Виллой» (3:2) Эрика тен Хага на пресс-конференции спрашивали о позиции Гарначо, голах Расмуса Хейлунда и форме Маркуса Рэшфорда, но незаслуженно проигнорировали Бруну Фернандеша.

А ведь его можно назвать создателем всех трех голов «МЮ».

● Первый – перехватил мяч в центре поля и разогнал атаку пасом.

● Второй – прострелил с фланга, и до мяча добрался Гарначо.

● Третий – навесил с углового, и до мяча добрался Хейлунд.

Вот карта точных передач Фернандеша (здесь нет второго и третьего гола, потому что пасы были неточными). В 7 случаях его действия приводили к ударам.

А вот карта отборов Фернандеша – две атаки, включая первую голевую, начались с того, что он успешно поборолся за мяч. Кстати, против «Виллы» у Бруну 100-процентный успех подкатов – три из трех.

«МЮ» может играть как угодно, но Бруну всегда держит уровень.

Павел Тихонов (телеграм-канал)

Эриксен – спонсор перфоманса Бруну

Важное подспорье для успеха Фернандеша – отсутствие Скотта Мактоминея в старте (в АПЛ такое произошло впервые с конца октября). Кажется, этот эксперимент наконец закончился: рядом с Кобби Майну и Кристианом Эриксеном, которые умеют в билдап, Фернандешу не приходилось опускаться в защиту и помогать разыгрывать. Лучший игрок «Юнайтед» последних трех лет просто играл на своей позиции.

Мне запретили снова хвалить Майну в дайджесте, поэтому поговорим про Эриксена – датчанин вышел в старте впервые с 11 ноября и просто делал свои эриксеновские штуки.

Просто был разнообразнее Мактоминея при владении (это несложно). Просто опускался в позицию левого защитника, участвуя в билдапе.

А в начале второго тайма даже попробовал поиграть в Мактоминея. Не хватило скорости, но тайминг – супер.

Да, помогала пассивность «Астон Виллы» в прессинге – «Брайтон», например, уничтожал Кристиана. Но датчанина не хватало «МЮ» – и Бруну: в атаке есть кому бежать и без Эриксена, а вот умного движения хватает не всегда.

«Возвращение Кристиана Эриксена в команду дает огромную разницу», – отмечает Пол Скоулз. Мы согласны.

Руслан Копылов (телеграм-канал)

Новая схема «Брайтона» разоружила «Тоттенхэм»

Из-за травмы Каору Митомы (выбыл на несколько недель) «Брайтон» впервые в сезоне сыграл без чистых вингеров – против «Тоттенхэма» (4:2). Выбор в пользу схемы с ромбом отлично попал под соперника: «Тоттенхэм» задействует в розыгрышах сразу двух ложных фулбэков, благодаря новой расстановке «Брайтону» было проще реагировать на их движение и играть персонально:

Защитники тоже поддерживали давление и не боялись высоко подниматься. Вот на ушедшего за мячом Сона выдвигается правый фулбэк Джек Хиншелвуд:

Давление приводило к двум сценариям. Первый – «Брайтон» отнимает мяч и приступает к атакам через зону Педро Порро и Эмерсона Рояла. Второй – «Брайтон» благодаря прессингу зарабатывает угловые, с которых тоже создает моменты.

Еще одним плюсом ромба было наличие двух форвардов – Дэнни Уэлбек + Жоао Педро. Помимо того, что оба участвовали в прессинге, еще и давили на слабости экспериментальной пары ЦЗ «Тоттенхэма», в которой номинальных ЦЗ вообще-то не было (Роял + Бен Дэвис).

Слабости схемы проявились уже после того, как «Брайтон» оформил задел в счете и устал прессинговать. Уязвимыми зонами на фланге начал пользоваться Дестини Удоджи – у левого защитника «шпор» получилось создать 4 момента и даже выйти один на один. Гости отыграли два мяча, но для полноценного камбэка не хватило времени (4:2).

«Ливерпуль» на редкость здорово начал матч. Базис – структура с Трентом в роли ЦЗ

Типичный матч «Ливерпуля» хорошо описывает разница мячей. В первые полчаса – пугающие для топ-клуба 8:7. В заключительные – пугающие, но уже в хорошем смысле 18:4. Классика команды Клоппа – провалить битву стартовых планов, но за счет смелых замен и тонких перестановок перевернуть игру и затащить очередной камбэк.

Игра с «Бернли» (победа 2:0) – внезапное исключение. В первые полчаса было тотальное доминирование: удары – 9:2, касания в штрафной – 18:4. «Ливерпуль» мог забивать больше одного мяча и отрываться в счете.

Базисом стала постоянная структура владения, в которой Трент играет в тройке центральных защитников, чуть выше располагается Эндо, а впереди располагается атакующая шестерка.

В том числе структура помогала с созданием моментов. Первый прием – передачи Трента и Ван Дейка за спину: «Бернли» опасался потерять нападающих «Ливерпуля» и потому давал им свободу. Вторая опция – розыгрыши в треугольниках. Благодаря атакующей шестерке получалось создавать на обоих флангах.

Еще одним интересным нюансом стали перемещения Трента. Мог занять все четыре позиции в розыгрышей – каждого в тройке ЦЗ и опорника, когда Эндо опускался в защиту. Оцените на скриншотах выше.

«Сити» с ложной девяткой – скучали?

Отчаянные времена требуют отчаянных мер: «Сити» впервые за пару лет сыграл с ложной девяткой. Так Пеп реагирует на отсутствие Эрлинга Холанда, который до сих пор травмирован. Увидеть возвращение в прошлое можно было в первом тайме матча с «Эвертоном» (победа 3:1). Несмотря на то, что на поле был Хулиан Альварес, Гвардиола отправил ложной девяткой Фила Фодена:

После матча Пеп аргументировал решение тем, что защитники «Эвертона» играют очень агрессивно и постоянно выдергиваются. Задачей Фодена было стягивать одного из них и создавать пространство для рывков Альвареса и игравшего на зеркальной позиции Матеуша Нунеша.

Задумка принесла «Сити» пару моментов в начале, но уже в перерыве Гвардиола вернулся к проверенному варианту: Фоден – одна из двух десяток, Альварес – чистая девятка. Пеп пояснил, что хотел играть быстрее и использовать численный перевес 5-в-4 в последней линии:

За эту перестановку Гвардиолу успели похвалить Роберто Мартинес, комментировавший матч для Amazon, и Шон Дайч, которому пришлось выпустить пятого защитника.

На заключительном отрезке Пеп предложил еще один вариант. Чтобы успокоить пыл хозяев, Гвардиола выставил в центре поля квадрат из супертехничных Родри, Ковачича, Бернарду и Фодена.

Прием тоже сработал – несмотря на прессинг «Эвертона», «Сити» спокойно разыгрывал мяч и довел игру до победы.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Реализация «Арсенала» – провал. Концепция деления голов не работает?

Перед матчем против «Вест Хэма» (0:2) Микель Артета сказал: «Я предпочитаю, чтобы голы делились между игроками. Считаю, что на дистанции такой подход более стабилен и надежен. Именно это мы практикуем в последние сезоны. Распределение голов между всеми в составе – это позитивная новость. Но мы хотим забивать больше. Хотим больше голов от наших нападающих. Думаю, у нас есть потенциал для этого».

В теории Артета прав. Вероятность, что у одного ключевого бомбардира будет холодная серия, выше, чем вероятность, что она наступит сразу у трех-четырех игроков атаки. Но именно в такой ситуации сейчас «Арсенал». Сразу у всей у атакующей тройки (Сака, Жезус, Мартинелли) ощутимый минус относительно xG. Из атакующих игроков только Эдегор с небольшим плюсом.

Матч против «Вест Хэма» стал демонстрацией глобальной проблемы на примере конкретных 90 минут. С точки зрения легкости продвижения мяча и проникновения внутрь штрафной «Арсенал» провел один из лучших матчей в сезоне. Проникновения трансформировались в моменты, но голов так и не случилось. Вопреки 30 ударам и 5 явным моментам. Пожалуй, лучшее олицетворение перевеса – 71 действие в штрафной (рекорд сезона для «Арсенала»; на 14 больше прошлого лучшего результата).

У «Вест Хэма» были оригинальные приемы в сдерживании – например, Альварес уделял специальное внимание Эдегору, а Уорд-Проуз в такие моменты опускался в опорную прикрывать зону мексиканца. Но вряд ли есть смысл разбирать их. Они были интересными, но не выполняли задачу сдерживания. «Арсенал» путал соперника сменой позиций и через комбинации проникал в убойные зоны, но просто не мог отправить мяч в ворота.

Нуну обыграл «Ньюкасл». Первые впечатления от его «Форест»

Нуну провел уже два матча в новом клубе. Поражение 2:3 от «Борнмута» вышло не очень показательным из-за быстрого удаления, а вот выезд к «Ньюкаслу» (победа 3:1) подсветил, что строит португалец. Суммируем впечатления.

● Вопреки стереотипам, Нуну играет в четыре защитника. Без мяча – схема 4-2-3-1, но при владении переходят на тройку: Ола Айна действует как левый центральный защитник.

● Угроза в быстрых атаках – пока главный прием. Отдали территорию (40% на своей трети) и мяч (38% владения), но создали моментов на 3,46 xG (лучший результат клуба в сезоне) – и это на выезде против «Ньюкасла». Огромная пропорция – контратаки.

● Гиббс-Уайт (знакомый Нуну по «Вулвз») – связующее звено при быстрых атаках. Он был звездой и при Стиве Купере, а Нуну даже поблагодарил предшественника за то, что вывел Моргана на новый уровень. Португалец тоже отлично знает возможности Гиббс-Уайта и дал ему ключевую роль: англичанин может связывать и через проходы с мячом, и через разрезающие пасы на пространстве.

● Еще два бенефициара – Крис Вуд и Энтони Эланга. Первый забил 4 мяча в 2 матчах и выполняет важную роль ориентира (если выходят в атаку через дальний пас, то стараются сразу находить его). Второй стартует на правом фланге, но на деле освобождает его для Гонсало Монтьеля, а сам становится скрытым форвардом (под открывания на скорости). Такая роль ему подходит.

● Из категории «интересно, но пока не работает в полной мере» – оба раза на позиции правого центрального защитника Нуну выпускал левшу. Похожим образом он использовал Макса Килмана в «Вулвз». Там была тройка, но самого правого в тройке играл левоногий футболист, что давало интересные ракурсы при продвижении мяча. В «Форест» пока есть первый шаг – намерение использовать игрока таким образом. Особенности продвижения пока оценить трудно.

Фирменная фишка Криса Уайлдера возвращается

Угадайте позицию по тепловой карте?

Правильный ответ: центральный защитник Анел Ахмедходжич.

В прошлый приход Криса Уайлдера в «Шеффилд» у него была яркая тактическая фишка – центрдефы-анархисты. Они не просто смело шли вперед, но и могли оказываться там в совсем внезапных зонах – и вдоль фланга, и в чужой опорной, и даже в штрафной в позиционной атаке.

Это было именно тактическим приемом. Опорник и два других центрдефа в тройке оставались прикрывать такие рейды, а защитники смело шли в атаку.

В первых матчах после камбэка тренер чаще использовал четверку, где построить схожие механизмы трудно, но в перерыве матча против «Лутона» (поражение 2:3) команда перестроилась на старые добрые 3-5-2. Вернулись и рейды из центра защиты.

В роли внешнего ЦЗ со свободой подключений выступил правый центральный защитник в тройке Ахмедходжич. Но пока динамики с поочередными подключениями обоих внешних ЦЗ нет.

Ахмедходжич регулярно ходил вперед – среди его достижений гол в позиционной атаке (именно такую позицию он занимал в ней – момент не после стандарта). Он атаковал штрафную как бокс-ту-бокс полузащитник – подкараулил второй темп:

«Шеффилд» уступил из-за двух автоголов, но выглядел значительно лучше соперника. Прием Уайлдера все еще может быть актуален.

Уаттара – новый левый защитник «Борнмута». Так Ираола добавляет команде смелости

«Борнмут» набрал ход. На дистанции последних 10 туров команда лидирует в АПЛ. Первым делом Андони Ираола выстроил игру без мяча, основанную на своевременном начале прессинга. Команда уже чувствует себя уверенно в рамках 4-2-3-1, как следствие, испанец готов больше экспериментировать и выставлять более атакующие сочетания в рамках привычного базиса.

Схема и принципы не меняются, а вот наполнение становится более смелым. Новый шаг: атакующий вингер Данго Уаттара – слева в защите. При владении уходит в атакующую пятерку, где занимает широкую позицию на левом фланге:

Но защищается Уаттара слева в четверке – в матче против «Фулхэма» (3:0) собрал 3 отбора и 3 перехвата. То есть продуктивно действовал в том числе в плане возврата мяча. Статистика в большей степени отражает его агрессивную и активную манеру – сразу отбирает, а не выжидает. В рамках конкретного матча она была плюсом.

Смелое использование Уаттары – это часть более широких тенденций. Например, в последних играх Ираола выпускает открытое сочетание в центре – Райан Кристи и Алекс Скотт. А на позиции десятки регулярно стартует Джастин Клюйверт.

Пора поговорить про Дисаси. Его действия с мячом – кошмар

«Челси» провел странный матч против «Пэлас» (победа 2:1). Был очень хороший отрезок в начале (могли уходить в отрыв), потом последовала слабая игра во втором тайме при 1:1, а завершилось все поздним голом с пенальти. Трудный для осмысления матч, но кое-что однозначное в нем было – фэйспалмы от игры Акселя Дисаси в пас.

Крайне характерный момент был в первом тайме. Защитник «Челси» мог быстро разыграть штрафной пасом на свободного Мало Гюсто. Вместо этого после долгих раздумий просто уступил мяч Кайседо:

Вместо динамичного продолжения «Челси» получил паузу на ровном месте, а соперник – возможность оказать давление (вместо необходимости садиться в оборону). Этот момент характерен, так как показывает, как Дисаси тормозит в принятии решений и насколько неуверен с мячом.

Из-за статичности эпизода получилось вообще карикатурно, но похожие ужасы повторяются и в динамике. Например, тут Дисаси получает мяч и свободу, ищет продолжение, отдает в зону, где на Гюсто давили бы три соперника даже в случае точного паса, но передача была неточной.

В разной степени эта беда проявляется при каждом его контакте с мячом – либо тормозит и принимает простое решение, либо занимается откровенным вредительством.

От соперника часто требуется просто направить атаки «Челси» в сторону Дисаси. Настолько явное уязвимое звено в стадии продвижение накладывает серьезные ограничения на «Челси» в сценарии с высоким владением. Пока это самый неудобный расклад для команды Почеттино. Разумеется, проблемы шире одного игрока, но его вклад становится все более значимым.

В матче, где Почеттино попытался усадить на лавку Тиаго Силву (он отлично пасует и частично маскирует недостатки Дисаси), проблема стала особенно очевидной. В то же время с Тиаго в старте труднее играть в прессинг с высокой линией. Почеттино в ловушке?

Натан Коллинз – бывший защитник и нынешний плеймейкер «Вулвз»

Натан Коллинз провел лучший матч за «Вулвз» в футболке «Брентфорда» («Вулверхэмптон» выиграл 4:1). Тот случай, когда шаблонная шутка под провал против бывшего клуба правда актуальна. Летом англичанин поменял «Вулвз» на «Брентфорд», а в среду оказал определяющее влияние на очную встречу.

Две его передачи экс-партнерам – прямо классические «ассисты»:

Еще один гол пришел после потери Коллинза – плохой дальний пас и быстрое возвращение мяча в его зону. Как результативная ошибка не засчитывается, но цепочка проблем снова началась с Натана.

Всего «Вулвз» забил четыре, поэтому угадайте, кто пытался сыграть в мяч, когда Марио Лемина забивал первый? Не жесткий привоз, но тоже очень плохо:

Рождественский ужастик Коллинза – претендент на худший перфоманс сезона. Переплюнуть будет трудно.

По этому поводу иронизирует даже тренер «Брентфорда» Томас Франк: «Я сказал Натану, что по крайней мере он никогда не сыграет хуже. Это невозможно. Разумеется, сказал с ироничной улыбкой на лице». Датчанин добавил, что по сезону доволен Коллинзом, но все же пройти мимо такого провала мы не могли – фиксируем монументальность, при этом держим в уме, что это лишь один плохой вечер.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Фото: Gettyimages/Nathan Stirk, Lewis Storey, Catherine Ivill, Ian MacNicol, Ryan Pierse; IMAGO/David Klein, IMAGO/Andrew Yates /Global Look Press