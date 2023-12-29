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Трент в центре защиты, гениальный Бруну и провальная реализация «Арсенала». Тактика АПЛ

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Дайджест на один выпуск переехал из блога Power Rankings: в фокусе только праздничная Премьер-лига. Про нее и рассказываем.

«МЮ» перегрузил офсайдную ловушку «Виллы»

Офсайдная ловушка – ключевой прием Эмери в «Астон Вилле». Бирмингемцы с гигантским отрывом лидируют по ловле соперников во вне игры – 95 (на 34 больше, чем у второго места!).

«МЮ» превратил встречу в бесконечные тесты линии «Виллы» (победа 3:2). В первом тайме гости не пропустили и 6 раз ловили соперника в офсайд (рекорд сезона за тайм). Всего собрали 9.

Получив необязательные 0:2 после голов со стандартов, команда Тен Хага начала тестировать офсайдную линию буквально при каждой возможности.

Это означало игру вообще без центра и насыщение последней линии рывками. Подобная ситуация повторялась с пугающей регулярностью. А плеймейкером в целях экономии времени мог выступить практически любой (даже Онана). Вот классика – Эриксен нашел пространство на фланге, ему создаются варианты, следует пас за спину:

 

Аналогичным образом «МЮ» вертикализировал игру сразу после возвратов мяча. Такая картина не только перегрузила «Виллу», но еще подходила качествам игроков «МЮ». Вся тройка атаки (Рэшфорд, Хейлунд, Гарначо) хороша в подобных открываниях, как правило их рывками из глубины поддерживали полузащитники или фланговые защитники.

Особенно ярко в таком сценарии себя проявил Бруну Фернандеш. Великий вертикализатор заслужил отдельный пункт восхищений с графиками.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Камбэк «МЮ» начался с Бруну Фернандеша

После матча с «Астон Виллой» (3:2) Эрика тен Хага на пресс-конференции спрашивали о позиции Гарначо, голах Расмуса Хейлунда и форме Маркуса Рэшфорда, но незаслуженно проигнорировали Бруну Фернандеша.

А ведь его можно назвать создателем всех трех голов «МЮ».

● Первый – перехватил мяч в центре поля и разогнал атаку пасом. 

● Второй – прострелил с фланга, и до мяча добрался Гарначо.

● Третий – навесил с углового, и до мяча добрался Хейлунд. 

Вот карта точных передач Фернандеша (здесь нет второго и третьего гола, потому что пасы были неточными). В 7 случаях его действия приводили к ударам.

А вот карта отборов Фернандеша – две атаки, включая первую голевую, начались с того, что он успешно поборолся за мяч. Кстати, против «Виллы» у Бруну 100-процентный успех подкатов – три из трех. 

«МЮ» может играть как угодно, но Бруну всегда держит уровень.

Павел Тихонов (телеграм-канал)

Эриксен – спонсор перфоманса Бруну

Важное подспорье для успеха Фернандеша – отсутствие Скотта Мактоминея в старте (в АПЛ такое произошло впервые с конца октября). Кажется, этот эксперимент наконец закончился: рядом с Кобби Майну и Кристианом Эриксеном, которые умеют в билдап, Фернандешу не приходилось опускаться в защиту и помогать разыгрывать. Лучший игрок «Юнайтед» последних трех лет просто играл на своей позиции. 

Мне запретили снова хвалить Майну в дайджесте, поэтому поговорим про Эриксена – датчанин вышел в старте впервые с 11 ноября и просто делал свои эриксеновские штуки. 

Просто был разнообразнее Мактоминея при владении (это несложно). Просто опускался в позицию левого защитника, участвуя в билдапе. 

 

А в начале второго тайма даже попробовал поиграть в Мактоминея. Не хватило скорости, но тайминг – супер.  

 

Да, помогала пассивность «Астон Виллы» в прессинге – «Брайтон», например, уничтожал Кристиана. Но датчанина не хватало «МЮ» – и Бруну: в атаке есть кому бежать и без Эриксена, а вот умного движения хватает не всегда. 

«Возвращение Кристиана Эриксена в команду дает огромную разницу», – отмечает Пол Скоулз. Мы согласны. 

Руслан Копылов (телеграм-канал)

Новая схема «Брайтона» разоружила «Тоттенхэм»

Из-за травмы Каору Митомы (выбыл на несколько недель) «Брайтон» впервые в сезоне сыграл без чистых вингеров – против «Тоттенхэма» (4:2). Выбор в пользу схемы с ромбом отлично попал под соперника: «Тоттенхэм» задействует в розыгрышах сразу двух ложных фулбэков, благодаря новой расстановке «Брайтону» было проще реагировать на их движение и играть персонально: 

Защитники тоже поддерживали давление и не боялись высоко подниматься. Вот на ушедшего за мячом Сона выдвигается правый фулбэк Джек Хиншелвуд: 

Давление приводило к двум сценариям. Первый – «Брайтон» отнимает мяч и приступает к атакам через зону Педро Порро и Эмерсона Рояла. Второй – «Брайтон» благодаря прессингу зарабатывает угловые, с которых тоже создает моменты. 

Еще одним плюсом ромба было наличие двух форвардов – Дэнни Уэлбек + Жоао Педро. Помимо того, что оба участвовали в прессинге, еще и давили на слабости экспериментальной пары ЦЗ «Тоттенхэма», в которой номинальных ЦЗ вообще-то не было (Роял + Бен Дэвис). 

Слабости схемы проявились уже после того, как «Брайтон» оформил задел в счете и устал прессинговать. Уязвимыми зонами на фланге начал пользоваться Дестини Удоджи – у левого защитника «шпор» получилось создать 4 момента и даже выйти один на один. Гости отыграли два мяча, но для полноценного камбэка не хватило времени (4:2). 

«Ливерпуль» на редкость здорово начал матч. Базис – структура с Трентом в роли ЦЗ

Типичный матч «Ливерпуля» хорошо описывает разница мячей. В первые полчаса – пугающие для топ-клуба 8:7. В заключительные – пугающие, но уже в хорошем смысле 18:4. Классика команды Клоппа – провалить битву стартовых планов, но за счет смелых замен и тонких перестановок перевернуть игру и затащить очередной камбэк. 

Игра с «Бернли» (победа 2:0) – внезапное исключение. В первые полчаса было тотальное доминирование: удары – 9:2, касания в штрафной – 18:4. «Ливерпуль» мог забивать больше одного мяча и отрываться в счете. 

Базисом стала постоянная структура владения, в которой Трент играет в тройке центральных защитников, чуть выше располагается Эндо, а впереди располагается атакующая шестерка. 

В том числе структура помогала с созданием моментов. Первый прием – передачи Трента и Ван Дейка за спину: «Бернли» опасался потерять нападающих «Ливерпуля» и потому давал им свободу. Вторая опция – розыгрыши в треугольниках. Благодаря атакующей шестерке получалось создавать на обоих флангах.

Еще одним интересным нюансом стали перемещения Трента. Мог занять все четыре позиции в розыгрышей – каждого в тройке ЦЗ и опорника, когда Эндо опускался в защиту. Оцените на скриншотах выше. 

«Сити» с ложной девяткой – скучали? 

Отчаянные времена требуют отчаянных мер: «Сити» впервые за пару лет сыграл с ложной девяткой. Так Пеп реагирует на отсутствие Эрлинга Холанда, который до сих пор травмирован. Увидеть возвращение в прошлое можно было в первом тайме матча с «Эвертоном» (победа 3:1). Несмотря на то, что на поле был Хулиан Альварес, Гвардиола отправил ложной девяткой Фила Фодена: 

После матча Пеп аргументировал решение тем, что защитники «Эвертона» играют очень агрессивно и постоянно выдергиваются. Задачей Фодена было стягивать одного из них и создавать пространство для рывков Альвареса и игравшего на зеркальной позиции Матеуша Нунеша. 

Задумка принесла «Сити» пару моментов в начале, но уже в перерыве Гвардиола вернулся к проверенному варианту: Фоден – одна из двух десяток, Альварес – чистая девятка. Пеп пояснил, что хотел играть быстрее и использовать численный перевес 5-в-4 в последней линии: 

За эту перестановку Гвардиолу успели похвалить Роберто Мартинес, комментировавший матч для Amazon, и Шон Дайч, которому пришлось выпустить пятого защитника. 

На заключительном отрезке Пеп предложил еще один вариант. Чтобы успокоить пыл хозяев, Гвардиола выставил в центре поля квадрат из супертехничных Родри, Ковачича, Бернарду и Фодена. 

Прием тоже сработал – несмотря на прессинг «Эвертона», «Сити» спокойно разыгрывал мяч и довел игру до победы. 

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Реализация «Арсенала» – провал. Концепция деления голов не работает?

Перед матчем против «Вест Хэма» (0:2) Микель Артета сказал: «Я предпочитаю, чтобы голы делились между игроками. Считаю, что на дистанции такой подход более стабилен и надежен. Именно это мы практикуем в последние сезоны. Распределение голов между всеми в составе – это позитивная новость. Но мы хотим забивать больше. Хотим больше голов от наших нападающих. Думаю, у нас есть потенциал для этого».

В теории Артета прав. Вероятность, что у одного ключевого бомбардира будет холодная серия, выше, чем вероятность, что она наступит сразу у трех-четырех игроков атаки. Но именно в такой ситуации сейчас «Арсенал». Сразу у всей у атакующей тройки (Сака, Жезус, Мартинелли) ощутимый минус относительно xG. Из атакующих игроков только Эдегор с небольшим плюсом.

Матч против «Вест Хэма» стал демонстрацией глобальной проблемы на примере конкретных 90 минут. С точки зрения легкости продвижения мяча и проникновения внутрь штрафной «Арсенал» провел один из лучших матчей в сезоне. Проникновения трансформировались в моменты, но голов так и не случилось. Вопреки 30 ударам и 5 явным моментам. Пожалуй, лучшее олицетворение перевеса – 71 действие в штрафной (рекорд сезона для «Арсенала»; на 14 больше прошлого лучшего результата).

У «Вест Хэма» были оригинальные приемы в сдерживании – например, Альварес уделял специальное внимание Эдегору, а Уорд-Проуз в такие моменты опускался в опорную прикрывать зону мексиканца. Но вряд ли есть смысл разбирать их. Они были интересными, но не выполняли задачу сдерживания. «Арсенал» путал соперника сменой позиций и через комбинации проникал в убойные зоны, но просто не мог отправить мяч в ворота.

Нуну обыграл «Ньюкасл». Первые впечатления от его «Форест»

Нуну провел уже два матча в новом клубе. Поражение 2:3 от «Борнмута» вышло не очень показательным из-за быстрого удаления, а вот выезд к «Ньюкаслу» (победа 3:1) подсветил, что строит португалец. Суммируем впечатления.

● Вопреки стереотипам, Нуну играет в четыре защитника. Без мяча – схема 4-2-3-1, но при владении переходят на тройку: Ола Айна действует как левый центральный защитник. 

● Угроза в быстрых атаках – пока главный прием. Отдали территорию (40% на своей трети) и мяч (38% владения), но создали моментов на 3,46 xG (лучший результат клуба в сезоне) – и это на выезде против «Ньюкасла». Огромная пропорция – контратаки.

● Гиббс-Уайт (знакомый Нуну по «Вулвз») – связующее звено при быстрых атаках. Он был звездой и при Стиве Купере, а Нуну даже поблагодарил предшественника за то, что вывел Моргана на новый уровень. Португалец тоже отлично знает возможности Гиббс-Уайта и дал ему ключевую роль: англичанин может связывать и через проходы с мячом, и через разрезающие пасы на пространстве. 

● Еще два бенефициара – Крис Вуд и Энтони Эланга. Первый забил 4 мяча в 2 матчах и выполняет важную роль ориентира (если выходят в атаку через дальний пас, то стараются сразу находить его). Второй стартует на правом фланге, но на деле освобождает его для Гонсало Монтьеля, а сам становится скрытым форвардом (под открывания на скорости). Такая роль ему подходит.

● Из категории «интересно, но пока не работает в полной мере» – оба раза на позиции правого центрального защитника Нуну выпускал левшу. Похожим образом он использовал Макса Килмана в «Вулвз». Там была тройка, но самого правого в тройке играл левоногий футболист, что давало интересные ракурсы при продвижении мяча. В «Форест» пока есть первый шаг – намерение использовать игрока таким образом. Особенности продвижения пока оценить трудно. 

Фирменная фишка Криса Уайлдера возвращается

Угадайте позицию по тепловой карте?

Правильный ответ: центральный защитник Анел Ахмедходжич. 

В прошлый приход Криса Уайлдера в «Шеффилд» у него была яркая тактическая фишка – центрдефы-анархисты. Они не просто смело шли вперед, но и могли оказываться там в совсем внезапных зонах – и вдоль фланга, и в чужой опорной, и даже в штрафной в позиционной атаке. 

Это было именно тактическим приемом. Опорник и два других центрдефа в тройке оставались прикрывать такие рейды, а защитники смело шли в атаку. 

В первых матчах после камбэка тренер чаще использовал четверку, где построить схожие механизмы трудно, но в перерыве матча против «Лутона» (поражение 2:3) команда перестроилась на старые добрые 3-5-2. Вернулись и рейды из центра защиты.

В роли внешнего ЦЗ со свободой подключений выступил правый центральный защитник в тройке Ахмедходжич. Но пока динамики с поочередными подключениями обоих внешних ЦЗ нет. 

Ахмедходжич регулярно ходил вперед – среди его достижений гол в позиционной атаке (именно такую позицию он занимал в ней – момент не после стандарта). Он атаковал штрафную как бокс-ту-бокс полузащитник – подкараулил второй темп:

 

«Шеффилд» уступил из-за двух автоголов, но выглядел значительно лучше соперника. Прием Уайлдера все еще может быть актуален.

Уаттара – новый левый защитник «Борнмута». Так Ираола добавляет команде смелости

«Борнмут» набрал ход. На дистанции последних 10 туров команда лидирует в АПЛ. Первым делом Андони Ираола выстроил игру без мяча, основанную на своевременном начале прессинга. Команда уже чувствует себя уверенно в рамках 4-2-3-1, как следствие, испанец готов больше экспериментировать и выставлять более атакующие сочетания в рамках привычного базиса.

Схема и принципы не меняются, а вот наполнение становится более смелым. Новый шаг: атакующий вингер Данго Уаттара – слева в защите. При владении уходит в атакующую пятерку, где занимает широкую позицию на левом фланге:

 

Но защищается Уаттара слева в четверке – в матче против «Фулхэма» (3:0) собрал 3 отбора и 3 перехвата. То есть продуктивно действовал в том числе в плане возврата мяча. Статистика в большей степени отражает его агрессивную и активную манеру – сразу отбирает, а не выжидает. В рамках конкретного матча она была плюсом.

Смелое использование Уаттары – это часть более широких тенденций. Например, в последних играх Ираола выпускает открытое сочетание в центре – Райан Кристи и Алекс Скотт. А на позиции десятки регулярно стартует Джастин Клюйверт.

Пора поговорить про Дисаси. Его действия с мячом – кошмар

«Челси» провел странный матч против «Пэлас» (победа 2:1). Был очень хороший отрезок в начале (могли уходить в отрыв), потом последовала слабая игра во втором тайме при 1:1, а завершилось все поздним голом с пенальти. Трудный для осмысления матч, но кое-что однозначное в нем было – фэйспалмы от игры Акселя Дисаси в пас.

Крайне характерный момент был в первом тайме. Защитник «Челси» мог быстро разыграть штрафной пасом на свободного Мало Гюсто. Вместо этого после долгих раздумий просто уступил мяч Кайседо:

 

Вместо динамичного продолжения «Челси» получил паузу на ровном месте, а соперник – возможность оказать давление (вместо необходимости садиться в оборону). Этот момент характерен, так как показывает, как Дисаси тормозит в принятии решений и насколько неуверен с мячом. 

Из-за статичности эпизода получилось вообще карикатурно, но похожие ужасы повторяются и в динамике. Например, тут Дисаси получает мяч и свободу, ищет продолжение, отдает в зону, где на Гюсто давили бы три соперника даже в случае точного паса, но передача была неточной. 

 

В разной степени эта беда проявляется при каждом его контакте с мячом – либо тормозит и принимает простое решение, либо занимается откровенным вредительством. 

От соперника часто требуется просто направить атаки «Челси» в сторону Дисаси. Настолько явное уязвимое звено в стадии продвижение накладывает серьезные ограничения на «Челси» в сценарии с высоким владением. Пока это самый неудобный расклад для команды Почеттино. Разумеется, проблемы шире одного игрока, но его вклад становится все более значимым.

В матче, где Почеттино попытался усадить на лавку Тиаго Силву (он отлично пасует и частично маскирует недостатки Дисаси), проблема стала особенно очевидной. В то же время с Тиаго в старте труднее играть в прессинг с высокой линией. Почеттино в ловушке?

Натан Коллинз – бывший защитник и нынешний плеймейкер «Вулвз»

Натан Коллинз провел лучший матч за «Вулвз» в футболке «Брентфорда» («Вулверхэмптон» выиграл 4:1). Тот случай, когда шаблонная шутка под провал против бывшего клуба правда актуальна. Летом англичанин поменял «Вулвз» на «Брентфорд», а в среду оказал определяющее влияние на очную встречу. 

Две его передачи экс-партнерам – прямо классические «ассисты»:

Еще один гол пришел после потери Коллинза – плохой дальний пас и быстрое возвращение мяча в его зону. Как результативная ошибка не засчитывается, но цепочка проблем снова началась с Натана. 

Всего «Вулвз» забил четыре, поэтому угадайте, кто пытался сыграть в мяч, когда Марио Лемина забивал первый? Не жесткий привоз, но тоже очень плохо:

Рождественский ужастик Коллинза – претендент на худший перфоманс сезона. Переплюнуть будет трудно. 

По этому поводу иронизирует даже тренер «Брентфорда» Томас Франк: «Я сказал Натану, что по крайней мере он никогда не сыграет хуже. Это невозможно. Разумеется, сказал с ироничной улыбкой на лице». Датчанин добавил, что по сезону доволен Коллинзом, но все же пройти мимо такого провала мы не могли – фиксируем монументальность, при этом держим в уме, что это лишь один плохой вечер.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Фото: Gettyimages/Nathan Stirk, Lewis Storey, Catherine Ivill, Ian MacNicol, Ryan Pierse; IMAGO/David Klein, IMAGO/Andrew Yates /Global Look Press

13 комментариев
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Эти обзоры - лучшее, что есть на этом сайте. Вдвойне замечательно наличие только игр лучшей в мире лиги. "Центрдефы-анархисты" - это 5.
+16
0
+16
Эванс - один из лучших защитников АПЛ! Поражаюсь тому, как он регулярно опасные прострелы прерывает, не даёт часто форвардам противников развернуться, регулярно страхует своих безмозглых напарников, ещё и ворота спасает. Уважение Джонни, прям чувствуется школа САФА!
+5
0
+5
Про Дисаси в точку, я еще в первом тайме орал в бешенстве, надеясь, что Поч наконец-таки запретит ему пытаться делать что-то сложнее, чем пас ближнему. Во втором все продолжилось, там и диагонали на вратаря соперника, и тупка у своей штрафной. И вот мне интересно, тренер обращает на это его внимание, или он необучаемый, потому что эта проблема кочует из матча в матч, некоторым просто не дано обострять.
+4
0
+4
отличный обзор, весьма интересно читать. обидно за Арсенал, но тут сами виноваты-надо забивать. всех с наступающим !
+3
0
+3
У Дисаси не только с передачами проблемы. Помню, решил я как-то проанализировать пропущенные мячи Челси и был удивлён тем фактом, что они почти все пришли или из зоны Дисаси, когда его там почему-то не было, или при его непосредственно участии. Часто он буквально не в состоянии накрыть удар/передачу. Сюда добавляем Бадиашиля, который в обороне немного получше Дисаси, но постоянно теряет позицию и в целом такой же абсолютно некомпетентный защитник как и Дисаси. Короче, у Челси гигантские проблемы в обороне. Обоих французов надо продавать как можно скорее, но, боюсь, руководство сделало на них ставку. Надеюсь, что ошибаюсь.
+2
0
+2
Эриксен был хорош, Но я бы отметил, как спокойно и зрело для своего возраста играет Майну (ему бы правда чутка больше стабильности). Кобби нужен в пару какой- нибудь цепкий опрник, для которого билдап не чужое слово, и тогда центр поля будет неплохим.
+2
0
+2
эриксен нереально крутой футболист!
футбольного интеллекта хоть отбавляй
кардинально игру меняет, связывает все линии команды, видит все поле и всех партнеров
жаль возраст и здоровье не дает уже весь матч на таком уровне проводить. очень он недооценен и не попал в хорошую команду на своем пике
надо за любые деньги забирать у барсы де йонга. один в один типаж и навыки как у кристиана. просто под копирку
ну или искать кого-то на рынке с точно такими же умениями (честно не знаю таких креативных и молодых игроков, которых могут отпустить за хороший ценник)
+1
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+1
Ответ Cristiano Ronaldo
Эванс - один из лучших защитников АПЛ! Поражаюсь тому, как он регулярно опасные прострелы прерывает, не даёт часто форвардам противников развернуться, регулярно страхует своих безмозглых напарников, ещё и ворота спасает. Уважение Джонни, прям чувствуется школа САФА!
Вообще его зря хейтят. Он уже считайте отработал всю свою зп в матче с Бернли. Джонни против средних клубов хорош, но правда против топов он не так надежен (достаточно вспомнить матч с Арсеналом).
+1
0
+1
Ответ Vdtyhcsdthhvvkkfs
Эриксен был хорош, Но я бы отметил, как спокойно и зрело для своего возраста играет Майну (ему бы правда чутка больше стабильности). Кобби нужен в пару какой- нибудь цепкий опрник, для которого билдап не чужое слово, и тогда центр поля будет неплохим.
для 18 лет он прям супер
непонятно только как лучше его наигрывать. бокс ту бокс или как чистого опорника.
по мне пара майну - де йонг была бы нереальной
а из цепких на ум честно никто не приходит
как минимум теперь ситуационно можно ставить пару: майну - эриксен или майну - каземиро/амрабат
+1
0
+1
Ответ Cristiano Ronaldo
Эванс - один из лучших защитников АПЛ! Поражаюсь тому, как он регулярно опасные прострелы прерывает, не даёт часто форвардам противников развернуться, регулярно страхует своих безмозглых напарников, ещё и ворота спасает. Уважение Джонни, прям чувствуется школа САФА!
старая школа. в таком возрасте отыгрывать матчи почти что идеально - достижение
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Ответ Will Turner
для 18 лет он прям супер непонятно только как лучше его наигрывать. бокс ту бокс или как чистого опорника. по мне пара майну - де йонг была бы нереальной а из цепких на ум честно никто не приходит как минимум теперь ситуационно можно ставить пару: майну - эриксен или майну - каземиро/амрабат
Ну как по мне он более разыгрывающий, и как чистого опорника его наигрывать будет проблематично
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Ответ Vdtyhcsdthhvvkkfs
Ну как по мне он более разыгрывающий, и как чистого опорника его наигрывать будет проблематично
жаль райс уже упущенный вариант. на много лет бы закрыли центр
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Ответ Will Turner
жаль райс уже упущенный вариант. на много лет бы закрыли центр
Я до самого прихода Каземиро искренне ждал его в мю, но к сожалению не получилось
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