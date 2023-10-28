Зачем «Арсеналу» два равноценных вратаря? Что нового Райя дает Артете?

Конкуренция киперов – это хорошо?

Одно из отличий этого сезона «Арсенала» от прошлого – вратарская конкуренция между Аароном Рэмсдейлом и Давидом Райей.

Рэмсдейл пришел летом 2021-го из «Шеффилд Юнайтед» за 30 миллионов фунтов.

Сначала этот трансфер удивил. Но Рэмсдейл не оставил шансов Бернду Лено, закрепился в основе и сыграл важную роль в подъеме клуба. Этой весной Аарон подписал новый долгосрочный контракт. Казалось, Артета видит его основным на годы вперед. Ровно до того момента, пока «Арсенал» не перетащил из «Брентфорда» Давида Райю.

В этом трансфере прослеживается некоторая цикличность. «Арсенал» купил основного вратаря у клуба, который совсем недавно поднялся из Шипа, за примерно те же деньги, что потратил на Рэмсдейла.

Вопросов много: что не устраивало Артету, что он увидел в Райе и не давит ли на команду ситуация с киперами?

Зачем Райя, если есть Рэмсдейл?

Трансфер Райи – совсем не бюджетная покупка, «Арсеналу» даже пришлось договориться с «Брентфордом» о годичной аренде, чтобы структурировать сделку в соответствии с правилами финансового фэйр-плей. Такие деньги обычно не тратятся на запасного вратаря. И сложно представить, что интересовавший другие топ-клубы Райя пришел быть вторым после успешной игры за «Брентфорд».

У трансфера несколько причин. И правильно рассматривать их в комплексе.

Во-первых, стремление Артеты усилить конкуренцию в основном составе, в том числе и среди вратарей. Это необходимо для дальнейшей борьбы за титул и сокращения разрыва с «Манчестер Сити».

Во-вторых, нынешний тренер вратарей «Арсенала» Иньяки Канья уже работал с испанцем в «Брентфорде» и хорошо знаком с его сильными сторонами. Канья лоббировал Райю еще три года назад, но «Брентфорд» отказал, так как готовился к новому сезону в Чемпионшипе после поражения в плей-офф за выход в Премьер-лигу.

В-третьих, Райя соответствует стандартам современного вратаря. Благодаря умению играть ногами и выполнять точные длинные передачи он дает не только сэйвы, но и дополнительные возможности при розыгрышах, чем Артета уже регулярно пользуется.

Еще один неочевидный бонус: Райя считается доморощенным игроком, в то время как Мэтт Тернер (бывший запасной вратарь «Арсенала», летом ушел в «Ноттингем Форест») таковым не был. Это позволило Артете потратить легионерский слот в заявке на полевого игрока.

Как переход Райи повлиял на настрой Рэмсдейла и атмосферу внутри клуба?

На словах Рэмсдейл готов к конкуренции. Вот что он говорил накануне трансфера Райи в интервью для ITV Football:

«В футболе ничего не дается легко. Я уже выигрывал конкуренцию раньше. Было бы глупо полагать, что я с ней больше никогда не столкнусь. Может, вы будете смеяться, но вратари переживают друг за друга. Кто бы ни играл в воротах, успехи команды важнее».

Слова про поддержку не разошлись с делом. После грандиозного сэйва Райи в северо-лондонском дерби камера поймала реакцию Рэмсдейла. Аарон аплодировал испанцу.

Хоть и выглядело немного натужно, но такая похвала для прямого конкурента со скамейки запасных – достойный жест.

Внутри команды не произошло кардинальных ухудшений. Рэмсдейл невероятно популярен в раздевалке. После первого невключения в стартовый состав англичанина поддержали другие игроки. Кажется, никаких предпосылок для разобщенности нет. Да и Артета уже не раз доказывал, что умеет управлять коллективом.

Проблемой может стать Евро-2024. Пока что все матчи квалификации за сборную отыграл Джордан Пикфорд. У Рэмсдейла же был всего один шанс проявить себя за год – в товарищеском матче против сборной Шотландии в сентябре.

Если Рэмсдейл не был первым выбором Саутгейта, даже когда стабильно играл за «Арсенал», то теперь шансов блеснуть на Евро еще меньше.

Череда негативных событий может сработать как домино. Да, во время матчей Рэмсдейл любит подпитываться негативом от фанатов соперника, но вне поля он переживает куда острее. Настолько, что еще три года назад отключил уведомления в соцсетях.

Если Рэмсдейл не справится с давлением и морально расклеится, то может пострадать и атмосфера внутри команды.

Райя действительно лучше? Рэмсдейл правда уступает по всем параметрам?

Конкретно сейчас Райя основательно превосходит Рэмсдейла. И уже обошел Рэмсдейла по матчам в Премьер-лиге (5 против 4). В других соревнованиях распределилось так: англичанин сыграл за Суперкубок и вышел в основе на матч Кубка лиги, а испанец отыграл три матча в Лиге чемпионов. При не самой большой выборке оба находятся в примерно равных условиях для сравнения.

Превосходство испанца заметно как в классических вратарских характеристиках, так и в том, чего требует Артета – игре ногами. Именно этот аспект более детально рассмотрели авторы проекта Cannon Stats (исследование от 13 октября). Простая инфографика, демонстрирующая разницу:

Райя значительно чаще пасует. Разница наиболее заметна при дальних передачах: в среднем за 90 минут испанец выполняет на 7 таких пасов больше, чем Рэмсдейл (16,5 против 9,5). И делает это точнее.

Рэмсдейл неоднократно выбирал более перестраховочные варианты после того, как его передачи не доходили до нужного адреса. За Райей такого пока не замечено. Даже наоборот: в матче против «Манчестер Сити» рискованные действия испанца чуть не привели к большим неприятностям.

Показательно, что Артета похвалил Райю за это. Испанец отметил смелость, благодаря которой вратарь продолжил играть в тот футбол, который хотел видеть Артета. Микель высоко ценит способность игроков следовать поставленной им инструкции.

На фоне этого слова из монолога Рэмсдейла, написанного для The Players’ Tribune, начинают играть новыми красками. Там Аарон упомянул требования Артеты:

«Помню, как он [Артета] объяснял мне, что хочет, чтобы я играл намного выше и агрессивнее. И каждый день на тренировках я старался играть выше и агрессивнее, но он продолжал говорить «еще выше, еще». Внутри себя я думал: «Черт возьми, я уже почти дошел до центра поля, куда еще выше?»

Я описал Микелю свои эмоции, рассказал, что чувствую себя немного незащищенным, играя так агрессивно. Мы пришли к золотой середине, когда я не перебарщивал, и результаты говорили сами за себя».

Эту историю сразу оценили положительно. Получилось найти компромисс. В нынешнем контексте же можно разглядеть идеологические разногласия между Артетой и Рэмсдейлом.

Этот момент подметил сайт Sky Sports, составив для сравнения тепловые карты вратарей «Арсенала». Райя играет гораздо выше, то есть делает именно то, что Артета требовал от Рэмсдейла.

Райя охотнее следует задумкам Артеты. Микель, кстати, был одним из ключевых факторов, из-за которого Райя решился на переход в «Арсенал».

«Мы общались до подписания контракта. Мне нравится, как он преобразил «Арсенал» своей философией. Он говорил, что хочет иметь по два высококлассных игрока на каждой позиции и что мне нужно будет бороться за игровое время», – рассказывает Райя в интервью The Athletic.

Райя получил возможность поработать с Артетой, а он, в свою очередь, получил двух хороших вратарей. Кажется, обе стороны выиграли. Но пока не ясно, какая роль при этом у Рэмсдейла.

Вероятно, на соперничестве еще скажутся ошибки Райи, которые он допускает уже во втором важном матче подряд. Если в игре с «Манчестер Сити» Артете было легче закрыть на них глаза из-за трех набранных очков, то гол после заброса Михаила Мудрика выглядит совсем необязательным, а очередная промашка в передаче, которой почти воспользовался Палмер, чуть не лишила «Арсенал» шансов отыграться.

Сразу после дерби репортер спросил у Артеты, как он оценивает действия Райи в моменте с голом Мудрика. Не дослушав вопрос до конца, Микель раздраженно выдал:

«А он [Мудрик] бил по воротам намеренно? Мне так не показалось. Если же он действительно целенаправленно наносил удар, то отдаю ему должное».

Ошибки Райи похожи. Их можно разделить на две категории. Первая – из-за смелой игры в пас, вторая – из-за высокой позиции. Обе категории стали часто проявляться. В трех последних матчах «Арсенала» два гола пришли по большей части из-за действий испанца. Если бы местами удача была не на стороне «канониров», то проблем могло быть в разы больше. Артета решил сделать ставку на то, что смелость принесет больше пользы, чем вреда, но с такой частотой ошибок Райя может быстро исчерпать доверие.

Терпение Артеты небезгранично, а для того, чтобы оставаться первым номером «Арсенала», нужно не только следовать инструкциям, но и выполнять их с меньшим браком. Если Райя продолжит ошибаться, то Рэмсдейл в ближайшее время может выйти не только в кубках.

Два равноценных вратаря в одном клубе – это нормально? Как делить время?

Существует стереотип: если в клубе есть вратарь высокого класса, то наличие второго близкого по уровню не приведет ни к чему хорошему. Это совсем не так, примеры больших клубов доказывают обратное.

«Барселона» на протяжении двух сезонов успешно делила игровое время между Клаудио Браво и Марком тер Стегеном. Было четкое разделение по турнирам: чилиец играл в чемпионате, а немец – во внутренних кубках и Лиге чемпионов.

За эти два сезона «Барселона» дважды становилась чемпионом Испании, дважды брала Кубок, а также победила в Лиге чемпионов. Конкуренция между голкиперами пошла только на пользу и сыграла важную роль в успехах.

Помимо разделения по турнирам, некоторые команды предпочитают вариант прямой конкуренции. Например, «ПСЖ» в сезоне-2021/22 действовал именно так. Кейлор Навас и Джанлуиджи Доннарумма сыграли примерно одинаково как во внутренних, так и в международных турнирах.

Наконец, наличие двух вратарей высокого уровня помогает пережить смену поколений. Присутствие в «Ювентусе» сезона-2017/18 опытного Буффона позволило плавно адаптироваться в команде Войчеху Шченсному, который постепенно наращивал минуты.

Примеры, конечно, важны, но избавиться от стереотипов в голове бывает непросто, даже если ты тренер «Арсенала». После дебюта Райи Артета признался, что раньше у него возникало желание поменять голкипера по ходу матча, чтобы внести корректировки в тактику команды, но он не делал этого, потому что в футболе не принято менять вратаря с такой же легкостью, как полевых.

Возможно, в планах Артеты небольшая революция.

В этом сезоне Премьер-лиги Рэмсдейл и Райя сыграли почти одинаковое количество матчей – четыре и пять. Ровно таким же образом игровое время распределено и в «Брайтоне», но есть один нюанс – Роберто Де Дзерби охотнее включает ротацию и поочередно использует в чемпионате Джейсона Стила и Барта Вербрюггена.

Артета же пока не чередовал игру вратарей, а выбирал их на протяжении отрезков в несколько игр. Но что мешает пойти по примеру итальянского коллеги? Равномерное распределение минут между несколькими вратарями может стать трендом.

Рэмсдейл провел за «Арсенал» уже несколько сезонов, что дает преимущество в плане сыгранности с защитной линией. Он невероятно хорош, когда ловит кураж, и все еще не допустил ни одной серьезной ошибки в этом сезоне. Райя, несмотря на ошибки, все еще дает чуть больше уверенности. Неточные передачи не вводят его в ступор, а команда все так же охотно задействует его при розыгрыше мяча, не отказываясь от плана на игру. Во многом это две противоположности.

С возвращением Лиги чемпионов общий уровень турниров «Арсенала» повысился, но плотность календаря никуда не делась. У Райи и Рэмсдейла будет достаточно матчей.

Тем не менее еще перед началом сезона в необходимости в составе двух вратарей похожего статуса усомнился бывший кипер Брэд Фридель:

«Нельзя допускать такой ситуации. Психология вратаря такова: чем дольше он не играет, тем недовольнее становится. Когда в клубе два первых номера, один из них рано или поздно должен уйти.

Для создания благоприятной конкуренции вторым вратарем должен быть либо молодой футболист, проходящий путь становления, либо голкипер постарше, который подходит к концу своей карьеры и не против быть на скамейке запасных».

А Тьерри Анри в комментарии после первого матча «Арсенала» в Лиге чемпионов против ПСВ предположил, что Артета уже определился:

«Микель Артета – главный тренер. И он видит в Райе игрока, который поможет ему в борьбе за титул. Когда Лено уходил из «Арсенала», он увидел в Рэмсдейле игрока, который поможет команде вернуться в топ-4. На данный момент Артета считает, что Райя играет лучше, здесь речь уже идет не о ротации. Людям нужно прекратить переживать об этом. Когда ты играешь за большой клуб, надо быть готовым к конкуренции».

И что дальше? Рэмсдейл уйдет из «Арсенала»?

Рэмсдейл, вероятно, не в лучшем расположении духа. Он впервые в ситуации, когда нужно отстаивать место в стартовом составе, а не бороться за него. В совокупности с большой публичной поддержкой Райи со стороны Артеты справиться с этой задачей будет довольно тяжело.

Аарона никто не списывает, он остается важной фигурой в составе «Арсенала» и одним из ведущих вратарей сборной Англии. Такая встряска может либо пойти на пользу, сделав его более эмоционально зрелым, либо заставит выбрать путь наименьшего сопротивления и найти новый клуб.

Больше хочется верить в первый вариант. Рэмсдейл всегда связывает футбольные мечты с «Арсеналом». Это может быть ярким сигналом, что просто так англичанин не сдастся:

«Мечтаю выиграть крупный трофей на «Эмирейтс», а после с парадом проехать по северному Лондону».

Пока же мы вместе с Артетой можем не сомневаться: основным вратарем «Арсенала» в этом сезоне точно будет тот, чья фамилия начинается на букву «Р».

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Ryan Pierse, Alex Pantling, Michael Regan