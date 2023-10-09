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Травмы Родри и Сака сковали «Сити» и «Арсенал». Победа – награда Артете за замены

Микель Артета Микель Артета
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Разбор Вадима Лукомского.

«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» (1:0) и теперь делит с «Тоттенхэмом» первое место в АПЛ. Победа стала первой в эпоху Пепа Гвардиолы в рамках Премьер-лиги (последняя была в 2015-м). Также прервалась серия из 12 побед «Сити» в очных матчах АПЛ. 

Травмы Родри и Сака ударили по зрелищности

«Арсенал» и «Манчестер Сити» – структурные команды. Вчерашний матч (особенно первый тайм) – пример того, как выглядят такие команды, когда у них внезапно выдергивают пару важных винтиков, которым нет прямой замены (в первую очередь речь про Родри и Букайо Сака, но вообще у «Сити» и «Арсенала» не хватало 2-3 игрока до оптимального состава).

«Сити» попытался заменить Родри переводом в опорную Бернарду Силвы. Но на практике изменилась вся структура владения (подробнее ниже). «Арсенал» использовал Габриэла Жезуса на месте Сака – бразилец хорош, но не дает такой же вариативности на этой позиции.

Команды все еще пытались строить игру традиционным образом, но вместо отлаженных механизмов и химии внутри системы – эксперименты и попытки замаскировать изъяны. Получается то же самое по намерению, но в разы меньше обострений, зато больше лишних касаний и перестраховок. Обе команды испытывали проблемы не только с постоянным источником угрозы, но и с доставкой мяча до атакующих игроков. 

«Манчестер Сити» без Родри: Бернарду в опорной и переполнение центральной зоны для контроля

Матч с «Арсеналом» – третий в серии, попавшей на дисквалификацию Родри. В прошлых встречах Гвардиола попробовал в этой роли Матео Ковачича и Кэлвина Филлипса. Эксперименты провалились – «Сити» по делу проиграл «Ньюкаслу» и «Вулвз». 

Сейчас Гвардиола доверился Бернарду. Именно португалец занимал позицию Родри – и при обороне, и при владении. Без мяча «Сити» выстраивался 4-1-4-1:

При владении команда использовала необычную структуру. Крайние защитники Кайл Уокер и Йошко Гвардиол играли четко по флангам, а все остальные заполняли середину – в центральной зоне собиралась пятерка полузащитников:

Гвардиола объяснил мотивы: «У нас не было Родри. Я хотел защитить команду при владении, поэтому использовал максимальное количество игроков, которые хороши на мяче: Бернарду, Ковачич, Рико (Льюис). Также в центр смещались игроки, которые способны получать мяч под давлением, Альварес и Фоден, поэтому у нас не было привычной ширины в атаке».

Намерения Пепа предполагали повышенный контроль, даже если в жертву приносились обострения и традиционная структура. Игроки центра в условиях численного перевеса держали мяч, но не получали пространства в чужой опорной, так как «Арсеналу» не нужно было растягиваться.

«Арсенал» не растягивался, потому что Гвардиол и Уокер отвечали за создание ширины, но не шли до упора. Обычно у «Сити» эта функция на вингерах, которые открываются максимально высоко. Фланговые защитники так подниматься не могли, особенно страхуясь от контратак. Приоритет позиций для сдерживания над позициями для создания угрозы – основная характеристика структуры «Сити».

«Арсенал» без Сака и Мартинелли: нехватка вариативности справа и перестраховки в центре

У «Арсенала» было два типа адаптаций – традиционные под «Ман Сити» и под отсутствующих игроков.

Адаптация под «Сити» – это более осторожное наполнение состава в центре. Как и в Суперкубке, Деклан Райс стартовал рядом с основным опорником: тогда – Томас Парти; сейчас – Жоржиньо. По позиции англичанин занял место, которое обычно достается Каю Хавертцу. На практике он иначе трактует эту роль. Без мяча цементирует центр, но с мячом получается более осторожная структура.

Это особенно хорошо было заметно при розыгрышах. Зинченко при владении традиционно уходил в центр поля, где располагался рядом с Жоржиньо. Райс в такие моменты был в осторожной позиции на левом фланге:

Для контроля это плюс, но привычного заполнения ширины не было. По мышлению этот ход похож на подстроения Гвардиолы – отказ от обычных механизмов в пользу повышения контроля. 

Отсутствие Сака и Мартинелли в первую очередь выражалась в нехватке угрозы при открываниях за спину. Обычно за рывки против высокой линии защиты отвечает Мартинелли, но может и Сака. Без них «Сити» мог особенно смело идти в прессинг – без опасения получить острое открывание против высокой линии защиты.

Более узкое следствие – Габи Жезус на позиции Сака. Бразилец в этой роли не так разнообразен и органичен в количестве вариантов продолжения атак. Он старался и был неплох, но в некоторых моментах просто не мог выбрать стандартное для Букайо продолжение.

Классическая изоляция, в которой вингер оказался 1-в-1 против крайнего защитника на большом участке. Букайо может либо обыгрывать, либо обострять тонким пасом с левой. Габи не имеет четкого варианта, просто сближается с Гвардиолом (без попытки обыгрыша) и дает тому заблокировать удар/прострел:

В этом эпизоде открыт коридор для смещения в центр. Сака использует подобные возможности – либо через взаимодействие с Эдегором, либо через проходы с мячом. Габи ограничен в этом отношении, для него единственные вариант – движение вдоль фланга:

Гол Мартинелли – награда Артете за точные замены

Артета выпустил Мартинелли в перерыве – его присутсвие оказало влияние на обе команды. «Сити» больше не мог настолько же дерзко и без рисков идти в прессинг. Команда Гвардиолы лишилась редкого источника угрозы, а хозяева получили больше контроля (пускай без уймы моментов).

Порция замен от Пепа на 68-й минуте казалась попыткой вернуть более привычные для «Сити» механизмы и раскрыть игру. Спойлер: не получилось (у «Сити» после 58-й ни одного удара). Но намерение было: Джон Стоунз взял роль Родри, а в лице Жереми Доку появился акцентированный вингер. Изначально Доку расположился справа и действовал против Зинченко, но еще до замены Александра ушел на левый фланг, предварительно два раза потеряв мяч в прямых дуэлях.

Кажется, Пеп пытался вернуться к классике, где ширина на флангах исходит от вингеров, а центр контролируется в привычном формате – просто с функциями Родри у Стоунза. И все же перестраховки оставались – конфигурация «ложный фулбек+вингер» была только на одном краю:

Ответ Артеты – выход Томиясу, Парти и Хавертца вместо Зинченко, Жоржиньо и Нкетии. Формально по позиции, но они здорово освежили игру. 

Победный гол «Арсенала» полностью создали вышедшие со скамейки футболисты, а «Сити» не хватило функций Родри. Парти – дальний пас; Томиясу – скидка на Хавертца; Хавертц – голевая на Мартинелли. Обычно в такие моменты Родри помогает защитникам – либо садится пятым в линию и позволяет остальным действовать плотнее, либо читает подборы. Стоунз просто смотрел футбол:

Конечно, у «Сити» все равно было достаточно игроков, чтобы отбиться, а Мартинелли повезло с рикошетом. Гол был необязательным, но с Родри уровень уверенности в таких эпизодах – другой. 

На выходе замены Артеты повлияли и на ход встречи, и на результат.

***

«Арсенал» лучше адаптировался в закрытом и не очень ярком матче. Заслуженная победа выводит команду в лидеры. «Сити» проигрывает третий из трех матчей дисквалификации Родри.

Некоторых футболистов «Арсенал» и «Сити» могут заменить без потери качества ближайшим аналогом или минимальным перестроением механизмов. На дистанции после перераспределения функций команды даже способны компенсировать потерю лидеров – например, Кевина Де Брюйне на старте сезона или Жезуса в середине прошлой кампании. 

Другое дело – резкое и кратковременное выдергивание важных элементов. В таком сценарии нет прямого аналога или времени на перестройку. Получаем полностью другие команды. Базовым инстинктом была осторожность. Она привела ко вчерашнему рисунку матча. 

Разобраться в мотивах ходов было интересно. Но все же хочется посмотреть на столкновение этих команд в максимально рабочих сочетаниях.

Арсенал – Манчестер Сити 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
8 октября, 18.30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 86 Мартинелли.
АрсеналРайя, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Томиясу, 75), Жоржиньо (Парти, 75), Эдегор, Райс, Троссард (Мартинелли, 46), Габриэл Жезус, Нкетиа (Хавертц, 75).
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Гвардиол, Льюис (Стоунз, 68), Ковачич (Матеуш Нунеш, 68), Бернарду Силва, Фоден, Холанд, Альварес (Доку, 68).
Предупреждения:
Жоржиньо (11), Бернарду Силва (23), Ковачич (29), Эдерсон (90), Габриэл Жезус (90).

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Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse

12 комментариев

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Евгений Бучкин
Можете минусовать, но победа Арсенала - это просто карма за Ковачича. Иногда футбол справедлив.
+12
-3
+9
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flux
Самый скучный матч в этом году
+3
0
+3
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Злой Руся
В какого же умничку и шикарного футболиста привратился Эдегор. Смеялись , издевались , море сарказма и тд.
А сейчас глаз не оторвать , как играет , читает игру , и борется за любой мяч!
+3
0
+3
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Рафаэль Рафаэль
В любом случае по сравнению с весенним матчем - это небо и земля!
+1
0
+1
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Alex Gagarin
Я надеялся, что Вадим напишет хоть что-то о Райя. В первом тайме он смотрелся ну очень нервно, чудом не привез, а выходы для прерывания навесов вообще из рук вон плохие. Если Артета действительно будет следовать своим принципам о лучших в данный момент, то с учётом ещё и матча с Лансом, Рамсдейл должен выходить в основе в следующий раз, а Райя присесть на скамейку.
+1
0
+1
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Тимур Нуруллин
У Родри не травма, а дисквалификация, подправьте заголовок
+1
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Konstar
Ожидание: Доку выходит разрывать фланг Зинченко
Реальность: Уайт деклассирует Доку и прокидывает ему между ног
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Mr.Bean
Арсенал вёл игру. Были в первом тайме опасные моменты у Сити (сейв Райса головой, ошибка под прессингом Райя), но в целом Сити даже по владению не сильно (относительно себя привычных) превосходил лондонцев по владению. Хозяева выглядели более цельно и структурно, особенно во 2 тайме.

Артета многое сделал для Арсенала, но вот за что ему особое уважение - это за то, что пушкари на своём поле всегда играют в свой футбол и стараются контролировать игру. Да, были неудачные матчи (особенно мне почему-то запомнился весенний матч с Брайтоном в конце прошлого сезона), но тем не менее - кто бы ни приехал на Эмирейтс, Микель гнёт свою линию.
Также и вчера. Соперник не всегда давал комбинировать - Арсенал катал мяч и спокойно выжидал удобный момент.
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Marshkonev
Для интриги в чемпионской гонке - наилучший результат👍
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Yri Yrov
Ответ Евгений Бучкин
Можете минусовать, но победа Арсенала - это просто карма за Ковачича. Иногда футбол справедлив.
карма означает действие, была бы кармой вслед за тем подкатом что то случилось бы , а так гол забит в конце матча и то эдерсон шел правильно и взял бы тот мяч , и тут рикошет даже не от ковачича, так что это только мнение что не соответствует действительности
+1
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A.B.W.
Ответ Рафаэль Рафаэль
В любом случае по сравнению с весенним матчем - это небо и земля!
В худшую сторону конечно.

Был абсолютно мёртвый и инертный матч.
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