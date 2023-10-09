Травмы Родри и Сака сковали «Сити» и «Арсенал». Победа – награда Артете за замены

Разбор Вадима Лукомского.

«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» (1:0) и теперь делит с «Тоттенхэмом» первое место в АПЛ. Победа стала первой в эпоху Пепа Гвардиолы в рамках Премьер-лиги (последняя была в 2015-м). Также прервалась серия из 12 побед «Сити» в очных матчах АПЛ.

Травмы Родри и Сака ударили по зрелищности

«Арсенал» и «Манчестер Сити» – структурные команды. Вчерашний матч (особенно первый тайм) – пример того, как выглядят такие команды, когда у них внезапно выдергивают пару важных винтиков, которым нет прямой замены (в первую очередь речь про Родри и Букайо Сака, но вообще у «Сити» и «Арсенала» не хватало 2-3 игрока до оптимального состава).

«Сити» попытался заменить Родри переводом в опорную Бернарду Силвы. Но на практике изменилась вся структура владения (подробнее ниже). «Арсенал» использовал Габриэла Жезуса на месте Сака – бразилец хорош, но не дает такой же вариативности на этой позиции.

Команды все еще пытались строить игру традиционным образом, но вместо отлаженных механизмов и химии внутри системы – эксперименты и попытки замаскировать изъяны. Получается то же самое по намерению, но в разы меньше обострений, зато больше лишних касаний и перестраховок. Обе команды испытывали проблемы не только с постоянным источником угрозы, но и с доставкой мяча до атакующих игроков.

«Манчестер Сити» без Родри: Бернарду в опорной и переполнение центральной зоны для контроля

Матч с «Арсеналом» – третий в серии, попавшей на дисквалификацию Родри. В прошлых встречах Гвардиола попробовал в этой роли Матео Ковачича и Кэлвина Филлипса. Эксперименты провалились – «Сити» по делу проиграл «Ньюкаслу» и «Вулвз».

Сейчас Гвардиола доверился Бернарду. Именно португалец занимал позицию Родри – и при обороне, и при владении. Без мяча «Сити» выстраивался 4-1-4-1:

При владении команда использовала необычную структуру. Крайние защитники Кайл Уокер и Йошко Гвардиол играли четко по флангам, а все остальные заполняли середину – в центральной зоне собиралась пятерка полузащитников:

Гвардиола объяснил мотивы: «У нас не было Родри. Я хотел защитить команду при владении, поэтому использовал максимальное количество игроков, которые хороши на мяче: Бернарду, Ковачич, Рико (Льюис). Также в центр смещались игроки, которые способны получать мяч под давлением, Альварес и Фоден, поэтому у нас не было привычной ширины в атаке».

Намерения Пепа предполагали повышенный контроль, даже если в жертву приносились обострения и традиционная структура. Игроки центра в условиях численного перевеса держали мяч, но не получали пространства в чужой опорной, так как «Арсеналу» не нужно было растягиваться.

«Арсенал» не растягивался, потому что Гвардиол и Уокер отвечали за создание ширины, но не шли до упора. Обычно у «Сити» эта функция на вингерах, которые открываются максимально высоко. Фланговые защитники так подниматься не могли, особенно страхуясь от контратак. Приоритет позиций для сдерживания над позициями для создания угрозы – основная характеристика структуры «Сити».

«Арсенал» без Сака и Мартинелли: нехватка вариативности справа и перестраховки в центре

У «Арсенала» было два типа адаптаций – традиционные под «Ман Сити» и под отсутствующих игроков.

Адаптация под «Сити» – это более осторожное наполнение состава в центре. Как и в Суперкубке, Деклан Райс стартовал рядом с основным опорником: тогда – Томас Парти; сейчас – Жоржиньо. По позиции англичанин занял место, которое обычно достается Каю Хавертцу. На практике он иначе трактует эту роль. Без мяча цементирует центр, но с мячом получается более осторожная структура.

Это особенно хорошо было заметно при розыгрышах. Зинченко при владении традиционно уходил в центр поля, где располагался рядом с Жоржиньо. Райс в такие моменты был в осторожной позиции на левом фланге:

Для контроля это плюс, но привычного заполнения ширины не было. По мышлению этот ход похож на подстроения Гвардиолы – отказ от обычных механизмов в пользу повышения контроля.

Отсутствие Сака и Мартинелли в первую очередь выражалась в нехватке угрозы при открываниях за спину. Обычно за рывки против высокой линии защиты отвечает Мартинелли, но может и Сака. Без них «Сити» мог особенно смело идти в прессинг – без опасения получить острое открывание против высокой линии защиты.

Более узкое следствие – Габи Жезус на позиции Сака. Бразилец в этой роли не так разнообразен и органичен в количестве вариантов продолжения атак. Он старался и был неплох, но в некоторых моментах просто не мог выбрать стандартное для Букайо продолжение.

Классическая изоляция, в которой вингер оказался 1-в-1 против крайнего защитника на большом участке. Букайо может либо обыгрывать, либо обострять тонким пасом с левой. Габи не имеет четкого варианта, просто сближается с Гвардиолом (без попытки обыгрыша) и дает тому заблокировать удар/прострел:

В этом эпизоде открыт коридор для смещения в центр. Сака использует подобные возможности – либо через взаимодействие с Эдегором, либо через проходы с мячом. Габи ограничен в этом отношении, для него единственные вариант – движение вдоль фланга:

Гол Мартинелли – награда Артете за точные замены

Артета выпустил Мартинелли в перерыве – его присутсвие оказало влияние на обе команды. «Сити» больше не мог настолько же дерзко и без рисков идти в прессинг. Команда Гвардиолы лишилась редкого источника угрозы, а хозяева получили больше контроля (пускай без уймы моментов).

Порция замен от Пепа на 68-й минуте казалась попыткой вернуть более привычные для «Сити» механизмы и раскрыть игру. Спойлер: не получилось (у «Сити» после 58-й ни одного удара). Но намерение было: Джон Стоунз взял роль Родри, а в лице Жереми Доку появился акцентированный вингер. Изначально Доку расположился справа и действовал против Зинченко, но еще до замены Александра ушел на левый фланг, предварительно два раза потеряв мяч в прямых дуэлях.

Кажется, Пеп пытался вернуться к классике, где ширина на флангах исходит от вингеров, а центр контролируется в привычном формате – просто с функциями Родри у Стоунза. И все же перестраховки оставались – конфигурация «ложный фулбек+вингер» была только на одном краю:

Ответ Артеты – выход Томиясу, Парти и Хавертца вместо Зинченко, Жоржиньо и Нкетии. Формально по позиции, но они здорово освежили игру.

Победный гол «Арсенала» полностью создали вышедшие со скамейки футболисты, а «Сити» не хватило функций Родри. Парти – дальний пас; Томиясу – скидка на Хавертца; Хавертц – голевая на Мартинелли. Обычно в такие моменты Родри помогает защитникам – либо садится пятым в линию и позволяет остальным действовать плотнее, либо читает подборы. Стоунз просто смотрел футбол:

Конечно, у «Сити» все равно было достаточно игроков, чтобы отбиться, а Мартинелли повезло с рикошетом. Гол был необязательным, но с Родри уровень уверенности в таких эпизодах – другой.

На выходе замены Артеты повлияли и на ход встречи, и на результат.

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«Арсенал» лучше адаптировался в закрытом и не очень ярком матче. Заслуженная победа выводит команду в лидеры. «Сити» проигрывает третий из трех матчей дисквалификации Родри.

Некоторых футболистов «Арсенал» и «Сити» могут заменить без потери качества ближайшим аналогом или минимальным перестроением механизмов. На дистанции после перераспределения функций команды даже способны компенсировать потерю лидеров – например, Кевина Де Брюйне на старте сезона или Жезуса в середине прошлой кампании.

Другое дело – резкое и кратковременное выдергивание важных элементов. В таком сценарии нет прямого аналога или времени на перестройку. Получаем полностью другие команды. Базовым инстинктом была осторожность. Она привела ко вчерашнему рисунку матча.

Разобраться в мотивах ходов было интересно. Но все же хочется посмотреть на столкновение этих команд в максимально рабочих сочетаниях.

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Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse