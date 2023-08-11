16 комментариев

Превью Sports.ru.

Вечером пятницы стартует новый сезон английской Премьер-лиги. Мы рассказываем главное о каждой из 20 команд.

Каждый год Пеп придумывает что-то новое. Что будет в этот раз?

Как команда, выигравшая требл, может стать еще мощнее? Ответ дал Бернарду Силва в майском интервью ESPN:

«Пеп не прекращает думать. Понимает, что игра меняется, эволюционирует. Не позволяет командам адаптироваться к нам, каждый год создает что-то новое, пытается придумать что-то отличное от того, что мы уже использовали. В итоге соперники не успевают привыкнуть к нашим идеям. Он пытается усложнить им жизнь: чтобы им было труднее защищаться против нас и атаковать. Мы меняем расстановку, меняем структуру розыгрышей, начинаем иначе защищаться и атаковать».

На пути к треблу Пеп презентовал несколько новых идей, но ключевой назвал любовь к центральным защитникам, которые закрывали у него даже фланги. Один из них – Джон Стоунз – вообще превращался в опорника и помогал Родри разыгрывать из опорной зоны. Приносило пользу в обеих стадиях, но особенно без мяча: «Сити» отказывался на время от владения, полагался на оборонительные качества ЦЗ и чаще играл на контратаках.

Выбрасывать рабочую идею после требла – для многих паранойя, но речь про Пепа, поэтому ждем очередных изменений.

Что это может быть?

Из того, что видели, можем ждать развития двух глобальных идей. Первая – прессинг, в котором роль спускового крючка выполняют Джек Грилиш и Бернарду Силва (уже неплохо получалось в ЛЧ). Вторая – провокационные розыгрыши в стиле «Брайтона». Бернарду отмечал, что этот трюк здорово прошел в ключевой игре с «Арсеналом» и помог Холанду и КДБ атаковать на пространстве. С приходом Ковачича и Йошко Гвардиола задумка может зажечься с новой силой (Хорватия, за которую оба играют, тоже любит выманивать в прессинг).

В индивидуальном плане пока нет четких претендентов на смену позиции или роли. Намеки есть лишь на Фила Фодена: англичанин готов стартовать в полузащите и согласно инсайдам хочет больше влиять на игру. До сих пор Пеп не давал шанса и отмечал, что Фоден играет пока только на пятой передаче (в полузащите нужно спокойствие), поэтому последить за индивидуальной трансформацией тоже интересно.

«Арсенал» купил чемпионский запас прочности?

Две трети прошлого сезона у «Арсенала» был самый узнаваемый состав и первое место в таблице. Кажется, связь была прямой – мощь и сыгранность основы позволила навязать борьбу «Манчестер Сити», но глубины не хватило.

Домашняя работа на лето – увеличить количество опций для ротации и влияния на рисунок матчей, не утратив при этом сыгранность. «Арсенал» не жалеет денег на решение проблем – уже потратили 200 млн фунтов.

Все новички обладают двумя общими чертами: во-первых, могут сыграть не только на одной позиции в системе «Арсенала»; во-вторых, находятся в той же весовой категории, что игроки основы (в отличие от тех, кого бросали в игру в конце прошлого сезона).

• Юрриен Тимбер – центральный защитник, но по профилю в системе «Арсенала» скорее подходит для игры на одном из флангов (удобнее справа, но может и на левом). В этой роли, как правило, занимает место в опорной зоне, делая роль ложной. Это и альтернатива/конкурент Бену Уайту, и подмена Александру Зинченко в роли ложного фулбека, и центральный защитник в случае травм.

• Кай Хавертц – десятка/креативная восьмерка с опытом игры на позиции нападающего. В системе «Арсенала» претендует на роли Гранита Джаки, Мартина Эдегора и Габи Жезуса. В идеале будет более атакующим вариантом вместо Джаки и подменой Эдегору на случай травм. Его использование в атаке не всегда удачная идея, но есть сценарии, где этот ход может быть уместным – например, Артета отмечал, что будут матчи, где команде пригодится рост Хавертца.

• Деклан Райс – опорник с большим объемом работы/бокс-ту-бокс, который поклоняется и подражает Яя Туре. В контексте «Арсенала» это роли Томаса Парти и Гранита Джаки. У первого Деклан будет учиться, чтобы постепенно заменить и может даже затмить. Функции второго будет брать в матчах, где нужно больше надежности. Например, вариант с парой Парти-Райс был опробован в Суперкубке.

Новички дают не только глубину, но и вариативность. Самый простой пример – возможность выпускать связку Парти-Райс на трудные матчи, а на легкие открытый центр опорник-Хавертц-Эдегор. Еще пример: Тимбер может сыграть справа как Бен Уайт (вспомогательный центральный), а может как ложный фулбек (в некоторых матчах будет два ложных для тотального контроля центра). Главное, чтобы Артета теперь не запутался.

На подходе вратарь «Брентфорда» Давид Райя – либо мотивирует Аарона Рамсдэйла, либо вытеснит его из состава. Испанский кипер обладает радиоуправляемым дальним пасом и хорошо знаком тренеру вратарей Иньяки Канье (ранее работал в «Брентфорде»).

Новички «Арсенала» соответствуют трем критериям: а) подходят клубу стилистически; б) поднимают уровень конкуренции; в) дают новые тактические варианты. На бумаге почти идеальное усиление (пускай дорогое), но здесь уместно вспомнить важное сформулированное в целях замечание – «усилиться, не утратив сыгранность». Получится ли? Узнать можно только на практике.

«Арсенал» интригует чемпионским потенциалом, но его реализация упирается в точность ходов Артеты и пробуксовки (или их отсутствие) у конкурентов.

Забьет ли «Ман Юнайтед» 70 голов в АПЛ?

«Юнайтед» в прошлом сезоне АПЛ забил всего 58 голов – меньше любой команды в верхней шестерке. После ухода Алекса Фергюсона команда пробила планку в 70 забитых всего раз − в сезоне-2020/21.

С сезона-2005/06 по 2012/13 «Ман Юнайтед» стабильно выдавал в чемпионате больше 70 голов (не хватило двух только в 2009-м). Затем − пропасть. Тогда же пропали люди, забивающие больше 20.

Глупо обвинять Рэшфорда после лучшего сезона в карьере − проблема системная. Кроме Маркуса, в АПЛ никто не забил и десяти. В лучшем после САФа сезоне-2020/21 (73 гола) было сразу трое: Бруну (18), Рэшфорд (11), Кавани (10).

Для сравнения «Арсенал»-2022/23: 88 забитых, четыре футболиста с 10+ голов. У «Ньюкасла» (68) таких трое, у «Сити» (94) − Холанд и Фоден. Хотя можно было остановиться на Холанде, да.

Реализацию «Юнайтед» мы разбирали в тексте про Расмуса Хейлунда − коротко повторим главные тезисы.

•‎ «МЮ» − первый в лиге по ударам с игры, второй по xG с игры (57,08), но шестой − по голам с игры (48). Недозабили минимум 9 мячей.

• У Криштиану Роналду и Ваута Вегорста один гол на двоих − за 1300 минут.

Последних уже нет в команде, над первым пунктом еще придется работать. После товарищеской игры с «Реалом» Тен Хаг отмечал: «У Рэшфорда, Мактоминея и Гарначо были выходы один на один – в таких ситуациях надо забивать».

Помимо тренировок завершения (тут помогает тренер нападающих Бенни Маккарти, который прокачал Рэшфорда), Тен Хаг все лето по цепочке выстраивал новую атакующую модель. The Athletic отмечал конечную цель Тен Хага в «Юнайтед» − стать лучшей командой в мире по умению доставить мяч из точки А в точку Б (ворота соперника) за максимально короткий промежуток времени.

Здесь приход Онана позволяет Лисандро Мартинесу подниматься в опорную − а значит, Маунт может врываться в штрафную. Плюс один человек в финальной трети (два, если считать Хейлунда, который бежит быстрее Вегорста) не обязательно улучшит качество моментов, но точно увеличит их количество. Осталось только реализовывать.

У «Ньюкасла» теперь ЛЧ. Справятся с двумя большими турнирами без ротации?

«Ньюкасл» впервые с сезона-2002/03 вышел в Лигу чемпионов. Это огромный комплимент работе Эдди Хау и адекватности проекта − но еще больший риск не справиться с двумя важными турнирами одновременно.

Хау не большой фанат ротации: в сезоне-2022/23 только 14 игроков «Ньюкасла» сыграли больше 30% от максимальных минут. При этом сразу у десяти − больше 70%; четверка защиты плюс Ник Поуп отыграли больше 85%. Если переводить: тренер не любит менять работающий состав.

В мае Хау говорил, что не видит в этом необходимости: «Мы играли только в одном турнире − хотя, конечно, был еще Кубок лиги (там дошли до финала − Sports.ru). Мы ротировали состав, но не в таких количествах, как потребуется в следующем сезоне».

Самый релевантный пример − «Вест Хэм». В прошлом сезоне 18 игроков с 30% от максимума минут − только у трех больше 70% (Райс, Боуэн, Соучек). Команда Дэвида Мойеса выиграла Лигу конференций, давая отдых лидерам на групповом этапе, но все равно едва не вылетела из АПЛ (а ведь попахивало фокусом «Уигана»-2012/13).

«Нам необходимы качественные игроки для увеличения состава. Нужны две равноценных команды по 11 человек», − продолжает Хау.

Пока до этого далеко. У «Ньюкасла» три покупки: Сандро Тонали, Харви Барнс и Тино Ливраменто, пропустивший прошлый сезон из-за крестов. При этом ушел Аллан Сен-Максимен, так что чисто по цифрам только +2 игрока в обойму. Но есть и внутренний резерв: больше доверия молодым Эллиоту Андерсону (советуем запомнить это имя) и Энтони Гордону.

Перестройка в полузащите «Ливерпуля» – ключевая часть в создании новой команды Клоппа

Весной Юрген заложил фундамент для перестройки. Новая структура с вспомогательным опорником Трентом позволила ударно завершить сезон. Скорость прогресса и правда впечатляла: на этом отрезке «Ливерпуль» был лучшей командой АПЛ, причем и в реальной таблице, и в продвинутых метрихах (xG, интенсивность прессинга, разница острых передач).

Под заложенный фундамент сделаны важные приобретения. Особенно поразила стоимость Алексиса Мак Аллистера (35 млн – очень дешево для чемпиона мира и игрока уже с опытом в АПЛ), но и Доминик Собослаи здорово вписывался в шаблон, с которым «Ливерпуль» заканчивал прошлый сезон. В рамках структуры гармонично перестраивалась полузащита – линия, к которой у болельщиков было больше всего вопросов. Квадрат из Фабиньо, Трента, Мак Аллистера и Собослаи хорошо вписывался в проект.

Завершить эскизы не позволила Саудовская Аравия: у Клоппа увели не только Фабиньо, но и Джордана Хендерсона (да, уже не игрок основы, но все равно мог принести пользу как запасной и проверенный вариант). Охватившую клуб панику хорошо описывает погоня за Ромео Лавией: раньше рассматривали талантливого бельгийца как долгосрочную замену для Фабиньо (и поэтому не хотели переплачивать), теперь же видят игроком основы.

Теперь интересно, как на порушившиеся планы отреагирует Клопп. Будет ли паническая покупка – то, чего Юрген, как правило, избегает? Сможет ли отыскать рабочий вариант из внутренних резервов? В команде все еще Тиаго Алькантара (подвержен травмам, но потянуть идею способен), молодые, но очень гибкие в плане позиций Кертис Джонс и Харви Эллиотт.

Сможет ли Клопп сделать правильный выбор?

Радикальный поворот «Тоттенхэма» от Конте к Постекоглу. Сломается ли догматик Постекоглу?

Антонио Конте – это схема 3-4-3 (3-5-2), компактность и выжидания без мяча, игра на пространстве в атаке через физически мощных игроков.

Эндж Постекоглу – схема 4-3-3 (4-2-3-1), ложные фулбеки (сразу два) при владении, тотальный контроль, полномасштабный прессинг и терпеливое созидание через креативных игроков.

Отличается не только схематический базис, но профили игроков. При этом Постекоглу наследует состав, который в значительной степени преобразовали под нужды Конте. Пожалуй, это самый радикальный поворот во всей лиге. Невозможно перестроить все-все за одно лето, параллельно отбивая трансферные атаки на Харри Кейна. Компромиссы, трудности переучивания, метания между стилистическими догмами и прагматичными нуждами – все это точно будет в новом сезоне. Вопрос в пропорциях.

Постекоглу определенно можно назвать прагматиком. Его ценности – тотальные прессинг и владение. «Селтик» всегда доминирует почти в любой статистике, но даже такую команду Постекоглу сделал более радикальной, чем обычно:

Да-да, нужны максимальные скидки на уровень лиги, но показатели ценны как индикатор намерений в самом чистом виде. Еще один важный момент: в еврокубках «Селтик» не отходил от принципов (даже после ошибок) – разыгрывали коротко, использовали ложных фулбеков, агрессивно душили. Из-за уровня соперников перевеса не было, но Эндж не спешил адаптироваться. Его путь – обучить команду до такой степени, чтобы она могла играть в свой футбол с любым соперником.

В обучение у него закладываются как тактические, так и психологические принципы. Австралиец считает, что для его стиля нужны не только знания, но и смелость – особый характер и мышление. Именно это он старается пробудить в футболистах.

Принципы доминирования он обычно реализует в схемах 4-3-3 или 4-2-3-1. При владении используется авантюрная структура 2-3-5 (даже смелее, чем у «Сити» и «Арсенала»), в которой находится место сразу двум ложным фулбекам. Это подводит нас к самому интересному: кто будет играть в этих и других важных для футбола Энджа ролях? Конте предпочитал латералей на всю бровку; разыгрывающий опорник и креативщики в полуфлангах тоже не были обязательными для Антонио.

Некоторые дыры постепенно закрываются. Джеймс Мэддисон пришел отвечать за креатив и выглядит почти эталонным игроком для Эндж-болла. Из Бундеслиги выписан реактивный центрдеф под прессинг и высокую линию – Микки ван де Вен из «Вольфсбурга». Вероятно, возрастет роль Биссумы, в котором тренер разглядел глубинного плеймейкера. Идут активные пробы на роль ложных фулбеков – некоторые элементы неплохо получаются у Серхио Регилона. И все же процесс далек от завершения.

За одно лето всю работу не сделать – возможно, от романтика-догматика потребуются компромиссы. Раньше он на них не шел, но и в самой конкурентной лиге мира он раньше не работал – она меняет тренеров.

Очень многое будет упираться в готовность Даниэля Леви дать Постекоглу переходный сезон. Это не кажется фантастикой. По профилю Постекоглу ближе к Почеттино на момент прихода в «Тоттенхэм» (идейная трансформация клуба), чем к Конте или Моуринью (попытка работать на результат сейчас). Вероятно, Леви понимает это.

Эксперименты и смелость гарантированы. Пробуксовки в первый сезон – тоже. Может ли Постекоглу построить что-то крутое, если переживет эту кампанию? Вполне. Может ли, наоборот, сломаться и откатить команду к ценностям Конте? В разы менее вероятный сценарий, но и он будет по-своему интересным.

Какой сценарий для Почеттино в «Челси» ближе: путь «ПСЖ» или «Тоттенхэма»?

В карьере аргентинца есть два полярных примера. Вкратце: мощный отрезок в «Тоттенхэме», за который Почеттино построил отличную молодую команду в ограниченных условиях (Леви никогда не любил тратить на трансферы, финансовую ситуацию осложнила реконструкция стадиона). В «ПСЖ» наоборот – команда из звезд, которых Маурисио не смог убедить играть в свой футбол.

Поскольку сценарии полярные, с «Челси» может получиться что-то промежуточное. Но пока путь «Тоттенхэма» ближе. В команде не осталось явных звезд, состав «Челси» – самый молодой в чемпионате (средний возраст согласно Transfermarkt – 23,3).

Игроки готовы слушать тренера и хотят забыть сезон-2022/23. На предсезонке «Челси» уже выглядел заметно лучше, чем в любом матче второй половины прошлого сезона. Большую роль в этом сыграла физическая подготовка: первые недели Почеттино уделял ей особое внимание, а Бен Чилуэлл и Рахим Стерлинг в интервью признавались, что давно столько не бегали.

Физическая подготовка вылилась в уверенные результаты в американском турне: «Челси» выиграл три матча и дважды сыграл вничью. Идеи Почеттино имплементируются в игру: высокий интенсивный прессинг, игра в схеме 4-2-3-1, которая подходит большинству игроков.

Важная ремарка: результаты предсезонки не всегда отражают действительность. Но тот факт, что впервые с 2011 года «Челси» не проиграл в межсезонье, дарят надежду фанатам. Игра команды вызывает позитивные эмоции. Ярко проявили себя новички: Николас Джексон (2+3 по системе гол + пас), Кристофер Нкунку (2 гола). Как же печально, что француз пропускает старт из-за травмы.

Но состав выглядит неукомплектованным. Ушли Нголо Канте, Матео Ковачич и Рубен Лофтус-Чик, им на замену никто не пришел. Почеттино на пресс-конференциях открыто заявлял, что необходимы трансферы в центр поля. Но пока «Челси» безуспешно гоняется за Мойсесом Кайседо, игнорируя другие варианты. Хотя ситуация немного изменилась: инсайдеры сообщают, что клуб готов подписать Тайлера Адамса из «Лидса».

Почеттино верит, что нужные игроки придут: «Мы работаем очень усердно. Я доверяю клубу. Я доверяю Полу, Лоренсу [спортивным директорам «Челси»] и владельцу — они дадут мне нужные инструменты, чтобы состав был конкурентным». Если клуб предоставит эти инструменты, то болельщики «Челси» могут всерьез рассчитывать на возвращение в топ-4.

«Брайтон» – скрытый претендент на ЛЧ? Или АПЛ адаптируется к манере Де Дзерби?

Невероятно, но факт: если не брать отрезок при Грэме Поттере, «Брайтон» заскочил по ожидаемым очкам в зону Лиги чемпионов. Уступили только «Ман Сити» и «Ньюкаслу» и опередили даже «Арсенал». Бонусом была провокационная манера с выманиванием соперников в прессинг – настолько редкая и успешная, что Пеп сравнил ее с мишленовским рестораном. В общем потенциал для сенсации у «Брайтона» точно есть.

Что может помешать? Во-первых, уход лидеров – «Брайтон» не смог удержать Леви Колвилла и Алексиса Мак Аллистера и, кажется, расстанется с Кайседо. Во-вторых, отвлекающий маневр в виде Лиги Европы – глубины состава не хватало уже в прошлом сезоне. В-третьих, адаптация соперников – команды будут реже попадаться в сети Де Дзерби.

«Астон Вилла» нашла своего тренера. Или думает, что нашла?

«Астон Вилла» буднично покупает футболистов, которых ждали в топ-клубах. Юри Тилеманс, Пау Торрес и Мусса Диаби – звучит как нестыдная трансферная кампания в исполнении «Барселоны». Болельщики давно ждали топового испанского пасующего защитника с левой ногой, усиленно обсуждают, можно ли поставить Тилеманса на позицию Бускетса, сходятся во мнении, что Диаби заменит и даже затмит Дембеле в изоляциях на правом фланге. Работа сделана, все довольны – можно и за ЛЧ побороться. Не зря переманили Мончи у «Севильи».

В нашей реальности все эти сделки провернула амбициозная «Вилла», которая будет бороться за Лигу Конференций и готова выйти на новый уровень в Премьер-лиге. Владельцы клуба Нассеф Савирис и Уэс Эденс давно говорят о больших амбициях в АПЛ и даже вынашивают планы создания мультиклубной модели. У них есть ресурс, но ранее не было готовности поставить все или почти все на конкретного тренера. Похоже, с дуэтом Эмери-Мончи они готовы сделать all-in. Полная поддержка – и согласованность тренерских идей с трансферами.

Из нового тактического: у «Виллы» появился полноценный вариант игры с тремя центральными защитниками (не ситуативный переход). На предсезонке частым явлением была четкая тройка – например, Конса-Карлос-Торрес. Гибкий Эмери любит, когда у него много вариантов. «Вилла» снабдила его всеми инструментами.

Новый потенциал клуба – постоянно участвовать в еврокубках и даже претендовать на место ЛЧ. Дорога к этим целям может быть труднее, чем кажется на первый взгляд. В этом сезоне будет более плотный календарь, а результаты концовки прошлого сезона не всегда подкреплялись качеством футбола. Не стоит взвинчивать ожидания конкретного сезона, но на дистанции 2-3 сезонов «Вилла» – один из самых интригующих проектов.

«Брентфорд» без Тоуни до января и, вероятно, без Райи вообще. Что теперь?

В прошлом сезоне Айвен Тоуни забил 20 мячей в АПЛ, а вратарь Давид Райя провел все 38 матчей.

Осень и декабрь «Брентфорд» проведет без Тоуни: звездный форвард забанен за ставки до 16 января 2024 года. Райя уже на днях может перейти в «Арсенал». Это не просто потеря двух стабильных и ярких игроков. Райя и Тоуни замечательно работали как связка: умение Айвена вылавливать в воздухе скидки партнерам после выносов вратаря давали «Брентфорду» прямой выход в атаку.

Что теперь?

«Брентфорд» надеется, что Райю заменит Марк Флеккен – о трансфере голландского вратаря из «Фрайбурга» объявили еще 31 мая. Голы Тоуни тренер Томас Франк намерен компенсировать коллективно. Но стилистического аналога форварда нет – значит ли это, что лицо «Брентфорда» изменится?

Прямолинейность, вертикальность и физическое давление – черты команды в АПЛ. В Чемпионшипе было по-другому: команда Франка играла в комбинационный футбол (такого же стиля Томас придерживался, тренируя датские молодежки). Возможность вернуться к истокам с подвижной атакой? Скажется ли это на стабильности в таблице?

Закончится ли сказка Бернда Лено в «Фулхэме»?

Мы почти не афишировали эту деталь, а стоило бы: Бернд Лено – второй вратарь прошлого сезона по предотвращенным голам. И нет, не только в АПЛ, а в пятерке ведущих лиг (проиграл только одному гению из «Ливерпуля»). Важно, что спасения Лено не приумножали способности «Фулхэма», а маскировали недостатки. По ожидаемым очкам команда Марку Силвы была рядом с опасной зоной и, например, хуже вылетевших «Лестера» и «Лидса».

Ранее таких чудо-сезонов в карьере Лено замечено не было – рассчитывать на повторение, конечно, можно, но лучше бы прибавить в качестве игры. С прошлогодним вполне можно развалиться – причем уже в реальной таблице.

Жизнь «Пэлас» после Заа. Кто будет новым героем?

Последние девять сезонов Уилфрид Заа выступал гарантом сохранения места «Пэлас» в АПЛ. Иногда казалось, что он вытаскивает клуб почти в одиночку. С его уходом в «Галатасарай» закончилась эпоха. За концом эпохи всегда следует вопрос: «Что дальше?» Перед сезоном просматривается три развилки.

Первая – перераспределение полномочий на всю команду. Это будет означать, что команда созрела и у нее появилась идея, которая выше одного игрока. Не станет ли Рой Ходжсон барьером для этого пути? Увы, может. Возрастной маэстро точно не наделает глупостей, но и построить новую идентичность вряд ли сможет.

Вторая – расширение полномочий Эберечи Эзе. Он единственный претендент (особенно в случае ухода Майкла Олисе). После прихода Роя Эзе показывал волшебный футбол. Тренер дает ему нужную свободу, а в ответ получает такие фокусы. В последние месяцы при Патрике Виейра Эберечи приуныл и даже терял место в старте, но весну провел категорически мощно. Оптимисты могут считать трейлером к новому сезону.

Третья – кризис, в котором нет новой идеи или нового лидера. В таком случае «Пэлас» может включиться в борьбу за выживание – и в этот раз у них не будет чит-кода.

У «Вест Хэма» самое депрессивное дело в АПЛ. Как оно повлияет на Мойеса?

Лето прошло в перетягивании каната между Дэвидом Мойесом и новым спортдиром Тимом Штейдентом. Тренер хотел британских и в идеале проверенных АПЛ игроков, немец привык раскрывать молодые таланты в Бундеслиге и сопротивляется. Из-за внутренних разногласий «Вест Хэм» долго не находил замену Деклану Райсу – все же купили Эдсона Альвареса из «Аякса», но времени потеряно тьма. В буфере обмена до сих пор кейс Лукаса Пакета, которого покупали в конце прошлого лета – бразилец вспыхивал, но очень долго набирал форму и понимал идею Мойеса.

Тогда простой на рынке вылился в грандиозный провал на старте сезона – «Вест Хэм» проиграл три первый матчах, а Мойес уже в августе начал паниковать и чередовать схемы. Не повторится ли эта история снова? За Дэвида пора беспокоиться?

Прежнего «Вулверхэмптона» больше нет. А хоть какой-то будет?

Рубен Невеш, Жоау Моутинью, Адама Траоре, Конор Коуди, Рауль Хименес – все они недавно определяли лицо «Вулверхэмптона». Теперь их нет.

К чему приведет перезагрузка «Вулвз»? Даже не так: оптимизация.

Этим летом клуб только продает (спасибо 47 саудовским миллионам за Невеша). Цель – плюсовое трансферное лето, чтобы избежать проблем с ФФП. На фоне такой скромности за пару дней до старта ушел Хулен Лопетеги.

Испанца заменил Гари О′Нил. Через похожее он проходил в «Борнмуте»: тогда из-за трансферных расхождений с руководством поругался Скотт Паркер. Снова нужно спасать.

Ираола откажется от догмы ради выживания в АПЛ?

По итогам сезона-2022/23 «Борнмут» спасся, но все равно уволил Гари О’Нила, чтобы прокачаться в футболе. Скачок получается резким: от ультраавтобуса в прессинг-машину Андони Ираолы.

«Мы тренируемся играть в одно и два касания, − рассказывает Илья Забарный, который приехал в «Борнмут» зимой, но почти не играл из-за травмы. − Это совершенно другой футбол, чем тот, в который играл «Борнмут» после моего перехода».

Ираола − ученик Марсело Бьелсы, но готов внедрять идеи не так радикально. Возможно, в первом сезоне придется жертвовать догматизмом ради выживания.

Трансферная диета «Ноттингем Форест»: вынужденная мера или новый путь?

После рекордов прошлого лета все ждали от «Форест» выхода на ритм «один день – один трансфер». Вместо этого команда подходит к старту, совершив всего три с половиной сделки на вход – Энтони Эланга, Ола Айна, Мэтт Тернер и выкуп Криса Вуда после аренды. Последний трансфер был автоматическим из-за обязательства делать трансфер постоянным после трех выходов в старте. Условие было прописано в арендном соглашении – у «Форест» не было выбора, несмотря на посредственный общий уровень Вуда.

На деле всего три осмысленных сделки – настоящая трансферная диета. Но это вполне логично. В конце прошлого сезона Стив Купер сбалансировал команду в схеме 3-4-3 (3-4-1-2) с явным упором на контратаки и часто без чистого нападающего. Теперь нужно развивать эту концепцию, а не собирать новые кусочки пазла для тренера.

Труднее дела обстоят с трансферами на выход. «Форест» расстается с футболистами по-плохому. Непогашенные долги перед игроками и агентами – миллионы фунтов. Клубу грозят санкций, которые могут сделать их диету обязательством, а не осмысленным выбором. Черт, так хотелось посмотреть, как владелец Евангелос Маринакис будет рваться к холодильнику перед ( сном) дедлайном.

Худшая команда АПЛ с точки зрения менеджмента наконец вылетит?

«Эвертон» два сезона подряд делал все, чтобы вылететь, и затем героически превозмогал. Третий заход кажется самым серьезным.

•‎ Лето почти без трансферов − на вход только Эшли Янг (свободный агент) и Арно Данджума (аренда). Учитывая травматичность Доминика Кэлверт-Льюина, нидерландцу придется тащить мертвую атаку самому.

•‎ АПЛ подозревает «Эвертон» в финансовых нарушениях. Клуб могут оштрафовать или лишить очков − следующее слушание в октябре. Где-то там еще и иск Анчелотти: бывший тренер подал в суд из-за нерешенных коммерческих вопросов.

•‎ И главное: Билл Кенрайт остается председателем клуба, несмотря на протесты фанов.

Сможет ли Бернли Компани стать новым «Суонси»?

Если вы вдруг не следили за «Бернли» после вылета из АПЛ, то явно оцените стиль: команда выиграла Чемпионшип, владея мячом 65%. Спонсор трансформации – тренерский штаб с Венсаном Компани и Крейгом Беллами. На обоих сильно повлиял Пеп Гвардиола (Компани играл у него в «Сити», Беллами гонял на лекции), оба – фанаты Йохана Кройфа: Беллами несколько раз был на стажировках в клубах Эредивизи.

Ключевой вопрос – удастся ли перенести сложный алгоритм в более сильную лигу? В прошлом сезоне молодая команда уже попала на 0:6 от «Сити» – сыграли в своей манере, но чересчур наивно, учитывая уровень соперника. Интересно, по какому пути пойдут в АПЛ. Положительным примером тут может стать «Суонси» Брендана Роджерса: не изменили себе даже после промоушна и были успешны как в плане результатов, так и в рамках стиля (третье место по владению в первый сезон).

А кому забивать в «Шеффилде»?

В Шипе «Шеффилд Юнайтед» был вторым по ударам после контратак и третьим по ударам после стандартов. Это подходящий базис для выживания в АПЛ.

Проблема в персоналиях: из «ШЮ» ушел лучший бомбардир, а из топ-5 создателей моментов в сезоне промоушна остался лишь полузащитник Оливер Норвуд.

Илиман Ндиай (14+11) ушел в «Марсель» за 20 млн. Он же был вторым после Норвуда креативщиком команды. Сандера Берге продали в «Бернли». Арендованные Джеймс Макати и Томми Дойл вернулись в «Ман Сити».

То есть «ШЮ» заканчивал прошлый сезон в лучшем положении и с лучшими вариантами в атаке, чем есть у тренера Пола Хекингботтом сейчас. Так себе расклад.

Путь «Хаддерсфилда» – идеальный план для «Лутона»?

«Лутон» очень крепок в защите (вторые по допущенным xG в Шипе, меньше голов пропустил лишь доминирующий «Бернли»). В атаке «Лутон» скромен: 57 мячей за чемпионат – меньше всех в топ-6 Шипа. Если взять 42 команды, вышедшие в АПЛ за 14 последних сезонов, «Лутон» – 41-й по голам.

42-м остается «Хаддерсфилд», у которого получилось задержаться в АПЛ.

Тот «Хаддерсфилд» был беднейшей командой в самой богатой лиге мира. И главным аутсайдером у букмекеров перед дебютной кампанией в АПЛ. В сезоне-2017/18 «Хаддерсфилд» выжил без тренерского увольнения и мерзкого футбола. Этот пример – эталон для маленьких клубов вроде «Лутона». И напоминание, что чудеса нужно делать самим.

Авторы: Слава Палагин, Вадим Лукомский, Руслан Копылов, Никита Киселев, Кирилл Бельский

Фото: IMAGO/Paul Chesterton, IMAGO/Paul Marriott, IMAGO/Mark Dunn, IMAGO/Daniela Porcelli / SPP, Shaina Benhiyoun/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Alex Caparros, David Rogers, Steve Bardens, Jess Hornby