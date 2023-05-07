76 комментариев

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Кто вылетит из АПЛ? «Лестер» готов рухнуть

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Четыре команды на два билета вниз.

На эти выходные в Англии намечена вторая за две недели коронация. Почти наверняка чемпионский титул примет «Манчестер Сити». В 5-й раз за 7 сезонов c Гвардиолой.

Но это привилегии успешных и богатых. 

На противоположном конце таблицы заботы совсем другие. Для четырех клубов из подвала лиги наступает решающий момент: у них всего два тура на спасение. «Саутгемптону» уже ничто не поможет (вылет в Чемпионшип оформлен заранее), а вот «Лестеру», «Лидсу», «Эвертону» и «Ноттингем Форест» есть что терять.

Четыре команды на две путевки вниз:

Все может закончиться уже в ближайшие дни – прямо в этом, 37-м туре. Сложно представить, в каком напряжении уик-энд проведет «Лестер» – свой матч чемпионы Англии-2016 сыграют только в понедельник. 

Вам, наверное, интересно, как эти славные клубы оказались в такой ситуации?

«Ноттингем Форест» (34 очка): худшая команда лиги по игре на выезде – всего 1 победа. Ах да, еще и 30 новых игроков

«Ноттингем Форест» единственный из подвальной пятерки не уволил тренера по ходу сезона (а кое-кто успел разменять сразу двух). Более того: вопреки ожиданиям, экспрессивный владелец Маринакис продлил со Стивом Купером контракт – хотя тогда «Ноттингем» шел 20-м с 4 очками после 8 туров.

На этом все, что подходит под понятие стабильности, закончилось.

Стоп, нет. Через весь сезон «Ноттингем Форест» пронес и плохие гостевые результаты. Всего одна победа, жалкие 7 очков и 10 забитых мячей – таким получился итог 18 выездов. Остался один – к «Кристал Палас» в заключительном туре.

Работа клуба на рынке – отдельная тема. С одной стороны, наверное, каждый аутсайдер бы хотел заполучить двух защитников «Атлетико» и вратаря «ПСЖ» с тремя Кубками чемпионов. С другой, такие статусные игроки оказались лишь частью масштабной подписной кампании. Всего же оформили 30 новичков – и однажды перечислить их всех попросят в каком-нибудь футбольном паб-квизе. И вовсе необязательно, что команда из бывшего селекционера, скаута и спортивного директора «Ноттингема» (все уже уволены Маринакисом) справится.

В Премьер-лиге «Ноттингем Форест» удерживает приличная игра дома и два всплеска формы. Первый пришелся на начало 2023 года: тогда с января по начало марта удалось зацепить очки с «Челси» и «Ман Сити» (совсем не по игре, но все же), обыграть «Саутгемптон», «Лестер» и «Лидс» (каждый из этих клубов теперь ниже «Форест» в таблице). Второй удачный отрезок команда проживает прямо сейчас: 7 очков за 4 тура позволили приподняться над чертой, а победы над «Брайтоном» (3:1) и особенно над «Сотоном» (4:3) могут стать важнейшими в сезоне.

Если перейти к персоналиям, то здесь действительно приятно за двух молодых звезд «Форест» – Бреннана Джонсона и Моргана Гиббс-Уайта (пришел летом из «Вулверхэмптона»). Оба пробили отметку в 10+ результативных баллов, здорово освоили контратакующие приемы Купера и тянули нападение, пока тот же Джесси Лингард занимался непонятно чем.

Первый за 23 года сезон «Ноттингем Форест» в Премьер-лиге уж точно запомнится. Чем? О, тут выбор большой. Вариант для гиков – ауты центрального защитника Ниакате. 

Вероятность вылета: модель FiveThirtyEight – 24%, модель Opta – 20,9%

«Эвертон» (32 очка): мы ждали классику Дайча, а он дает шоу

6,8 – наивысший показатель xG, набитый двумя командами в этом сезоне Премьер-лиги. В начале мая на пару с «Лестером» так порезвился «Эвертон» Шона Дайча. 

Да-да, Дайча, который в первом матче на «Гудисон Парк» обыграл «Арсенал» 1:0 благодаря проверенной комбинации от верных солдат еще со времен «Бернли»: подачу Макнила с углового замкнул Тарковски. Скучали?

Но мы получили от «Эвертона» кое-что другое. 2:2 с «Челси» в Лондоне, поздний чудо-гол Майкла Кина «Тоттенхэму», шок-разгром «Брайтона» (5:1) в гостях – ну кто скажет, что это скучно? 

В этих матчах «Эвертон» держал мяч от 22% до 39%. По намерениям и базовым особенностям это знакомый нам Дайч, но суровые условия гонки вынуждают рисковать. Получается весело.

Сенсация с «Брайтоном» открыла «Эвертону» прямой путь к спасению. Из всех участников подвальных разборок лишь у ливерпульцев соперники по двум последним турам – из нижней половины таблицы.

Самое главное (и этого так не хватает «Лестеру»): мы правда видим, что «Эвертон» Дайча хочет остаться в Премьер-лиге.

Вероятность вылета: модель FiveThirtyEight – 26%, модель Opta – 27,5%

«Лидс» (31 очко): самая пропускающая команда АПЛ с суматошным идейным курсом

Кого-то это точно удивит: «Лидс» впервые в сезоне опустился в зону вылета в 35-м туре, уже с Сэмом Эллардайсом. Две недели назад.

Но если клуб из Йоркшира не выкарабкается, отбросьте мысли о фатальном стечении обстоятельств: «Лидс» прожил год (на самом деле еще больше) в центре урагана. 

Хаос, суматоха, метания. Это краткий обзор сезона клуба с «Элланд Роуд».

Когда в 3-м туре энергичная команда Джесси Марша разгромила 3:0 «Челси», в то, что заканчивать чемпионат придется с Сэмом Эллардайсом, не поверил бы и Сэм Эллардайс. Поразительная траектория для клуба, который еще полтора года назад был с Марсело Бьелсой, а затем решил стать английским «Ред Булл». 

В «Лидсе» уже нет не только Марша, но и сменившего его Хави Грасии. Попрощались и с Виктором Ортой – спортивным директором и главным идеологом бьелсализации. Резюме беспорядочного курса в переписке с журналистом Manchester Evening News выдал президент «Лидса» Андреа Радриццани: «Я разбит. Я виноват во всем этом дерьме. Это неприемлемо. Вы не заслуживаете этого. Просто бред».

Но что-то хорошее же было?

Пожалуй.

Например, взлет Крисенсио Саммервилла (вот и появился футболист с именем и фамилией будто из песни Ланы Дель Рей) и Вилли Ньонто. Или голевые успехи Родриго: испанец лишь третий раз в карьере забил в лиге больше 10. 

Плюс «Лидс» очень достойно провел матчи с топ-клубами, добавив к разгрому «Челси» победу на «Энфилде», ничью на «Олд Траффорд» и доминантный тайм с «Арсеналом» (тот «Арсенал» под такой пресс еще не попадал и выжил просто чудом). Еще получилось не проиграть «Ньюкаслу».

Но плохого все же больше. «Лидс» – самая пропускающая команда АПЛ. 18 голов «Лидс» получил только в 5 последних матчах Грасии. У Эллардайса отремонтировать оборону пока тоже не выходит: за два матча с ним соперники набили 4,99 xG. Правда, это были «Сити» и «Ньюкасл», пробившие три пенальти. 

Статистические антигерои сезона – нападающий Патрик Бэмфорд и вратарь Иллан Мелье. Французский кипер второй год подряд перелетает за «минус 10» по предотвращенным голам (xG ударов в створ минус пропущенные мячи). Оба матча с Биг Сэмом Мелье посмотрел со скамейки. У Бэмфорда же самый большой по лиге недобор голов – всего 4 при 8,61 xG. Из 15 явных голевых моментов Патрик упустил 13.

Плохая реализация Бэмфорда переносится и на пенальти – он не забил 2 из 2 («Арсеналу» и «Ньюкаслу»). Второй промах раскрутил сюжет последнего матча: «Лидс» уже вел 1:0, когда удар Патрика с точки отбил Поуп – «Ньюкасл» сравнял через 3 минуты 23 секунды. В итоге вырвали ничью 2:2, но этого может быть мало.

Воодушевляющая новость: соперник по 37-му туру «Вест Хэм» примет «Лидс» сразу после европриключений. Вечер четверга «молотки» провели в Нидерландах, продираясь в финал Лиги конференций. 

Вероятность вылета: модель FiveThirtyEight – 64%, модель Opta – 66,7%

«Лестер» (30 очков): чееееерт, это просто грустно

5-е место, снова 5-е, 8-е... Вылет?

Что, черт возьми, задумал «Лестер»?!

На самом деле это пример, как все может посыпаться с самого начала. 

Уже давно шли разговоры, что «Лестер» ввязался в опасную игру с истекающими контрактами. Сезон-2022/23 – последний на «Кинг Пауэр» для звездного Юри Тилеманса. Скоро бельгиец уйдет бесплатно. Заканчиваются соглашения и у группы футболистов поскромнее: Джонни Эванса, Чаглара Сеюнджю, Райана Бертрана, Нампалиса Менди, Дэниэла Амарти. Окей, в последнее время мало кто из этой пятерки определял игру, как Тилеманс, но на тренировках и в раздевалке сложно делать вид, что это ни на что не влияет. 

Летом 2024-го истекают контракты у тех, чьи имена звучат еще громче. Это Джеймс Мэддисон, Уилфред Ндиди, Келечи Ихеаначо и так внезапно постаревший Джейми Варди.

Но теперь никто не даст гарантий, что они задержатся еще хотя бы на год – ведь совсем не ясно, где сезон-2023/24 отыграет «Лестер».

А может, и понятно – но об этом не хочется говорить вслух.

Прошлым летом «Лестер» внезапно отпустил капитана Каспера Шмейхеля и остался с Дэнни Уордом. Лишь в последний день окна, наконец продав в «Челси» Уэсли Фофана, «Лестер» провернул единственный трансфер (из «Реймса» пришел защитник Ваут Фас). Причины такой инертности разбирали в осеннем тексте – с деньгами все непросто. 

На ужасный старт – 6 поражений в 7 первых турах – наложились другие, долгоиграющие проблемы: травмы (Перейра, Джастин, Бертран), регресс того же Чаглара и Ндиди. Роджерс не сумел выправить крен и мотивировать игроков, хотя результаты перед ЧМ внушили надежду. И в итоге потерял работу.

С Дином Смитом пока всего одна победа – над скучноватым «Вулверхэмптоном». Визуально «Лестер» больше похож на команду, которая уже сдалась. Характерно, что в день, когда конкуренты из «Эвертона» и «Ноттингема» синхронно обыграли «Брайтон» и «Сотон», «Лестер» влетел 3:5 «Фулхэму». Так в борьбе за выживание просто нельзя. 

На 5 топ-лиг нашлась единственная команда, не зацепившая хоть один сухой матч после ЧМ-2022. Верно: это «Лестер».

Следующая игра – против «Ньюкасла». Которому до выхода в Лигу чемпионов не хватает одной победы.

Вероятность вылета: модель FiveThirtyEight – 86%, модель Opta – 85%

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Stu Forster, Mike Hewitt, Shaun Botterill

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4489 голосов
Ноттингем Форест
7%
Ноттингем Форест
Лестер
69%
Лестер
Эвертон
13%
Эвертон
Лидс
11%
Лидс

76 комментариев

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Shuller18
Хочется очищения шипом Эвертона и вылета Ноттингема, где самый бардак. Лестер объективно жалко, Лидс пусть живёт
+92
-15
+77
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Ювенский Туринтус
Лестер специально идет на погружение, чтобы потом снова выйти в АПЛ и вырвать чемпионство
+70
-3
+67
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доктор Ливси
Ответ Кирилл Голивец
Жаль Лестер, лучше бы Ноттингем свалился бы в Шип с его типично балканскими методами управления и селекции. Там, кстати, непонятный финал в плей-офф Шипа. Ковентри - Лутон. Две малознакомые широкому кругу лиц команды с полутора игроками, которых знает более-менее широкая аудитория. За счет чего поднялись, интересно узнать)
Притоплю за Ковентри. Это что-то из времен трансляций на 7ТВ с Елагиным. Или даже "На пути к Уэмбли"
+52
-1
+51
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319-marianna
Ответ Ювенский Туринтус
Лестер специально идет на погружение, чтобы потом снова выйти в АПЛ и вырвать чемпионство
Боюсь они могут не скоро вернутся.
+29
0
+29
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113k
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Ответ Кирилл Голивец
Жаль Лестер, лучше бы Ноттингем свалился бы в Шип с его типично балканскими методами управления и селекции. Там, кстати, непонятный финал в плей-офф Шипа. Ковентри - Лутон. Две малознакомые широкому кругу лиц команды с полутора игроками, которых знает более-менее широкая аудитория. За счет чего поднялись, интересно узнать)
Ковентри все знают, кто хоть наблюдал за таблицами англии.
+26
-4
+22
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Cearvm
Ответ Shuller18
Хочется очищения шипом Эвертона и вылета Ноттингема, где самый бардак. Лестер объективно жалко, Лидс пусть живёт
Кого-кого, а Лестер среди этих команд вообще не жалко. Самый мертвячий футбол, причем со звездами, которые будто разучились играть.
+26
-4
+22
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Trash Talking
Учитывая место Эвертона и его соперников - он спасется. С Лестером зеркальная ситуация - и отыгрывать много надо, и стартовать с не самой приятной позиции, так что лисы вылетят, скорее всего. А вот на борьбу между Форестом и Лидсом посмотреть интересно. Но Лидс скорее всего и вылетит, хотя как и Нотингем заберет минимум очков (если вообще не 0) в оставшихся турах.
+17
-1
+16
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Давид Agabekyan
Ответ Shuller18
Хочется очищения шипом Эвертона и вылета Ноттингема, где самый бардак. Лестер объективно жалко, Лидс пусть живёт
Как раз-таки Лестеру и Лидсу нужно очищение. У Лестера после смерти прошлого владельца на команду всем пофиг. Отсутствие нормальной обороны тому подтверждение. А Лидс сначала уволили Марша, что уже довольно спорное решение, а потом позвали Гарсию, чей уровень Рубин. Руководство Эвертона в отличии от них с умом поступило
+15
-2
+13
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Тюменский медвежонок
а за что жалеть Лестер? может быть у клуба полсостава перед сезоном забрали или зимой в ТО? да вроде нет, звезды те же, просто играть никто не хочет, за что их жалеть, если они слили сначала Роджерса своей бездарной игрой, а теперь и с новым тренером ничего не могут... тот же Ноттингем Форест хотя бы в домашних играх пытается "играть", причем иногда матчи жизни выдают как с Манчестер Сити сыграв 1-1, клуб может не из приятных, но точно заслужил больше остаться в этом сезоне чем Лестер со своей бездарной игрой и футболистами которые не хотят за этот Лестер играть и уже мысленно видимо давно "покинули клуб"
+13
-1
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RembaXXX
Думаю Лестеру, как это не печально, уже не спастись, сороки их уничтожат, 3м неудачником скорее всего будет Лидс, жаль, все 4 команды лично мне симпатичны, с историей и заслуживают играть в АПЛ.
+12
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Иван Иванов
Судя по календарю Лестер и Лидс.
+11
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Yen Bedder
Эх, грустно будет видеть как Лестер вылетает.. но их сказка 2016 уже в истории и теперь навсегда.
+10
0
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Кирилл Голивец
Жаль Лестер, лучше бы Ноттингем свалился бы в Шип с его типично балканскими методами управления и селекции.

Там, кстати, непонятный финал в плей-офф Шипа. Ковентри - Лутон. Две малознакомые широкому кругу лиц команды с полутора игроками, которых знает более-менее широкая аудитория. За счет чего поднялись, интересно узнать)
+25
-15
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Zizu_2004Zinnedin
Ответ Кирилл Голивец
Жаль Лестер, лучше бы Ноттингем свалился бы в Шип с его типично балканскими методами управления и селекции. Там, кстати, непонятный финал в плей-офф Шипа. Ковентри - Лутон. Две малознакомые широкому кругу лиц команды с полутора игроками, которых знает более-менее широкая аудитория. За счет чего поднялись, интересно узнать)
а у меня первая ассоциация к ноттингему - кпр в начале десятых, точно также бездумно собирали потухших звезд, играли от балды и достаточно быстро обосновались обратно в шипе
+10
-1
+9
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Hilperico
Кому как, а мне больше всего жалко Лидс. Казалось, у них получится вернуться надолго...(
+10
-3
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United_LP
Лестер, надеюсь, останется, пусть лучше Эвертон в кои-то веки в шипе попылит, сбросит шлаки
+9
-4
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anoshkin05@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=QJB-tMCEBxc - когда-нибудь будет такое же видео
+5
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fenibut
Ответ доктор Ливси
Притоплю за Ковентри. Это что-то из времен трансляций на 7ТВ с Елагиным. Или даже "На пути к Уэмбли"
Плюсик за "На пути к Уэмбли". Просто телепортировали в 93-й год куда-то)
+6
-1
+5
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DonaldBrashear 2.0
я бы еще со счетов Вест Хэм не списывал, у них игры с Лестером и Лидсом как раз, если проиграют вдруг две игры, могут сами вниз провалиться, а эти команды подняться выше.
+4
0
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Товарищ Наркотик
Ответ Yen Bedder
Эх, грустно будет видеть как Лестер вылетает.. но их сказка 2016 уже в истории и теперь навсегда.
Ещё кубок и Суперкубок успели зацепить в 21 году. Варди только Карабао Кап осталось выиграть
+4
0
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Утя Ваткин
Весело было бы если у всех по 34 очка окажется. И жаль что нет матчей между собой.
+4
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Дмитрий Нагорный
Ответ Кирилл Голивец
Жаль Лестер, лучше бы Ноттингем свалился бы в Шип с его типично балканскими методами управления и селекции. Там, кстати, непонятный финал в плей-офф Шипа. Ковентри - Лутон. Две малознакомые широкому кругу лиц команды с полутора игроками, которых знает более-менее широкая аудитория. За счет чего поднялись, интересно узнать)
Тебе совсем не жаль 2-х кратного обладателя Кубка Чемпионов, Лестеру до его званий и регалий далеко
+3
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113k
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Ответ Кирилл Голивец
Ну мне тридцатник через полтора года, я не видел ни одного матча этой команды в силу возраста) Школьники тем более)
Я с детства про них слышал. Там всякие Уимбилдоны еще в АПЛ играли, а щас на дне проф лиг тусуются.
Вот Лутон впервые сыграет в новейшей АПЛ. тем и прекрасна АПл, что Сандерленд мог за 1 год с первого Дивизиона попасть В АПЛ, но не сдюжил плейофф шип.
+3
0
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AlKRD
Жаль Лестер
Надеюсь Варди триумфально вернет их в АПЛ
Настоящая легенда
+3
0
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Семён Жуйло
Ответ Hilperico
Кому как, а мне больше всего жалко Лидс. Казалось, у них получится вернуться надолго...(
Аналогично. Чисто эмоционально без особых причин. Просто, из всех перечисленных, видел их вживую. В ту славную пору, когда они боролись за ЛЧ. Хотелось, чтобы они зацепились.
+3
-1
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