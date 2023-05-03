Колонка Вадима Лукомского.

Сегодня у нас что-то новенькое – радость после матча «Арсенала». К такому меня последние недели не готовили. Привыкать не буду – все-таки матчей против «Челси» в календаре больше нет (к сожалению). И все же, несмотря на паршивую ситуацию в чемпионской гонке, позитив в этом тексте будет доминировать (как «Арсенал» в первом тайме).

Уверенная победа в дерби вызывает улыбку на болельщицком лице, но кардинально ничего не меняет. Аналитические модели оценивают шансы «Арсенала» на титул в 4-8%. Крайне мало, но это не ноль. Мне показалось, что этот месседж был особенно важным для Микеля Артеты. Он несколько раз делал на этом акцент.

«Я слежу за футболом в этой стране 22 года – и повидал очень многое», – сказал Микель сразу после поражения от «Сити». На предматчевой пресс-конференции тренер «Арсенала» высказался еще более прямо: «Мы разочарованы, но не приняли поражение в гонке. Мы хотим большего. Лучшая мантра для нас сейчас – следовать за мечтой, правильным образом завершить сезон и сделать все, что от нас зависит, для победы в АПЛ».

Испанцу было крайне важно донести эту простую истину (4-8% не 0%) до игроков так, чтобы они тоже поверили и не опустили руки раньше времени. Получится или нет можно было проверить по реакции (особенно стартовой). Для меня именно это было главной интригой перед матчем.

Второй посыл Артеты: эта команда на самом деле умеет играть в футбол – просто ей надо вспомнить об этом. «В начале сезона статистика и эксперты говорили, что «Арсенал» завершит на шестом или седьмом месте. Мои игроки заслуживают огромной похвалы за то, что на протяжении девяти с половиной месяцев тягаются с этим выдающимся «Сити», – объяснял тренер.

Кажется, Микель сумел продать оба тезиса команде. Реакция «Арсенала» на последние провалы была образцовой. Исход матча был решен к перерыву. Футбол радовал глаз. И все же нельзя пройти мимо слона в комнате – формы и уровня соперника. Фоном великолепия «Арсенала» был ужасный «Челси».

В прошлой колонке сравнивал визит к «Манчестер Сити» с походом к стоматологу без анестезии. Матчи с «Челси», напротив, сейчас заменяют сеансы у психолога. Проверенный специалист – все последние клиенты написали прекрасные отзывы. Приходишь, рассказываешь о проблемах, проявляешь честность с собой (например, по поводу того, что Роб Холдинг не должен играть), осознаешь собственный потенциал – и внезапно тебе становится намного легче.

Ладно, перейдем от психоанализа к футбольному. Матч получился действительно простым (не верю, что пишу это про нынешний «Арсенал»). Мне кажется, ключевую роль в этом сыграли наложившиеся друг на друга ходы Артеты и Лэмпарда.

Лэмпард попросил Нголо Канте персонально опекать Александра Зинченко, когда «Арсенал» с мячом. Это означало, что француз был скован этой узкой задачей и не оказывал помощи в обороне на фланге. Этим пользовались Гранит Джака и Леандро Троссард. Это уже ход Артеты – вместо классического сочетания с Габриэлем Мартинелли он выпустил слева бельгийца, что привело к более динамичному движению в этой зоне.

Мартинелли сильнее заточен на игру 1-в-1, а Троссард с Джакой больше менялись позициями. В двух первых голах Джака получал пространство в широкой позиции и вырезал пас в штрафную.

«Челси» не справлялся с динамичностью «Арсенала» в этой зоне. Нони Мадуэке часто был в слишком высокой позиции, Энцо Фернандес не успевал, Канте был загружен заданием по Зинченко. Пытаясь сдержать продвижение «Арсенала» через Александра, Лэмпард организовал команде пожар в намного более опасной зоне.

Результатом стали «копировать/вставить»-голы Мартина Эдегора. Настолько идентичные голы всегда радуют (так как подчеркивают тренерский замысел), а эти получились еще и эстетически очень красивыми. Кроме тактических манипуляций на левом фланге, надо отметить своевременность фирменных рывков норвежца. Он двигался так, что оказывался совсем без опеки в момент удара (большой плюс для завершения в касание).

Отдельно порадуюсь за Жоржиньо в матче против экс-команды. Фраза «у «Челси» дыра в опорной, виноват Жоржиньо» заиграла новыми красками. Опорник «Арсенала» действительно был виноват в ритмичной доставке мяча в разряженный центр поля «Челси». Энцо, как обычно, терялся в режиме позиционной обороны (он крут в прессинге, а в пассивной манере создает дыры, а не закрывает), Канте был слишком заточен на прямого оппонента, Ковачич разрывался между Эдегором и Жоржиньо.

Артета освежил команду изменениями в составе (Кивер, Жоржиньо, Троссард) – все три хода сыграли. «Арсенал» вспомнил, что умеет играть в топ-футбол. Это важно перед трудным финишем, в котором не все зависит от лондонцев. Два главных испытания будут в ближайших турах – «Ньюкасл» (в гостях) и «Брайтон» (дома). Боюсь, оба соперника проверят команду в большей степени, чем нынешний «Челси». В то же время это не «Сити» – с ними можно играть. Команду ждет качественный психологический и игровой тест.

В случае максимального результата в последних турах «Арсенал» закончит с 90 очками – именно столько набрала непобедимая команда-2003/04. Не гарантия места выше «Сити», но тоже очень хорошая компания.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling / Staff, Shaun Botterill / Staff