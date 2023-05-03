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Легкая победа «Арсенала» (не верю, что это пишу). Ситуация в гонке все еще ужас, но давайте порадуемся

Нголо Канте Нголо Канте
Челси Челси
Микель Артета Микель Артета
Мартин Эдегор Мартин Эдегор
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Леандро Троссард Леандро Троссард
Гранит Джака Гранит Джака
Жоржиньо Жоржиньо
Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
Арсенал Арсенал
Футбол Футбол

Колонка Вадима Лукомского.

Сегодня у нас что-то новенькое – радость после матча «Арсенала». К такому меня последние недели не готовили. Привыкать не буду – все-таки матчей против «Челси» в календаре больше нет (к сожалению). И все же, несмотря на паршивую ситуацию в чемпионской гонке, позитив в этом тексте будет доминировать (как «Арсенал» в первом тайме). 

Уверенная победа в дерби вызывает улыбку на болельщицком лице, но кардинально ничего не меняет. Аналитические модели оценивают шансы «Арсенала» на титул в 4-8%. Крайне мало, но это не ноль. Мне показалось, что этот месседж был особенно важным для Микеля Артеты. Он несколько раз делал на этом акцент.

«Я слежу за футболом в этой стране 22 года – и повидал очень многое», – сказал Микель сразу после поражения от «Сити». На предматчевой пресс-конференции тренер «Арсенала» высказался еще более прямо: «Мы разочарованы, но не приняли поражение в гонке. Мы хотим большего. Лучшая мантра для нас сейчас – следовать за мечтой, правильным образом завершить сезон и сделать все, что от нас зависит, для победы в АПЛ».

Испанцу было крайне важно донести эту простую истину (4-8% не 0%) до игроков так, чтобы они тоже поверили и не опустили руки раньше времени. Получится или нет можно было проверить по реакции (особенно стартовой). Для меня именно это было главной интригой перед матчем. 

Второй посыл Артеты: эта команда на самом деле умеет играть в футбол – просто ей надо вспомнить об этом. «В начале сезона статистика и эксперты говорили, что «Арсенал» завершит на шестом или седьмом месте. Мои игроки заслуживают огромной похвалы за то, что на протяжении девяти с половиной месяцев тягаются с этим выдающимся «Сити», – объяснял тренер. 

Кажется, Микель сумел продать оба тезиса команде. Реакция «Арсенала» на последние провалы была образцовой. Исход матча был решен к перерыву. Футбол радовал глаз. И все же нельзя пройти мимо слона в комнате – формы и уровня соперника. Фоном великолепия «Арсенала» был ужасный «Челси».

В прошлой колонке сравнивал визит к «Манчестер Сити» с походом к стоматологу без анестезии. Матчи с «Челси», напротив, сейчас заменяют сеансы у психолога. Проверенный специалист – все последние клиенты написали прекрасные отзывы. Приходишь, рассказываешь о проблемах, проявляешь честность с собой (например, по поводу того, что Роб Холдинг не должен играть), осознаешь собственный потенциал – и внезапно тебе становится намного легче. 

Ладно, перейдем от психоанализа к футбольному. Матч получился действительно простым (не верю, что пишу это про нынешний «Арсенал»). Мне кажется, ключевую роль в этом сыграли наложившиеся друг на друга ходы Артеты и Лэмпарда. 

Лэмпард попросил Нголо Канте персонально опекать Александра Зинченко, когда «Арсенал» с мячом. Это означало, что француз был скован этой узкой задачей и не оказывал помощи в обороне на фланге. Этим пользовались Гранит Джака и Леандро Троссард. Это уже ход Артеты – вместо классического сочетания с Габриэлем Мартинелли он выпустил слева бельгийца, что привело к более динамичному движению в этой зоне. 

Мартинелли сильнее заточен на игру 1-в-1, а Троссард с Джакой больше менялись позициями. В двух первых голах Джака получал пространство в широкой позиции и вырезал пас в штрафную.

«Челси» не справлялся с динамичностью «Арсенала» в этой зоне. Нони Мадуэке часто был в слишком высокой позиции, Энцо Фернандес не успевал, Канте был загружен заданием по Зинченко. Пытаясь сдержать продвижение «Арсенала» через Александра, Лэмпард организовал команде пожар в намного более опасной зоне. 

Результатом стали «копировать/вставить»-голы Мартина Эдегора. Настолько идентичные голы всегда радуют (так как подчеркивают тренерский замысел), а эти получились еще и эстетически очень красивыми. Кроме тактических манипуляций на левом фланге, надо отметить своевременность фирменных рывков норвежца. Он двигался так, что оказывался совсем без опеки в момент удара (большой плюс для завершения в касание).

Отдельно порадуюсь за Жоржиньо в матче против экс-команды. Фраза «у «Челси» дыра в опорной, виноват Жоржиньо» заиграла новыми красками. Опорник «Арсенала» действительно был виноват в ритмичной доставке мяча в разряженный центр поля «Челси». Энцо, как обычно, терялся в режиме позиционной обороны (он крут в прессинге, а в пассивной манере создает дыры, а не закрывает), Канте был слишком заточен на прямого оппонента, Ковачич разрывался между Эдегором и Жоржиньо. 

Артета освежил команду изменениями в составе (Кивер, Жоржиньо, Троссард) – все три хода сыграли. «Арсенал» вспомнил, что умеет играть в топ-футбол. Это важно перед трудным финишем, в котором не все зависит от лондонцев. Два главных испытания будут в ближайших турах – «Ньюкасл» (в гостях) и «Брайтон» (дома). Боюсь, оба соперника проверят команду в большей степени, чем нынешний «Челси». В то же время это не «Сити» – с ними можно играть. Команду ждет качественный психологический и игровой тест. 

В случае максимального результата в последних турах «Арсенал» закончит с 90 очками – именно столько набрала непобедимая команда-2003/04. Не гарантия места выше «Сити», но тоже очень хорошая компания.

Арсенал – Челси 3:1 (3:0, 0:1)
Дата проведения
2 мая, 22.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 18 Эдегор, 2:0 – 31 Эдегор, 3:0 – 34 Габриэл Жезус, 3:1 – 65 Мадуэке.
АрсеналРэмсдейл, Уайт, Габриэл (Холдинг, 85), Кивер, Зинченко (Тирни, 73), Джака, Жоржиньо (Парти, 86), Эдегор, Сака (Нелсон, 74), Троссард (Мартинелли, 59), Габриэл Жезус.
ЧелсиАррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Фофана (Чалоба, 86), Чилуэлл, Ковачич, Канте, Фернандес (Мудрик, 71), Стерлинг (Галлахер, 71), Мадуэке (Зиеш, 79), Обамеянг (Хавертц, 46).
Предупреждения:
Ковачич (80), Галлахер (90).

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling / Staff, Shaun Botterill / Staff

5 комментариев

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jonnysilverhand01
Зато Лондон, впервые за долгое время - весь красный !
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Shadow1882
Чему радоваться? Особенно болельщикам Челси
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Kalahun
Из серии «набрать 90 очков и не выиграть чемпионат». Но Арсенал все равно выдает топ-сезон по стабильности и качестве игры
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Adamdfdgds
Сейчас самое главное не опускать руки и доиграть сезон достойно. Про титул уже можно на 99% забыть. У сити будут не самые простые выезды к брайтону, брентфорду и эвертону, но не верю, что они потеряют 5 очков в оставшихся матчах. Да и у нас впереди выезд к Ньюкаслу, где потенциально сыграет пара Кивор-Холдинг... Этот сезон 1 в 1, как 07-08, когда после травмы Эдуардо команда провалила концовку. Сейчас та же история с Салибой...
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Вадим Лукомский
Автор
Ответ Shadow1882
Чему радоваться? Особенно болельщикам Челси
Это колонка болельщика Арсенала. На финише сезона практикуем такой жанр. Думаю, в этом контексте уместны такие формулировки.
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