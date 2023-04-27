Колонка Вадима Лукомского.

Уже привыкли, что после матчей «Арсенала» мы собираемся, чтобы выслушать поток фанатской боли с нотками нытья? «Сити» разнес «Арсенал» (4:1) – это значит, у нас новая серия.

Пока все идет по графику, который я описал еще после «Саутгемптона»:

• «Лидс» (вот класс – буду разбирать детали доминирования на финишной прямой чемпионского сезона);

• «Ливерпуль» (отрицание – это всего лишь один матч против ожившего топ-соперника на «Энфилде»);

• «Вест Хэм» (злость – ну нельзя так упускать контроль, но по потерянным мы все еще первые);

• «Саутгемптон» (торг – надо верить до конца, если выиграем на «Этихаде», все возможно);

• «Манчестер Сити» (депрессия – в этой точке ты перестаешь смотреть в календарь, мысленно засчитывая своей команде все победы, а конкуренту – осечки в матчах, где соперник способен дать хоть какой-то бой; просто понимаешь, что все кончено)

• оставшиеся туры (принятие).

Да, все по графику, но «Арсенал», черт возьми, умудряется сделать болезненными даже плановые разочарования . Выезд к «Сити» – футбольный аналог визита к стоматологу. Заранее знаешь, что приятного будет мало, но необязательно садиться в кресло без анестезии, предварительно ударившись лицом о дверь кабинета. Или обязательно, если ты «Арсенал».

Обычное поражение от «Сити» было читаемым и вероятным. Проблема в том, что поражение «Арсенала» от «Сити» не было обычным – команде отгрузили четыре (и есть подозрение, что это еще маловато, учитывая реальную пропасть между командами).

Для меня олицетворением никчемности команды Микеля Артеты стало решение выпустить Жоржиньо, сохранив при этом Томаса Парти при счете 0:3. Решение не завершилось каким-то особенным провалом, а Жоржиньо не облажался сильнее остальных. Просто оно блестяще подчеркивало масштаб проблем – кризисную точку, в которой оказался «Арсенал». Попробую подобрать слова для описания этого ужаса.

Команда абсолютно ничего не предложила в атаке. Отлично видно из этой карты передач: было только одно направление игры – через Букайо Сака, к чему был готов «Сити» (Пеп Гвардиола выпустил Мануэля Аканджи слева и дал дополнительное оборонительное задание Джеку Грилишу). «Арсенал» был до ужаса предсказуемым впереди, при этом пускал убойные контратаки каждые 5 минут.

И проблема атакующей стадии, и проблема сдерживания контратак были вопиющими. У «Арсенала» было два пожара в разных зонах при отставании в три мяча. Артета предпочел в первую очередь потушить пожар в центре. В этом ходе даже был смысл, и конкретно в этой стадии выход Жоржиньо помог, но истинная трагедия в том, что «Арсенал» создал себе два таких явных источника проблем, что прикрыть оба было невозможно. Либо больше надежности (и еще более беззубая атака), либо больше открытости (вместе с ней еще больше контратак).

Команды были настолько неравными, а контратаки настолько страшными, что Артета бросился тушить пожар в опорной при 0:3 в пользу соперника. В матче, который позиционировался чемпионской битвой, приоритетом стало спасение от совсем позорного счета . Болельщикам оставалось тайно радоваться, что хотя бы избиение контратаками приостановилось.

Между командами в худший момент встречи была гигантская пропасть. «Сити» опустил «Арсенал» до уровня «Бернли» – речь о кубковом матче, в котором «Сити» победил 6:0. «Бернли» Венсана Компани играет в максимально стильный футбол в Чемпионшипе, но, попытавшись сыграть так на «Этихаде», ушел с поля даже без нотки позитива, дополнительно получив наказание за наивное предположение, что с «Сити» можно сыграть в своем стиле.

Такая пропасть всегда результат комбинации тотального провала с тотальным великолепием. Это колонка арсенальской боли, но «Сити», конечно, – просто супер. Вдвойне впечатляют новые грани великолепия команды Гвардиолы .

Ведя в счете почти все 90 минут, хозяева позволили «Арсеналу» нанести всего 2 удара с игры (оба дальние). До такого уровня была ограничена вторая команда лиги, которая на дистанции сезона забила на 17 голов больше третьей – и в обычных условиях точно может качественно атаковать. И тут речь не только о привычных механизмах сдерживания (оборона через владение и контрпрессинг), но и про классическую позиционную защиту. «Сити» был прекрасен в смещениях без мяча.

Выдающимися были и контратаки. Готовность наказывать на пространстве у команд Пепа проявляется еще со времен Бундеслиги (хотя на фоне других сильных сторон порой несправедливо игнорируется), но такими монструозными их атаки на скорости еще никогда не были. Кевин де Брюйне, Эрлинг Холанд, их идеальные стартовые позиции и постоянные смены ролей, делавшие бельгийца завершителем.

Если бы только наслаждаться этим не было бы так больно.

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Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan; globallookpress.com/Andrew Yates