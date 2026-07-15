Пресс-атташе Федерации футбола Франции не дал испанскому журналисту пообщаться с Дешамом после матча: «Возьмите интервью у судьи»
Пресс-атташе FFF не дал испанскому журналисту пообщаться с Дешамом.
Французский пресс-атташе отказал испанскому журналисту в интервью с Дидье Дешамом.
Сборная Испании обыграла команду Франции со счетом 2:0 в полуфинале ЧМ-2026 и вышла в финал.
Когда телеведущий Рой Гроба хотел взять интервью у главного тренера французской сборной Дидье Дешама, ему помешал пресс-атташе Федерации футбола Франции (FFF). Он сказал: «Возьмите интервью у судьи».
Дешам о судействе после 0:2 с Испанией: «Если скажу что-нибудь, буду выглядеть плаксой, потому что Франция проиграла»
Дешам о пенальти Испании: «Спорный эпизод, об этом нельзя забывать, тогда как они систематически нарушают правила. Было много мелких фолов, игра постоянно останавливалась»
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Испания танцует и празднует в раздевалке после выхода в финал ЧМ
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: COPE
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вроде все про судейство помянули
в группах некоторые молчали )
Похоже, Франция вернулась к истокам, её тренировал сальвадорский судья.
Рабьо и Мбаппе были очень близки, Олисе должен был её получать
На спортс заходишь и от нытья французов про судейство начинает казаться, что я что-то другое вчера смотрел