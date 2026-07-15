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  4. Пресс-атташе Федерации футбола Франции не дал испанскому журналисту пообщаться с Дешамом после матча: «Возьмите интервью у судьи»

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Пресс-атташе Федерации футбола Франции не дал испанскому журналисту пообщаться с Дешамом после матча: «Возьмите интервью у судьи»
Пресс-атташе FFF не дал испанскому журналисту пообщаться с Дешамом.

Французский пресс-атташе отказал испанскому журналисту в интервью с Дидье Дешамом

Сборная Испании обыграла команду Франции со счетом 2:0 в полуфинале ЧМ-2026 и вышла в финал.

Когда телеведущий Рой Гроба хотел взять интервью у главного тренера французской сборной Дидье Дешама, ему помешал пресс-атташе Федерации футбола Франции (FFF). Он сказал: «Возьмите интервью у судьи». 

Дешам о судействе после 0:2 с Испанией: «Если скажу что-нибудь, буду выглядеть плаксой, потому что Франция проиграла»

Дешам о пенальти Испании: «Спорный эпизод, об этом нельзя забывать, тогда как они систематически нарушают правила. Было много мелких фолов, игра постоянно останавливалась»

***

Испания танцует и празднует в раздевалке после выхода в финал ЧМ

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ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: COPE
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Федерация футбола Франции
logoСборная Испании по футболу
logoДидье Дешам
logoсудьи

Комментарии

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Я правильно понимаю, что если после поражения в плей-оф на этом ЧМ ты не будешь бочку катить на судью, то у тебя отвалится жопа?!
ОтветЕвгений Сидоров
Я правильно понимаю, что если после поражения в плей-оф на этом ЧМ ты не будешь бочку катить на судью, то у тебя отвалится жопа?!
только в плей-офф
вроде все про судейство помянули
в группах некоторые молчали )
Французы обвиняют Парагвай в грязной игре, а что было в этой игре, Олисе КК, черепашка прямиком летит в Симону без намерения отбора. Получается, Парагвайцы отчасти правы насчет сборной Франции
ОтветКрученые мячи Анри
Французы обвиняют Парагвай в грязной игре, а что было в этой игре, Олисе КК, черепашка прямиком летит в Симону без намерения отбора. Получается, Парагвайцы отчасти правы насчет сборной Франции
И даже не от части, в критические моменты маски слетают у многих персонажей, и все нутро лезет наружу, даже у Месси бесы не раз вылезали наружу, а момент Олисе должен был хотя б на желтую его посадить, чтобы он свой пыл приструнил, и может быть ему это на пользу бы пошло, а то он совсем потерян был вчера. Дембеле вчера мимо, Барколя ни рыба, ни мясо, Мбаппе один в поле не воин. Франция просто не потянула класс игры испанцев.
Ответcukken
И даже не от части, в критические моменты маски слетают у многих персонажей, и все нутро лезет наружу, даже у Месси бесы не раз вылезали наружу, а момент Олисе должен был хотя б на желтую его посадить, чтобы он свой пыл приструнил, и может быть ему это на пользу бы пошло, а то он совсем потерян был вчера. Дембеле вчера мимо, Барколя ни рыба, ни мясо, Мбаппе один в поле не воин. Франция просто не потянула класс игры испанцев.
Да, гнилость вылезает у многих, побеждать все могут, а вот достойно проиграть не все..
Такие же нытики как и все. Пора дисквалы давать за разговоры о судействе. Надоело
ОтветHitgoe Himgob
Такие же нытики как и все. Пора дисквалы давать за разговоры о судействе. Надоело
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ОтветHitgoe Himgob
Такие же нытики как и все. Пора дисквалы давать за разговоры о судействе. Надоело
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На самом деле, услышать от судьи почему он не дал красную олисе, мбаппе и рабьо,намного интереснее, чем комментарии дешама
Не дали красную Рабьоту. Мбаппе зарядил локтем в лицо вратарю не в верховой борьбе, а специально, тоже красная. Про это пресс атташе ФФФ молчит)
ОтветStannis_Baratheon
Не дали красную Рабьоту. Мбаппе зарядил локтем в лицо вратарю не в верховой борьбе, а специально, тоже красная. Про это пресс атташе ФФФ молчит)
Еще Ямаля уронили в штрафной в самом конце.
Лол, столько пафоса перед матчем, а испанцы вас просто деклассировали. Оказывается судья в этом виноват)
ОтветHeadly
Лол, столько пафоса перед матчем, а испанцы вас просто деклассировали. Оказывается судья в этом виноват)
на первом ЧМ 1930 тренеры Боливии и Румынии работали судьями на других матчах ЧМ.
Похоже, Франция вернулась к истокам, её тренировал сальвадорский судья.
Сенатор (ша) из Парагвая, поставь их уже на место
Да что к судье-то прицепились?! Пол момента за 90 минут и судья виноват? Позорище.
ОтветВиталий Цуприк
Да что к судье-то прицепились?! Пол момента за 90 минут и судья виноват? Позорище.
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ОтветSimon Petrikov
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Ну ещё олисе, рабьо, мбаппе
Франция матч закончила без красной из-за очень лояльного арбитра
Рабьо и Мбаппе были очень близки, Олисе должен был её получать
На спортс заходишь и от нытья французов про судейство начинает казаться, что я что-то другое вчера смотрел
этот турнир нытиков?) т.е. те кто без явных ошибок от судей отлетел ноют ноют, а когда реально чепуха залетает как у Англичан с попаданием в трос камеры, где должна была быть остановлена игра, но нет молчание)
ОтветSEREZH1K
этот турнир нытиков?) т.е. те кто без явных ошибок от судей отлетел ноют ноют, а когда реально чепуха залетает как у Англичан с попаданием в трос камеры, где должна была быть остановлена игра, но нет молчание)
Норвежцы так же жаловались. Но что жаловаться, если вы не можете два в два выход реализовать
Ответ"Kuzya"
Норвежцы так же жаловались. Но что жаловаться, если вы не можете два в два выход реализовать
А как соотносится выход два в два и то, что игру не остановили после попадания мяча в трос?
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