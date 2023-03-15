12 комментариев

Разбор Славы Палагина.

«Манчестер Сити» уничтожил «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 ЛЧ. Итоговые 7:0 отражают прогресс команды Гвардиолы по сравнению с первой игрой в Германии. Ниже разберем работу «Сити» над ошибками, но для начала маленький спойлер: Пеп намудрил и тут.

Попытки были видны уже по стартовому сочетанию. Основа включала четырех центральных защитников – не впервые для «Сити», но это был топ-матч. Поддерживала их четверка номинальных хавбеков. Одним из них стал вышедший на правый фланг Бернарду – необычная роль для португальца (рассказывал, что предпочитает играть в опорной зоне).

У Марко Розе по сравнению с первой игрой тоже было несколько изменений. Во-первых, более атакующие фулбеки – Хенрихс и Раум вместо Клостерманна и Хальстенберга (видимо, собирались больше владеть мячом). Во-вторых, сразу три полузащитника в составе. На схеме это не отразилось – Конрад Лаймер играл ближе к правому флангу.

«Сити» задавил «РБ» оригинальным прессингом. Ключевой была роль Бернарду

В первом матче у «Сити» возникали проблемы с прессингом. Перед ответной игрой Гвардиола пояснил, что причина – расстановка «Лейпцига»:

«Восемь игроков в их схеме располагаются по центру, ширину создают два прекрасных фулбека. Их просто тяжело накрыть. Когда пытаешься нейтрализовать в центре, они переводят на фулбеков и заставляют опуститься на свою половину. Когда накрываешь фулбеков, они разыгрывают численный перевес по центру. Вот почему их так тяжело контролировать. Завтра нужно выбирать правильный момент для давления – только тогда прессинг может сработать. Иначе – будут проблемы».

Благодаря оригинальному решению Пепа «Сити» справился. Хозяева выбрали необычную схему прессинга, в которой у каждой пары было четкое распределение ролей.

Де Брюйне и Холанд действовали строго по опорникам «Лейпцига» – Камплю и Айдара.

Грилиш и Бернарду ориентировались на всю четверку защитников – сначала перекрывали линию паса на крайнего, потом выдвигались к центральному.

Чуть ниже поддерживали Родри и Гюндоган. Их задача – контролировать подборы и в случае потери у «Лейпцига» сразу доставлять мяч вперед.

Если «Лейпциг» стягивал атакующие игроков в розыгрыш, тогда в прессинг включались Стоунз и Аке. У них тоже было двойное задание – контролировать и своего игрока, и защитника, которого оставили Грилиш или Бернарду:

Ключевую роль в прессинге сыграл именно Силва. Португалец здорово выбирал момент для давления – то, о чем просил Гвардиола перед игрой.

Сначала оценивает позицию Раума:

Потом перекрывает линию паса на него и выдвигается к Гвардиолу:

Не успокаивается и продолжает прессинг до вратаря:

Гвардиола был в восторге: «Нет никого, кто способен потянуть такую роль. Дело не в физике, а в интеллекте Бернарду. У него отличная интуиция, он знает, когда именно пойти в давление, как запрессинговать трех игроков в одном эпизоде. Мы выставили его на этом фланге, потому что «Лейпциг» любят строить атаки через Гвардиола и Раума. Вы спрашиваете у меня, почему не сыграл Рияд [Марез]. Роль Бернарду в прессинге – одна из причин».

«Лейпциг» не нашел противоядие – после матча Розе признал, что просто не придумал, как помочь игрокам. Смелость хозяев хорошо подчеркивает высота оборонительных действий. В первом тайме она достигла 62,5 метров – это на 10 метров выше среднего показателя «Сити» по сезону (за данные спасибо телеграм-каналу «Футбол в цифрах»).

Попытки «Лейпцига» обойти давление длинным пасом тоже ни к чему не приводили. В первом тайме вратарь Янис Бласвич сделал 9 длинных передач – ни одна не дошла до адресата. Пользу хозяевам принесла четверка центральных защитников – за счет роста легко снимали верх. «Лейпцигу» в свою очередь не хватало высокого Андре Силвы – его Розе оставил в запасе.

Помимо территории и владения, прессинг подарил «Сити» и преимущество в счете. Два первых мяча – прямой результат давления. Первый пришел после углового – Бласвич привез его коротким (но неточным) пасом под давлением Бернарду. Во втором случае Бласвич уже в отчаянии выбивал – «Сити» выиграл подбор и сразу переключился на атаку.

«Сити» прибавил и в позиционке – Холанда наконец-то выводили на рывки

В первой игре в Германии «Сити» испытывал сложности с созданием моментов – основная доля тогда пришлась на стандарты (очень нетипично для Пепа). Часть проблем была связана с наполнением атакующей пятерки. На правом краю сразу два игрока получили необычную роль. Рияд Марез играл с полномочиями десятки (обычно создает ширину), а фланг закрывал Кайл Уокер (обычно помогает с розыгрышами).

Вчера Пеп тоже не обошелся без сюрпризов. Например, роль ложного фулбека примерил Джон Стоунз – уже играл так против «Кристал Пэлас», но в топовых матчах Гвардиола еще не практиковал этот вариант.

«Лейпциг» как следует не проверял Джона. При прессинге Эмиль Форсберг разрывался между Стоунзом и Родри – кто-то из них обязательно получал свободу. «Сити», как следствие, легко выходил в атаку.

Там у хозяев было сразу два источника моментов (против нуля в первом матче). Первый – рывки Кевина Де Брюйне. Их сильно не хватало в Германии:

Второй – передачи на ход Эрлингу Холанду. В последнее время тема с игнором норвежца поднималась особенно часто – последний раз Эрлинг выходил один на один с вратарем еще в конце декабря (!).

Вчера «Сити» заметно чаще искал его передачами – причем даже в эпизодах, когда у игрока с мячом был вариант попроще, а заброс на Холанда не был таким очевидным. Пару раз передачами на ход выводили Эрлинга на пространство – подводила лишь реализация.

Из недостатков можно выделить лишь трудности, которые Холанду все еще доставляют функции ложной девятки. Из-за проблем у «Лейпцига» в прессинге они почти не требовались, но когда Эрлинг все же опускался за мячом, приводило к потерям – причем и по его вине, и по вине партнеров.

Стандарты – мощнейшее оружие «Сити». Ими окончательно добили «Лейпциг»

Четыре мяча из семи «Сити» забил после стандартов – три напрямую пришли после угловых, после еще одного заработали пенальти. Угроза сохранялась на протяжении всего матча. В общей сложности хозяева нанесли после стандартов 11 ударов – столько же пришло с игры.

В первом матче угловые уже были фишкой «Сити» (по сути единственной) – тогда получалось создавать моменты через перевес при разбеге:

В этот раз «Лейпциг» лишил «Сити» этого преимущества – теперь при разбеге равенство:

Почему же не избавило гостей от проблем?

Во-первых, объем стандартов. В первом матче «Сити» подал только 4 угловых. В этот раз было 10. Благодаря прогрессу в прессинге и позиционных атаках получалось чаще их зарабатывать.

Во-вторых, наполнение составов. «Сити» помогла четверка центральных защитников – каждый шел в штрафную и поддерживал Холанда. «Лейпцигу» наоборот не хватало мощи – в запас присели высокие Клостерманн и Хальстенберг (выходили в первом матче в основе). Из-за этого часто получался неравнозначный размен.

В-третьих, оригинальные заготовки «Сити». Они тоже добавляли проблем «Лейпцигу».

КДБ быстро разыгрывает штрафной и выводит Гюндогана один на один:

А тут неожиданное подключение Бернарду на угловом – эпизод закончится очередным голом:

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Лучший перфоманс «Сити» в сезоне. Уже были яркие победы, но такого уровня доминирования еще нет. Соотношение явных моментов (10:0 в пользу «Сити») олицетворяет всю мощь. Тот случай, когда за неожиданным результатом не стоит шикарная реализация – действительно наиграли на такую разницу.

Эрлинг Холанд – очевидно, главный герой, но стоит и похвалить Гвардиолу. Снова экспериментировал в важном матче ЛЧ, но оригинальная идея с прессингом сработала на 100%. Признание Марко Розе, что это поставило его в тупик – бонусный комплимент Пепу.

От «Лейпцига» в концовке сезона ждем борьбы за чемпионство в Германии – вчерашний разгром может ударить по уверенности, но фундамент Розе точно заложил. С момента его назначения «РБ» реально играет на одном уровне с «Баварией» – один (пусть и такой шокирующий) разгром не должен заслонять работу, которую Марко проделал.

Фото: REUTERS/Molly Darlington