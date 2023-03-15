12 комментариев

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7:0 – лучший матч «Сити» в сезоне. Что придумал Пеп (кроме Холанда в составе)?

Манчестер Сити Манчестер Сити
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Бернарду Силва Бернарду Силва
Марко Розе Марко Розе
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
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Разбор Славы Палагина.

«Манчестер Сити» уничтожил «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 ЛЧ. Итоговые 7:0 отражают прогресс команды Гвардиолы по сравнению с первой игрой в Германии. Ниже разберем работу «Сити» над ошибками, но для начала маленький спойлер: Пеп намудрил и тут. 

Попытки были видны уже по стартовому сочетанию. Основа включала четырех центральных защитников – не впервые для «Сити», но это был топ-матч. Поддерживала их четверка номинальных хавбеков. Одним из них стал вышедший на правый фланг Бернарду – необычная роль для португальца (рассказывал, что предпочитает играть в опорной зоне). 

У Марко Розе по сравнению с первой игрой тоже было несколько изменений. Во-первых, более атакующие фулбеки – Хенрихс и Раум вместо Клостерманна и Хальстенберга (видимо, собирались больше владеть мячом). Во-вторых, сразу три полузащитника в составе. На схеме это не отразилось – Конрад Лаймер играл ближе к правому флангу. 

«Сити» задавил «РБ» оригинальным прессингом. Ключевой была роль Бернарду

В первом матче у «Сити» возникали проблемы с прессингом. Перед ответной игрой Гвардиола пояснил, что причина – расстановка «Лейпцига»: 

«Восемь игроков в их схеме располагаются по центру, ширину создают два прекрасных фулбека. Их просто тяжело накрыть. Когда пытаешься нейтрализовать в центре, они переводят на фулбеков и заставляют опуститься на свою половину. Когда накрываешь фулбеков, они разыгрывают численный перевес по центру. Вот почему их так тяжело контролировать. Завтра нужно выбирать правильный момент для давления – только тогда прессинг может сработать. Иначе – будут проблемы». 

Благодаря оригинальному решению Пепа «Сити» справился. Хозяева выбрали необычную схему прессинга, в которой у каждой пары было четкое распределение ролей. 

Де Брюйне и Холанд действовали строго по опорникам «Лейпцига» – Камплю и Айдара. 

Грилиш и Бернарду ориентировались на всю четверку защитников – сначала перекрывали линию паса на крайнего, потом выдвигались к центральному. 

Чуть ниже поддерживали Родри и Гюндоган. Их задача – контролировать подборы и в случае потери у «Лейпцига» сразу доставлять мяч вперед. 

Если «Лейпциг» стягивал атакующие игроков в розыгрыш, тогда в прессинг включались Стоунз и Аке. У них тоже было двойное задание – контролировать и своего игрока, и защитника, которого оставили Грилиш или Бернарду: 

Ключевую роль в прессинге сыграл именно Силва. Португалец здорово выбирал момент для давления – то, о чем просил Гвардиола перед игрой. 

Сначала оценивает позицию Раума: 

Потом перекрывает линию паса на него и выдвигается к Гвардиолу: 

Не успокаивается и продолжает прессинг до вратаря: 

Гвардиола был в восторге: «Нет никого, кто способен потянуть такую роль. Дело не в физике, а в интеллекте Бернарду. У него отличная интуиция, он знает, когда именно пойти в давление, как запрессинговать трех игроков в одном эпизоде. Мы выставили его на этом фланге, потому что «Лейпциг» любят строить атаки через Гвардиола и Раума. Вы спрашиваете у меня, почему не сыграл Рияд [Марез]. Роль Бернарду в прессинге – одна из причин». 

«Лейпциг» не нашел противоядие – после матча Розе признал, что просто не придумал, как помочь игрокам. Смелость хозяев хорошо подчеркивает высота оборонительных действий. В первом тайме она достигла 62,5 метров – это на 10 метров выше среднего показателя «Сити» по сезону (за данные спасибо телеграм-каналу «Футбол в цифрах»). 

Попытки «Лейпцига» обойти давление длинным пасом тоже ни к чему не приводили. В первом тайме вратарь Янис Бласвич сделал 9 длинных передач – ни одна не дошла до адресата. Пользу хозяевам принесла четверка центральных защитников – за счет роста легко снимали верх. «Лейпцигу» в свою очередь не хватало высокого Андре Силвы – его Розе оставил в запасе. 

Помимо территории и владения, прессинг подарил «Сити» и преимущество в счете. Два первых мяча – прямой результат давления. Первый пришел после углового – Бласвич привез его коротким (но неточным) пасом под давлением Бернарду. Во втором случае Бласвич уже в отчаянии выбивал – «Сити» выиграл подбор и сразу переключился на атаку. 

«Сити» прибавил и в позиционке – Холанда наконец-то выводили на рывки 

В первой игре в Германии «Сити» испытывал сложности с созданием моментов – основная доля тогда пришлась на стандарты (очень нетипично для Пепа). Часть проблем была связана с наполнением атакующей пятерки. На правом краю сразу два игрока получили необычную роль. Рияд Марез играл с полномочиями десятки (обычно создает ширину), а фланг закрывал Кайл Уокер (обычно помогает с розыгрышами). 

Вчера Пеп тоже не обошелся без сюрпризов. Например, роль ложного фулбека примерил Джон Стоунз – уже играл так против «Кристал Пэлас», но в топовых матчах Гвардиола еще не практиковал этот вариант. 

«Лейпциг» как следует не проверял Джона. При прессинге Эмиль Форсберг разрывался между Стоунзом и Родри – кто-то из них обязательно получал свободу. «Сити», как следствие, легко выходил в атаку. 

Там у хозяев было сразу два источника моментов (против нуля в первом матче). Первый – рывки Кевина Де Брюйне. Их сильно не хватало в Германии: 

Второй – передачи на ход Эрлингу Холанду. В последнее время тема с игнором норвежца поднималась особенно часто – последний раз Эрлинг выходил один на один с вратарем еще в конце декабря (!). 

Вчера «Сити» заметно чаще искал его передачами – причем даже в эпизодах, когда у игрока с мячом был вариант попроще, а заброс на Холанда не был таким очевидным. Пару раз передачами на ход выводили Эрлинга на пространство – подводила лишь реализация. 

Из недостатков можно выделить лишь трудности, которые Холанду все еще доставляют функции ложной девятки. Из-за проблем у «Лейпцига» в прессинге они почти не требовались, но когда Эрлинг все же опускался за мячом, приводило к потерям – причем и по его вине, и по вине партнеров. 

Стандарты – мощнейшее оружие «Сити». Ими окончательно добили «Лейпциг»

Четыре мяча из семи «Сити» забил после стандартов – три напрямую пришли после угловых, после еще одного заработали пенальти. Угроза сохранялась на протяжении всего матча. В общей сложности хозяева нанесли после стандартов 11 ударов – столько же пришло с игры. 

В первом матче угловые уже были фишкой «Сити» (по сути единственной) – тогда получалось создавать моменты через перевес при разбеге: 

В этот раз «Лейпциг» лишил «Сити» этого преимущества – теперь при разбеге равенство: 

Почему же не избавило гостей от проблем? 

Во-первых, объем стандартов. В первом матче «Сити» подал только 4 угловых. В этот раз было 10. Благодаря прогрессу в прессинге и позиционных атаках получалось чаще их зарабатывать. 

Во-вторых, наполнение составов. «Сити» помогла четверка центральных защитников – каждый шел в штрафную и поддерживал Холанда. «Лейпцигу» наоборот не хватало мощи – в запас присели высокие Клостерманн и Хальстенберг (выходили в первом матче в основе). Из-за этого часто получался неравнозначный размен. 

В-третьих, оригинальные заготовки «Сити». Они тоже добавляли проблем «Лейпцигу». 

КДБ быстро разыгрывает штрафной и выводит Гюндогана один на один: 

А тут неожиданное подключение Бернарду на угловом – эпизод закончится очередным голом: 

***

Лучший перфоманс «Сити» в сезоне. Уже были яркие победы, но такого уровня доминирования еще нет. Соотношение явных моментов (10:0 в пользу «Сити») олицетворяет всю мощь. Тот случай, когда за неожиданным результатом не стоит шикарная реализация – действительно наиграли на такую разницу. 

Эрлинг Холанд – очевидно, главный герой, но стоит и похвалить Гвардиолу. Снова экспериментировал в важном матче ЛЧ, но оригинальная идея с прессингом сработала на 100%. Признание Марко Розе, что это поставило его в тупик – бонусный комплимент Пепу.

От «Лейпцига» в концовке сезона ждем борьбы за чемпионство в Германии – вчерашний разгром может ударить по уверенности, но фундамент Розе точно заложил. С момента его назначения «РБ» реально играет на одном уровне с «Баварией» – один (пусть и такой шокирующий) разгром не должен заслонять работу, которую Марко проделал.

Манчестер Сити Англия – РБ Лейпциг Германия 7:0 (3:0, 4:0)
Дата проведения
14 марта, 23.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 22, пенальти Холанд, 2:0 – 24 Холанд, 3:0 – 45 Холанд, 4:0 – 49 Гюндоган, 5:0 – 53 Холанд, 6:0 – 57 Холанд, 7:0 – 90 де Брюйне.
Манчестер СитиЭдерсон, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз (Серхио Гомес, 64), Гюндоган (Марез, 55), де Брюйне, Грилиш (Фоден, 55), Бернарду Силва, Родри (Филлипс, 64), Холанд (Альварес, 63).
РБ ЛейпцигБласвих, Хенрихс (Клостерманн, 80), Орбан, Гвардиол, Раум, Кампль, Форсберг (Андре Силва, 62), Лаймер, Айдара (Симакан, 63), Собослаи (Ольмо, 72), Вернер (Поульсен, 62).
Предупреждения:
Хенрихс (21), Вернер (34), де Брюйне (67), Аканджи (77).

«Когда забиваю, почти не думаю». Холанд после пента-трика – пик непосредственности

Пента-трик Холанда за 57 минут! Ну вот что с ним делать?

Только Пеп остановил Холанда – заменил через 5 минут после 5-го гола

Фото: REUTERS/Molly Darlington

12 комментариев

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Мистер Блин
Ответ Седесим Куиндесимов
Меня больше всего поразило то, насколько бездарно сыграл РБ Лейпциг Меня бы не удивил счет 3:0 или 4:1, но 7:0
вы в футбол сами играли когда-нибудь? психология известный термин? до левой точки неплохо они играли, но когда ставят левак и тут же залетает второй, так получилось, а вратаря не удаляют, хотя могли бы вполне, состояние игроков на 0, о каком футболе речь, если тянут голубых в игре.
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YOKODZUMA
Ответ Enotaz24
Спасибо за разбор. Матч был огонь. Единственное Эдерсон заслужил жёлтую. Да и вообще в последнее время он дико косячит, пора его менять. Надеюсь сегодня нас ждёт ещё один красивый матч.
Жёлтую? За прыжок в игрока?
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YOKODZUMA
Ответ Vermont Bulatkin
А меня не удивил бы счёт 10:0,думал РБ покусается как минимум,а они на поле не вышли.
Они то вышли. Но на 18 минуте им показали кто должен идти дальше.
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YOKODZUMA
Ключевой момент наступил когда судья поднатужился и разглядел касание мячом руки радостно побежал показывать пенальти.
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Быстров_Иуда
Лысый Шарлотан и Сити ожидают провал, по игре с соперником низкого уровня судить не стоит.
Сити в этом году придет конец, миллиарды инвестиций в песок, чтобы выигрывать АПЛ и позориться в ЛЧ.
Клоуны!
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Enotaz24
Спасибо за разбор.
Матч был огонь. Единственное Эдерсон заслужил жёлтую. Да и вообще в последнее время он дико косячит, пора его менять.
Надеюсь сегодня нас ждёт ещё один красивый матч.
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Мерседес-Бендзь
А что Холанд? В половине голов вратарь сам откидывал мяч на ногу Холанду, а он просто стоял и размахивал ногами.
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Vermont Bulatkin
Ответ Седесим Куиндесимов
Меня больше всего поразило то, насколько бездарно сыграл РБ Лейпциг Меня бы не удивил счет 3:0 или 4:1, но 7:0
А меня не удивил бы счёт 10:0,думал РБ покусается как минимум,а они на поле не вышли.
+2
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Frigoris
Не только Сити, но и Юнайтед!
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Седесим Куиндесимов
Меня больше всего поразило то, насколько бездарно сыграл РБ Лейпциг

Меня бы не удивил счет 3:0 или 4:1, но 7:0
+2
-2
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Ученик Пепа
Наконец Сити напомнил себя прежнего. КДБ снова творит, Берни вездесущ на поле, Родри перекусывает все атаки соперника, крайние защитники (по факту цз) надежны в обороне. Диаш в форме. Ну про Холланда итак понятно)
Надеюсь перерыв на сборные не повлияет на команду, и Сити продолжит так же…
+6
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Александр Беляков
Когда в следующий раз будете говорить , что у нас судьи творят дичь. Вспомните , что этот товарищ поставил пенальти за касание волос на руке.
+1
-5
-4
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