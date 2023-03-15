12 комментариев

7:0 – лучший матч «Сити» в сезоне. Что придумал Пеп (кроме Холанда в составе)?
Разбор Славы Палагина.
«Манчестер Сити» уничтожил «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 ЛЧ. Итоговые 7:0 отражают прогресс команды Гвардиолы по сравнению с первой игрой в Германии. Ниже разберем работу «Сити» над ошибками, но для начала маленький спойлер: Пеп намудрил и тут.
Попытки были видны уже по стартовому сочетанию. Основа включала четырех центральных защитников – не впервые для «Сити», но это был топ-матч. Поддерживала их четверка номинальных хавбеков. Одним из них стал вышедший на правый фланг Бернарду – необычная роль для португальца (рассказывал, что предпочитает играть в опорной зоне).
У Марко Розе по сравнению с первой игрой тоже было несколько изменений. Во-первых, более атакующие фулбеки – Хенрихс и Раум вместо Клостерманна и Хальстенберга (видимо, собирались больше владеть мячом). Во-вторых, сразу три полузащитника в составе. На схеме это не отразилось – Конрад Лаймер играл ближе к правому флангу.
«Сити» задавил «РБ» оригинальным прессингом. Ключевой была роль Бернарду
В первом матче у «Сити» возникали проблемы с прессингом. Перед ответной игрой Гвардиола пояснил, что причина – расстановка «Лейпцига»:
«Восемь игроков в их схеме располагаются по центру, ширину создают два прекрасных фулбека. Их просто тяжело накрыть. Когда пытаешься нейтрализовать в центре, они переводят на фулбеков и заставляют опуститься на свою половину. Когда накрываешь фулбеков, они разыгрывают численный перевес по центру. Вот почему их так тяжело контролировать. Завтра нужно выбирать правильный момент для давления – только тогда прессинг может сработать. Иначе – будут проблемы».
Благодаря оригинальному решению Пепа «Сити» справился. Хозяева выбрали необычную схему прессинга, в которой у каждой пары было четкое распределение ролей.
Де Брюйне и Холанд действовали строго по опорникам «Лейпцига» – Камплю и Айдара.
Грилиш и Бернарду ориентировались на всю четверку защитников – сначала перекрывали линию паса на крайнего, потом выдвигались к центральному.
Чуть ниже поддерживали Родри и Гюндоган. Их задача – контролировать подборы и в случае потери у «Лейпцига» сразу доставлять мяч вперед.
Если «Лейпциг» стягивал атакующие игроков в розыгрыш, тогда в прессинг включались Стоунз и Аке. У них тоже было двойное задание – контролировать и своего игрока, и защитника, которого оставили Грилиш или Бернарду:
Ключевую роль в прессинге сыграл именно Силва. Португалец здорово выбирал момент для давления – то, о чем просил Гвардиола перед игрой.
Сначала оценивает позицию Раума:
Потом перекрывает линию паса на него и выдвигается к Гвардиолу:
Не успокаивается и продолжает прессинг до вратаря:
Гвардиола был в восторге: «Нет никого, кто способен потянуть такую роль. Дело не в физике, а в интеллекте Бернарду. У него отличная интуиция, он знает, когда именно пойти в давление, как запрессинговать трех игроков в одном эпизоде. Мы выставили его на этом фланге, потому что «Лейпциг» любят строить атаки через Гвардиола и Раума. Вы спрашиваете у меня, почему не сыграл Рияд [Марез]. Роль Бернарду в прессинге – одна из причин».
«Лейпциг» не нашел противоядие – после матча Розе признал, что просто не придумал, как помочь игрокам. Смелость хозяев хорошо подчеркивает высота оборонительных действий. В первом тайме она достигла 62,5 метров – это на 10 метров выше среднего показателя «Сити» по сезону (за данные спасибо телеграм-каналу «Футбол в цифрах»).
Попытки «Лейпцига» обойти давление длинным пасом тоже ни к чему не приводили. В первом тайме вратарь Янис Бласвич сделал 9 длинных передач – ни одна не дошла до адресата. Пользу хозяевам принесла четверка центральных защитников – за счет роста легко снимали верх. «Лейпцигу» в свою очередь не хватало высокого Андре Силвы – его Розе оставил в запасе.
Помимо территории и владения, прессинг подарил «Сити» и преимущество в счете. Два первых мяча – прямой результат давления. Первый пришел после углового – Бласвич привез его коротким (но неточным) пасом под давлением Бернарду. Во втором случае Бласвич уже в отчаянии выбивал – «Сити» выиграл подбор и сразу переключился на атаку.
«Сити» прибавил и в позиционке – Холанда наконец-то выводили на рывки
В первой игре в Германии «Сити» испытывал сложности с созданием моментов – основная доля тогда пришлась на стандарты (очень нетипично для Пепа). Часть проблем была связана с наполнением атакующей пятерки. На правом краю сразу два игрока получили необычную роль. Рияд Марез играл с полномочиями десятки (обычно создает ширину), а фланг закрывал Кайл Уокер (обычно помогает с розыгрышами).
Вчера Пеп тоже не обошелся без сюрпризов. Например, роль ложного фулбека примерил Джон Стоунз – уже играл так против «Кристал Пэлас», но в топовых матчах Гвардиола еще не практиковал этот вариант.
«Лейпциг» как следует не проверял Джона. При прессинге Эмиль Форсберг разрывался между Стоунзом и Родри – кто-то из них обязательно получал свободу. «Сити», как следствие, легко выходил в атаку.
Там у хозяев было сразу два источника моментов (против нуля в первом матче). Первый – рывки Кевина Де Брюйне. Их сильно не хватало в Германии:
Второй – передачи на ход Эрлингу Холанду. В последнее время тема с игнором норвежца поднималась особенно часто – последний раз Эрлинг выходил один на один с вратарем еще в конце декабря (!).
Вчера «Сити» заметно чаще искал его передачами – причем даже в эпизодах, когда у игрока с мячом был вариант попроще, а заброс на Холанда не был таким очевидным. Пару раз передачами на ход выводили Эрлинга на пространство – подводила лишь реализация.
Из недостатков можно выделить лишь трудности, которые Холанду все еще доставляют функции ложной девятки. Из-за проблем у «Лейпцига» в прессинге они почти не требовались, но когда Эрлинг все же опускался за мячом, приводило к потерям – причем и по его вине, и по вине партнеров.
Стандарты – мощнейшее оружие «Сити». Ими окончательно добили «Лейпциг»
Четыре мяча из семи «Сити» забил после стандартов – три напрямую пришли после угловых, после еще одного заработали пенальти. Угроза сохранялась на протяжении всего матча. В общей сложности хозяева нанесли после стандартов 11 ударов – столько же пришло с игры.
В первом матче угловые уже были фишкой «Сити» (по сути единственной) – тогда получалось создавать моменты через перевес при разбеге:
В этот раз «Лейпциг» лишил «Сити» этого преимущества – теперь при разбеге равенство:
Почему же не избавило гостей от проблем?
Во-первых, объем стандартов. В первом матче «Сити» подал только 4 угловых. В этот раз было 10. Благодаря прогрессу в прессинге и позиционных атаках получалось чаще их зарабатывать.
Во-вторых, наполнение составов. «Сити» помогла четверка центральных защитников – каждый шел в штрафную и поддерживал Холанда. «Лейпцигу» наоборот не хватало мощи – в запас присели высокие Клостерманн и Хальстенберг (выходили в первом матче в основе). Из-за этого часто получался неравнозначный размен.
В-третьих, оригинальные заготовки «Сити». Они тоже добавляли проблем «Лейпцигу».
КДБ быстро разыгрывает штрафной и выводит Гюндогана один на один:
А тут неожиданное подключение Бернарду на угловом – эпизод закончится очередным голом:
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Лучший перфоманс «Сити» в сезоне. Уже были яркие победы, но такого уровня доминирования еще нет. Соотношение явных моментов (10:0 в пользу «Сити») олицетворяет всю мощь. Тот случай, когда за неожиданным результатом не стоит шикарная реализация – действительно наиграли на такую разницу.
Эрлинг Холанд – очевидно, главный герой, но стоит и похвалить Гвардиолу. Снова экспериментировал в важном матче ЛЧ, но оригинальная идея с прессингом сработала на 100%. Признание Марко Розе, что это поставило его в тупик – бонусный комплимент Пепу.
От «Лейпцига» в концовке сезона ждем борьбы за чемпионство в Германии – вчерашний разгром может ударить по уверенности, но фундамент Розе точно заложил. С момента его назначения «РБ» реально играет на одном уровне с «Баварией» – один (пусть и такой шокирующий) разгром не должен заслонять работу, которую Марко проделал.
- Дата проведения
- 14 марта, 23.00, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 22, пенальти Холанд, 2:0 – 24 Холанд, 3:0 – 45 Холанд, 4:0 – 49 Гюндоган, 5:0 – 53 Холанд, 6:0 – 57 Холанд, 7:0 – 90 де Брюйне.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз (Серхио Гомес, 64), Гюндоган (Марез, 55), де Брюйне, Грилиш (Фоден, 55), Бернарду Силва, Родри (Филлипс, 64), Холанд (Альварес, 63).
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РБ Лейпциг –
Бласвих, Хенрихс (Клостерманн, 80), Орбан, Гвардиол, Раум, Кампль, Форсберг (Андре Силва, 62), Лаймер, Айдара (Симакан, 63), Собослаи (Ольмо, 72), Вернер (Поульсен, 62).
«Когда забиваю, почти не думаю». Холанд после пента-трика – пик непосредственности
Пента-трик Холанда за 57 минут! Ну вот что с ним делать?
Только Пеп остановил Холанда – заменил через 5 минут после 5-го гола
Фото: REUTERS/Molly Darlington
Сити в этом году придет конец, миллиарды инвестиций в песок, чтобы выигрывать АПЛ и позориться в ЛЧ.
Клоуны!
Матч был огонь. Единственное Эдерсон заслужил жёлтую. Да и вообще в последнее время он дико косячит, пора его менять.
Надеюсь сегодня нас ждёт ещё один красивый матч.
Меня бы не удивил счет 3:0 или 4:1, но 7:0
Надеюсь перерыв на сборные не повлияет на команду, и Сити продолжит так же…