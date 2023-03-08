41 комментарий

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Поттер отзеркалил схему «Боруссии» и душил прессингом в первом тайме. Мощнейший матч тройки защитников (особенно Кулибали)

Марк Кукурелья Марк Кукурелья
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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Разбор Вадима Лукомского.

«Челси» победил «Боруссию» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда Грэма Поттера впервые в 2023-м забила больше одного гола и прошла дальше. Это не случайность, а следствие действительно качественного плана. Вчера «Челси» правда заслужил комплименты – сделаем их (разумеется, пока без лишних надежд и долгосрочных восторгов).

Поттер использовал схему из последнего матча против «Лидса» (3-4-3 со свободной тройкой атаки). Внутри было несколько изменений. Бенуа Бадьяшиль не заявлен на ЛЧ – его место досталось Марку Кукурельи. Рис Джеймс вернулся в состав и занял позицию на правом фланге – против «Лидса» там играл Рубен Лофтус-Чик. 

«Боруссия» продублировала состав и схему из первого матча против «Челси» за исключением двух позиций – Грегора Кобеля и Карима Адейеми. Оба травмированы. Кобель почти успел восстановиться и даже попал в заявку, но врачи сочли риски его выхода слишком большими. 

«Челси» использовал персональный прессинг. Важную роль играли агрессивные центральные защитники

«Челси» полностью заслужил добытый к началу второго тайма счет. 2:0 – это следствие соотношения 12:2 по ударам к 53-й минуте. В других значимых аспектах у команды Поттера тоже наблюдался перевес. Дальше рисунок трансформировался (разберем ниже), но стартовый план явно работал. 

Природа большей части моментов «Челси» – отборы/перехваты после прессинга, вертикальная атака через центр при активном участии тройки Феликс-Хавертц-Стерлинг (часто участвовали именно все). Фундаментом для этих моментов стал персональный прессинг. 

Выбранная Поттером схема 3-4-3 (3-4-1-2) зеркалит зеркалит 4-3-3, что создает хороший базис для персонального давления. Внутри этого персонального прессинга «Челси» действовал просто грандиозно – ни одного пассажира, максимальная строгость и цельность по всему полю.

Давление начиналось с тройки игроков атаки. Феликс и Стерлинг оказывались против центральных защитников, а Хавертц располагался глубже, так как действовал по Эмре Джану:

Когда Джан опускался в защиту, Хавертц встречал его на одной линии со Стерлингом и Феликсом:

Стартовую волну поддерживала вся команда вплоть до центральных защитников – у каждого был прямой оппонент, каждый играл плотно и шел до упора:

«Челси» отлично душил в рамках этих принципов, но «Боруссия» не ставила перед лондонцами трудных задач – вероятно, была не готова к персоналкам (их редко используют в Бундеслиге). Постоянных решений не было, но была интересная попытка, когда Рейна (правый вингер) опустился на позицию центрального защитника – «Челси» растерялся, но и игроки «Боруссии» тоже не понимали, какие рывки делать дальше:

Это была разовая акция. В целом розыгрыши «Дортмунда» были слишком предсказуемыми. Дополнительным ударом стала травма Юлиана Брандта в самом начале. Он отвечает за хитрые рывки, неожиданные решения и просто хорош под давлением. Без Брандта «Челси» стало еще проще реализовать план Поттера.

Эффективности футбола «Челси» помогли еще три элемента:

1. Готовность «Боруссии» играть под прессингом. Учитывая счет после первого матча, они могли просто передать мяч «Челси» и сесть в глубокий блок. В АПЛ многие создали «Челси» проблемы таким образом. Терзич на уровне намерений оказался тоньше и смелее (возможно, зря).

2. Качества игроков тройки атаки классно дополняли друг друга в таком сценарии. При вертикальных атаках Стерлинг делал рывки за спину, Феликс выступал связующим, Хавертц ситуативно делал и то и другое. Был и баланс, и вариативность. 

3. Агрессивная манера центральных защитников «Челси», каждый из которых провел отличный матч. Чаще всего «Боруссия» подбиралась к середине поля под давлением «Челси», но там все обрывалось из-за плотной опеки и качественного чтения эпизодов от Кукурельи, Кулибали и Фофана. 

Особенно прекрасен был Калиду Кулибали. Его прямым оппонентом был Себастьян Аллер, но сенегалец успевал не только за ним – еще поправлял мелкие ошибки партнеров. Также его отборы/перехваты почти всегда несли дополнительную ценность, так как первым же касанием начинали быструю атаку:

В самых ярких эпизодах функций было еще больше. Тут Кулибали Отобрал и начал атаку в агрессивной манере:

Открылся в неожиданной зоне на фланге – помог пройти первую волну давления «Боруссии»:

Выступил дополнительным игроком в быстрой атаке:

Без индивидуальной мощи Кулибали и коллег по центру защиты план Поттера не был бы таким однозначно успешным – если бы атакующим игрокам «Боруссии» давали разворачиваться, то угроза шла бы в обе стороны, но им не позволили вообще ничего. 

Главная проблема «Боруссии» без мяча – непоследовательность в опорной зоне

Внутри этого рисунка «Дортмунд» особенно сильно страдал из-за разрыва в центре полузащиты. Он мешал и при позиционной обороне, и против быстрых атак. В центре поля у «Боруссии» действовал треугольник Джан (опорник), Озджан и Беллингем (располагались выше). В их действиях вообще не было согласованности. 

Джан старался помогать защите – порой становился ситуативным центрдефом. Цель – не позволять «Челси» перегрузить последнюю линию (хозяева могли перегружать четверку «Дортмунда» через свою пятерку – тройка атаки + высокие латерали). При таком раскладе опорная оставалась на Беллингема и Озджана, которые не тянули такой объем.

Джуд выключался из эпизодов, а Озджан старался, но действовал преимущественно по мячу – плохо оценивал ситуацию вокруг себя. В совокупности это вело к провалам в центре поля.

Лучший пример был перед первым голом. Джан опустился к защитникам, Озджан бегает по мячу, Беллингем смотрит футбол – в опорной дыра:

До этого был типологически такой же момент – Хавертц пробил в каркас. В той атаке у «Челси» было сразу два свободных игрока на границе штрафной:

В этом моменте Озджан встречал атаку по мячу (она шла через правый фланг, поэтому застрял там), Джан сел в защиту, а Беллингем не слышал про такую стадию как оборона – в опорной дыра:

«Челси» не всегда использовал этот аспект, но уязвимость была вопиющей. Четкого ответа, как обороняться в таких ситуациях, у «Боруссии» просто не было. Команда Терзича старалась сочетать несочетаемое. 

Если Джан садится в защиту, то в опорной нужна активная работа от двух других полузащитников, а не только от потерянного Озджана. Если Беллингем и Озджан не в состоянии дать нужный объем, то Джану не стоит садиться в защиту. Это повысило бы нагрузку на центральных защитников (вполне возможно они справились бы, пускай было бы труднее), но потушило бы основной пожар. 

На финальном этапе «Челси» сел к воротам. «Боруссии» не хватало идей в позиционных атаках

При 2:0 «Челси» прижался – 1:11 по ударам и 34% владения. В отличие от положительного отрезка «Челси» в первом тайме, здесь статистика «Дортмунда» скорее индикатор давления, а не доминирования. «Боруссия» атаковала почти без явных шансов. Но рисунок встречи сильно поменялся. 

Пожалуй, финальный этап можно разбить на ряд подэтапов. Первый – сразу после гола Хавертца «Челси» пребывал в стадии неопределенности. Еще не сел в оборону, но уже не прессинговал, как в начале встречи («Боруссия» пару раз могла наказать). Второй – «Челси» окончательно отдал инициативу, но надежно оборонялся. Третий – финальный штурм «Дортмунда» (создали некоторые проблемы нагрузив атаку количеством игроков). 

Сначала «Челси» пытался продолжить давить, но утратил цельность. В этом примере Феликс и Хавертц идут в прессинг, а Стерлинг не поддерживает – при персональном прессинге это подарок сопернику (по цепочке рушится все):

Сложилось ощущение, что внутри команды были конфликтующие представления о том, как играть на этом этапе – прессинговать или удерживать. Отсюда пугающая путаница. «Боруссия» создала несколько качественных шансов именно на этой неопределенности. Повторялся сценарий: «Челси» идет в полупрессинг, «Дортмунд» проходит и получает выгодные соотношения в атаке.

Определенность появилась после выхода Конора Галлахера вместо Феликса. Теперь «Челси» четко сел в оборону и отказался от попыток прессинга. Иногда выстраивались в 5-4-1:

Иногда Хавертц оставался повыше в схеме 5-3-2:

Общий элемент – попытка держать Стерлинга в последней линии, чтобы сохранять угрозу в контратаках. На этом этапе «Челси» вполне надежно перекрывал соперника. Позиционная атака – проблемная стадия «Боруссии» (и вдвойне проблемная без Брандта). Лишив соперника пространства и вернув себе цельность, «Челси» выглядел вполне надежно.

Новая порция проблем возникла только при финальном штурме. «Дортмунд» рисковал и раскрывался – Нико Шлоттербек ушел играть нападающего на постоянной основе. Когда мяч доходил до атакующей линии, возникали пугающие соотношения. Но «Челси» выстоял.

***

Противостояние вышло интересным, потому что мы увидели команды в самых разных ролях.

Первый тайм в Дортмунде: пассивный «Челси» против атакующей «Боруссии».

Второй тайм в Дортмунде: пассивная «Боруссия» против атакующего «Челси».

Первый тайм в Лондоне: активный прессингующий «Челси» против проблемных розыгрышей «Боруссии».

Второй тайм в Лондоне: пассивный «Челси» против атакующей «Боруссии» (но уже без Брандта, который блистал в аналогичном рисунке в первой встрече). 

Конечно, это не все возможные варианты, но роли менялись регулярно и радикально. С одной стороны, это подчеркивает, что обе команды еще недостаточно зрелые. С другой, мы посмотрели динамичное противостояние тренеров, которые отлично знакомы (Поттер и Терзич учились на лицензию Pro в одном классе) и пытались перехитрить друг друга (увы, иногда получалось – себя). 

«Челси» заслуженно прошел. По-настоящему убедительный «Дортмунд» мы видели только в первом тайме первого матча. Остальные отрезки были либо равными, либо с преимуществом команды Поттера.

Челси Англия – Боруссия Д Германия 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
7 марта, 23.10, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 43 Стерлинг, 2:0 – 53, пенальти Хавертц.
ЧелсиАррисабалага, Джеймс, Кулибали, Кукурелья, Фофана, Чилуэлл, Ковачич (Пулишич, 83), Фернандес (Закария, 87), Хавертц, Стерлинг (Лофтус-Чик, 83), Жоау Феликс (Галлахер, 67).
Боруссия ДМайер, Зюле, Шлоттербек, Геррейру, Брандт (Рейна, 5), Ройс, Джан, Озджан (Байно-Гиттенс, 64), Беллингем, Вольф, Аллер (Мален, 77).
Предупреждения:
Зюле (41), Аррисабалага (65), Фернандес (77), Чилуэлл (90), Вольф (90), Кукурелья (90), Беллингем (90).

Почему «Челси» перебивал пенальти в ворота «Боруссии»?

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Фото: REUTERS/Hannah Mckay

41 комментарий

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Сергей Ёкотин
Ответ Никита Самарин
Челси потихоньку начинает приходить в себя: ◾ возвращаются травмированные; ◾ улучшается взаимодействие игроков; ◾ тренер находит наиболее сбалансированный вариант состава (атакующая тройка (Феликс - Стерлинг - Хавертц) выглядит многообещающе).
Да, но Стерлинг опять, как в Сити, порет перспективные моменты.
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sacha2
Спасибо за хороший анализ. Но Челси играл не 3 - 4 - 3, а скорее 4 - 2 - 4 с Чилуэллом в качестве вингера: он после травмы ещё не готов играть по всей бровке, Стерлинг играл право-вингера, а Мудрик и Пулишич ещё не набрали форму. Вообще-то, в этом матче, задумки Поттера, наперекор последним веяниям, заслуживают всяческого одобрения: Фофана смещался вправо, Кукурелья играл слева, а Кулибали был единственным чистым центрозахом-столбом, но ему помогали держать центр 2 опорника, Энцо и Ковачич. В игре Кулибали мне вспомнилась игра центрозаха в легендарной схеме 3 - 2 - 5. В прошлом, при игре в одного центро-, Кулибали был бы супер-звездой. Но это было давно... хоть и правдой :)
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Джамал Абакаров
в последних двух играх Мудрик не выходил на поле и Челси выиграли обе эти игры. Оказывается вся проблема Челси была в Мудрике. )
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London.is.blue
Ответ Алексей Полиенков
Судя по состоянию Челси, это не они выиграли матч, а Боруссия проиграть умудрилась. Стыдно за немцев.
Так и в 1 матче Челси был намного лучше по игре.
Дело не в состоянии, а в классе команд и игроков. Челси на голову выше.
В ЛЧ на них меньше давления, так как никто на них не ставит, вот у них
и идёт игра. Они так же Милан разобрали.
А в АПЛ они не могут выбраться из этой ямы.
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Ник Ник
Интересно, какое заклинание поттер использовал, наверное, Протего
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Джамал Абакаров
Поттер в последних играх поменял схему и стал выпускать старую гвардию игроков , и это начало приносить победы . Новых игроков стали выпускать намного реже .
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Федя Голицын
Ответ Алексей Полиенков
Судя по состоянию Челси, это не они выиграли матч, а Боруссия проиграть умудрилась. Стыдно за немцев.
Так судья против Дортмунда , только в первом тайме ..одни срывы атак ...Судья умно тактично сделал дело в пользу членами!
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Wagner
Ответ Eden Hazard
Спасибо, Вадим. Интересно. Мой вариант обзора: Джеймс и Чилли-Вилли на флангах + монструозный Энцо в центре = залог успеха изначально)
Энцо второй матч подряд лишь 11-ый в рейтинге хускоред.
А Ковачич реально тащит.
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Федя Голицын
Ответ Никита Самарин
Челси потихоньку начинает приходить в себя: ◾ возвращаются травмированные; ◾ улучшается взаимодействие игроков; ◾ тренер находит наиболее сбалансированный вариант состава (атакующая тройка (Феликс - Стерлинг - Хавертц) выглядит многообещающе).
Никогда не придёте в себя ...судью купили и радуются . Самая позорная команда в Англии!!
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Evgeny Trifonov
Ответ Егор Черемисинов
Челси это конечно ЛОЛ. Напомню, Мудрика купили за 100 млн. Второй матч даже не выходит на замену. Реальный уровень парня - Борнмут, а цена 10-15 млн. Умение красиво принять мяч и резко менять направление движения ≠ уметь играть в футбол. Аналог - Билялетдинов - в рпл сверкал и казался супертехнарем, даже в ерокубках иногда блистал, а на деле не потянул даже Эвертон. Крч Мудрик в сл сезоне в аренду в клуб, который будет бороться за выживание в АПЛ.
возможно в этом и успех Челси в двух последних матчах. Мудрик сидит, Челси побеждает
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Wagner
Ответ Адепт Суперлиги
А хдэ мыхайлу мудрiк то? куда пропал? это же гений, который сразу за мбаппе и винисиусом идёт в рейтинге лучших апп. Даа уж, Поттер таланта маринует на банке? Предлагаю в мирлтворец волшебника!
Вызван в сборную на матч с Англией.
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Wagner
Толковый анализ.
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Федя Голицын
Судья все сделал ,чтобы Дортмунд не прошел дальше . Челси ,вылетишь в след. раунде . Позорищщще !!
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Ruscello
Конечно, когда Ройс в центре штрафной делает работу опорников(как при голе Стерлинга), в команде явно какое-то непонимание ролей...
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sacha2
Цитата: "Учитывая счет после первого матча, они могли просто передать мяч «Челси» и сесть в глубокий блок". Игра по счёту, с первых минут и до гола, заключалась в том, что как только при атаке Дортмунда, мяч попадал к захам Дортмунда в середине поля, они переходили к поперечным пасам с оттяжкой назад на воротчика, который не спешил играть вперёд и ждал.... Именно этим, большей частью, был вызван персональный прессинг Челси: заставить соперника двигать мяч вперёд.
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Lev Kondratchik
Ответ ShamilK
Хаверц топовый игрок, конечно. Прям боец и играет классно. Увидеть бы такого игрока в Мадриде, а то играют всякие брёвна по типу асенсио или нулевой родриго. Ну и продажа Ковачича это большая ошибка, идеально заменил бы сейчас Модрича. В Челси столько классных игроков, что их провал в АПЛ не особо понятен. Ещё раз убедился, что Чилуэлл с Джеймсом - это одни из лучших фланговых защитников в мире
У Хаверца никогда не знаешь, сыграет ли он хорошо или плохо. В прошлом матче с Лидсом - он запорол много моментов и не особенно много создавал, в этом - Вы сами всё видели
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Mr. Jones
Немного неожиданно кризисный Челси уверенно и по делу прошел находящегося на пике соперника, форма команд на текущий момент не сыграла роли. Дыры в опорной зоне и проигранные подборы по большому счету и отправили Дортмунд отдыхать.
А в целом интересная игра, лучше бы было побольше команд такого уровня, чем несколько "топ-клубов", разыгрывающих все между собой.
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Собака хаски в маске
поттераутные горюют конечно же.
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Erbium
Ответ DolJun
вопрос по заменам поттера: и против лидса и против боруссии по достижении подходящего счета поттер снимает атакующих игроков и выпускает более оборонительных (феликса на галахера, потом еще закария). что это - реакция поттера на ситуацию на поле или попытка удержаться в кресле? в обоих матчах разница была шаткой, всего один мяч, и все могла решить любая случайность, а лучшим решением современного атакующего тренера, как мне кажется, было бы именно додавить, а он снимает атакующих.
он просто сушит игру
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DolJun
Ответ Сергей Кайзер
Что это - реакция Должуна победу команды или попытка удержаться в кресле хейтера, подвязывая что угодно под якобы несостоятельность Поттера?
ничего не понял, но очень интересно
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sacha2
Ответ Spartakkmk
С такой реализацией, Челси дальше ловить нечего. Итак из трусов выскочили...
...я бы не недооценивал реализацию Челси: в 2 матчах было 3 штанги и перекладина. А в этом - 2 не засчитанных гола при офсайдах на тоненького. К тому же Челси есть кем усилить атаку в будущих матчах: новых три молодых атакёра во-главе с Мудриком. После травмы - Пулишич...
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Адепт Суперлиги
Ответ Уолтер Собчак
Надеюсь, этот матч даст импульс и Поттеру, и остальной команде. Слишком много новых футболистов пришло, а до Нового года было полно травм. Надеюсь, получится справиться с проблемами и двигаться вперёд.
Челси обязаны страдать за такую бездарную трансф политику
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Адепт Суперлиги
Ответ Eden Hazard
Ага, за руку с Антони возьмутся и пойдут.
Антони нужен конкретно ЭТХ, и он в сборной Бразилии не на последнем счету, если что. Мудрик никому не нужен в Челси и никто не понимает, как его раскрывать. Просто бегунок, не более.
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Адепт Суперлиги
А хдэ мыхайлу мудрiк то? куда пропал? это же гений, который сразу за мбаппе и винисиусом идёт в рейтинге лучших апп. Даа уж, Поттер таланта маринует на банке? Предлагаю в мирлтворец волшебника!
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Павел Храмов
Ответ DolJun
вопрос по заменам поттера: и против лидса и против боруссии по достижении подходящего счета поттер снимает атакующих игроков и выпускает более оборонительных (феликса на галахера, потом еще закария). что это - реакция поттера на ситуацию на поле или попытка удержаться в кресле? в обоих матчах разница была шаткой, всего один мяч, и все могла решить любая случайность, а лучшим решением современного атакующего тренера, как мне кажется, было бы именно додавить, а он снимает атакующих.
«Додавить» Челси мог и несмотря на замены, если бы в концовке при контратаках игроки были бы нацелены на ворота, а не на удержание мяча. Замены Поттера были логичны — в концовке таких матчей игра разбивается на микроэпизоды, проигрывающий неизбежно пытается давить количеством, и пашущий как проклятый Галлахер был абсолютно к месту. Закария вообще вроде бы вместо Энцо вышел, по позиции
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