41 комментарий

Разбор Вадима Лукомского.

«Челси» победил «Боруссию» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда Грэма Поттера впервые в 2023-м забила больше одного гола и прошла дальше. Это не случайность, а следствие действительно качественного плана. Вчера «Челси» правда заслужил комплименты – сделаем их (разумеется, пока без лишних надежд и долгосрочных восторгов).

Поттер использовал схему из последнего матча против «Лидса» (3-4-3 со свободной тройкой атаки). Внутри было несколько изменений. Бенуа Бадьяшиль не заявлен на ЛЧ – его место досталось Марку Кукурельи. Рис Джеймс вернулся в состав и занял позицию на правом фланге – против «Лидса» там играл Рубен Лофтус-Чик.

«Боруссия» продублировала состав и схему из первого матча против «Челси» за исключением двух позиций – Грегора Кобеля и Карима Адейеми. Оба травмированы. Кобель почти успел восстановиться и даже попал в заявку, но врачи сочли риски его выхода слишком большими.

«Челси» использовал персональный прессинг. Важную роль играли агрессивные центральные защитники

«Челси» полностью заслужил добытый к началу второго тайма счет. 2:0 – это следствие соотношения 12:2 по ударам к 53-й минуте. В других значимых аспектах у команды Поттера тоже наблюдался перевес. Дальше рисунок трансформировался (разберем ниже), но стартовый план явно работал.

Природа большей части моментов «Челси» – отборы/перехваты после прессинга, вертикальная атака через центр при активном участии тройки Феликс-Хавертц-Стерлинг (часто участвовали именно все). Фундаментом для этих моментов стал персональный прессинг.

Выбранная Поттером схема 3-4-3 (3-4-1-2) зеркалит зеркалит 4-3-3, что создает хороший базис для персонального давления. Внутри этого персонального прессинга «Челси» действовал просто грандиозно – ни одного пассажира, максимальная строгость и цельность по всему полю.

Давление начиналось с тройки игроков атаки. Феликс и Стерлинг оказывались против центральных защитников, а Хавертц располагался глубже, так как действовал по Эмре Джану:

Когда Джан опускался в защиту, Хавертц встречал его на одной линии со Стерлингом и Феликсом:

Стартовую волну поддерживала вся команда вплоть до центральных защитников – у каждого был прямой оппонент, каждый играл плотно и шел до упора:

«Челси» отлично душил в рамках этих принципов, но «Боруссия» не ставила перед лондонцами трудных задач – вероятно, была не готова к персоналкам (их редко используют в Бундеслиге). Постоянных решений не было, но была интересная попытка, когда Рейна (правый вингер) опустился на позицию центрального защитника – «Челси» растерялся, но и игроки «Боруссии» тоже не понимали, какие рывки делать дальше:

Это была разовая акция. В целом розыгрыши «Дортмунда» были слишком предсказуемыми. Дополнительным ударом стала травма Юлиана Брандта в самом начале. Он отвечает за хитрые рывки, неожиданные решения и просто хорош под давлением. Без Брандта «Челси» стало еще проще реализовать план Поттера.

Эффективности футбола «Челси» помогли еще три элемента:

1. Готовность «Боруссии» играть под прессингом. Учитывая счет после первого матча, они могли просто передать мяч «Челси» и сесть в глубокий блок. В АПЛ многие создали «Челси» проблемы таким образом. Терзич на уровне намерений оказался тоньше и смелее (возможно, зря).

2. Качества игроков тройки атаки классно дополняли друг друга в таком сценарии. При вертикальных атаках Стерлинг делал рывки за спину, Феликс выступал связующим, Хавертц ситуативно делал и то и другое. Был и баланс, и вариативность.

3. Агрессивная манера центральных защитников «Челси», каждый из которых провел отличный матч. Чаще всего «Боруссия» подбиралась к середине поля под давлением «Челси», но там все обрывалось из-за плотной опеки и качественного чтения эпизодов от Кукурельи, Кулибали и Фофана.

Особенно прекрасен был Калиду Кулибали. Его прямым оппонентом был Себастьян Аллер, но сенегалец успевал не только за ним – еще поправлял мелкие ошибки партнеров. Также его отборы/перехваты почти всегда несли дополнительную ценность, так как первым же касанием начинали быструю атаку:

В самых ярких эпизодах функций было еще больше. Тут Кулибали Отобрал и начал атаку в агрессивной манере:

Открылся в неожиданной зоне на фланге – помог пройти первую волну давления «Боруссии»:

Выступил дополнительным игроком в быстрой атаке:

Без индивидуальной мощи Кулибали и коллег по центру защиты план Поттера не был бы таким однозначно успешным – если бы атакующим игрокам «Боруссии» давали разворачиваться, то угроза шла бы в обе стороны, но им не позволили вообще ничего.

Главная проблема «Боруссии» без мяча – непоследовательность в опорной зоне

Внутри этого рисунка «Дортмунд» особенно сильно страдал из-за разрыва в центре полузащиты. Он мешал и при позиционной обороне, и против быстрых атак. В центре поля у «Боруссии» действовал треугольник Джан (опорник), Озджан и Беллингем (располагались выше). В их действиях вообще не было согласованности.

Джан старался помогать защите – порой становился ситуативным центрдефом. Цель – не позволять «Челси» перегрузить последнюю линию (хозяева могли перегружать четверку «Дортмунда» через свою пятерку – тройка атаки + высокие латерали). При таком раскладе опорная оставалась на Беллингема и Озджана, которые не тянули такой объем.

Джуд выключался из эпизодов, а Озджан старался, но действовал преимущественно по мячу – плохо оценивал ситуацию вокруг себя. В совокупности это вело к провалам в центре поля.

Лучший пример был перед первым голом. Джан опустился к защитникам, Озджан бегает по мячу, Беллингем смотрит футбол – в опорной дыра:

До этого был типологически такой же момент – Хавертц пробил в каркас. В той атаке у «Челси» было сразу два свободных игрока на границе штрафной:

В этом моменте Озджан встречал атаку по мячу (она шла через правый фланг, поэтому застрял там), Джан сел в защиту, а Беллингем не слышал про такую стадию как оборона – в опорной дыра:

«Челси» не всегда использовал этот аспект, но уязвимость была вопиющей. Четкого ответа, как обороняться в таких ситуациях, у «Боруссии» просто не было. Команда Терзича старалась сочетать несочетаемое.

Если Джан садится в защиту, то в опорной нужна активная работа от двух других полузащитников, а не только от потерянного Озджана. Если Беллингем и Озджан не в состоянии дать нужный объем, то Джану не стоит садиться в защиту. Это повысило бы нагрузку на центральных защитников (вполне возможно они справились бы, пускай было бы труднее), но потушило бы основной пожар.

На финальном этапе «Челси» сел к воротам. «Боруссии» не хватало идей в позиционных атаках

При 2:0 «Челси» прижался – 1:11 по ударам и 34% владения. В отличие от положительного отрезка «Челси» в первом тайме, здесь статистика «Дортмунда» скорее индикатор давления, а не доминирования. «Боруссия» атаковала почти без явных шансов. Но рисунок встречи сильно поменялся.

Пожалуй, финальный этап можно разбить на ряд подэтапов. Первый – сразу после гола Хавертца «Челси» пребывал в стадии неопределенности. Еще не сел в оборону, но уже не прессинговал, как в начале встречи («Боруссия» пару раз могла наказать). Второй – «Челси» окончательно отдал инициативу, но надежно оборонялся. Третий – финальный штурм «Дортмунда» (создали некоторые проблемы нагрузив атаку количеством игроков).

Сначала «Челси» пытался продолжить давить, но утратил цельность. В этом примере Феликс и Хавертц идут в прессинг, а Стерлинг не поддерживает – при персональном прессинге это подарок сопернику (по цепочке рушится все):

Сложилось ощущение, что внутри команды были конфликтующие представления о том, как играть на этом этапе – прессинговать или удерживать. Отсюда пугающая путаница. «Боруссия» создала несколько качественных шансов именно на этой неопределенности. Повторялся сценарий: «Челси» идет в полупрессинг, «Дортмунд» проходит и получает выгодные соотношения в атаке.

Определенность появилась после выхода Конора Галлахера вместо Феликса. Теперь «Челси» четко сел в оборону и отказался от попыток прессинга. Иногда выстраивались в 5-4-1:

Иногда Хавертц оставался повыше в схеме 5-3-2:

Общий элемент – попытка держать Стерлинга в последней линии, чтобы сохранять угрозу в контратаках. На этом этапе «Челси» вполне надежно перекрывал соперника. Позиционная атака – проблемная стадия «Боруссии» (и вдвойне проблемная без Брандта). Лишив соперника пространства и вернув себе цельность, «Челси» выглядел вполне надежно.

Новая порция проблем возникла только при финальном штурме. «Дортмунд» рисковал и раскрывался – Нико Шлоттербек ушел играть нападающего на постоянной основе. Когда мяч доходил до атакующей линии, возникали пугающие соотношения. Но «Челси» выстоял.

***

Противостояние вышло интересным, потому что мы увидели команды в самых разных ролях.

Первый тайм в Дортмунде: пассивный «Челси» против атакующей «Боруссии».

Второй тайм в Дортмунде: пассивная «Боруссия» против атакующего «Челси».

Первый тайм в Лондоне: активный прессингующий «Челси» против проблемных розыгрышей «Боруссии».

Второй тайм в Лондоне: пассивный «Челси» против атакующей «Боруссии» (но уже без Брандта, который блистал в аналогичном рисунке в первой встрече).

Конечно, это не все возможные варианты, но роли менялись регулярно и радикально. С одной стороны, это подчеркивает, что обе команды еще недостаточно зрелые. С другой, мы посмотрели динамичное противостояние тренеров, которые отлично знакомы (Поттер и Терзич учились на лицензию Pro в одном классе) и пытались перехитрить друг друга (увы, иногда получалось – себя).

«Челси» заслуженно прошел. По-настоящему убедительный «Дортмунд» мы видели только в первом тайме первого матча. Остальные отрезки были либо равными, либо с преимуществом команды Поттера.

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Фото: REUTERS/Hannah Mckay