«Сити» по делу победил «Арсенал», даже с антирекордом по владению. Бернарду потянул тройную роль

Разбор Вадима Лукомского.

«Манчестер Сити» победил «Арсенал» на «Эмирейтс» (3:1) и вернулся на первое место в АПЛ (пока только по набранным очкам, у «Арсенала» матч в запасе). Пеп Гвардиола и его бывший помощник Микель Артета – идейно близкие тренеры, поэтому внутри матча была еще внутренняя дуэль с вопросом, кто проявит себя лучше в рамках совместных ценностей.

«Сити» заслежунно победил, однозначно показав себя более зрелой и гибкой командой, но есть элементы, в которых лучше был «Арсенал». При этом важно правильно ранжировать такие вещи и не переоценивать символические достижения. Для этого у нас впереди 16 пунктов – надеюсь, во всем разберемся.

1. В составе «Арсенала» было три отклонения от классики этого сезона. Эдди Нкетиа достаточно давно подменяет Габи Жезуса в атаке. Новичок Жоржиньо вышел вместо травмированного Томаса Парти в опорной.

Но самым интригующим было решение на правом фланге обороны. Такехиро Томиясу заменил на этой позиции Бен Уайта. Комментируя выбор, Микель Артета сказал, что Томиясу заслужил шанс и лучше адаптируется к характеру матча. Тренер «Арсенала» не уточнил, но, вероятно, имелись в виду его оборонительные навыки.

2. Главный сюрприз в составе «Манчестер Сити» – продолжение эксперимента с Бернарду Силвой в роли левого защитника. Явного кандидата на позицию после ухода Жоау Канселу нет. Иногда там выходит номинальный центральный защитник (Эмерик Лапорт или Натан Аке), иногда правый защитник (Рико Льюис), а в выходные против «Астон Виллы» Гвардиола опробовал необычный вариант с Бернарду.

В качестве эксперимента смотрелось крайне интригующе, но мало кто ждал продолжения в выездном топ-матче. Зря! Это же Пеп! Разумеется, левый фланг защиты – лишь позиция Бернарду при обороне. При владении он располагался в опорной, что делало команды крайне похожими в структурном плане (у «Арсенала» это тоже любимое перестроение).

3. Таймы получились очень разными.

В первой половине «Арсенал» был лучше: заставили Гвардиолу корректировать стартовый план (ниже разберем на конкретных примерах), высоко и без провалов встречали прессингом, ближе подбирались к созданию угрозы в построении атак. Большого перевеса не было, но интереснее смотрелись хозяева.

Во втором тайме «Манчестер Сити» ничего не дал создать сопернику и эталоно наказывал за ошибки. Ошибки не были случайными – рождались из прессинга «Сити». Давление было ситуативным, но, когда шли в прессинг, почти не оставляли вариантов.

4. «Арсенал» выиграл стиль, а «Сити» выиграл матч. Вообще я противник разговоров о моральных победах или стилистическом превосходстве. Идя этой дорогой, мы обсуждаем даже не качество игры («играли лучше, но не повезло»), а просто манеру команды, по неведомой причине ставя один стиль выше другого (например, владение выше контратак), тем самым фиксируя некий триумф. Обычно у нас просто нет гарантий, что обе команды пытались играть в одном стиле, следовательно, рассуждения о победе в рамках стиля имеют нулевую ценность.

Вчера такая гарантия все-таки была. У нас достаточно информации о предпочтениях Артеты и Гвардиолы – и они действительно похожи. Даже в таких условиях важно не переоценивать значимость стилистического перевеса, но совсем пройти мимо аномалий, которые выделяются даже в масштабах всей карьеры Пепа, было бы неправильно. 36% владения – это исторический минимум для Гвардиолы .

Почти в любом другом случае эта цифра имела бы минимальную ценность, но для Пепа она важна. Показывает, насколько хорошо получаются ключевые элементы его стиля – прессинг и розыгрыши. Вчера Гвардиола не отказывался от них, но не сумел реализовать на должном уровне (особенно в первом тайме).

Послематчевое признание тренера: «В перерыве сильнее всего злился на себя. Попробовал кое-что новое в плане тактики, но выглядело ужасно. Только во втором тайме мы стали похожими на себя».

Вот еще один вердикт со стороны «Сити» – Джек Грилиш: «Честно говоря, не думаю, что мы провели хороший матч. «Арсенал» играл намного лучше нас. У нас было 36% владения? Даже не знаю, как это комментировать. Если хочешь выигрывать титул, нужно приезжать на такие стадионы и обыгрывать соперников, даже когда не получается показать лучший футбол».

Фиксируем: перевес «Арсенала» в традиционных для «Сити» аспектах – нерядовое событие, игнорировать его вообще, упирая только на результат, было бы неверное, но, разумеется, оно не важнее результата. Вторым таймом «Сити» снял все вопросы – победили не в типичной манере, но полностью по делу .

5. Гвардиола упомянул провалившийся стартовый эксперимент. Вероятно, речь про схему 4-3-2-1, в которой гости готовили прессинг на первых минутах. Отличительная черта – позиции Джека Грилиша и Рияда Мареза. Они располагались очень узко и перекрывали «Арсеналу» опорную зону:

Такая структура перекрывала «Арсеналу» центр, но делала слишком легким продвижение через фланги, где была перспективная дуэль Сака/Бернарду. Еще по ходу первого тайма Пеп вернулся к более классической модели, в которой Де Брюйне поддерживает Холанда, а Грилиш и Марез располагаются на флангах.

6. Другой категорически интригующий эксперимент (и более удачный) – тройная роль Бернарду Силвы . И это без учета игры правым вингером во втором тайме. В стартовом плане у португальца было три роли в разных стадиях.

При позиционной обороне – левый защитник:

При розыгрышах – опорник рядом с Родри:

При прессинге – центральный защитник. Это совсем уж необычно, но очень четко видно было, что Силва передает Сака Натану Аке и занимает его позицию:

Как только «Сити» возвращал мяч, либо оборона становилась позиционной, позиция Бернарду менялась. В целом Силва провел отличный матч – не только в вещах, в которых он традиционно хорош, но и в плане адаптаций к новым функциям.

Сразу после ухода Канселу Гвардиола сказал: «Когда в этой роли у нас играл Фабиан Делф, мы выиграли АПЛ с 100 очками. Долгое время там у нас играл Александр Зинченко, хотя его изначальная позиция – десятка. Если игрок открыт к новому и верит, что может выполнить эту работу, не проблема освоить эту роль».

7. И все-таки «Арсенал» пытался проверять Бернарду. В позиционной обороне он достойно справлялся и даже выигрывал у Сака индивидуальные дуэли (в крайнем случае фолил). При прессинге помогала описанная выше фишка со сменой позиции.

Настоящие проблемы возникали только при подачах. Внутри штрафной Бернарду не до конца понимает функции (плюс не помогают совсем скромные габариты). Нкетия регулярно шел поближе к нему, когда готовилась подача, а потом достаточно легко открывался:

8. Даже без Томаса Парти «Арсенал» не отказался от категорически смелого прессинга и качественно его реализовывал. Ключевая разница между командами была именно в этой стадии. «Сити» сначала вообще не мог нащупать момент для прессинга, а потом давил лишь эпизодически. «Арсенал» встречал прессингом каждый розыгрыш соперника – и показывал впечатляющую цельность.

Как только становилось ясно, в какую сторону направляется атака, «Арсенал» всей командой зажимал в этой зоне – особое внимание обратите на позицию вингера с дальнего фланга:

Противоположная сторона оставалась свободной, и команде приходилось много двигаться при смещениях (плюс была потенциальная дыра в случае быстрого перевода), но на практике «Арсенал» выигрывал такие эпизоды за счет интенсивности давления в зоне мяча. Часто «Сити» просто не находил возможности выбраться, сохраняя контроль над атакой – только через безадресные передачи.

9. Косвенным следствием прессинга «Арсенала» стало огромное количество дальних передач без четкого адресата у Эдерсона. Три раза в этом сезоне бразилец заканчивал матч со 100% точности передач. В одной из тех игр у него было 13 дальних пасов. Точность по сезону – 86%. Проще говоря, без давления и под слабым давлением Эдерсон способен исполнить любой тип паса на высочайшем уровне.

Это важным контекст для понимания его вчерашнего показателя – 52,6%. Худший результат не только в этом сезоне, а за всю карьеру в «Сити». С одной стороны, выносы от вратаря вперед без четкого адресата – победа прессинга. Если идешь в давление, должен доводить такие эпизоды до конца. Большую часть таких моментов «Арсенал» завершал возвратом владения и переходом в собственную атаку. С другой, слишком большим оказался вес эпизода, в котором Эдерсон вынес под давлением перед первым голом «Сити». Холанд сделал скидку, после которой у Томиясу было преимущество перед Грилишем, но японец индивидуально ошибся, исполняя пас вратарю:

10. Главная дуэль второго тайма – прессинг «Сити» против розыгрышей «Арсенала» . Гвардиола и Холанд в послематчевых интервью упомянули адаптации в перерыве, которые помогли команде. Вероятно, они касались организации игры без мяча (в других стадиях значимых изменений не было).

Во втором тайме «Сити» готовил прессинг в структуре 4-2-3-1:

В такой структуре «Сити» выжидал, а в давление шел только при полной уверенности, что все готовы поддержать прессинг. То есть прессинг был ситуативным, но крайне опасным. При владении всего 32% на дистанции тайма именно через прессинг «Сити» создавал ключевые моменты . Команда так здорово выбирала момент для давления, что порой умудрялась создавать численный перевес в зоне мяча:

11. Четкие акценты «Сити» при прессинге наложились на строгое желание «Арсенала» выходить в атаку коротко. «Арсенал» не отказывался от этой идеи даже в очень трудных эпизодах. Больше выгоды из такого столкновения извлек «Сити», но несколько качественных выходов из-под мощнейшего прессинга соперника «Арсенал» организовал.

Как правило, важную роль в них играл Мартин Эдегор – он блестяще читает чужой прессинг и часто прямо по ходу матча придумывает, как его перехитрить. Вчера несколько раз тоже получилось. Проблема: из-за участия норвежца в первой стадии перспективные выходы часто завершались на другой стороне поля. А там Джака, который принимал не лучшие решения:

12. На 61-й минуте Гвардиола выпустил Мануэля Аканджи вместо Рияда Мареза – и перешел к более классической модели. Бернарду занял позицию правого полузащитника, Аке ушел на постоянной основе играть левым защитником, Аканджи занял место в центре обороны.

Бернарду блестяще читал игру на новой позиции. За 30 минут в этой роли он собрал столько же оборонительных действий, сколько за час игры левым защитником. Только разница в том, что в первом случае на Силву давили, а он отбивался (весьма успешно), а во втором – это были действия при прессинге.

13. Рубен Диаш – скала. Вчера он безупречно читал эпизоды повышенной трудности и элегантно нейтрализовывал угрозу. Гвардиола отдельно похвалил его роль при прессинге: «Во втором тайме мы адаптировали давление. Диаш был очень хорош, его агрессивность при выдвижениях из линии давала нам больше контроля в этой стадии».

Это самая важная с точки зрения влияния на ход встречи работа Диаша, но он был безупречен и в других аспектах.

14. Пора признать: Грилиш проводит лучший отрезок в «Сити» и правда здорово играет после ЧМ (особенно в последний месяц). Его полезность никогда в полной мере не измерялась голевыми действиями, но появились и они (собрал 2+4 на этом отрезке). Джек сильно прибавил в своевременности действий и работе без мяча.

15. Жоржиньо превзошел мои ожидания и заслужил комплименты. Его решения с мячом были на традиционно высоком уровне. Но еще важнее, что команда смогла сохранить высокий прессинг хорошего качества с ним в составе. Казалось, тут его медлительность станет проблемой, но «Сити» не удалось вскрыть этот аспект.

Слегка перераспределились функции: повысилась нагрузка на центральных защитников – они стали еще агрессивнее выдвигаться. Парти чаще избавлял их от этой работы, Жоржиньо чаще прикрывает их зоны после выдвижений. При этом экс-опорник «Челси» дает необходимый минимум участия и сам. Кажется, оба варианта рабочие.

16. В первом тайме «Арсенал» смотрелся чуть лучше «Сити». Во втором тайме «Сити» ощутимо переигрывал «Арсенал» . Итоговая победа команды Гвардиолы кажется закономерной. В то же время это самая нетипичная в стилистическом плане победа Пепа. «Арсенал» вынудил «Сити» адаптироваться – просто выяснилось (внезапно?), что в режиме выжидания и при большом количестве лонгболлов они тоже умеют играть.

Блог «Англия, Англия» в соцсетях: Twitter / VK / Telegram

Фото: REUTERS/Matthew Childs