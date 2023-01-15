«Арсенал» показал зрелый футбол (и чемпионский характер?). «МЮ» без Каземиро – другая команда

Разбор Вадима Лукомского.

«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» (3:2) и восстановил 5-очковый отрыв в таблице от «Манчестер Сити» (с игрой в запасе). Лучший комплимент матчу выдал комментировавший для Sky Sports Гари Невилл: сказал, что зрелище похоже на классические встречи «Арсенал» – «МЮ» в конце 90-х/начале нулевых.

Сходства в первую очередь эмоциональные и атмосферные. В тактическом плане команды не особо похожи на великих предшественников. Но разобраться в игровых нюансах планов Микеля Артеты и Эрика Тен Хага очень интересно.

1. Артета приготовил максимально ожидаемый состав. Так теперь выглядит оптимальное сочетание у «Арсенала». Лишь из-за травмы Габриэла Жезуса его нельзя назвать совсем идеальным, но Эдди Нкетиа качественно его подменяет.

2. Огромная потеря в составе «МЮ» – Каземиро. У Тен Хага было несколько вариантов построения опорной без бразильца, но все проблемные. Самый оборонительный – Мактомини-Фред. Самый открытый – Фред-Эриксен. Тренер «МЮ» выбрал промежуточный – Мактомини-Эриксен.

Вероятно, Мактомини должен был отвечать за разрушение, а Эриксен забрать на себя прямо всю работу по продвижению и выводу команды из-под прессинга. Каземиро хорош тем, что и в построении атак полезен, и разрушает блестяще. Спойлер: заменить его полноценно так и не получилось.

В остальном обошлось без сюрпризов. Но, возможно, стоит отметить две детали – возвращение Люка Шоу на левый фланг (с Лисандро Мартинесом в центре защиты) и камбэк Антони в стартовый состав. Мартинес и Антони играли с «Кристал Пэлас», но пропускали прошлый большой матч (дерби против «Сити»).

3. В матче часто менялся счет и лидер, но в общем рисунке можно выделить два значимых этапа.

Первый час: обе команды играют смело с точки зрения попыток прессинга и выстраивания атаки. «Арсенал» значительно чаще входит в чужую штрафную и имеет преимущество, но оба соперника действуют, не отступая от привычных принципов.

Финальные 30 минут: явное распределение ролей – «Арсенал» давит, а «МЮ» сидит на своей трети, ждет шанса для контратаки. На этом этапе тоже лучше были хозяева: почти не допустили контратак, имели достаточно шансов и заслужили победный гол.

4. В рамках стартовых планов команды пытались выстраивать прессинг и короткие розыгрыши. Когда оба участника принимают эти правила, на первый план выходит качество этих элементов. Сама по себе готовность Тен Хага ввязываться в такую игру на «Эмирейтс» многое говорит о том, как он видит прогресс собственной команды, но «Арсенал» показал больше зрелости в этих стадиях.

Владение на указанном этапе было практически равным – 51% на 49% в пользу «Арсенала». А вот преимущество в территории было намного более явным – 38% действий на чужой против 23% у «МЮ».

5. «МЮ» прессинговал в классическом для Тен Хага стиле – один из вингеров (Рэшфорд или Антони) поднимается в линию к Вегорсту и помогает создать максимальную интенсивность в начальной стадии. Но фланг остается свободным:

Плюс прессинга – на зону, за исключением свободного фланга, оказывается максимальное давление. Минус – в случае доставки мяча на свободного крайнего защитника соперник получает легкий выход. В примере выше таким выходом служит Уайт – на него, подсказывая вратарю, даже указывает Эдегор.

«Арсенал» регулярно находил такие легкие выходы. Если в прессинг выдвигался Антони, то выход организовывался через свободного Зинченко:

«Арсенал» доставлял мяч в эти зоны быстро и умышленно. Под крайних защитников делали специальные открывания. Очень вероятно, что Артета отдельно проработал с командой эту уязвимость прессинга «МЮ». Хозяева получили явное преимущество в этой стадии.

6. «Арсенал» строил прессинг иначе. Общий элемент – в пару к нападающему тоже выдвигался вингер (Сака). Но команда не оставляла сопернику свободной опции. На место Сака смещался Уайт – он давил на Люка Шоу:

При давлении команда переходила на схему, которую можно записать как 3-1-4-2. Здесь видна лишь верхушка, но обратите внимание на идентичность ролей Уайта и Мартинелли – они играли по фланговым защитникам «МЮ», пока Сака и Нкетиа давили на центральных:

У «Арсенала» Сака всегда был рядом с Нкетией, а Мартинелли глубже. «МЮ» же смещался в зависимости от того, какой вингер выдвигается (иногда Антони, иногда Рэшфорд). Из-за смещений один фланг оставался свободным. «Арсенал» свободных вариантов не оставлял из-за смелой роли Уайта. Фланг Бена здорово страховал объемный Парти (успевая держать и центральную зону).

Модель «Арсенала» более рискованная, но более цельная. Модель «МЮ» может обеспечить давление в определенных зонах, но оставляет дыры. Во вчерашнем исполнении давление хозяев работало лучше.

7. Прессинг – эта первая волна ограничения соперника. В нем «Арсенал» действовал смелее. Но между командами была существенная разница и в игре на своей половине поля. «МЮ» значительно больше позволял «Арсеналу» из-за слишком высоких позиций вингеров.

Рэшфорд и Антони не спешили садиться в оборонительную схему. Маркус хотя бы контролирует Уайта (пускай не контролирует зону около Эриксена, повышая нагрузку на опорную, если там будет открывание). Антони и за Зинченко не успевает, и зону не контролирует:

«Арсенал» активно этим пользовался. Из-за пассивности вингеров на половине поля «МЮ» всегда были свободные зоны – либо около флангов, либо в опорной (если опорники убегали страховать фланги). Нужно было распознавать их и быстро доставлять мяч. Для команды уровня «Арсенала» не самая трудная задача. Результатом стали регулярные проникновения в штрафную.

8. «Юнайтед», напротив, почти не доходил до штрафной. Первый удар из штрафной гости нанесли только на 55-й минуте. Одна из причин – работающий прессинг «Арсенала», который мешал команде Тен Хага продвигаться и к концу тайма вынудил разыгрывать дальними передачами.

Когда же «МЮ» оказывался на чужой половине поля, «Арсенал» выстраивался в организованные 4-4-2 – Сака и Мартинелли не застревали и намного более явно помогали крайним защитникам/опорникам:

Они трудяги – скорее сядут слишком глубоко, чем допустят халтуру:

Отрезок, когда обе команды пытались играть смело, завершился со счетом 9:2 по ударам из штрафной (13:5 всего). Если резюмировать, «Арсенал» был значительно лучше, так как не допускал дыр при прессинге и позиционной обороне, а сам пользовался дырами «МЮ» на флангах.

9. Финальный отрезок получился другим. В последние полчаса давил только «Арсенал». «МЮ» переключился в режим выжидания контратак. 69% на 31% по владению и 12:1 по ударам.

Ключевым аспектом трансформации кажется ультрасмелость «Арсенала». Хозяева задействовали в атаке максимальное количество игроков. Вот радикальный, но показательный пример – идет позиционная атака, номинальные крайние защитники Томиясу и Зинченко даже не просто подключились, а собрались на одной стороне поля, по флангу продвигается центральные защитник Салиба, все атакующие игроки тоже вовлечены:

Сзади при такой конфигурации остается только Габриэл (и готовый резко бежать назад Парти). Очень рискованно, но хорошая нагрузка для соперника.

У «МЮ» было два пути реагирования. Первый – использовать для обороны у своих ворот весь состав (что ударит по угрозе в контратаках). Второй – умышленно оставлять впереди опасных контратакующих игроков (в первую очередь Рэшфорда), это предполагало бы риски в обе стороны (оборона менее надежна, но контратаки опаснее).

«Юнайтед» выбрал первый вариант, попытался сесть всем составом, но не выглядел надежным, так как не успевал за скоростью движения мяча у соперника. Риски «Арсенала» полностью оправдались.

10. В этом контексте показательным выглядит победный гол. Он начался с того, что «МЮ» не сумел выбраться из-под контрпрессинга «Арсенала»:

А завершился размашистой атакой с использованием двух флангов (оба крайних защитника участвовали):

Эти детали характеризуют весь финальный отрезок. Первая показательная особенность: в схватке контрпрессинг-контратаки почти всегда побеждал «Арсенал». Вторая – «Арсенал» быстро перевел мяч с одной стороны поля на другую, а «Юнайтед» не успел сместиться.

11. Нехватка Каземиро сильно повлияла на «Юнайтед». Вероятно, бразилец не перевернул бы ход матча, но помог бы лучше маскировать описанные проблемы – страховал бы фланги, принимал бы лучшие решения, когда повышается нагрузка на опорную. Увы, Мактомини – совсем другой уровень. Скотт работоспособный и хорошо отбирает мяч, но чтения и склеивания игры уровня Каземиро дать не способен.

Здесь Эдегор получает свободу в опорной, так как Мактомини слишком вжимается, хотя в этом нет необходимости:

В этих моментах Эриксен и Мактомини вдвоем опекают одного игрока, а другой соперник пользуется пространством в опорной:

К правильным позициям и реакциям Каземиро часто относятся как должному. Этот матч показал, насколько трудной и недооцененной может быть работа опорника по чтению эпизодов, особенно когда у соперника так быстро ходит мяч. Мактомини банально не потянул этот уровень. Каземиро обычно справляется даже с самыми суровыми испытаниями.

12. Александр Зинченко провел лучший матч за «Арсенал». Он был особенно полезен в двух ключевых для хода матча деталях. Во-первых, мощно продвигал мяч – через проходы и нестандартные передачи. Во-вторых, находил пространство на чужой трети – через зоны, куда «МЮ» не успевал смещаться.

Тепловая карта Александра подчеркивает даже более широкий, чем обычно, диапазон активности. Игра ложным фулбеком для него – стандартная практика, но вчера функции были еще шире. Он справился:

Зинченко завершил матч в статусе самого вовлеченного в игру футболиста – 86 касаний (действий). Неплохо для футболиста, за зону которого перед матчем всерьез переживали болельщики, опасаясь изоляций против Антони (он, кстати, вчера предположительно был на поле).

13. Индивидуальные вспышки Маркуса Рэшфорда (включая грандиозный гол) – лучшее, что было у «МЮ» в атаке. Англичанин выдал очередной прекрасный матч – нашел, как проявить себя, когда контратакующую угрозу почти полностью выключили. После ЧМ Маркус – в огне. 8 из 9 матчей с результативными действиями – 9+2 по гол+пас.

14. Достойную конкуренцию за звание лучшего игрока мира в 2023 году Рэшфорду составляет Мартин Эдегор. Вчера он был великолепен. Помимо традиционной работы (продвижение, созидание и другие типы эксплуатации чужой опорной зоны), играл важнейшую роль в обнаружении дыр в прессинге «МЮ» – как правило, именно норвежец направлял мяч туда. Еще очень качественно отработал в защите. Кроме обязательной программы, часто отбирал мяч внезапными появлениями за спиной соперника – классно ловил оппонентов на таком эффекте неожиданности.

15. Эдди Нкетиа сделал дубль в важнейшем матче – и уже почти месяц качественно подменяет Габриэла Жезуса. Хороший момент, чтобы это зафиксировать. Но Нкетия – это не прямая замена.

Чтобы компенсировать нехватку бразильца, «Арсенал» слегка перераспределил функции в атаке – например, чаще ситуативным нападающим (а не вингером) становится Мартинелли, иначе двигается Джака (больший акцент на левом полуфланге и фланге, меньше – на рывках в штрафную). Нкетиа получает возможность играть в удобной для себя и более статичной относительно Жезуса роли. Он классно справляется и вообще потрясающе работает без мяча. Тот случай, когда индивидуальный перфоманс наложился на умные адаптации штаба, а клуб внутренними ресурами решил проблему, которая могла обойтись в 20-30 млн.

16. «Арсенал» показал себя более зрелой командой. На первом этапе встречи более зрелой в рамках общих для команд ценностей (розыгрыши и прессинг). На заключительном – более зрелой в готовности рисковать (и деталях этого риска). Победу добыли в концовке, но результат кажется полностью справедливым. У хозяев весь матч был весомое преимущество.

Главные наблюдения по «МЮ»: а) Тен Хаг решился сыграть с «Арсеналом» смело (изначально); б) жутко не хватило Каземиро (сюрприз-сюрприз).

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Фото: REUTERS/David Klein