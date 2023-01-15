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«Арсенал» показал зрелый футбол (и чемпионский характер?). «МЮ» без Каземиро – другая команда

Каземиро Каземиро
тактика
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Арсенал Арсенал
Антони Антони
Бен Уайт Бен Уайт
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Мартин Эдегор Мартин Эдегор
Александр Зинченко Александр Зинченко
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Габриэл Мартинелли Габриэл Мартинелли
Микель Артета Микель Артета
Букайо Сака Букайо Сака
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Скотт Мактомини Скотт Мактомини
Футбол Футбол

Разбор Вадима Лукомского.

«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» (3:2) и восстановил 5-очковый отрыв в таблице от «Манчестер Сити» (с игрой в запасе). Лучший комплимент матчу выдал комментировавший для Sky Sports Гари Невилл: сказал, что зрелище похоже на классические встречи «Арсенал» – «МЮ» в конце 90-х/начале нулевых. 

Сходства в первую очередь эмоциональные и атмосферные. В тактическом плане команды не особо похожи на великих предшественников. Но разобраться в игровых нюансах планов Микеля Артеты и Эрика Тен Хага очень интересно.

1. Артета приготовил максимально ожидаемый состав. Так теперь выглядит оптимальное сочетание у «Арсенала». Лишь из-за травмы Габриэла Жезуса его нельзя назвать совсем идеальным, но Эдди Нкетиа качественно его подменяет. 

2. Огромная потеря в составе «МЮ» – Каземиро. У Тен Хага было несколько вариантов построения опорной без бразильца, но все проблемные. Самый оборонительный – Мактомини-Фред. Самый открытый – Фред-Эриксен. Тренер «МЮ» выбрал промежуточный – Мактомини-Эриксен. 

Вероятно, Мактомини должен был отвечать за разрушение, а Эриксен забрать на себя прямо всю работу по продвижению и выводу команды из-под прессинга. Каземиро хорош тем, что и в построении атак полезен, и разрушает блестяще. Спойлер: заменить его полноценно так и не получилось.

В остальном обошлось без сюрпризов. Но, возможно, стоит отметить две детали – возвращение Люка Шоу на левый фланг (с Лисандро Мартинесом в центре защиты) и камбэк Антони в стартовый состав. Мартинес и Антони играли с «Кристал Пэлас», но пропускали прошлый большой матч (дерби против «Сити»).

3. В матче часто менялся счет и лидер, но в общем рисунке можно выделить два значимых этапа.

Первый час: обе команды играют смело с точки зрения попыток прессинга и выстраивания атаки. «Арсенал» значительно чаще входит в чужую штрафную и имеет преимущество, но оба соперника действуют, не отступая от привычных принципов. 

Финальные 30 минут: явное распределение ролей – «Арсенал» давит, а «МЮ» сидит на своей трети, ждет шанса для контратаки. На этом этапе тоже лучше были хозяева: почти не допустили контратак, имели достаточно шансов и заслужили победный гол. 

4. В рамках стартовых планов команды пытались выстраивать прессинг и короткие розыгрыши. Когда оба участника принимают эти правила, на первый план выходит качество этих элементов. Сама по себе готовность Тен Хага ввязываться в такую игру на «Эмирейтс» многое говорит о том, как он видит прогресс собственной команды, но «Арсенал» показал больше зрелости в этих стадиях. 

Владение на указанном этапе было практически равным – 51% на 49% в пользу «Арсенала». А вот преимущество в территории было намного более явным – 38% действий на чужой против 23% у «МЮ». 

5. «МЮ» прессинговал в классическом для Тен Хага стиле – один из вингеров (Рэшфорд или Антони) поднимается в линию к Вегорсту и помогает создать максимальную интенсивность в начальной стадии. Но фланг остается свободным:

Плюс прессинга – на зону, за исключением свободного фланга, оказывается максимальное давление. Минус – в случае доставки мяча на свободного крайнего защитника соперник получает легкий выход. В примере выше таким выходом служит Уайт – на него, подсказывая вратарю, даже указывает Эдегор.

«Арсенал» регулярно находил такие легкие выходы. Если в прессинг выдвигался Антони, то выход организовывался через свободного Зинченко:

«Арсенал» доставлял мяч в эти зоны быстро и умышленно. Под крайних защитников делали специальные открывания. Очень вероятно, что Артета отдельно проработал с командой эту уязвимость прессинга «МЮ». Хозяева получили явное преимущество в этой стадии. 

6. «Арсенал» строил прессинг иначе. Общий элемент – в пару к нападающему тоже выдвигался вингер (Сака). Но команда не оставляла сопернику свободной опции. На место Сака смещался Уайт – он давил на Люка Шоу:

При давлении команда переходила на схему, которую можно записать как 3-1-4-2. Здесь видна лишь верхушка, но обратите внимание на идентичность ролей Уайта и Мартинелли – они играли по фланговым защитникам «МЮ», пока Сака и Нкетиа давили на центральных:

У «Арсенала» Сака всегда был рядом с Нкетией, а Мартинелли глубже. «МЮ» же смещался в зависимости от того, какой вингер выдвигается (иногда Антони, иногда Рэшфорд). Из-за смещений один фланг оставался свободным. «Арсенал» свободных вариантов не оставлял из-за смелой роли Уайта. Фланг Бена здорово страховал объемный Парти (успевая держать и центральную зону).

Модель «Арсенала» более рискованная, но более цельная. Модель «МЮ» может обеспечить давление в определенных зонах, но оставляет дыры. Во вчерашнем исполнении давление хозяев работало лучше. 

7. Прессинг – эта первая волна ограничения соперника. В нем «Арсенал» действовал смелее. Но между командами была существенная разница и в игре на своей половине поля. «МЮ» значительно больше позволял «Арсеналу» из-за слишком высоких позиций вингеров. 

Рэшфорд и Антони не спешили садиться в оборонительную схему. Маркус хотя бы контролирует Уайта (пускай не контролирует зону около Эриксена, повышая нагрузку на опорную, если там будет открывание). Антони и за Зинченко не успевает, и зону не контролирует:

«Арсенал» активно этим пользовался. Из-за пассивности вингеров на половине поля «МЮ» всегда были свободные зоны – либо около флангов, либо в опорной (если опорники убегали страховать фланги). Нужно было распознавать их и быстро доставлять мяч. Для команды уровня «Арсенала» не самая трудная задача. Результатом стали регулярные проникновения в штрафную. 

8. «Юнайтед», напротив, почти не доходил до штрафной. Первый удар из штрафной гости нанесли только на 55-й минуте. Одна из причин – работающий прессинг «Арсенала», который мешал команде Тен Хага продвигаться и к концу тайма вынудил разыгрывать дальними передачами. 

Когда же «МЮ» оказывался на чужой половине поля, «Арсенал» выстраивался в организованные 4-4-2 – Сака и Мартинелли не застревали и намного более явно помогали крайним защитникам/опорникам:

Они трудяги – скорее сядут слишком глубоко, чем допустят халтуру:

Отрезок, когда обе команды пытались играть смело, завершился со счетом 9:2 по ударам из штрафной (13:5 всего). Если резюмировать, «Арсенал» был значительно лучше, так как не допускал дыр при прессинге и позиционной обороне, а сам пользовался дырами «МЮ» на флангах. 

9. Финальный отрезок получился другим. В последние полчаса давил только «Арсенал». «МЮ» переключился в режим выжидания контратак. 69% на 31% по владению и 12:1 по ударам. 

Ключевым аспектом трансформации кажется ультрасмелость «Арсенала». Хозяева задействовали в атаке максимальное количество игроков. Вот радикальный, но показательный пример – идет позиционная атака, номинальные крайние защитники Томиясу и Зинченко даже не просто подключились, а собрались на одной стороне поля, по флангу продвигается центральные защитник Салиба, все атакующие игроки тоже вовлечены:

Сзади при такой конфигурации остается только Габриэл (и готовый резко бежать назад Парти). Очень рискованно, но хорошая нагрузка для соперника.

У «МЮ» было два пути реагирования. Первый – использовать для обороны у своих ворот весь состав (что ударит по угрозе в контратаках). Второй – умышленно оставлять впереди опасных контратакующих игроков (в первую очередь Рэшфорда), это предполагало бы риски в обе стороны (оборона менее надежна, но контратаки опаснее).

«Юнайтед» выбрал первый вариант, попытался сесть всем составом, но не выглядел надежным, так как не успевал за скоростью движения мяча у соперника. Риски «Арсенала» полностью оправдались.

10. В этом контексте показательным выглядит победный гол. Он начался с того, что «МЮ» не сумел выбраться из-под контрпрессинга «Арсенала»:

А завершился размашистой атакой с использованием двух флангов (оба крайних защитника участвовали):

Эти детали характеризуют весь финальный отрезок. Первая показательная особенность: в схватке контрпрессинг-контратаки почти всегда побеждал «Арсенал». Вторая – «Арсенал» быстро перевел мяч с одной стороны поля на другую, а «Юнайтед» не успел сместиться. 

11. Нехватка Каземиро сильно повлияла на «Юнайтед». Вероятно, бразилец не перевернул бы ход матча, но помог бы лучше маскировать описанные проблемы – страховал бы фланги, принимал бы лучшие решения, когда повышается нагрузка на опорную. Увы, Мактомини – совсем другой уровень. Скотт работоспособный и хорошо отбирает мяч, но чтения и склеивания игры уровня Каземиро дать не способен.

Здесь Эдегор получает свободу в опорной, так как Мактомини слишком вжимается, хотя в этом нет необходимости:

В этих моментах Эриксен и Мактомини вдвоем опекают одного игрока, а другой соперник пользуется пространством в опорной:

К правильным позициям и реакциям Каземиро часто относятся как должному. Этот матч показал, насколько трудной и недооцененной может быть работа опорника по чтению эпизодов, особенно когда у соперника так быстро ходит мяч. Мактомини банально не потянул этот уровень. Каземиро обычно справляется даже с самыми суровыми испытаниями.

12. Александр Зинченко провел лучший матч за «Арсенал». Он был особенно полезен в двух ключевых для хода матча деталях. Во-первых, мощно продвигал мяч – через проходы и нестандартные передачи. Во-вторых, находил пространство на чужой трети – через зоны, куда «МЮ» не успевал смещаться. 

Тепловая карта Александра подчеркивает даже более широкий, чем обычно, диапазон активности. Игра ложным фулбеком для него – стандартная практика, но вчера функции были еще шире. Он справился:

Зинченко завершил матч в статусе самого вовлеченного в игру футболиста – 86 касаний (действий). Неплохо для футболиста, за зону которого перед матчем всерьез переживали болельщики, опасаясь изоляций против Антони (он, кстати, вчера предположительно был на поле). 

13. Индивидуальные вспышки Маркуса Рэшфорда (включая грандиозный гол) – лучшее, что было у «МЮ» в атаке. Англичанин выдал очередной прекрасный матч – нашел, как проявить себя, когда контратакующую угрозу почти полностью выключили. После ЧМ Маркус – в огне. 8 из 9 матчей с результативными действиями – 9+2 по гол+пас. 

14. Достойную конкуренцию за звание лучшего игрока мира в 2023 году Рэшфорду составляет Мартин Эдегор. Вчера он был великолепен. Помимо традиционной работы (продвижение, созидание и другие типы эксплуатации чужой опорной зоны), играл важнейшую роль в обнаружении дыр в прессинге «МЮ» – как правило, именно норвежец направлял мяч туда. Еще очень качественно отработал в защите. Кроме обязательной программы, часто отбирал мяч внезапными появлениями за спиной соперника – классно ловил оппонентов на таком эффекте неожиданности.

15. Эдди Нкетиа сделал дубль в важнейшем матче – и уже почти месяц качественно подменяет Габриэла Жезуса. Хороший момент, чтобы это зафиксировать. Но Нкетия – это не прямая замена. 

Чтобы компенсировать нехватку бразильца, «Арсенал» слегка перераспределил функции в атаке – например, чаще ситуативным нападающим (а не вингером) становится Мартинелли, иначе двигается Джака (больший акцент на левом полуфланге и фланге, меньше – на рывках в штрафную). Нкетиа получает возможность играть в удобной для себя и более статичной относительно Жезуса роли. Он классно справляется и вообще потрясающе работает без мяча. Тот случай, когда индивидуальный перфоманс наложился на умные адаптации штаба, а клуб внутренними ресурами решил проблему, которая могла обойтись в 20-30 млн. 

16. «Арсенал» показал себя более зрелой командой. На первом этапе встречи более зрелой в рамках общих для команд ценностей (розыгрыши и прессинг). На заключительном – более зрелой в готовности рисковать (и деталях этого риска). Победу добыли в концовке, но результат кажется полностью справедливым. У хозяев весь матч был весомое преимущество.

Главные наблюдения по «МЮ»: а) Тен Хаг решился сыграть с «Арсеналом» смело (изначально); б) жутко не хватило Каземиро (сюрприз-сюрприз).

Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:2 (1:1, 2:1)
Дата проведения
22 января, 19.30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 17 Рэшфорд, 1:1 – 24 Нкетиа, 2:1 – 53 Сака, 2:2 – 59 Мартинес, 3:2 – 90 Нкетиа.
АрсеналРэмсдейл, Уайт (Томиясу, 46), Габриэл, Салиба, Зинченко, Джака, Парти, Эдегор (Холдинг, 90), Сака, Нкетиа, Мартинелли (Троссард, 82).
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Варан (Гарначо, 90), Мартинес, Шоу, Эриксен, Бруну Фернандеш, Мактомини, Вегорст, Рэшфорд, Антони (Фред, 71).
Предупреждения:
Уайт (19), Артета (33), Антони (47), Шоу (83).

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Фото: REUTERS/David Klein

127 комментариев

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DoDidDone
Ответ problemzz9
Райс из вест хэма, который борится за выживание и фабиньо из ливерпуля плетущегося в середины таблицы это просто смешно, берется конкретно этот сезон, где Парти впервые с прихода в Арсенал играет стабильно без травм и это одна из причин высот, которых достиг Арсенал в этом сезоне
Об этом и речь, что Арсенал хорош именно как команда. Командная игра и место в таблице выше уровня исполнителей.
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problemzz9
Ответ DoDidDone
Ладно, Сака мог бы быть в основе сборной звёзд лиги в этом сезоне. А вот в опорке помимо Каземиро есть ещё Родри, Фабиньо, Райс и ещё пара человек индивидуально как минимум не слабее Парти и в этом сезоне и вообще.
Райс из вест хэма, который борится за выживание и фабиньо из ливерпуля плетущегося в середины таблицы это просто смешно, берется конкретно этот сезон, где Парти впервые с прихода в Арсенал играет стабильно без травм и это одна из причин высот, которых достиг Арсенал в этом сезоне
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MS-13
аффтор-гэний. Вернулись к мак -фред, к отсутствию нормального цн, к АРОНУ бисаке. Ну и, конечно, Кази не хватило, зато судья был на поле).

пс: Саутгейт был прав на счет воротчика
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TrueGooner
Тут многие пишут, что матч МЮ с КП засунули аккурат между Сити и Арсеналом. Это перенесённая игра 7 тура, причиной которого стала смерть королевы. Боюсь ошибиться, но когда определяли дату игры, никто не думал, что Арсенал и Сити станут основными претендентами на титул. Такой же график будет у Арсенала скоро (перенесённая игра с Сити.
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Александр Андала
Ответ Машина Мощная
ну Арсенал, ну качки! нейтральный болельщик рад за них очень! Вспомнились те славные времена с Анри, Бергкампом, Сименом, Пети и т.д. а потом Ван Перси с Адебайором, Лорд Бэнтнэр, быстрющий Уолкотт центр с Росицки, Фабрегасом, Сонг и Дэнилсон..дааа были времена у Арсенала. пусть не чемпионские но эти парни зажигали)
дуэт Сеска и Глеба - песня
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xmoro
Ответ кроссовер Айверсона
Врезалось в память как Арсенал выходил из обороны пару раз. Идет пас Эдегору, который принимал его лицом к собственным воротам, и он в одно касание левой ногой переводит мяч на другой фланг на ход абсолютно открытому Зинченко
Эдегор пару раз сделал, один раз Зинченко. По видимому это наигранная комбинация. Создают плотность на одном фланге, где соперник смещается на один фланг и после идёт пас Эдегору и он знает, что на другом фланге его ждёт игрок и по сути полупустой фланг.
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TrueGooner
Ответ Islam Magomedov
Как думаете почему заменили Уайта на Томиясу?
Не Лукомский, но всё же отвечу: не справлялся со скоростным Рэшфордом, да и на жёлтой висел. Томиясу вышел и справился на ура.
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Максим Маслов
Ответ Romanian_Daddy
А где Арсенал находился последние лет 15 тебя не смущает да? Лол
а где МЮ находится последние 10 лет?
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boriss_81
Ответ Naneva
Второй матч с Лестером чемпионский по духу, дожали в самой концовке. Но после этого у Арсенала начались неудачи, а Лестер наоборот в отрыв убежал. И теперь, зная исторический спад канониров в начале весны, в будущее смотрю с небольшой опаской. Но артечу конечно)
Не являюсь сторонником любых теорий заговора. Но в чемпионский сезон Лестера в какой-то момент все клубы АПЛ стали играть против Тоттенхэма, который шёл 2-м и Арсенала, который шёл 3-м. А Лестер в свою очередь постоянно брал очки победами в один мяч с пеналей и голов на последних минутах матчей. Особенно показательной была игра Челси-Тоттенхэм где-то в 35-36 туре. Когда Челси, которому уже ничего было не надо, вышли на игру, как на последний бой и сломали Тоттенхэм, те потеряли уже математические шансы на чемпик. После чего Тоттен отдали преимущество в несколько очков и 2-е место в пользу Арсенала. Вся биг-6, кроме Арсенала (2 победы, 5-2 и 2-1) слили Лестеру по 3-4 очка.
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TrueGooner
Ответ Кенигсбергер
Когда Холдинг выходит в этом сезоне - Арсенал не проигрывает и не пропускает. Чего екать-то.
По старой памяти.
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Ответ Naneva
Второй матч с Лестером чемпионский по духу, дожали в самой концовке. Но после этого у Арсенала начались неудачи, а Лестер наоборот в отрыв убежал. И теперь, зная исторический спад канониров в начале весны, в будущее смотрю с небольшой опаской. Но артечу конечно)
Там не просто дожали, но и судья нашим помог, имхо. Но ваще я с тобой согласен, я поверю в реальность чемпионства только, когда медали вручат)
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ars_17
Ответ Nikita S.
Конечно, очень жаль, что Каземиро эту игру пропускал — атака и так проседала, а тут еще и проблемная полузащита. Мактоминей просто не тянет этот уровень, а Эриксен, особенно в топ-матчах, слишком слаб и медлителен для того, чтобы вытягивать их в одиночку. Ван-Биссака тоже вернулся к своим любимым трюкам — классно отыграть один в один только чтобы упустить забег на дальней штанге и регулярно теряться под прессингом... Как болельщику Юнайтед за игру не стыдно — до последних минут 25 играли более-менее на равных, потом Арсенал уже задавил и по делу взял 3 очка. Потенциал есть, но играть против лучшей команды (или команды в лучшей форме) в лиге без своего лучшего игрока (даже с Рэшфордом в подобной форме это все еще Каземиро) и со свежеприобретенным арендным форвардом без какой-либо сыгранности с партнерами, конечно, было сложно. Арсенал все же на другой ступени развития команды на данный момент, посмотрим, что будет в следующем сезоне. Эдегор с Зинченко фантастически отыграли вчера, а Нкетиа удивил готовностью — не так много матчей с ним видел до этого.
Приятно читать адекватные комментарии
А то обычно школота всякую х… пишет
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DoDidDone
Ответ problemzz9
Сака в разы лучше нынешнего Салаха, Парти лучше распиаренного Каземиро
Ладно, Сака мог бы быть в основе сборной звёзд лиги в этом сезоне. А вот в опорке помимо Каземиро есть ещё Родри, Фабиньо, Райс и ещё пара человек индивидуально как минимум не слабее Парти и в этом сезоне и вообще.
0
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Dmitriy Semenchenko
Ответ folli
Я мб что то пропустил,но почему тотальный игнор того факта,что мю тупо устал? Клуб один из лидеров по количеству игроков уехавших на ЧМ,после чм сыграли на 2 матча больше чем арсенал+"благодаря" федерации 1 клуб играл в середине неделе,пока другой отдыхал. И совершенно случайно получилось,что в матче с пэлом в конце было тоже самое. Но наверное все это не существенно,что бы обращать внимание
А к чему это, что в этом интересного? Это тренерский замысел, стратегический ход?
Или это стоило упомянуть к контексте "эх, вот если бы не устали, вот тогда бы навели шороху"?
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Валуй
Ответ Vvze
Скамейка Арсенала слабая только на первый взгляд. Может кто не заметил, но в этом сезоне травмы или повреждения получали Парти, ЭльНенни, Зинченко, Томиясу, Смит Роу, Эдегор, Жезус, Джака, Сака, Нельсон, Тёрнер и скорее всего Тирни (я уже не помню точно). Томас травмировался в августе, его заменил Эльненни, которого заменил Локонга. Томаса не было несколько недель, за это время выиграли 3-4 матча и проиграли МЮ. ЭльНенни, а затем Смит Роу травмировались на пол сезона. Зинченко травмировался несколько раз, его заменили Тирни и Томиясу, игра конечно была менее доминирующая, но свои очки забрали, Томиясу так вообще эффектно съел Салаха в очном матче. Фабиу Виейра провёл два матча в АПЛ с большим временем, на выезде с Брентфордом играл в старте вместо Эдегора и забил, на выезде у волков заменил Джаку в первом тайме и отдал пас. Нельсон заменил Саку в первом тайме с Ноттингемом и сделал дубль. Нкетиа заменил Жезуса и забил 4 в 5 матчах. Артета справился и здесь на отлично.
Если идёт речь о Тирни в контексте травм, даже не сомневайтесь, он часто оказывается в лазарете((
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YSIMY
Ответ ronnych
Ну заплачь
сразу вырисовывается уровень интеллекта
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Islam Magomedov
Как думаете почему заменили Уайта на Томиясу?
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Naneva
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Вот и у меня не стало того ощущения после тех 0:4, а так там было всё ровно, и шли в лидерах тоже, и Лестер дважды обыграли. Для меня тот раз - последний по времени, в 14 тоже было обидно, но к этому привыкаешь 🤦🏻‍♂️😊
Второй матч с Лестером чемпионский по духу, дожали в самой концовке. Но после этого у Арсенала начались неудачи, а Лестер наоборот в отрыв убежал. И теперь, зная исторический спад канониров в начале весны, в будущее смотрю с небольшой опаской. Но артечу конечно)
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Александр Попов
А чего распетушились то так? Первый матч проиграли, второй выиграл , по сумме мячей проиграли. Вы же кричите что МЮ дно, отчего так гордитесь? Да всё ясно с этой командой, какой тренер, такая и команда!
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-4
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piper65
Хороший разбор - и игра была хорошая. Я бы все-таки упомянул еще матч мид-уик, мы заметно подсели физически в последние 20мин, и это значит, что матч с КП даром не прошел. И лично меня еще расстроил Антони - как эйфория от трансфера прошла, стало видно, что игрок он очень средненький. Надеюсь в кубках увидеть Пелестри на правом фланге атаки.

Мне как болельщику МЮ жаль, что мы пока планке Арсенала не соответствовали - но это пока, я верю в ЭТХ и команду, если история с продажей не сыграет «а-ля Челси», в следующем сезоне поборемся.
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crispymousse
Матч по духу и правда отсылает к славным временам, смотрел и вспоминал все те славные битвы Венгера и Сэра Алекса
+1
0
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yurchik07
Но если команда держится на одном-трех игроках,это что за команда???Выпал Каземиро-проблемы,выпал Далот-проблемы,заменили Рона на ноунейма-проблемы и что дальше???Вот сейчас выпадает Рашфорд и что???Все???И четвертое место пролетает???Ну и что это за команда???У Бруну наступает спад и все?Снова ад???Это проблема тренера,что он не избавился от старья и набрал разных Антони с Вегорстом.Получай,что заслужил.
0
-2
-2
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Профессор, судя по всему, смотрел матч по скриншотам. Хаг проиграл из-за трусости. Артета был готов к игре на контратаках в концовке и намертво закрыл Рэшфорда. Вегорст в первые 60 минут неплохо склеивал атаку, но в концовке был совершенно бесполезен. Но снять его Эрик побоялся, а лучше бы выпустил капитана Харри на концовку по классике. В итоге в атаке минус игрок, контратакующая игра превратилась в просто беззубую. Выход Гарначо на 2 минуты просто смех. В общем первое поражение тен Хага в МЮ, не команды, а именно тренера.
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Ответ Naneva
В 16 году Арсенал просто болтался в районе 2-3 места, почему-то не было ощущения что сможем бороться за титул. Вера в возможное чемпионство была в сезоне 13-14, тогда в первом круге команда реально вдохновенно играла, но концовка всё поставила на свои места..
Вот и у меня не стало того ощущения после тех 0:4, а так там было всё ровно, и шли в лидерах тоже, и Лестер дважды обыграли. Для меня тот раз - последний по времени, в 14 тоже было обидно, но к этому привыкаешь 🤦🏻‍♂️😊
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Диер Ташкент
Ответ Мельников Михаил
На счёт Каземиро. Я тут уже несколько лет пишу, что после Кэррика в МЮ так и не было опорника, соответствующего статусу клуба. И что бОльшая часть игровых проблем команды связана именно с этим. А они все продолжали покупать игроков куда угодно, кроме опорной зоны.
Большой привет Вудворду
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