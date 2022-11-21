Англия вскрывала Францию через зону Мбаппе. Заслуживали большего, но не справились с Жиру при навесах

Разбор Вадима Лукомского.

Франция вышла в полуфинал ЧМ, обыграв Англию (2:1). Матч получился крайне содержательным, а его ход вынудил Англию Гарета Саутгейта показать атакующий футбол. Получилось весьма неплохо – лишь нереализованные шансы (включая второй пенальти Харри Кейна) предрешили исход в пользу Франции.

Важный для понимания матча аспект – фактор счета. Он всегда влияет на поведение команд, но в этот раз прямо четко разделил матч на абсолютно разные отрезки. Франция при равном счете и при победном – две разные команды. Давайте пробежимся по хронологии – она правда очень показательна:

• При счете 0:0 – 47% владения и 2:1 по ударам в пользу Франции.

• При счете 0:1 – 62% владения и 8:1 по ударам в пользу Англии.

• При счете 1:1 – 51% и 5:4 по ударам в пользу Франции.

• При счете 1:2 – 68% и 3:0 по ударам в пользу Англии.

То есть при равном счете мы наблюдали равную игру, в которой Франция лучше реализовывала шансы и эффективнее атаковала (был постоянный способ создания моментов – обсудим ниже). Но при счете в свою пользу Франция радикально садилась в оборону (это нормально), но оборонялась очень плохо (к этому вопросы) и совсем не отвечала через контратаки с Килианом Мбаппе в составе и в освобожденной роли (это совсем катастрофа).

Трактовать такой матч трудно. С одной стороны, по моментам Англия ушла в отрыв. С другой, при равном счете Франция чувствовала себя комфортнее (и, вероятно, могла бы повторить трюк и в случае 2:2). Но это вовсе не значит, что команда Дидье Дешама планировала так много допускать и так ужасно обороняться, ведя в счете.

Давайте рассмотрим детали, которые привели к такому сценарию.

Англия вскрывала фланг Мбаппе. Сака творил при помощи Хендерсона

На протяжении всего турнира у Франции асимметричная схема при обороне. На одном фланге Мбаппе остается в высокой позиции, вообще не возвращаясь. На другом Дембеле отрабатывает до упора – помогает в центре и порой садится в защиту. Такое распределение функций приводит к одной из двух схем.

Первый вариант – что-то вроде ромба в центральной зоне (с глубокой позицией Дембеле) и пара нападающих выше:

Второй вариант похож на 4-4-2, где один фланг закрывает Дембеле, а другой – Рабьо. Снова явная асимметричность в позициях Дембеле и Мбаппе:

Общий элемент – уязвимость зоны за спиной Мбаппе. Обычно ее трудно вскрыть. Во-первых, Франция не обороняется так много, как вчера. Во-вторых, соперники слишком боятся контратак через смелую позицию Мбаппе, поэтому осторожничают в этом направлении.

У Англии были оптимальные условия, чтобы обернуть свободу Мбаппе против Франции . Из-за характера матча были отрезки с 60% владения, а страха не было, так как в составе есть специалист по Мбаппе – Кайл Уокер.

Саутгейт разменял его на Мбаппе (Уокер не подключался), а дальше активно нагружал именно эту уязвимую зону. Букайо Сака стартовал в широкой позиции, рывками из центра полузащиты его всегда поддерживал Джордан Хендерсон. Частыми были ситуации, где эта парочка оказывалась на пространстве против Эрнандеса и Рабьо:

Англия очень умышленно доставляла мяч в эту зону. Сака (19) и Хендерсон (13) – лидеры по количеству передач, полученных между полузащитой и защитой соперника. Такие полученные пасы, как правило, – ситуации перед обострением. В этой подготовительной стадии был четкий упор на правую сторону поля.

Беллингем и Кейн тоже участвовали в перегрузах. У Англии было либо равенство, которое при вчерашней форме Сака становилось качественным преимуществом, либо прямой количественный перевес за счет смещений дополнительных игроков. Вот пример с использованием Кейна:

А в этом моменте зону помимо привычных Хендерсона и Сака нагружали Фоден (левый вингер) и Беллингем (центральный полузащитник) – то есть на другом краю оставался только Шоу, а вся игра смещалась в правую зону:

Англия регулярно создавала остроту через эту зону. Пожалуй, два главных примера – явный момент Кейна в первом тайме (создал Сака) и пенальти (заработал Сака). Кроме тактической подготовки важную роль играло неравенство в дуэли Эрнандеса против Сака . Левый защитник «Милана» не очень хорош в обороне. Обычно его просто не нагружают настолько сильно. Вчера в условиях нагрузки против топ-оппонента явно не справлялся.

Уокер выключил Мбаппе. И ему успевал помогать Хендерсон

Еще одна ключевая дуэль – Уокер против Мбаппе. Она не про созданные моменты, а про предотвращенные. В описанном выше сценарии, где Франция садится, а Англия давит на уязвимую зону, не было бы ничего страшного, если бы Франция регулярно отвечала контратаками через Мбаппе. Их не было – именно поэтому игра становилась однобокой.

У Кайла есть опыт сдерживания Мбаппе – вот подробный предматчевый текст про их прошлые встречи. Во вчерашнем матче рецепт Уокера можно разбить на три составляющие. Осторожная (и привычная по клубу и сборной) позиция Уокера при розыгрышах. Он любит оставаться третьим центральным защитником в этой стадии:

Это означает, что он практически всегда располагается перед Мбаппе и не может оказаться в ситуации, когда нужно догонять. В иных матчах он стартует из этой роли, но делает периодические резкие рывки в атаку после продвижения мяча. Вчера он от них отказался – мелкая, но важная адаптация.

Второй аспект – у Уокера вообще нет страха скоростных дуэлей с Мбаппе. Ему не нужна фора, поэтому Кайл может плотно идти за Килианом до упора даже в очень рискованные зоны:

Другой защитник давал бы ему получать мяч в этих зонах, опасаясь неравной дуэли. Уокер шел до конца и изначально не позволял разогнаться.

Еще одним важным аспектом была постоянная помощь от правого центрального полузащитника Хендерсона. Джордан проделал невероятный объем и максимально быстро садился в оборону:

Угроза от Мбаппе в быстрых атаках была практически сведена к нулю . В моментах иного плана была, но меньшей, чем обычно. В этом есть заслуга адаптаций Саутгейта, но все-таки первичен сам факт наличия такого игрока, как Уокер – он провел очень сильный матч в индивидуальном плане.

Англия ужасно оборонялась внутри штрафной. Жиру наказал

В отрезки равного счета у Франции был регулярный источник моментов – навесы на Жиру. Англию редко тестировали в режиме обороны в собственной штрафной. При проверках вскрылось огромное количество ошибок – относительно количества эпизодов, в которых приходилось защищаться.

Иногда Жиру теряли при передаче от одного центрального защитника другому:

Иногда Оливье просто выигрывал персональную дуэль у специалиста по верховой борьбе Харри Магуайра:

Франция сделала 7 подач с игры. В пяти из них мяч долетал до французского игрока. 4 ситуации завершились ударами. Из двух английских удачных попыток отбиться одна завершилась подбором и второй волной, в которой была успешная подача. Это невероятный уровень паники при кроссах.

Первый гол был забит другим путем, но традиция ужасного расположения при обороне около штрафной сохранилась. Тут, напротив, игроки слишком вжались и бросили Орельена Тчуамени одного на границе штрафной – в такой глубокой позиции Беллингема и Хендерсона не было никакого смысла:

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С одной стороны, каждый раз, когда Франция выравнивала игру и атаковала не меньше соперника, Англия выглядела очень шатко. С другой, большая часть матча прошла именно в режиме английского давления, которое было весьма эффективным.

По содержанию команда Саутгейта точно заслуживала большего – как минимум, отыграться и еще раз попробовать силы в равном рисунке, где Франция не жмется к воротам. Идеальный шанс для этого представился, но, увы, Кейн промазал.

Фото: REUTERS/Matthew Childs