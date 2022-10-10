«Арсенал» провел лучший матч против «Ливерпуля» в эпоху Клоппа. Мартинелли порвал фланг Трента (позже Гомеса)

Разбор Вадима Лукомского.

«Арсенал» сохранил лидерство в АПЛ благодаря домашней победе над «Ливерпулем» (3:2). На мой взгляд, это самый качественный перфоманс лондонцев против команды Юргена Клоппа, с которой традиционно трудно играть. Справедливый исход подчеркнул сближение команд по уровню (речь не о положении в моменте, а о глобальном прогрессе/регрессе) – оно стало возможным из-за движения в двух направлениях. Разберем и проблемы «Ливерпуля», и рост «Арсенал».

1. В составе «Арсенал» была одна неожиданность – Такехиро Томиясу в роли левого защитника. Александр Зинченко травмирован – даже не попал в заявку, но очень ярко отмечал голы команды на трибунах. Обычно его подменяет Киран Тирни, но Микель Артета выбрал нестандартную опцию в лице Томиясу.

Возможно, таким образом тренер хотел перекрыть Мо Салаху любимое направление для смещения – защитнику-правше на левом фланге это сделать проще. В простонародье прием называется «Месси/Арбелоа».

2. Клопп выбрал схему 4-2-3-1 (4-4-2), которая использовалась против «Рейнджерс» во вторник. Наполнение в этой расстановке было вполне ожидаемым. Основная интрига касалась именно выбора формации. Косвенной жертвой отказа от 4-3-3 стал находящийся в ужасной форме Фабиньо.

3. Матч можно разбить на три этапа.

Первый тайм получился немного странным. «Арсенал» забил по голу в самом начале и самом конце, но между этими голами контроль (пускай без массы моментов) был именно у «Ливерпуля». Гости вполне здорово отреагировали на быстрый пропущенный. Отвоевали территорию и проникали в острые зоны. В то же время одним из факторов преимущества мог быть сам быстрый гол – и влияние, которое он неизбежно оказывает на поведение команд.

Старт второго тайма – самый впечатляющий отрезок в исполнении «Арсенала». При счете 2:1 в свою пользу команда Артеты не прижималась и даже не осторожничала, а прессинговала намного активнее, чем в первой половине – полностью забрала контроль у «Ливерпуля», которому нужно было отыгрываться. Такое нечасто увидишь даже в исполнении «Сити» (со скидкой на состояние «Ливерпуля»). Гол Роберто Фирмино не вытекал из хода встречи. На отрезке с начала тайма до 75-й минуты это был единственный удар «Ливерпуля» (против 8 у «Арсенала»). Хозяева не сломались и закономерно дожали.

На финальном этапе «Арсенал» отдал территорию, но адаптировал под это схему (перешли на тройку центральных) и не допустил серьезных моментов.

Перед погружением в тактические нюансы традиционное напоминание: в разборах матчей мы не оцениваем судейство. Наша цель разобраться именно в игре (даже не в результате, а именно в игровых факторах). Вчера было минимум одно скандальное решение, но, кроме него, было много содержательного футбола, поэтому просто оставлю ссылку на разборы канала «Але, реф» и The Athletic.

4. «Арсенал» открыл счет в быстрой атаке. Эпизод случился слишком рано, чтобы говорить о каких-то трендах, но подчеркнул проблему, которая в разных формах повторялась у «Ливерпуля» весь матч – реакция на потерю и встреча атак на скорости.

В традиционной схеме 4-3-3 большую роль в этом процессе играет Фабиньо. Два других полузащитника сразу реагируют и играют по мячу. Фабиньо исполняет роль читающего игрока – иногда замыкает давление, иногда держит зону. Вчера в таких эпизодах не хватало читающего игрока. Тиаго Алькантара и особенно Джордан Хендерсон не адаптировали манеру (это трудно сделать мгновенно) – мы получали эпизоды подобного плана (четыре игрока в одной точке, включая пару опорных, а в опорной – дыра):

Хендерсон в такие моменты регулярно бросался на мяч без оценки ситуации, чем оголял другие зоны. Тиаго в принципе не так мобилен – основной объем работы без мяча должен был прийтись на Хендо. В результате «Арсеналу» было проще доставлять мяч на Мартинелли, который решал в таких эпизодах.

Важно: старая схема с Фабиньо в текущей форме регулярно давала сбои. И близко не утверждаю, что с ней было бы лучше, но в конкретной стадии игрока его типажа явно не хватало.

5. Пожалуй, именно реакция на потери – главная проблема «Ливерпуля» в матче. Это болезнь. А симптомом стал провал правого фланга, где стартовал Трент Александер-Арнолд, а после перерыва играл Джо Гомес. Все три гола «Арсенала» построены именно на доставке мяча на правый фланг в финальной стадии. Это проходило не только в голевых эпизодах.

Здесь стоит разграничить не лучшую игру Трента и Гомеса в трудных ситуациях и более широкую проблему. Клопп многократно говорил об этом в контексте ТАА – люди сводят все к его «ошибкам», когда на деле они являются частью большой картины. Вчерашний матч хороший пример – трудные ситуации создавались из-за более широкой проблемы, а дальше правые защитники оказались не в состоянии потушить пожар.

В первом голе Александер-Арнолд действительно крайне нелепо пытался перехватить пас, а не доигрывал эпизод с Мартинелли (постфактум, конечно, всем очевидно, как надо было), но реальная проблема в соотношении в пользу «Арсенала» в этой зоне – 4-в-1 или минимум 2,5-в-1. Трент выбирал между плохими решениями, пускай и выбрал очень плохое:

Или вот – в начале второго тайма Гомес пугающе легко пустил за спину Мартинелли, что привело к моменту:

Но отмотаем чуть назад и увидим описанную выше проблему реакции на потерю. Хендерсон закружился в попытках играть по мячу – и на Джаку не успел надавить, и зону для паса оставил свободной:

Именно проблемы «Ливерпуля» в переходах стали спонсором шикарного матча Мартинелли. Гомес и ТАА – козлы отпущения. Могли избежать этой участи, но для этого нужно было сыграть прямо грандиозно и регулярно тушить чужие пожары.

6. Сделав все нужные для взвешенной оценки оговорки, нельзя пройти мимо действий Трента во втором голе «Арсенала». Здесь команда оборонялась после собственного стандарта. Действия ТАА в конкретном моменте – просто цирк.

Анализ Гари Невилла: «Вообще не понимаю, что Трент делает в этом эпизоде. Этим рывком он изолировал своего партнера на дальней штанге. Ему просто стоило остаться в центре. Хендерсон направлял Мартинелли во фланг».

Действия Трента подставили и Цимикаса (один против троих), и Хендо (не получилось направить во фланг, так как в центре открылась явная свобода).

Для полноты картины нужно упомянуть о травме, из-за которой ТАА был заменен в перерыве, хотя вряд ли она могла сыграть прямую роль в этой ошибке (ужасное решение). «За семь лет Трент ни разу не ушел с поля, когда был в состоянии продолжить игру. Но в этот раз боль была слишком явной», – сокрушался Клопп.

7. После быстрого пропущенного «Ливерпуль» захватил контроль до конца первого тайма. Ключевая причина – свобода, которую получал Вирджил ван Дейк в первой стадии. «Арсенал» располагался в позиции для прессинга, но испытывал серьезные проблемы с давлением в зоне Ван Дейка/Тиаго.

По своим меркам ВВД получал неприлично много времени на поиск вариантов. Если на него выдвигался Сака, по цепочке свободу получал Тиаго. Закрыть это направление у «Арсенала» не получалось. В результате «Ливерпуль» наращивал давление.

8. Важным элементом новой схемы «Ливерпуля» стала большая по меркам Клоппа пассивность в прессинге. Гости больше выжидали перед тем, как начать давление. Это связано с тем, что теперь прессинг стартует с пары, а не узкой тройки (как раньше):

Сейчас при давлении команда пассивнее, после начала прессинга все традиционно слаженно смещаются, но объем давления сократился.

Потенциальным плюсом пассивности могло стать повышение надежности. Шепотом можно даже заметить, что именно в этой стадии надежности стало больше (меньше эпизодов с открытым мячом и высокой линией защиты), но эффект разбился о другие проблемы (например, разобранные выше реакции на потери). И то, и другое вытекает из новой формации – плюсы тут не перевесили.

9. В отрезок контроля «Ливерпуля» «Арсенал» интересным образом адаптировал схему при позиционной обороне. Команда опасалась ситуаций 4-в-4 в случае быстрой доставки мяча в атаку и создавала импровизированную пятерку.

Здесь пятым в защиту присел Мартинелли:

А тут пятерка образовалась через опускание Джаки:

Простой, но полезный прием минимизировал вред от мощного отрезка «Ливерпуля». В первом тайме команда Клоппа здорово давила, но не создавала момент за моментом.

10. Возможно, главное решение этого матча – изменение структуры прессинга «Арсенала» в перерыве. Несмотря на преимущество в счете, команда стала намного смелее. Об этом упомянул Артета:

«У нас была очень живая беседа в перерыве. Мы адаптировались в нескольких направлениях. Стали играть спокойнее и смелее. Во втором тайме мы сильно прибавили. Организация, выбор момента для прессинга, индивидуальные дуэли, подборы – все стало лучше. Я был очень доволен».

Акцент на втором тайме как на лучшем отрезке «Арсенала» абсолютно справедлив. Отдельный респект Артете за осмысленное решение играть смело, а не прагматично держать 2:1. На практике главное изменение – другая роль Бена Уайта в прессинге:

В первом тайме он шел не так высоко. Прессинг «Арсенала» получил цельность. У изменения мог быть и второй мотив – травма Луиса Диаса. В первом тайме он был оппонентом Уайта. Колумбиец очень опасен 1-в-1 и на пространстве. Его Уайт не решался передавать – нужно было встречать с подстраховкой от Салиба. Жоту он охотнее передавал французу, а сам выдвигался в прессинг. В комплексе эти изменения привели к явному перевесу «Арсенала».

59% владения, 8:1 по ударам в отрезок между началом тайма и 75-й. В первом тайме было 38% и 3:5 – там «Ливерпуль» вел игру, а «Арсенал» ограничивал соперника. Во втором тайме игру вел уже «Арсенал» – и делал это успешнее, чем «Ливерпуль» в свой удачный отрезок.

11. Для полноты картины нужно упомянуть, что у смелости в прессинге был и обратный эффект. Классная атака «Ливерпуля» на гол Фирмино началась от Алиссона именно с попытки давления «Арсенала»:

Чтобы не оставить вариантов, выдернулся даже Джака, но бразильский кипер классным пасом с левой развернул атаку на свободный правый фланг. Давление провалилось – пришлось спешно садится в оборонительную схему, что не совсем получилось.

Но еще раз: это единственная удачная атака «Ливерпуля» на данном этапе. Плюсов из смелости «Арсенал» извлек больше.

12. На финальный отрезок Артета перешел на тройку центральных защитников. Киран Тирни вышел вместо Мартина Эдегора. Томиясу стал левым центральным защитником:

На этом этапе инициатива вернулась к «Ливерпулю». «Арсенал» убивал время через отрезки владения и успешно сдерживал соперника в позиционной обороне. Команда Клоппа выжала лишь два удара – оба заблокированные на 98-й минуте.

13. У Клоппа тоже были перестроения. На 69-й он выпустил Конате вместо Матипа (по позиции) и Фабиньо вместо Салаха (вот это интересно). Была возможность вернуться к привычным 4-3-3 – тройка Фабиньо, Хендерсон, Тиаго была на поле. На практике «Ливерпуль» продолжил играть 4-2-3-1 (4-4-2) с Хендерсоном на правом фланге.

Позже на левый фланг вышел Харви Эллиотт. «Ливерпуль» заканчивал с нетипичным для себя соотношением – два левши на левом фланге, два правши на правом. Возможно, задумка была в упрощении игры на концовку (навесы и прострелы с Нуньесом и Фирмино в штрафной), но на практике ход совсем не сработал.

14. Томиясу достойно справился с Салахом. Сдержать Мо на 100% получается редко (даже в кризисный для себя отрезок он остается главным созидателем команды). Несколько раз в первом тайме Салах участвовал в удачных комбинациях, один раз разогнался и прошел Томиясу (когда разгонялся, его оппонентом был Мартинелли). Хотя именно в персональных дуэлях японец был хорош.

Плюс от использования правши против игрока типажа Салаха очевиден (при прочих равных проще перекрыть направление для смещения в центр). Минус – менее эффективные подключения в атаку. Но «Арсенал» учел это и адаптировался – при розыгрышах (даже в первом тайме) Томиясу оставался дополнительным центральным защитником. Хорошая ставка Артеты.

15. Мартинелли – кумир Клоппа и звезда матча. «Меня поражает его желание тренироваться каждый день. Играть против него – сущий кошмар. В лице Мартинелли у нас всегда есть угроза в атаке», – восторгался Артета.

Габриэль Мартинелли – главный в атаке «Арсенала» по заточенности на индивидуальные действия. Артета грамотно максимизирует его качества. Например, Томиясу не играл ложного (как Зинченко), а оставался при розыгрышах третьим центральным. Это сделало фланг менее подвижным и более предсказуемым, но в контексте конкретного матча сыграло в пользу «Арсенала» – количество очных эпизодов Мартинелли против правого защитника «Ливерпуля» возросло. Получив комфортные условия, бразилец не подвел тренера.

16. «Арсенал» как минимум на время сменил «Ливерпуль» в статусе главного конкурента «Ман Сити». «Ливерпуль» как минимум на время примеряет роль «Арсенала» – клуба с четким стилем, но нехваткой понимания, как его воплощать (команда в поисках).

У нас не очень много оснований считать изменения перманентными и необратимыми (особенно в случае «Ливерпуля», который, вероятно, даже в этом сезоне вернется на более привычные позиции). Но они и неслучайные. Вчера «Арсенал» не просто победил «Ливерпуль», а лучше играл в футбол.

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Фото: REUTERS/Peter Cziborra