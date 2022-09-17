Поттер помешан на гибридных схемах и необычных ролях. Не факт, что сработает в «Челси», но будет интересно

Вадим Лукомский – о новом тренере «Челси».

Совладелец «Челси» Тодд Боули преподносит Грэма Поттера как фундамент для построения долгосрочного проекта.

В отличие от уволенного Томаса Тухеля Поттер на 100% выбор нового руководства. Боули проверил бывшего тренера «Брайтона» на скорость ответов в WhatsApp (и по другим важным пунктам совместимости), дал ему контракт на пять лет с зарплатой около 12 млн в год, а в больших британских медиа уже появилась информация, что Поттера не уволят даже в случае пролета мимо ЛЧ в этом сезоне.

Также регулярно всплывает история про «ЛА Доджерс» – бейсбольный клуб, которым частично владеет Боули. Там все стабильно: Дэйв Робертс тренирует с 2015-го года. Это приводится как аргумент в пользу того, что своим людям Тодд доверяет до конца. По информации Sky Sports, даже сам Боули привел этот пример при встрече с Поттером, которая предшествовала заключению контракта. В «Челси» американец хочет построить нечто подобное.

За первые месяцы в Лондоне Боули и компания дали массу поводов усомниться в себе. Пока у нас мало оснований полагать, что Поттер действительно отработает все пять лет контракта (это стало бы рекордом среди тренеров «Челси» в 21-м веке). Но этот фон крайне показателен. Без сомнений, Поттер – большая ставка нового руководства «Челси». Это повод разобраться, в чем он хорош, в каких аспектах подходит клубу, а где что-то может пойти не так.

Ранее у нас уже выходили материалы про жизненный путь и принципы Грэма – раз, два, три. Он правда интересный: пробивался с самых низов тренерской профессии (университетский уровень), получал магистерский диплом по специализации «Лидерство и эмоциональный интеллект», заставлял футболистов ставить балет «Лебединое озеро», пел финский гимн перед игроками, чтобы сплотить команду, и дарил им книги Далай Ламы для мотивации.

Теперь разберемся в тренерских методах Грэма. Я выделил четыре ключевых направления – его стиль (1), тактика (2), индивидуальная работа с игроками (3) и тренировочный цикл (4). Последний аспект пересекается с первыми тремя, но важно проговорить детальнее, так как его особенности сыграют определяющую роль в адаптации тренера в «Челси».

Поттер ставит атакующий футбол из-за влюбленности в «Барсу» Гвардиолы. Его «Брайтон» – самая стильная нетоповая команда АПЛ

«Поттер революционным образом изменил стиль «Брайтона». За эти преобразования нужно благодарить именно Грэма и его штаб. Теперь они играют в качественный современный футбол. Каждый их матч приятно смотреть. Кажется, игроки тоже наслаждаются», – объяснил Эдди Хау.

Именно такую задачу перед Поттером изначально ставил владелец «Брайтона» Тони Блум. На презентации тренера он отдельно указал на «выдающиеся результаты работы Поттера по части развития привлекательного стиля игры во всех предыдущих командах». Грэм блестяще справился.

И это не первая его революция. «Поттер оказал огромное влияние на шведский футбол. Когда он начинал работать там, почти все команды играли в примитивные 4-4-2. После успехов Грэма лига стала намного разнообразнее в тактическом плане», – рассказывал Брайан Уэйк, игравший у Поттера в «Эстерсунде».

У Поттера простая, но понятная история формирования ценностей: «Когда я был игроком, сильнее всего ненавидел играть против команд, которые забирают себе мяч. В начале тренерской карьеры я активно следил за «Барселоной» Гвардиолы и старался понять, как он довел этот стиль до совершенства».

Степень верности Грэма любимому стилю впечатляет. Работая в маленьких клубах, он внедрял все направления стиля Пепа – смелые контролируемые розыгрыши через короткий пас, высокий прессинг, позиционную структуру в атаке и гибкость при трансформации схемы. Часто тренеру из небольшой команды достаточно продемонстрировать лишь некоторые из этих элементов. Если они на хорошем уровне, он выделяется и получает заслуженные комплименты. Поттер освоил все.

Невозможно гарантировать успех при переходе из «Брайтона» в «Челси», но Поттер правда лучше других тренеров без топ-опыта готов к такому вызову, так как проверен во всех отношениях (в тактическом плане). Еще важнее: для него категорическая смелость в каждой стадии – естественное положение дел. Это не следствие составов, которые он наследовал, или строгое требования владельцев. Это просто стиль, который Поттер выбирает, так как знает его лучше всего и считает наиболее эффективным.

«Я не один из тех футбольных снобов, которые не признают право на низкий блок и оборонительный футбол. Вообще ничего не имею против. Все мы делаем выбор в своей работе. Я играл в матчах, где меня заставляли выбивать вперед по флангу – просто куда подальше. Хвалили, даже если мяч долетал до чужих ворот в руки киперу или на удар от ворот. Нравилось ли мне играть таким образом? Вообще не нравилось. Но я уважал право тренера пытаться выиграть матч любым способом. Теперь я тренер, и у меня есть право считать, что футбол нужно играть не так», – вспоминал Грэм.

В этом контексте для него особенную ценность несут слова Пепа, который в восторге от атакующего стиля «Брайтона»: «Как зритель, я люблю наблюдать за такими командами. Мне нравится смотреть, как играет «Брайтон». Как экс-футболист, я бы с удовольствием играл в такой команде. Грэм Поттер показал всем другим тренерам, всему футболу, что необязательно быть фаворитом, чтобы проявлять храбрость, хорошо играть в футбол. Я очень им восхищаюсь. Надеюсь, что он сможет добиться результатов, которые помогут им остаться в Премьер-лиге, потому что то, как он играет, очень помогает мировому футболу».

В прошлом сезоне «Брайтон» занял 4-е место по владению в АПЛ. Был очень высоко и по другим метрикам, олицетворяющим продуманность при построении атак. ресурсам.

Читая таблицу ниже, надо держать в уме, что 7-е место = 1-му среди обычных клубов. В Премьер-лиге все еще есть четкая топ-6, которая сильно превосходит всех по ресурсам. В этом контексте показатели крайне впечатляющие: кое-где Поттеру удался явный прыжок выше головы, где-то – просто соответствие статусу самой стильной команды из нетоповых.

Пеп отдельно отмечал стадию владения у команды Поттера (вообще каталонец так часто возносил команду Грэма, что я уже раздумываю над включением его в соавторы текста): «У «Брайтона» очень хорошие розыгрыши. В каждой передаче есть смысл, каждое открывание между линиями и впереди тоже было наполнено смыслом. Каждый игрок стремился находить позиции, в которых больше свободы для получения мяча. Почти в каждом матче я наблюдал, как «Брайтон» играет лучше соперника. Они переигрывают оппонентов и превосходят их статистически. Но не всегда забивают, оказываясь в выгодных позициях».

Еще мощнее «Брайтон» проявлял себя в прессинге. Здесь они в каждом параметре опережают кого-то из топ-6. Первые четыре показателя характеризуют именно смелость давления – «Брайтон» выделяется везде. Команда прессинговала интенсивно, часто возвращала мяч у чужих ворот и вынуждала соперников пасовать явно хуже обычного (в показателе «точность передач соперников» низкое место означает плохую игру в пас у соперников).

При такой частоте давления высоким было его качество: если «Брайтон» начинал давление, то оно завершалось переходом мяча в пределах 5 секунд после начала в 32,3% случаев (выше только у «Сити»). При этом высокий прессинг не приводил к провалам в обороне – «Брайтон» на 6-м месте по допущенным с игры шансам:

Категорически смелый стиль привел не только к комплиментам, но и к хорошему для команды такого уровня результату. Все время при Поттере «Брайтон» держался в пятерке худших по зарплатной ведомости, но в прошлом сезоне финишировал девятым. То есть высокий уровень работы Грэма подчеркивается даже через простое сопоставление ресурс/результат – вообще без оглядки на стиль и продвинутые метрики, которые сильно «любят» «Брайтон».

Для полноты картины все-таки стоит упомянуть, что потенциально команда могла финишировать еще выше. Недобор очков относительно ожидаемых метрик всерьез обсуждается даже внутри команды. «Мы должны быть хладнокровнее в завершении – и все улучшится. Я видел xG-мемы про нашу команду – люди угорают с этой статистики. Если мы улучшим реализацию хотя бы на 20%, то сильно поднимемся в таблице», – объяснял Солли Марч.

Тут возможны разные трактовки – от «банального невезения» до просто «нехватки хорошего нападающего» при очень круто выстроенной атаке. Но в нашем случае эта дискуссия вторична, так как даже голых результатов достаточно, чтобы впечатлиться работой Поттера в «Брайтоне». Просто держите в уме, что по качеству футбола многие ставят их еще выше – и спорят лишь о том, насколько выше.

У Поттера нет основной схемы, но в любой схеме воплощаются одни и те же принципы. Кое-что уже прослеживается в «Челси»

Мы уже выяснили, что Поттер – это высокий прессинг (этот аспект вообще лучше всего работал в «Брайтоне») и смелый комбинационный стиль с мячом. Это принципы. Они в системе Поттера первичны – находятся выше схем и ролей конкретных футболистов. Все может меняться и даже умышленно корректироваться под соперников, но принципы остаются.

Обычно даже у гибких тренеров можно выявить любимую схему. У Поттера вообще не получится. Вот показательные свидетельства от Оливера Макберни, который играл у него в «Суонси»:

«Я спросил у помощника Поттера Билли Рида: «А какая у Поттера основная схема?» Обычно новый тренер приходит со своей схемой. Билли ответил: «У него нет такого понятия. Она постоянно меняется». Так и было: мы меняли схему в каждом втором матче. Или даже по ходу матчей. Мы могли выиграть 3:0, используя 4-3-3, а в следующем матче играть 3-5-2 с другими игроками в старте. Мы удивлялись: «Что?! Мы же выиграли 3:0!» Но постепенно мы осознали, насколько умно он готовится к слабостям каждого оппонента – он находит, где им можно навредить. Отсюда постоянные изменения в схеме».

Как это выглядит со стороны, описывал Марсело Бьелса: «Брайтон» – это команда, которая обладает невероятной вариативностью в выборе приемов для организации игры с мячом и без мяча. При этом они всегда хорошо контролируют мяч и быстро возвращают его себе».

Поттер характеризует себя как «тактически гибкого, но ставящего на атакующий футбол и владение мячом». На практике это означает, что схема может быть любой, но в любой схеме команда будет стремиться держать мяч и высоко встречать соперника. Игра схемами, по задумке Поттера, должна упрощать эти задачи игрокам – давать численное преимущество в ключевых зонах (они в разных матчах – разные).

«В футболе самое важное – баланс. Я стараюсь оценить свою команду и соперника, задаваясь вопросом, все ли логично в плане. Нужно сделать так, чтобы команда была организована, но в то же время дать футболистам определенную свободу», – так Грэм формулирует ключевой принцип подготовки.

В этом деле он хорош. «Самая сильная сторона Грэма в том, как он планирует подготовку к матчам и доносит до нас, что нужно делать», – восторгался Алексис Мак Аллистер. «Поттер – великолепный тренер. В тактическом плане он очень многое дает команде. При подготовке к каждому следующему матчу он изучает все мелочи. Мы знаем в точности, как должны сыграть и как соперник будет на это реагировать», – объяснял Дэнни Уэлбек.

«Грэм кажется мне человеком с очень глубоким мышлением. Он и его штаб работают по 12 часов в день, на выходе подмечается каждая мелочь при подготовке. Нужно учитывать так много ракурсов. Характеристики соперников, собственный состав из 25 человек, которые находятся на разных этапах карьеры с разными жизненными проблемами. Но Грэм со штабом покрывают абсолютно все», – вердикт Адама Лалланы.

Чтобы добиваться четкого стиля, но без четкой схемы, Поттер использует набор ориентиров, которые присутствуют в каждой его схеме:

• Два игрока на флангах в крайне высоких позициях под создание ширины – это могут быть два латераля, либо два вингера, либо латераль/вингер. Но всегда есть четкий ответ на вопрос, кто занимается этим делом, и всегда эти игроки располагаются смело и высоко.

• Игроки центра поля – тактические инструменты в руках Поттера. Через их количество и роли тренер показывает, какую зону видит уязвимой у команды.

У Поттера есть базовый типаж игрока в эту зону – техничный с хорошим пасом, способный открываться между линиями. Оборонительные качества вторичны – их нехватку маскирует прессинг, либо в крайнем случае тройка защитников. Лаллана описывал этот образ (нескромно свел к тому, что он и есть этот типаж): «Грэм хочет иметь центральных защитников, которые хороши на мяче, а полузащитники должны быть всегда готовы получать мяч вполоборота между линиями. С технической точки зрения мои качества отлично вписываются в эти требования».

У Поттера и опорник, и десятка должны это уметь. А вот соотношение опорников, бокс-ту-боксов и десяток в схеме меняется в зависимости от задач. Базовая задача сводится к созданию преимущества именно в центре, но это не аксиома: иногда Поттер просит полузащитников делать рывки на фланги под перегрузы, иногда подключаться до штрафной.

• Стремление к гибридности. Это означает, что структура с мячом может отличаться (и почти всегда отличается) от схемы без мяча. Для Поттера это и мера для размещения большого количества атакующих игроков в схеме, и источник непредсказуемости.

Об этом говорил Хенрик Ларссон, когда встретился с командой Поттера еще в чемпионате Швеции: «Он играл по разным схемам, начиная матч одним способом, затем на полпути они начали играть по другой системе, а закончили с третьей. И все игроки точно знали, что они делают». А вот вердикт Дэна Берна, который играл в «Брайтоне»: «При Поттере я всегда выходил на поле, до последней буквы понимая задание на игру. Но наша тактика была гибкой. Мы переключались между тройкой и четверкой защитников – это могло происходить по 3-4 раза в пределах одного матча».

Последнее свидетельство особенно ценное, так как Поттер очень любит использовать для переходов гибридного центрального защитника. Берн был именно таким – центральный защитник в тройке, который может становиться левым в четверке. «Он может играть левого в тройке, левого защитника и левого центрального защитника. Пожалуй, это его лучшие позиции. На каждой из них показывает высокий уровень. Звучит просто, но я как тренер очень такое ценю. Он хорошо адаптировался, принимал задачи, выкладывался каждый день и добросовестно выполнял любое задание», – объяснял Поттер.

Другие примеры таких игроков – Йоэл Велтман (центральный и правый защитник) и Марк Кукурелья (центральный и левый на всю бровку). Это все разновидности одного приема, пускай разные в плане смелости. Кукурелья чаще играл в обычной роли слева (негибридной), а для трансформации Поттер чаще использовал более оборонительных игроков. Это давало больше надежности при обороне (клуб все-таки не топовый).

Кроме очевидных плюсов (адаптации под качества игроков и конкретных соперников), прием создает элемент непредсказуемости. «Я слышал, как в матчах против нас соперники кричали: «Что вообще происходит? Я не понимаю, кого опекать?» Вы не представляете, как это придает уверенности – соперник выходит на игру и просто не понимает, как с нами играть», – вспоминал Мэтт Граймс, пересекавшийся с Поттером в «Суонси». Еще более сильные слова от Берна: «После ухода из клуба я несколько раз играл против «Брайтона» – даже я, глядя на состав, не мог предугадать, как они будут располагаться».

Эти фишки прослеживались в первом матче Поттера в «Челси». «Мы хотели создавать ширину через опасные позиции Риса Джеймса и Рахима Стерлинга», – уточнил тренер. Вместе с позициями других игроков это давало структуру 3-1-5-1 при владении. Пока очень сыро, но намерение располагаться и налаживать связи именно внутри этого построения были четкими:

При обороне «Челси» перестраивался на 4-2-3-1:

Это не стоит воспринимать как основную схему на остаток сезона. Ее не будет, но к принципам присматриваться уже можно. Ходы Поттера в первой встрече не спасли все еще весьма сырую команду, но позволили мощно зажать соперника, который обычно рьяно прессингует.

Постоянные смены формации ведут к отсутствию четкого стартового состава. Поттер прямо об этом говорил: «Считаю, что команда – это больше, чем 14 человек. Это 24 человека. Чтобы быть успешной командой, нужно создать среду, в которой все 24 человека готовы помогать – это означает, что иногда нужно ставить интересы команды выше личных».

Отзывы были разными. Некоторые жаловались, некоторые – наоборот, радовались, осознавая, что время и шансы получают все. В случае «Брайтона» польза от тактических адаптаций перевешивала любые недовольства, хотя порой они высказывались публично.

«Иногда это трудно принимать. Ты сыграл в одном матче, а потом оказываешься на скамейке. Это не помогает росту уверенности, но таков подход тренера к тактике – это нужно принимать. В таких условиях нужно стараться приносить пользу в стартовом составе и со скамейки», – жаловался Леандро Троссард.

Для полноты картины: вот обратное мнение от Гленна Маррея (слова особенно ценны, так как он напрямую пострадал от смены стиля при Поттере и ушел из «Брайтона», но все равно высоко ценит его ротацию):

«В такой среде роль запасного не кажется чем-то негативным. У всех 25 игроков появляется понимание, что в прямом смысле каждый может выйти в старте в эти выходные – не остается времени на то, чтобы расстраиваться и унывать. Если ты не играешь, ты поддерживаешь игроков, которые сегодня играют – и наоборот. Главное, что есть четкое ощущение, что этими изменениями тренер вредит сопернику, готовя под него особый план. В его изменениях нет ничего личного. Грэм действительно здорово ротирует весь состав».

Еще одно следствие логики, в которой футболисты инструменты – игра заменами. Поттер делал тройные еще до того, как ввели пять замен. Здесь Грэм сильно верит в помощь Бруно Сальтора (экс-защитник «Брайтона», вошедший в тренерский штаб) – во всех матчах он сидит повыше и передает советы на скамейку.

«Всегда есть соблазн сказать, что финальное решение за мной, когда замена работает. Но на деле я всегда общаюсь с помощниками перед тем, как действовать. Никогда не делаю замены без консультаций. Мне нужен их фидбек, чтобы убедиться, что я ничего не упустил. Я не вижу всего, у меня нет всех ответов. В такие моменты мне особенно важны мнения людей, которым я доверяю. Да, ответственность на мне и решение тоже мое, но оно никогда не единоличное».

В этой связи крайне интересной, но вполне ожидаемой выглядит поддержка Поттером введения 5 замен в АПЛ (хотя принято считать, что все нетоповые клубы были против): «Этот инструмент позволяет существенно влиять на матчи – можно сделать четыре замены сразу и оставить еще одну на всякий случай. Меняется существенная часть команды. Это интересным образом влияет на динамику. С точки зрения управления игрой это плюс. Игроки тоже ощущают, что их шансы выходить на поле возрастают».

Все описанные в этом разделе принципы особенно хорошо подходят универсальным игрокам. При этом иногда даже необязательно быть универсальным до знакомства с Поттером. Грэм находит новые качества и позиции практически каждому, что подводит нас к следующей его тренерской фишке.

Любимый прием Поттера – поиск новых позиций для игроков. У него есть четкий алгоритм, который почти всегда работает

«Поттер любит игроков, которые адаптируются под разные схемы и ситуации. Очень многие у нас в составе играли на различных позициях, при этом везде вписывались в динамичную систему игры. Например, Мэтт Граймс – атакующий полузащитник – порой начинал матчи левым защитником», – вспоминал Макберни.

В одной встрече «Суонси» Грэм пошел еще дальше. Против «Манчестер Сити» в Кубке Поттер попросил Граймса стартовать левым центральным защитником и персонально перекрывать Бернарду Силву. «Он объяснил мне, что нападающие «Сити» все равно опускаются глубоко, центральным защитникам некого опекать, поэтому одного из них – меня – можно использовать таким образом. Грэм хотел, чтобы я выдвигался в полузащиту для опеки Бернарду, который играл у «Сити» правую восьмерку», – вспоминал Граймс.

В общем, склонности к логичным, но крайне неординарным экспериментам были у Поттера всегда, но давайте пройдемся по основным примерам из «Брайтона». Тут речь пойдет именно о полноценных трансформациях (а не о задании на один матч).

• Адам Лаллана. «После первого разговора с Грэмом, я осознал, что мне предстоит сыграть на всех позициях в полузащите», – вспоминал Адам. Так и получилось. К привычной роли десятки добавился опыт игры глубже – не только восьмеркой с подключениями, но и разыгрывающим опорником. Последняя роль почти стала основной для Адама (с оговоркой, что постоянных позиций в «Брайтоне» не было почти ни у кого).

• Алексис Мак Аллистер. Прошел похожий путь. Переходил в команду как десятка, но Поттер переставил его в опорную зону. «Игра в новой роли – большое изменение для Алексиса, но у него есть интеллект, необходимый для такой адаптации. Отсюда он может пасовать с продвижением, он также неожиданно здорово проявляет себя в единоборствах», – объяснял тренер.

Этот ход произвел сильное впечатление на других игроков. «Алексис – десятка. Сейчас он играет шестерку. Эти роли тотально отличаются, но Поттер рассмотрел в нем нужные качества. За эту трансформацию нужно благодарить именно тренера», – удивлялся защитник Вельтман.

• Солли Марч. Все карьеру был вингером, но при Поттере стал латералем. Чтобы переучить Марча, Грэм использовал интересный ход – на тренировках ставил его вообще левым защитником в четверке, а в матчах использовал как латераля при тройке (позже освоил и правый фланг).

«Все началось с разговоров во время карантина. Потом он начал ставить меня левым защитником на тренировках. Это помогло мне побольше узнать про оборонительные функции в роли. Дальше я развивался уже в рамках новой позиции. Постепенно я начал получать удовольствие от этой роли. Иногда латераль у Поттера – самый высокий игрок в схеме. Это сильно отличается от обычной игры крайним защитником. Да, в роли латераля нужно проделывать большой объем работы, но мне нравится», – делился впечатлениями Марч.

• Леандро Троссард. Бельгиец сыграл у Поттера десяткой, восьмеркой, ложным нападающим и латералем. Последнюю роль он уже пробовал в сборной Бельгии у Роберто Мартинеса, но, даже повторяя чужой нестандартный эксперимент, Поттер добавил изюминку – сделал роль более вариативной. В некоторых матчах Троссард играл латераля со смещениями в зону десятки, а в некоторых – держал ширину.

«Почти все говорят, что Леандро любит сваливаться в центральную зону, что может создавать моменты и забивать только оттуда, но таким образом мы не выжимали из него максимум. С левого фланга он показывает еще больший диапазон качеств. И тоже может ассистировать и забивать», – объяснял Поттер.

И снова решение вызвало шок партнеров. «Я даже вообразить не мог, что Леандро может сыграть латералем, но он отлично справляется. Думаю, ему сильно помогает наш стиль – атакующий и гибкий в плане смены позиций», – мнение Марча.

• Инок Мвепу. Был вингером в схеме «Зальцбурга» 4-2-2-2 – очень узкая и конкретная роль. У Поттера он намного чаще играет в центре, но иногда вспоминает былое в роли латераля (она более близка к прошлой жизни).

Замбиец объяснил, что смена позиций также помогает Поттеру развивать футболистов: «Такие ходы делают его хорошим тренером. Он постоянно мотивирует игроков, ставя им необычные задачи, пробуя их на позициях, где они вообще прежде не играли. При этом он всегда направит и поможет. Мне игра на разных позициях пошла на пользу».

В формуле Поттера можно выделить три составляющие:

1. Через личные беседы убедить игрока в пользе самого подхода с многочисленными позициями. О таких диалогах рассказывали и Лаллана, и Марч, и Мвепу.

2. Разглядеть качества, которые не раскрываются в полной мере. Этот процесс Поттер описывает так: «Все начинается с мышления вне традиционных рамок. Нужно проявить креативность и максимизировать качества, которые есть у игроков. Для меня это нормально. Смотришь на качества игрока, понимаешь, как их максимизировать, и используешь их».

Проще говоря, даже шокирующие его собственных игроков решения Поттера не такие уж неожиданные, если оценивать именно качества игроков с нуля, а не смотреть на позиции по ходу карьеры. Просто многие тренеры становятся заложниками сформировавшихся представлений об игроках. Поттер всегда хочет дать свежий взгляд.

3. Предоставить игроку детальные тактические инструкции. Это сильно помогает в условиях малого знакомства с позицией. «Тренер всегда дает нам четкие задания при игре с мячом и без мяча. Выходя на поле, ты в точности знаешь, что требуется от тебя лично и от тебя как части команды. В каждом матче я четко представляю, где должен располагаться в каждой стадии, где могу сильнее всего помочь команде и угрожать сопернику. За эту помощь ценю Поттера. Он правда хорош в этом аспекте», – рассказывал Паскаль Гросс.

Кстати, Гросс – вообще главный универсал (опорник, левый защитник, левый латераль, правый латераль, центральный полузащитник, десятка, второй форвард). Возможно, это связано не только с набором его качеств, но и с тем, что он оказался в клубе еще до Поттера (и работает с ним дольше многих).

У такой креативности есть скрытое достоинство – помогает легко переваривать уход любого лидера. Бен Уайт нужен «Арсеналу»? Ив Биссума часто ломается, а потом уходит? «Челси» любой ценой хочет забрать Кукурелью? В системе Поттера качества игроков можно перераспределить и коллективно заменить лидеров. В этом ремесле Грэм чертовски хорош.

Скрытым (пока непроверенным) препятствием может стать готовность топ-игроков сотрудничать. В клубах попроще Поттер мог просто избавиться от тех, кого не устраивают такие эксперименты. В «Челси» с этим будет труднее. Почему эксперименты устроят не всех? Они предполагают сверхдетальные инструкции (Гросс прямо акцентировал внимание на этом) – это означает, что у футболистов меньше свободы. Очень важно найти баланс между детальностью установок и творческой свободой игроков. В топ-клубе это сделать труднее.

Недельный цикл – ключевая особенность тренировочных методов Поттера. Здесь не обойтись без преобразований

Тренировочный процесс Поттера заточен на обучение стилю, развитие игроков и подготовку к соперникам. Грэм силен во всех направлениях, но в «Брайтоне» ему практически не приходилось выбирать между ними. Времени хватало на все, а иногда он еще вспоминал о своем дипломе и устраивал психологические тренинги.

Однажды Поттер (которого – не забываем – сами игроки считают тонким тактиком и новатором) просто сказал команде бегать поперек поля. Фишка была в том, что он не обозначил, сколько нужно бегать – это оказывало психологическое давление на игроков. Таким образом Грэм отреагировал на матч, в котором команда, по его мнению, сдалась до финального свистка. Игроки были шокированы, бег продлился 30-40 минут, следующую игру выиграли.

Вряд ли мы услышим подобные истории из «Челси» – и не только потому что некоторые игроки могут неправильно отреагировать. Поттеру будет банально не до этого. Ему предстоит переформатировать тренировочный цикл под команду, которая проводит в полтора раза больше матчей (43 против 63, если сравнить «Брайтон» и «Челси» по прошлому сезону).

Так часто упоминавшаяся детальность в каждой установке отрабатывалась именно через тренировочные сессии и тактические занятия. Они у Поттера предельно содержательные. Для команды, которая может опереться на постоянную схему и преобразовывать детали под конкретные матчи, меньшее количество времени на подготовку не такая существенная проблема. Но у Поттера схема постоянно меняется, а план полностью адаптируется под соперника – и это не игра от соперника, а игра в атаку под вскрытие его слабых сторон (построение атаки требует еще больше времени).

Прямую связь между детализацией и тренировками подчеркивал Гросс: «Мы тренируемся на пределе возможностей. У нас вообще нет сессий, которые выглядят потерей времени. Тренер делает все, чтобы объяснить нам задачи с мячом и без мяча. В результате каждый понимает, где он должен находиться в каждом эпизоде».

Вторая сторона тренировок Поттера – обучение (практически школьное по атмосфере) общим принципам, которые позволят игрокам комфортно чувствовать себя при смене схем и деталей.

«Он выстраивает тренировки так, чтобы обучить игроков тому, что хочет видеть, не говоря им, что идет процесс обучения. Он придумывает упражнения, которые помогают понять, как нужно двигаться и открываться, где получать мяч и куда пасовать. Дает игрокам варианты в рамках структуры, а дальше игрок должен сам принять верное решение. Через тренировочные методики он улучшает сам процесс принятия решений», – рассказывал Брайан Уэйк (ценные слова, так как он был и игроком, и тренером в штабе у Поттера).

Очень схожие впечатления у Эшли Уильямса (экс-защитник «Суонси»): «Поттер – очень умный тренер. Он создает для команды мини-пазлы, через решение которых игроки лучше понимают его футбол и прогрессируют. Думаю, можно сказать, что он тренирует игроков быть умнее. Буквально вбивает в них тактический интеллект».

Макберни рассказывал, что однажды Поттер наградил его нестандартной ролью левого вингера за час до игры, но из-за общего понимания системы Оли знал, что делать со свалившейся задачей.

А вот детальные, но анонимные свидетельства (в материале The Athletic) от другого игрока, который работал с Поттером в «Суонси»:

«Иногда на встречах с ним мы чувствовали, что вернулись в школу. Я ощущал, что учусь чему-то новому. Он старался добиться того, чтобы мы могли спокойно менять схему не только от матча к матчу, но и по ходу матчей. Если после 15 минут что-то не работает или есть потенциал в чем-то прибавить, мы должны трансформироваться. Многие игроки осваивали позиции, на которых никогда ранее не играли.

Часто мы уничтожали соперников через игру в пас. Играть в такой футбол было удовольствием. Тренировки были интенсивными, но веселыми. Он без сомнений лучший тренер в моей карьере и один из лучших людей, которых я встречал в футболе. Он хочет, чтобы игроки были лучшей версией себя – в том числе в человеческом плане. Ему не все равно».

Игроки, готовые впитывать эти знания – подарок для Поттера. С ними возникают особые отношения. Слово Макберни:

«Многие тренеры просто отрабатывают схему в общих чертах против 11 резервистов или игроков молодежки, но у Поттера все иначе. Очень многие вещи проговаривались в комнате для анализа. На этих встречах мы детально обсуждали, как должны играть. Он показывал нам видео и презентации о схеме, которую мы применим, а затем объяснял, как это навредит сопернику.

Помню, как сидел у него в офисе. Мы могли около часа обсуждать соперника, с которым сыграем в выходные. Меня захватывали такие разговоры. Грэм говорил: «Так, когда ты делаешь это, возникает пространство в этой зоне – тут мы их и вскроем». Он объяснял эти вещи так, что они казались такими простыми. Футбол начинал казаться простой игрой. В этом плане он уникален. Его мозг работает таким образом, что ему удается показывать, насколько он умен, но в то же время упрощать тезисы для игроков».

В маленьких клубах у Поттера через умение обучать получалось построить очень приятную атмосферу – игроки чувствовали, что получают уникальные знания. «Атмосфера была спокойной, но очень структурированной. За каждым процессом стояла мысль. Но сильнее всего меня впечатлила культура, которую он привил команде за пределами поля. У нас и ранее был хороший клуб – нам приятно было проводить время на базе, но Грэм сделал эти часы еще более удобными и даже семейными. Поттер построил среду, в которой хочется и зависать, и учиться», – делился впечатлениями Маррей.

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Поттер сочетает черты лэптоп-тренера нового поколения с дипломом психолога. Он осознает важность балансирования этих сторон.

«Тренер должен понимать не только футбол, но и людей. Это может определять разницу между провалом и успехом. Как выстраивать отношения, как находить взаимопонимание внутри команды – важнейшие вопросы. Нельзя все свести к цифрам, схемам, упражнениям и тренировкам. Чтобы все это функционировало, нужно мотивировать игроков и объединить их вокруг цели», – рассуждал Поттер в интервью Coaches’ Voice.

В высочайшем методологическом уровне Грэма почти нет сомнений. Он проверен в нескольких клубах в действительно трудных условиях. Везде выстраивает умный современный футбол, делает команду тренерской и узнаваемой, поднимает до очень высокого уровня по результатам. Он правда хорош в этом ремесле, а в топ-клубе основанный на владении и прессинге стиль должен стать лишь более эффективным.

Другой важный плюс – его тактическая гибкость (со схемами и ролями игроков). Очень полезная фишка под мощный, но небрежно собранный состав «Челси» – он формировался частично под старую команду Тухеля, частично под образ новой команды из головы Тухеля, частично вообще без оглядки на общий замысел. Гибкость может дать всем игровое время и сбалансировать команду.

Сомнения рождаются из нехватки опыта на топ-уровне. Да, так можно сказать про любого тренера, который получает первую работу в большом клубе (и Поттер готов лучше многих), но опасения реальны. Они могут проявиться сразу в нескольких направлениях.

Первое – необходимость преобразовывать тренировочный процесс под график, включающий в себя в полтора раза больше матчей (чем в «Брайтоне»), в сезон, который будет аномально насыщенным из-за ЧМ. Все это в команде, где у Грэма не было предсезонки. Сам процесс адаптации тренировок может родить ошибки, но даже в успешном сценарии Поттеру, вероятно, придется отказаться от части трудных тактических замыслов, которые в прошлых командах доводились до совершенства именно через недельный цикл.

Еще один потенциальный источник проблем – школьный стиль управления командой. В прошлых командах это было только плюсом – даже на опытных игроков производился вау-эффект, так как за этой манерой стояли действительно содержательные советы. Но даже при самом высоком качестве знаний обучение предполагает движение с обеих сторон. Примерять шаблон учитель-ученик к звездам Поттеру раньше не приходилось.

Футбол Поттера подходит «Челси». Я вполне верю, что он может построить его на топ-уровне, но описанные опасения могут замедлить процесс. На выходе очень многое упирается в правдивость обещаний Боули. Правда ли проект Поттера долгосрочный? Правда ли, что первый сезон можно потратить на адаптацию и эксперименты с тренировочным процессом/поиски правильной манеры общений с составом?

Если да, то «Челси» взял отличного тренера, который давно заслужил шанс в большом клубе и готов расти вместе с анонсированным большим проектом. Если нет, Поттер пошел на повышение в неправильный клуб (хаотичный на управленческом уровне и требующий перестройки на поле) в неправильный момент (слишком рано и в сезон с диким графиком).

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Фото: globallookpress.com/Andreas L Eriksson, Craig Mercer, VEGARD WIVESTAD, Paul Terry, Phil Duncan, Ken Sparks, Robert Sambles, Jane Stokes, Mark Cosgrove, Ashley Western, Mark Cosgrove