Первые недели Тен Хага – копия стартовых поисков Ван Гала. «МЮ» пугающе мечется и в тактике, и на рынке

Колонка Палагина.

После ухода сэра Алекса Фергюсона «Манчестер Юнайтед» прошел уже столько кругов ада, что некоторые испытания повторяются по второму разу. Одно из них – назначить модного тренера из Нидерландов, провести с ним обнадеживающую предсезонку, но затем завалить старт в АПЛ. Как хорошо, что у Эрика Тен Хага на неделе нет выезда к «МК Донс» (тогда было 0:4 в 1/32-й Кубка Лиги) – хоть в этом сюжет отличается!

Во всем остальном пока – удручающе похожая картина. И Ван Гал, и Тен Хаг приходили как тренеры, которые могут не только поменять атмосферу, но и произвести тактическую революцию. Именно эта составляющая так вдохновляла болельщиков на предсезонке: Ван Гал перестраивал «МЮ» на схему с тремя защитниками, Тен Хаг обустраивал прессинг и короткие розыгрыши.

После стартовых неудач ЛВГ приземлился, пожалуй, чуть мягче (хотя очко с «Суонси» и «Сандерлендом» – такая же катастрофа), но смущает, что алгоритм действий у тренеров тоже пока повторяется. Ван Гал отказался от тройки защитников уже через 45 минут после дебюта, а Тен Хаг в первом перерыве устроил самое необычное перевоплощение в истории лиги – Кристиан Эриксен из ложной девятки трансформировался в опорника.

В обоих случаях ценный урок – не следует относиться к предсезонке слишком серьезно. Даже Тен Хаг на волне летних восторгов пытался снизить градус ожиданий. После впечатляющей победы над «Ливерпулем» (4:0) Эрик отметил, что команда смело шла в прессинг, но вообще-то не всегда синхронно и удачно – их вполне могли наказать. Игра с «Кристал Пэлас» (3:1) – из той же серии: там не только был красивый гол, забитый после розыгрыша со своей половины, но и «что же ты, черт возьми, творишь?» от Тен Хага после длинного и неточного паса Давида Де Хеа.

В матчах с «Брайтоном» и «Брентфордом» «Юнайтед» подвели в первую очередь эти аспекты. Команда плохо разыгрывает мяч под давлением, и у нее сильно страдает прессинг.

Из-за того, что слабо работают оба компонента, «Юнайтед» пока очень далек от команды, которая способна навязать свою игру. Контролировать ее получается, только когда позволяет соперник. Доминировать при равном счете – пока недостижимая мечта для «МЮ» Тен Хага.

Проблему не списать на то, что игроки просто не понимают требования. Наоборот, они довольно неплохо формулируют задачи. Вот июльский комментарий Де Хеа про короткие розыгрыши: «Если ты хочешь разыгрывать мяч от вратаря, нужна хорошая структура, нужно много вариантов для передачи, особенно от защитников и опорников. Это фундаментальный момент – вратарь хорошо начнет атаку, только если у него есть адресаты для паса».

Из-за этого проблема, вероятно, формулируется иначе – способны ли эти игроки не только понять требования, но и стабильно выполнять их в игре? И с «Брайтоном», и с «Брентфордом» ошибок вполне можно было избежать – у игроков был тот самый адресат для паса, просто они им не воспользовались.

Тут Фред почему-то пасует на находящегося вне кадра Далота, несмотря на то, что рядом с ним свободный Магуайр:

А здесь Де Хеа не отдает на свободного Магуайра из-за того, что боится использовать левую – и в итоге подставляет Эриксена:

Трудности с исполнением, помноженные на нервозность – семь лет назад это отмечал и Ван Гал: «Когда ты обыгрываешь всех на предсезонке, но проигрываешь первый официальный матч, ничего хуже быть не может.

Мы накопили много уверенности, но из-за поражения против «Суонси» она испарится. Мы не играли на своем уровне, мы не играли как команда. Заметил, что многие игроки нервничали – это главная причина, почему они ошибались и принимали неправильные решения. Понимаю, что нам нужны новые игроки, и я даже знаю, на какие позиции. Но покупать нужно только тогда, когда игрок способен играть так, как я хочу».

Судя по комментариям Тен Хага после «Брентфорда», он уже пришел к аналогичному выводу: «На поле игроки должны брать ответственность на себя – и индивидуально, и как команда. Я просил их играть с верой в себя, теперь понимаю, что мы должны поработать над этим: когда совершаешь такие ошибки, победить невозможно. Понятно, что нам нужны новые игроки, но те, что были у нас на поле, должны были действовать лучше» .

Этот вывод – пугающий в обоих случаях: и Ван Гал, и Тен Хаг надеялись воплотить идеи игроками, которые достались им в наследство от предыдущих тренеров; поняв, что с этим будут проблемы, уже после старта сезона выходят на трансферный рынок ради срочного усиления. Учитывая интерес «Юнайтед» к Арнаутовичу и Рабьо, очень похоже на панику и хаос – слова, которые так тщательно обходят тренеры, привыкшие контролировать все.

Метания Тен Хага уже частично прослеживаются на поле. Вариант, родившийся только из попытки спастись в матче с «Брайтоном» (Эриксен – в опорной, Роналду – в нападении), стал внезапно основным на «Брентфорд». Неделю назад он принес пользу, но опять же – только когда соперник решил закрыться, а «Юнайтед» впервые закрепился на чужой половине. «Брентфорд» предложил до перерыва другую игру – и в новом рисунке от Эриксена и Роналду требовались слегка другие качества.

Тот факт, что Тен Хаг в принципе доверил Криштиану место в старте, тоже вызывает вопросы. Неделю назад Эрик объяснял, что Роналду еще не готов для появления в основе – тренировался с командой всего неделю. За прошедшие 7 дней все резко изменилось – теперь игрок, который так не хотел быть в этой команде, выходит за нее с первых минут. Тен Хага оправдывают кадровые проблемы (основным наигрывался Антони Марсьяль), но ситуация с Роналду отлично вписывается в нарратив, с которым «Юнайтед» снова не может совладать.

Описать этот нарратив поможет шикарная цитата Брендана Роджерса – несколько лет назад он сравнил работу тренера с попыткой построить самолет, который уже находится в воздухе. Первые недели Тен Хага в «МЮ» – процесс, максимально приближенный к этому.

Фото: REUTERS/Toby Melville; Gettyimages.ru/Catherine Ivill; East News/AFP PHOTO/LINDSEY PARNABY