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«Сити» или «Ливерпуль»? Салах или КДБ? Холанд или Нуньес? Джеррард или Лэмпард? Отвечаем на главные вопросы АПЛ

Вест Хэм Вест Хэм
Букайо Сака Букайо Сака
Борнмут Борнмут
Ньюкасл Ньюкасл
Лидс Лидс
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Астон Вилла Астон Вилла
Брайтон Брайтон
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Бреннан Джонсон Бреннан Джонсон
Харри Кейн Харри Кейн
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Стивен Джеррард Стивен Джеррард
Арсенал Арсенал
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Эвертон Эвертон
Челси Челси
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Мохамед Салах Мохамед Салах
Сон Хын Мин Сон Хын Мин
Мишель Олисе Мишель Олисе
Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
Футбол Футбол

В пятницу стартует 31-й сезон английской Премьер-лиги. Угадать, чем он закончится, как всегда почти невозможно, но мы все же попробуем.

Авторы Sports.ru прогнозируют:

• топ-7 (большая шестерка + лучший из остальных),

• трех неудачников, которые вылетят в Чемпионшип,

• лучшего игрока сезона по версии PFA (то есть самих игроков),

• лучшего молодого (не больше 21 года на 1 июля 2022-го) игрока сезона по версии PFA,

• кто из  суперновичков «Сити» и «Ливерпуля» забьет больше – Эрлинг Холанд или Дарвин Нуньес,

• ну и вечный английский вопрос – кто лучше, Лэмпард или Джеррард. Теперь как тренеры «Эвертона» и «Астон Виллы», по месту в итоговой таблице при условии, что оба доработают до конца. Если нет – проиграл тот, кого первым уволят.

Поехали.

Слава Палагин, тактический автор и болельщик «Ман Сити»

Топ-7. Без больших сомнений – только топ-2: не вижу третьей команды, которая смогла бы набрать 90+ очков (фишка «Ливерпуля» и «Сити»). Повыше поставил Клоппа – его трансферы с большей вероятностью усилят команду прямо сейчас, а не в перспективе и лишь после адаптации.

Допускаю вариант, что за два оставшихся места в ЛЧ будут бодаться четыре клуба. Мои фавориты – «Челси» и «Тоттенхэм»: за них более высокий уровень тренеров и прошлогодний уровень игры. При этом «Арсенал» и «МЮ» точно наберут больше очков, чем в прошлом сезоне – прогресс будет, просто не такой значительный. Начинают с более низких позиций и с вопросами по опорной зоне (ситуация с Парти + бесславная охота «Юнайтед» за Френки).

Седьмым поставил «Ньюкасл» – понравилось, как Хау развивал команду, несмотря на оборонительную прошивку Брюса. Даже без трансферов должны бороться за еврокубки – у Эдди важное преимущество в виде предсезонки.

Вылет. По моему маленькому исследованию, в АПЛ труднее новичкам с радикальным перекосом в сторону какого-то стиля – они вылетают чаще команд-хамелеонов. Логично: доминантный стиль тяжело перенести из-за уровня прессинга в АПЛ (заставят отказаться от владения и играть в непривычной манере), а поддерживать надежность вторым номером – уже из-за уровня атаки соперников.

«Фулхэм» в последних двух случаях приходил именно как доминирующая команда – оба раза вылетал, причем однажды со Скоттом Паркером. Не лучшее предзнаменование для обоих, учитывая, что теперь Паркер в «Борнмуте» (там тоже было владение и смелый прессинг). Из тройки новичков оставлю только «Ноттингем» – там и более прагматичный стиль, и надежда на Джесси Лингарда.

Еще в нижней тройке – «Лидс». Джесси Марш не повторил судьбу Теда Лассо и уцелел в АПЛ, но летом потерял двух лидеров (Кэлвин Филлипс + Рафинья). На их место берут игроков из знакомой ему системы «Ред Булл», но в прошлом сезоне Марш уже провалился с задачей перестроить команду, которая был успешна с тренером другого плана.

Лучший бомбардир – Харри Кейн

Три фактора, которые обычно влияют на форму и результативность Харри:

– слабый старт из-за летнего турнира – после молодежного Евро-2015 не забивал шесть туров подряд;

– травмы – в сезонах-2018/19 и 2019/20 пропустил около трех месяцев (итог – всего 13 и 16 мячей с игры);

– неопределенность с будущим – из-за этого завалил первую часть прошлого сезона (к началу декабря – всего 1 гол).

Сейчас ничего не должно помешать – летом был полноценный отпуск, склонность к травмам не проявляется уже два сезона подряд, а Конте убедил, что у проекта «Тоттенхэма» есть будущее. Ждем возвращения к планке, которую Харри когда-то установил и здорово поддерживал – то есть 25-30 голов за кампанию.

MVP – Мо Салах. В прошлом сезоне Мо чуть не лишился награды от PFA из-за спада после Кубка Африки (там Салах дошел до финала). В этом сезоне турнира сборных у него нет – Египет не отобрался на чемпионат мира. У Мо есть и шанс пройти всю кампанию на высоком уровне, и преимущество перед конкурентами – тот же КДБ (взял последнюю награду от АПЛ) в Катар едет.

Важный для формы Салаха треугольник на правом фланге «Ливерпуля» тоже сохраняется – свежести ему может придать возвращение Харви Эллиота (блистал на старте прошлого сезона) и интеграция Фабиу Карвалью (Клопп видит его в том числе восьмеркой).

MVP U-21 – Габриэл Мартинелли

Тут англичане традиционно продвигают своих (11 из 14 последних наград – кумовство!), но у Мартинелли точно есть потенциал нарушить тенденцию.

Во-первых, здорово себя показал на отрезке, который «Арсенал» прошел основной (но дико короткой) обоймой – благодаря летним трансферам команда сможет дольше поддерживать сыгранность и условия, в которых Габриэл хорош.

Во-вторых, результативность. Даже в неровном прошлом сезоне было 0,53 голевых действия за 90 минут – лучше среди игроков, которые могут претендовать на награду в этот раз, было только у Мишеля Олисе (но его цифры завышал статус запасного).

В-третьих, из претендентов наконец-то по возрасту выпадет Фил Фоден – он забирал награду два года подряд. Да, в конкурентах все еще Букайо Сака, но на своем фланге тот вынужден делиться успехами с Мартином Эдегором. Мартинелли в системе Артеты – более автономный персонаж.

Холанд забьет больше Нуньеса. Эрлинг приезжает из чемпионата, который завышает статистику атакующим игрокам, но чуть ли не в единственную команду, которая может легко это компенсировать. Вдобавок Холанду помогут пенальти – у «Сити» с этим давно беда. Короче, как сказал Клопп, сможет просто подставлять ногу.

При этом не факт, что интеграция Эрлинга пройдет успешнее адаптации у Нуньеса – особенно в плане влияния на результаты. По первым впечатлениям Дарвин лучше встраивается в систему Клоппа – скорее всего, перфоманс «Ливерпуля» не пострадает, но из-за того, что в команде много сильных партнеров (особенно Салах), играть только на Нуньеса точно не будут.

Джеррард выше Лэмпарда. Оба начинали в запущенных командах с перспективой вылета, Стивен в этих условиях показал себя лучше. Грубо говоря, поднял «Виллу» на уровень середняка, тогда как «Эвертон» остался на прежнем уровне при Лэмпсе. Стиль тоже за Стивена – были и интересные схемы (ромб + елочка в полузащите), и прессинг. Лэмпард выезжал в основном за счет автобуса.

Из-за этого базис для прогресса лучше именно у Стиви Джи. Плюс очень смущает потеря Ришарлисона для «Эве» – уже на второй работе подряд Лэмпарду надо компенсировать потерю игрока, который отвечал минимум за треть голов (в «Челси» так было с Азаром). Вызов для тренера, который не поражал идеями в позиционных атаках.

Руслан Копылов, автор, босс Трибуны и болельщик «МЮ»

В топ-2 те же «Ман Сити» и «Ливерпуль»: они меняются, но не так, чтобы подпустить (и пропустить) еще кого-то. Допущу, что «Сити» опять выиграет с отрывом в 1-2 очка.

Такая борьба – суперзрелище, но в этом сезоне хочется следить за остальной топ-7. В Лиге чемпионов вижу «Тоттенхэм» (исполнил мечту Антонио Конте и купил еще один состав) и «Арсенал» (усилился универсальными игроками). До последнего держал «Челси» в четверке, но перехваты «Барсы» и недовольство Тухеля откинули все еще сильную команду на пятую строчку.

«Манчестер Юнайтед» – шестой. То же место, что и в прошлом сезоне, но совершенно другой смысл. Я верю в Тен Хага и его идеи, но нужно время. Построение нового, очевидно более сложного футбола (сырые наброски мы уже видели в предсезонке) вдолгую гораздо важнее итогового попадания в Лигу чемпионов прямо сейчас. К тому же он единственный новичок в топ-7 АПЛ.

Другие новички, «Фулхэм» и «Борнмут», сразу же вылетят – почему-то кажется, что «Ноттингем» к ним не присоединится, несмотря на полную смену команды. Маэстро Лингард всех затащит.

К «Фулхэму» и «Борнмуту» присоединится «Эвертон», у которого дыра в финансах, 265 млн долга за последние три года и раздутая зарплатная ведомость. Поэтому и приходится Ришарлисона (48+18 в 172 матчах АПЛ) заменять Дуайтом Макнилом (7+17 в 134 матчах) – вряд ли это приведет к чему-то хорошему.

В индивидуальных наградах поверю в силу чемпионата мира. Точнее, отсутствия сборной Египта на нем. Турниры сборных в принципе вытягивают энергию и прибивают форму футболистов, а ЧМ посреди сезона в жарком Катаре, после которого почти сразу возобновится АПЛ, создает беспрецедентные условия.

Мохамед Салах в Катар не поедет, в отличие от Кевина де Брюйне (главный конкурент за звание лучшего игрока) и Харри Кейна (три «Золотых бутсы» АПЛ). Бельгия и Англия вряд ли вылетят быстро, поэтому игроки еще долго будут приходить в себя. А Салах месяц может заниматься в удобной для себя программе и подойти к возобновлению чемпионата в идеальном тонусе.

По этой же логике поставил Холанда выше Нуньеса.

Лучший молодой игрок – Тарик Лэмпти

В сентябре 2020-го великий Дмитрий Долгих пришел с запросом текста «про болельщика «МЮ», который летает по флангу «Брайтона». Чтобы я не сомневался, Дима добил: «реально классный пацан – пора узнать о нем побольше».

Прошло два года, а Тарик Лэмпти – все еще классный пацан. И все еще молодой настолько, чтобы попасть в категорию U-21. Сезон-2020/21 испортили травмы, в прошлом году краек «Брайтона» возвращал форму. Значит, в этом точно должен зажечь. Правда, Лэмпти поедет на ЧМ с Ганой

Дария Конурбаева, английский агент Sports.ru и болельщица «Лестера»

Кажется, АПЛ меня победила: впервые за несколько сезонов я формирую топ-6 из ее традиционных участников. Никаких больше выскочек и провалов у фаворитов: богатые бьются за трофеи, бедные (и «Ньюкасл») смотрят на них снизу и завидуют.

Все, теперь по закону подлости в еврокубки должен вырваться кто-то максимально непредсказуемый. Не благодарите.

На деле же грядущий сезон должен деклассировать концепт «кто идет на первой строчке к Рождеству?». АПЛ вернется с катарского перерыва на Boxing Day – и динамика второй половины сезона может сильно отличаться от первой. «Сити» отправит в Катар больше 15 игроков, у «Ливерпуля» уедет около 10: значит ли это, что после Нового года «Ливерпуль» будет сильнее? Конечно, нет, но наблюдать за тем, как тренеры сдержанно радуются, когда сборные их игроков вылетают с турнира, будет любопытно.

Выбор между «Ливерпулем» и «Сити» в гонке за чемпионство кажется выбором между романтикой и прагматизмом, и этим летом я ощущаю себя на рациональном конце спектра. Темной лошадкой видится «Тоттенхэм», который вполне может запрыгнуть в тройку. Главная интрига в контексте «Челси»: останется ли на «Стэмфорд бридж» баннер Roman Empire в честь Абрамовича?

Сага с Роналду будет нервировать «МЮ» еще месяц и явно смажет старт сезона; «Арсенал» накупил столько народу, что несколько недель у них точно уйдет на адаптацию – обоим это вязкое начало будет стоить места в топ-4.

Лучшим из простых смертных станет «Ньюкасл». В действиях новых владельцев пока не видно безумия в духе «давайте скупим вообще всех», за Роналду они почему-то не бьются, а Эдди Хау спокойно провел вторую половину прошлого сезона с поступательным движением вверх.

Внизу таблицы «Фулхэм» привычно потусуется сезон в элите и рухнет вниз, хотя мне очень интересно посмотреть на реконструированный «Крейвен Коттедж». Из двух других новичков вряд ли удержится «Борнмут»: «Ноттингем Форест» потратил столько, что хоть кто-то из этих ребят должен помочь клубу остаться в АПЛ. К тому же мне всегда хочется как можно сильнее расширить географию лиги: Ноттингем – прекрасный футбольный город, который станет отличным дополнением для всех выездных болельщиков.

Бомбардир – Харри Кейн. Неопределенность в «Тоттенхэме» начала прошлого сезона сбила форварда с ровной дорожки к рекорду Ширера, но в этом сезоне все должно встать на место. Кейн сейчас пятый бомбардир АПЛ, до идущего вторым Руни – всего 25 голов. 4 года назад Харри за сезон забил 30, и хочется верить, что сезоны с большими для сборной Англии турнирами у него всегда удаются.

MVP – Мо Салах

С прошлогодней статистикой 23+14 кажется, что Мо будет становиться все вариативнее и вариативнее в атаке «Ливерпуля». Плюс в отличие от многих, ноябрь форвард проведет в куда более расслабленном режиме, чем уезжающие в Катар, и на вторую половину сезона будет заходить с большей энергией.

MVP U-21 – Уэсли Фофана. Молодого защитника называли потенциальной звездой АПЛ еще год назад, но на предсезонке он вылетел на полгода из-за перелома малоберцовой кости. В первом же матче после возвращения Уэсли забил «Ренну» в Лиге конференций, вывел «Лестер» в четвертьфинал и привлек слухи о потенциальном переходе в «Реал». Этим летом с мешочком денег за очередного игрока «лис» пришел «Челси», и в случае переезда в Лондон шансов заявить о себе у Фофана будет еще больше.

Холанд забьет больше Нуньеса. У «Сити» не так много опций игроков в категории «с детства за клуб». Такие красивые и редкие истории должны окупаться.

Джеррард выше Лэмпарда. В половине букмекерских контор Лэмпард стоит первым претендентом на увольнение по ходу сезона. Джеррард же с «Астон Виллой» всерьез метит в топ-10, откуда в следующих сезонах можно будет штурмовать зону еврокубков.

Артем Буторин, автор, редактор, болельщик «Ман Сити»

Топ-7. Чемпионство разыграют Пеп и Клопп – без вариантов. А вот топ-4 изменится: многого жду от Тен Хага и прогнозирую заслуженный взлет Артеты, который максимально близок к возвращению в ЛЧ.

«Челси» упадет: клуб проваливает трансферную кампанию, а Тухель и раньше нервничал и ругался с боссами. Смазанная концовка прошлого сезона вряд ли была случайностью, и пока нет предпосылок на преображение.

Конте будет стабильно цепляться за топ-4, а в семерку заскочит Мойес. Большой соблазн воткнуть туда «Ньюкасл», но саудовские шейхи приглушили трансферную вечеринку – без нее Хау не прыгнуть так высоко.

Вылет. Двое из трех новичков точно вернутся в Чемпионшип. Разница с клубами АПЛ слишком большая, хотя допускаю, что один из гостей закрепится в вышке – но точно не «Фулхэм».

Бомбардир – Сон Хын Мин

Кореец стабильно крут при всех тренерах, а контратакующая машина Конте станет еще опаснее после полноценной предсезонки. Сон настрелял 23 гола даже без пенальти – в системе Антонио ему слишком уютно, чтобы вновь не обойти заскучавшего Кейна и других.

MVP – Кевин де Брюйне. Лучшим игроком, скорее всего, признают чемпиона. Раз я ставлю на «Сити», то выберу самого стабильного и мощного игрока с «Этихада». Поможет статистика ассистов, которая сильно увеличится с приходом Холанда – кажется, норвежец идеально подходит под его стиль.

MVP U-21 – Эрлинг Холанд. Тут точно нужны комментарии? Единственное, что может помешать Эрлингу, – адаптация к системе Гвардиолы, многие вникают только через сезон. Но Холанд же вундеркинд – покорит лигу с первой попытки.

Кто забьет больше – Холанд или Нуньес? А-ха-ха-ха-ха.

Лэмпард или Джеррард? В АПЛ многое решает качество состава, а у «Эвертона» возможностей больше. Фрэнки уже прошел с клубом адскую концовку, успешно спас команду от катастрофы и, кажется, стал своим. Ресурсов у Джеррарда поменьше, и он не похож на фокусника.

Кирилл Новокщенов, кибербосс Sports.ru и фанат «МЮ»

Да, это еще одна таблица с «Манчестер Сити» во главе. Буду максимально рад ошибиться, но сейчас АПЛ выглядит лигой полутора команд: да, в отдельном матче любой может обыграть любого, но терять всего по 3-5 очков на дистанции в 10 матчей может только «Сити».

Места со второго по пятое можно тасовать как угодно, аргументы на любой вариант найдутся, но, скорее всего, борьбу «Сити» навяжут более стабильные «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», где тренерам покупают всех, кого они хотят. На 7-е место было очень соблазнительно поставить «Ньюкасл», но поверил в «Вест Хэм»: если они, играя сезон без нападающего, были так высоко, то упасть не должны!

Тройка вылетевших для меня выглядит максимально понятно: «Борнмут» заходит в АПЛ без нормальной защиты, «Фулхэму» нужно поскорее вернуться в Чемпионшип, чтобы Митрович обновлял рекорды в своей любимой лиге, а везение «Вулвз» когда-то должно закончиться. В прошлом сезоне они перебрали аж 10,5 очка по сравнению с тем, на что наиграли, став 4-й с конца командой по xPts. Травмирован Хименес, в защите ушли Марсал и Саисс, а Жозе Са хоть и отличный кипер, но все вытащить не сможет.

Салаху пора стать не просто суперзвездой, а легендой АПЛ – третий приз MVP закрепит его величие. Единственными его конкурентами считаю Трента (проведет еще один суперсезон, но все же будет чуть в тени Салаха) и Кейна в голевой гонке (явно камбэкнет по сравнению с прошлым сезоном, но учитывая, что атака «Тоттенхэма» стала разнобразнее, больше 20-22 не выбьет).

Холанд забьет свои 15-17 голов, обойдет Нуньеса (парень будет очень хорош в топ-матчах и ЛЧ, но не в текучке АПЛ), но в этом сезоне точно не будет лучшим: Пеп брал его в первую очередь под Лигу чемпионов и будет явно беречь в чемпионате, да и время сыграться с командой тоже нужно, как показал Суперкубок. Так что из молодых выбираю Сака – малый повзрослел и уже тащит «Арсенал», а с новым форвардом это будет еще проще.

Дмитрий Долгих, редактор

Топ-7. С тех пор, как «Сити» и «Ливерпуль» вышли на сопоставимый уровень величия, счет чемпионств 3:1 в пользу команды Пепа. У Манчестера, конечно, есть преимущество и в ресурсах (зарплатах), и по главным статистическим показателям, но все же 3:2 после этого сезона будут казаться более справедливыми, чем 4:1.

Из рационального – предположительно более быстрая адаптация Нуньеса, чем Холанда, плюс вероятный приоритет ЛЧ для «Сити» и АПЛ для «Ливерпуля», что весной в календарной сутолоке может стать весомым фактором (при условии, что команды снова будут идти очко в очко).

Для Конте в «Тоттенхэме» и лидеров клуба этот сезон должен стать пиковым, так что в лиге без «Сити» и «Ливерпуля» я бы поставил на их чемпионство, а так – поставлю на чемпионство среди остальных.

Слухи о проблемах «Челси» кажутся преувеличенными – команда у Тухеля уже сейчас не слабее прошлогодней, место в топ-4 – минимум. «Арсенал» Артеты сделает еще один шаг вперед, но на таблице это не скажется. «МЮ» потратит сезон на привыкание к Тен Хагу, а Тен Хаг – на привыкание к «МЮ».

Хочется, чтобы лучшими вне топ-6 стали «Брайтон» или «Вулверхэмптон», но станут наверняка «Вест Хэм», «Лестер» – или «Астон Вилла».

Вылет«Брентфорд» слишком опасно начал заваливаться во второй части прошлого сезона до появления Эриксена. Без Эриксена, боюсь, снова будут проблемы.

«Форест» со своими 11+ трансферами под основу может повторить классический сюжет разрушенной магии при скачке между дивизионами, а «Борнмут» просто кажется объективно слабейшей (с запасом) по составу командой лиги.

Бомбардир и MVP – Салах. Египтянин станет не просто индивидуальным героем сезона, но и главным фактором «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство. Есть вполне ожидаемые свидетельства, что подписанный наконец контракт сильно вдохновил и без того лучшего игрока прошлого сезона. Еще один важный фактор – передышка на время ЧМ, куда Салах не едет.

MVP U21 – Олисе

Главный претендент на награду из топ-клубов – Эрлинг Холанд, но раз уже напророчил ему сложности с адаптацией, выберу кого-то из неочевидных кандидатов. Почему бы не Мишель Олисе – суперталант «Пэлас», которому в первом сезоне в АПЛ помешали травмы, но и с ними он успел показать безграничное дарование. Понятно, что выборка пока небольшая, но статистически Олисе с ходу заскочил в самый топ Европы по ассистам, ожидаемым ассистам и продвижению мяча.

Холанд или Нуньес? Нуньес. Игроки атаки в систему Клоппа в последнее время вписываются гораздо быстрее, чем полузащитники (Жота, Диас против Тиаго, Кейта или Фабиньо). Ничего не гарантирует, но начало и у Дарвина уже получилось многообещающим (вот бы он стал легендой и его именем назвали какую-нибудь премию АПЛ). Стилистически он вполне подходит этому «Ливерпулю» – по крайней мере, пока все выглядит именно так.

Потенциал Холанда, вероятно, еще выше, но сразу вписаться в систему Пепа гораздо сложнее. Плюс не стоит недооценивать Альвареса и возможность возвращения к схеме с ложной девяткой. Еще один фактор – травматичность Холанда.

Джеррард или Лэмпард? Этот вопрос кажется самым простым: Джеррард и как тренер уже проявил себя гораздо ярче Лэмпарда (работу в «Рейнджерс» наверняка не все видели, но она точно очень впечатляет), и состав у «Виллы» сейчас гораздо мощнее, чем у «Эвертона», и первые полсезона в клубе он мог спокойно знакомиться с игроками и экспериментировать, в то время как Лэмпарда сразу бросили в битву за выживание.

Перспективный тренер, много ярких игроков в атаке и куча молодых талантов из академии на подходе (жаль, уже без Чуквуэмеки) – для болельщиков «Виллы» снова наступили хорошие времена. Даже жаль, что я уже давно не один из них.

Никита Киселев, автор и редактор

Топ-7. «Ливерпуль» дважды проигрывал «Сити» титул в одно очко. Счет 4:1 по чемпионствам в противостоянии двух настолько мощных и близких команд кажется чем-то не совсем правильным в историческом плане – нарастание отрыва исказит восприятие эпохи.

Разумеется, титулы разыгрываются не так, но «Ливерпуль» Клоппа доказал, что способен выдержать темп Гвардиолы, лучшего в мире по игре на дистанции. Двух гигантов ожидает настройка обновленной атаки (без Мане и с Холандом), в остальном глубина состава «Ливерпуля» вызывает чуть меньше вопросов – и это команда, которая весной была в двух удачных матчах от квадрупла.

«Тоттенхэм» Конте после полноценной пердсезонки и задабривания итальянца трансферами выглядит многообещающе.

А вот (пока) смазанное лето «Челси», вероятно, чуть отбросит безоговорочно третью команду прошлого сезона поближе к напряженной борьбе за четверку.

«Вест Хэм» сохранил Райса и прикупил нападающего. Адаптация форвардов в Восточном Лондоне – отдельная тема, но отлаженность механизмов Мойеса – это по-прежнему достойное препятствие для амбиций того же «Ньюкасла».

Вылет. В АПЛ лишь однажды все три новичка сразу вылетели – это было в сезоне-1997/98. По котировкам букмекеров и более продвинутым моделям (например, у Stats Perform), история должна повториться.

Основания вполне просматриваются. Скотт Паркер открыто говорит о недокомплекте «Борнмута» накануне старта. Марку Силва был недоволен нерешительностью «Фулхэма» на рынке. «Ноттингем Форест» же на другом полюсе: там 12 новичков, перестройка может получиться слишком радикальной.

Но…

Возможно, я до сих пор под впечатлением от прорыва «Форест» с тренером Стивом Купером. Контратакующая и прямолинейная модель подходит для борьбы для выживание – тут не надо сильно менять привычки.

«Лидс» же едва спасся в прошлом сезоне. Компенсировать уход Филлипса и Рафиньи пробуют через игроков, знакомых Джесси Маршу по империи «Ред Булл» – похоже, в Йоркшире поверили в американца. Но карьера Марша после «Зальцбурга» пока не слишком убеждает, а проблем у «Лидса» было слишком много, чтобы они разрешились за одно лето.

Лучший бомбардир – Харри Кейн. В прошлом сезоне Кейн долго вкатывался физически и ментально после неудачного побега в «Манчестер Сити». Но после Рождества Харри было уже не остановить – 15 голов.

Сейчас Кейн провел лето без потрясений (если не считать адские тренировки Конте). Это автоматически означает заход на 20+ мячей. Не думаю, что универсальный Ришарлисон отберет много игрового времени именно у Харри. Он, очевидно, здорово сработался с Конте: результативность «Тоттенхэма» при Антонио (больше голов было только у «Сити» и «Ливерпуля») позволит подобраться к рекорду Ширера еще ближе.

MVP – Харри Кейн. Здесь все примерно то же самое. Мощный сезон Кейна на фоне чего-то запоминающегося от «Тоттенхэма» будет отличной заявкой.

MVP U-21 – Бреннан Джонсон («Ноттингем Форест»)

Возрастные рамки внезапно срезают Фила Фодена – ну надо же, ему 22.

Сюда помещается Бреннан Джонсон, сверкнувший в Чемпионшипе (18 голов!). Он уже забивает за валлийскую сборную и может стать новым Деле Алли – парнем, который взялся ниоткуда и никого не стесняется.

Холанд забьет больше Нуньеса. Дарвин Нуньес выиграл первый раунд хайп-битвы в Суперкубке. На дистанции больше верю в Холанда: его рост постепенен, таланты Эрлинга проверены. «Ливерпуль» же подписал Нуньеса сразу после прорывного сезона.

Сомнения по Холанду понятны (и Суперкубок их обнажил), но тут еще может сработать упрямство Гвардиолы: он наверняка будет придерживаться линии с Эрлингом, а такая команда в любом случае обеспечит моменты (что и было неделю назад).

Джеррард выше Лэмпарда. Состав «Астон Виллы» креативнее и просто лучше. «Эвертон» вынужденно продал главную звезду, никого не подписал взамен и на фоне травм и дисквалификаций заходит на первый тур вообще без нападающих. Все равно буду симпатизировать Дуайту Макнилу – только это мало что меняет. «Эвертон» кажется механической и малопривлекательной командой.

Максим Полтавец, блоговый редактор, болельщик «Ливерпуля»

Топ-7. «Какая в этом году будет гонка за чемпионством! Пока все выглядит так, что чемпионом снова станет «Манчестер Сити». Если бы не наша победа, у них было бы 6 или 7 титулов подряд. Безумие!» – это сказал Юрген Клопп еще до старта сезона.

Так что я верю в чемпионство «Ливерпуля», но послушаю Клоппа и поставлю на надежный вариант – в любом случае я в выигрыше. 

«Тоттенхэм» превратился в идеальную команду Конте, которая как раз вышла на проектный максимум – поставлю их на третье место (первое в лиге, где нет «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»). Весной станет ясно, что Конте разругался с Леви, летом Антонио уедет из Лондона. Все это уже проходили.

«Арсенал» – четвертый. Хочу возвращения классического мема. Летние трансферы и работа Микеля Артеты намекают, что такой камбэк очень вероятен.

«Челси» и «МЮ» – мимо четверки. Ощущение, что новое руководство лондонского клуба пока только вкатывается – из-за этого много провалов по трансферам, недовольство Тухеля, желание важных игроков уйти (в «Барселону»). В такой атмосфере сложно бороться за премиальные места – даже с Кулибали в обороне.

«Юнайтед» ждет большая перестройка, а в клубе еще остался самый токсичный актив – Криштиану Роналду. Пока у Тен Хага хватает яиц вести дела, не оглядываясь ни на кого. Это радует, но тяжело будет не замечать недовольства Роналду на скамейке и в раздевалке целый сезон.

Вылет. «Борнмуту» просто не хватит состава, чтобы выжить в АПЛ. У «Ноттингема», наоборот, слишком серьезная перестройка – все вспоминают пример прежней закупки «Фулхэма», обернувшийся провалом. Но «Форест» берет игроков вполне осмысленно и под существующую модель. Пока кажется, что если команда и вылетит, то это будет весело.

Два главных претендента – «Лидс» и «Саутгемптон». Первые потеряли лидеров, но закрыли потери футболистами из системы «Ред Булл» – конкретно под Джесси Марша. Вторые сменили курс и закупились талантливой молодежью – если у пацанов не пойдет, то закончиться все может печально.

И да, я верю в невылет «Фулхэма»!

MVP и бомбардир – Мохамед Салах. Тут тоже проверенная ставка – Салах становился лучшим бомбардиром в трех сезонах АПЛ из пяти. В прошлом сезоне Мохамед стал еще и лучшим ассистентом. И не собирается сбавлять тема. В этом году нет никакого Кубка Африки, на чемпионат мира египтянин, в отличие от главных конкурентов, не едет – отличный шанс побить все возможные рекорды.  

MVP U-21 – Фабиу Карвалью

Год назад я ставил на прорыв Харви Эллиотта – и очень радовался, когда пацан разрывал в первых турах. Заход прогноза тогда обломал Паскаль Струйк из «Лидса», сломавший ливерпульского вундеркинда.

В этом году Клопп забрал из «Фулхэма» лучшего игрока чемпионшипа (10+8 в 19 лет). По матчам предсезонки Карвалью выглядел очень интересно. Англопортугалец может сыграть и в центре поля, и в группе атаки. Есть даже вариант, в котором «Ливерпуль» специально перейдет на 4-2-3-1, чтобы Фабиу играл десятку. 

Холанд забьет больше Нуньеса. Поверю в нападающего «Манчестер Сити». Подозреваю, что у Эрлинга будут проблемы с адаптацией к АПЛ, но 15-17 голов он набьет. Я бы даже рискнул поставить на пента-трик Холанда в одном из матчей. Наказывать поплывшие команды он умел и в 19 лет.

Джеррард выше Лэмпарда. Лэмпард за полгода превратил «Эвертон» в «Бернли» – и стилистически (паркуют автобус), и по трансферам (забрали из вылетевшей команды Тарковски и Макнила). Джеррард же собрал в «Вилле» вполне лигочемпионскую команду: глубокий состав с опытными бойцами, есть звезды (например, Коутиньо) и суперталантливая молодежь.

«Астон Вилле» вполне по силам в этом сезоне стать лучшей командой АПЛ после топ-6. А «Эвертон» будет ближе к «Лидсу» и «Саутгемптону».

Денис Пузырев, автор, болельщик «Вест Хэма»

Жду от стартующего сезона АПЛ неожиданностей. И, прежде всего, прерывания гегемонии «Ман Сити» и «Ливерпуля». Основной фактор, который без сомнений окажет влияние на ход турнира – ноябрьский чемпионат мира в Катаре. Дополнительная физическая и психологическая нагрузка на значительное число игроков лиги, и без того выступающих в жестком графике, должна сыграть свою роль.

Рискну поставить на «Тоттенхэм». Бестрофейность этого клуба уже стала отдельным мемом, однако все серии когда-либо заканчиваются. Антонио Конте мощной концовкой предыдущего сезона наглядно показал, что нашел подход к лидерам команды. В межсезонье клуб сохранил всех ведущих игроков и получил точечное усиление в лице Биссума, Ришарлисона и Перишича.

Неудачниками из числа «большой шестерки» в этом сезоне вижу «Челси» – смена владельца, особенно учитывая все обстоятельства сделки, – большой стресс для всей клубной структуры. «Челси» несомненно останется грозной силой в АПЛ, но этот сезон будет для них переходным. «Манчестер Юнайтед» ждет еще один сложный сезон, и предпосылок для выхода из организационного и игрового кризиса не видно.

Основными претендентами на вылет будут клубы, поднявшиеся из Чемпионшипа, и, как это происходит в последние сезоны, пара из них вернется обратно. Третьим неудачником может стать «Эвертон», который близко подошел к опасной черте еще в прошлом сезоне. Не верю в тренерский гений Лэмпарда, у тому же проблемы могут возникнуть и у владельца – бизнес Фархада Мошири всегда был тесно связан с Россией. И если в прежние годы английские власти могли закрывать глаза на это обстоятельство, то теперь времена изменились.

Для Деклана Райса есть два сценария на предстоящий сезон. Первый – он станет для него последним в «Вест Хэме» и следующим летом полузащитник перейдет в один из топ-клубов АПЛ за очень большие деньги. Второй вариант – он сможет затащить «Вест Хэм» в зону Лиги чемпионов, согласится продлить контракт и остаться легендой Восточного Лондона. В последнее верится с трудом, но в любом случае молодой полузащитник вступает сезон с огромной мотивацией и, учитывая его стабильность, он сможет не просто подтвердить свой класс, но и сделать еще один шаг вперед в развитии. Например, прибавить в реализации моментов и атакующей игре. Но MVP все равно отдадут кому-то из команды-чемпиона. И раз я поставил на «Тоттенхэм», то моим фаворитом будет Сон.

Звание лучшего молодого игрока отдам Букайо Сака, в котором подкупает стремление расти и развиваться. В этом сезоне нападение «Арсенала» с Сака и Габриэлем Жезусом станет настоящим кошмаром для любой линии защиты.

Между Холландом и Нуньесом выберу норвежца. Представляется, что ему будет проще адаптироваться к футболу АПЛ, к тому же он, в отличие от уругвайца Нуньеса, не поедет в Катар и сохранит больше сил.

Выбор между Джерардом и Лэмпардом очевиден. «Эвертон» Лэмпарда жду в Чемпионшипе. «Астон Вилла» Джерарда закончит в десятке.

Вадим Лукомский, болельщик «Арсенала»

Все еще вижу топ-2 как изолированное от простых смертных божественное соперничество. Внутри все очень тонко. За «Сити» – опыт гонок в формате чемпионата. За «Ливерпуль» – меньшее количество изменений, где что-то может пойти не так. Все-таки поверю в опыт «Сити» и, как минимум, неплохую интеграцию Холанда. Выбираю команду Пепа.

Прогнозировать места в четверке, которая идет за топ-2, тоже очень трудно. Мое главное ощущение – абсолютно все стали сильнее. Поставил бы на то, что все наберут 70+ очков (которых часто хватает для зоны ЛЧ), но в этом сезоне этого не хватит. Как конкретно их расставить? Ох, правда тяжело. На третье поставил бы «Челси» (по мне, они поближе остальных к топ-2), пускай и затянули с трансферами. На четвертое – «Арсенал». Назовем это желаемым, которое может стать действительным. Но подчеркну: сезон особенно трудный для прогнозов, а команды кажутся ну совсем равными.

Вылет. Не нравятся масштабы закупки «Форест», не верю в Теда Лассо в «Лидсе» (хотя ему подвезли много знакомых игроков – эта связь может выручить). По третьей команде колебался – явного претендента из прошлогодней АПЛ нет. Вероятно, кто-то из новичков. «Фулхэм» был слишком хорош в Шипе, а «Борнмут» относительно них в позиции догоняющих. Скотт Паркер нравится, а вот усиление не особо впечатляет для команды, которая стартует из такого положения.

Бомбардир – Харри Кейн. Кейн у Конте снова монстр. Его хвалят за гениальный подыгрыш, но голов тоже будет много. В прошлом сезоне он был вторым за Салахом по xG (даже с учетом ужасного старта при Нуну) – просто год был единственным в его карьере с плохой реализацией. Ближе к концу сезона с Конте моментов стало еще больше, а реализация вернулась на хороший уровень. Жду продолжения этих тенденций.

MVP – Мо Салах. Жду мощный сезон и от Салаха, и от Кейна, и от КДБ, а вот в мгновенную адаптацию Холанда (который по части пиара мог бы тоже претендовать) не верю. Возможно, отдыхающий во время ЧМ Мо получит некоторую фору.

MVP U-21 – Букайо Сака. Сака грандиозно играет с момента дебюта. Должен был выиграть этот приз и раньше. Любимчику жюри Фодену теперь отдать не получится из-за возраста. Пора!

Холанд забьет больше Нуньеса. Может так сложиться, что Нуньес лучше адаптируется, но больше забьет Холанд. У «Ливерпуля» основным бомбардиром должен остаться Салах. У «Сити» это роль вакантна – и Холанд лучший претендент. Даже если его адаптация создаст какие-то командные проблемы, конкретно у него будет достаточно шансов и голов.

Джеррард выше Лэмпарда. До ухода Майкла Биля (ключевой помощник Стиви) в «КПР» уверенно ставил бы на «Виллу». Сейчас менее уверенно, но, исходя из уже построенных механизмов и динамики прогресса, все равно выбираю Джеррарда.

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Все, теперь ваша очередь:

Чемпион АПЛ-2022/23?

Лучший бомбардир АПЛ-2022/23?

Лучший игрок АПЛ-2022/23 (версия PFA)?

Лучший молодой игрок АПЛ-2022/23 (до 21 года, версия PFA)?

Кто забьет больше в АПЛ-2022/23 – Холанд или Нуньес?

Кто будет выше в АПЛ-2022/23 – Джеррард («Астон Вилла») или Лэмпард («Эвертон»)?

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Фото: Gettyimages.ru/ Shaun Botterill , Laurence Griffiths, Ryan Pierse, Mike Hewitt, Alex Livesey / Stringer , Stu Forster, Albert Perez / Stringer, Michael Regan; REUTERS/Andrew Boyers, Paul Childs, Jason Cairnduff, Lukas Barth, Carl Recine,

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