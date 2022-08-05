«Сити» или «Ливерпуль»? Салах или КДБ? Холанд или Нуньес? Джеррард или Лэмпард? Отвечаем на главные вопросы АПЛ

В пятницу стартует 31-й сезон английской Премьер-лиги. Угадать, чем он закончится, как всегда почти невозможно, но мы все же попробуем.

Авторы Sports.ru прогнозируют:

• топ-7 (большая шестерка + лучший из остальных),

• трех неудачников, которые вылетят в Чемпионшип,

• лучшего игрока сезона по версии PFA (то есть самих игроков),

• лучшего молодого (не больше 21 года на 1 июля 2022-го) игрока сезона по версии PFA,

• кто из суперновичков «Сити» и «Ливерпуля» забьет больше – Эрлинг Холанд или Дарвин Нуньес,

• ну и вечный английский вопрос – кто лучше, Лэмпард или Джеррард. Теперь как тренеры «Эвертона» и «Астон Виллы», по месту в итоговой таблице при условии, что оба доработают до конца. Если нет – проиграл тот, кого первым уволят.

Поехали.

Слава Палагин, тактический автор и болельщик «Ман Сити»

Топ-7. Без больших сомнений – только топ-2: не вижу третьей команды, которая смогла бы набрать 90+ очков (фишка «Ливерпуля» и «Сити»). Повыше поставил Клоппа – его трансферы с большей вероятностью усилят команду прямо сейчас, а не в перспективе и лишь после адаптации.

Допускаю вариант, что за два оставшихся места в ЛЧ будут бодаться четыре клуба. Мои фавориты – «Челси» и «Тоттенхэм»: за них более высокий уровень тренеров и прошлогодний уровень игры. При этом «Арсенал» и «МЮ» точно наберут больше очков, чем в прошлом сезоне – прогресс будет, просто не такой значительный. Начинают с более низких позиций и с вопросами по опорной зоне (ситуация с Парти + бесславная охота «Юнайтед» за Френки).

Седьмым поставил «Ньюкасл» – понравилось, как Хау развивал команду, несмотря на оборонительную прошивку Брюса. Даже без трансферов должны бороться за еврокубки – у Эдди важное преимущество в виде предсезонки.

Вылет. По моему маленькому исследованию, в АПЛ труднее новичкам с радикальным перекосом в сторону какого-то стиля – они вылетают чаще команд-хамелеонов. Логично: доминантный стиль тяжело перенести из-за уровня прессинга в АПЛ (заставят отказаться от владения и играть в непривычной манере), а поддерживать надежность вторым номером – уже из-за уровня атаки соперников.

«Фулхэм» в последних двух случаях приходил именно как доминирующая команда – оба раза вылетал, причем однажды со Скоттом Паркером. Не лучшее предзнаменование для обоих, учитывая, что теперь Паркер в «Борнмуте» (там тоже было владение и смелый прессинг). Из тройки новичков оставлю только «Ноттингем» – там и более прагматичный стиль, и надежда на Джесси Лингарда.

Еще в нижней тройке – «Лидс». Джесси Марш не повторил судьбу Теда Лассо и уцелел в АПЛ, но летом потерял двух лидеров (Кэлвин Филлипс + Рафинья). На их место берут игроков из знакомой ему системы «Ред Булл», но в прошлом сезоне Марш уже провалился с задачей перестроить команду, которая был успешна с тренером другого плана.

Лучший бомбардир – Харри Кейн

Три фактора, которые обычно влияют на форму и результативность Харри:

– слабый старт из-за летнего турнира – после молодежного Евро-2015 не забивал шесть туров подряд;

– травмы – в сезонах-2018/19 и 2019/20 пропустил около трех месяцев (итог – всего 13 и 16 мячей с игры);

– неопределенность с будущим – из-за этого завалил первую часть прошлого сезона (к началу декабря – всего 1 гол).

Сейчас ничего не должно помешать – летом был полноценный отпуск, склонность к травмам не проявляется уже два сезона подряд, а Конте убедил, что у проекта «Тоттенхэма» есть будущее. Ждем возвращения к планке, которую Харри когда-то установил и здорово поддерживал – то есть 25-30 голов за кампанию.

MVP – Мо Салах. В прошлом сезоне Мо чуть не лишился награды от PFA из-за спада после Кубка Африки (там Салах дошел до финала). В этом сезоне турнира сборных у него нет – Египет не отобрался на чемпионат мира. У Мо есть и шанс пройти всю кампанию на высоком уровне, и преимущество перед конкурентами – тот же КДБ (взял последнюю награду от АПЛ) в Катар едет.

Важный для формы Салаха треугольник на правом фланге «Ливерпуля» тоже сохраняется – свежести ему может придать возвращение Харви Эллиота (блистал на старте прошлого сезона) и интеграция Фабиу Карвалью (Клопп видит его в том числе восьмеркой).

MVP U-21 – Габриэл Мартинелли

Тут англичане традиционно продвигают своих (11 из 14 последних наград – кумовство!), но у Мартинелли точно есть потенциал нарушить тенденцию.

Во-первых, здорово себя показал на отрезке, который «Арсенал» прошел основной (но дико короткой) обоймой – благодаря летним трансферам команда сможет дольше поддерживать сыгранность и условия, в которых Габриэл хорош.

Во-вторых, результативность. Даже в неровном прошлом сезоне было 0,53 голевых действия за 90 минут – лучше среди игроков, которые могут претендовать на награду в этот раз, было только у Мишеля Олисе (но его цифры завышал статус запасного).

В-третьих, из претендентов наконец-то по возрасту выпадет Фил Фоден – он забирал награду два года подряд. Да, в конкурентах все еще Букайо Сака, но на своем фланге тот вынужден делиться успехами с Мартином Эдегором. Мартинелли в системе Артеты – более автономный персонаж.

Холанд забьет больше Нуньеса. Эрлинг приезжает из чемпионата, который завышает статистику атакующим игрокам, но чуть ли не в единственную команду, которая может легко это компенсировать. Вдобавок Холанду помогут пенальти – у «Сити» с этим давно беда. Короче, как сказал Клопп, сможет просто подставлять ногу.

При этом не факт, что интеграция Эрлинга пройдет успешнее адаптации у Нуньеса – особенно в плане влияния на результаты. По первым впечатлениям Дарвин лучше встраивается в систему Клоппа – скорее всего, перфоманс «Ливерпуля» не пострадает, но из-за того, что в команде много сильных партнеров (особенно Салах), играть только на Нуньеса точно не будут.

Джеррард выше Лэмпарда. Оба начинали в запущенных командах с перспективой вылета, Стивен в этих условиях показал себя лучше. Грубо говоря, поднял «Виллу» на уровень середняка, тогда как «Эвертон» остался на прежнем уровне при Лэмпсе. Стиль тоже за Стивена – были и интересные схемы (ромб + елочка в полузащите), и прессинг. Лэмпард выезжал в основном за счет автобуса.

Из-за этого базис для прогресса лучше именно у Стиви Джи. Плюс очень смущает потеря Ришарлисона для «Эве» – уже на второй работе подряд Лэмпарду надо компенсировать потерю игрока, который отвечал минимум за треть голов (в «Челси» так было с Азаром). Вызов для тренера, который не поражал идеями в позиционных атаках.

Руслан Копылов, автор, босс Трибуны и болельщик «МЮ»

В топ-2 те же «Ман Сити» и «Ливерпуль»: они меняются, но не так, чтобы подпустить (и пропустить) еще кого-то. Допущу, что «Сити» опять выиграет с отрывом в 1-2 очка.

Такая борьба – суперзрелище, но в этом сезоне хочется следить за остальной топ-7. В Лиге чемпионов вижу «Тоттенхэм» (исполнил мечту Антонио Конте и купил еще один состав) и «Арсенал» (усилился универсальными игроками). До последнего держал «Челси» в четверке, но перехваты «Барсы» и недовольство Тухеля откинули все еще сильную команду на пятую строчку.

«Манчестер Юнайтед» – шестой. То же место, что и в прошлом сезоне, но совершенно другой смысл. Я верю в Тен Хага и его идеи, но нужно время. Построение нового, очевидно более сложного футбола (сырые наброски мы уже видели в предсезонке) вдолгую гораздо важнее итогового попадания в Лигу чемпионов прямо сейчас. К тому же он единственный новичок в топ-7 АПЛ.

Другие новички, «Фулхэм» и «Борнмут», сразу же вылетят – почему-то кажется, что «Ноттингем» к ним не присоединится, несмотря на полную смену команды. Маэстро Лингард всех затащит.

К «Фулхэму» и «Борнмуту» присоединится «Эвертон», у которого дыра в финансах, 265 млн долга за последние три года и раздутая зарплатная ведомость. Поэтому и приходится Ришарлисона (48+18 в 172 матчах АПЛ) заменять Дуайтом Макнилом (7+17 в 134 матчах) – вряд ли это приведет к чему-то хорошему.

В индивидуальных наградах поверю в силу чемпионата мира. Точнее, отсутствия сборной Египта на нем. Турниры сборных в принципе вытягивают энергию и прибивают форму футболистов, а ЧМ посреди сезона в жарком Катаре, после которого почти сразу возобновится АПЛ, создает беспрецедентные условия.

Мохамед Салах в Катар не поедет, в отличие от Кевина де Брюйне (главный конкурент за звание лучшего игрока) и Харри Кейна (три «Золотых бутсы» АПЛ). Бельгия и Англия вряд ли вылетят быстро, поэтому игроки еще долго будут приходить в себя. А Салах месяц может заниматься в удобной для себя программе и подойти к возобновлению чемпионата в идеальном тонусе.

По этой же логике поставил Холанда выше Нуньеса.

Лучший молодой игрок – Тарик Лэмпти

В сентябре 2020-го великий Дмитрий Долгих пришел с запросом текста «про болельщика «МЮ», который летает по флангу «Брайтона». Чтобы я не сомневался, Дима добил: «реально классный пацан – пора узнать о нем побольше».

Прошло два года, а Тарик Лэмпти – все еще классный пацан. И все еще молодой настолько, чтобы попасть в категорию U-21. Сезон-2020/21 испортили травмы, в прошлом году краек «Брайтона» возвращал форму. Значит, в этом точно должен зажечь. Правда, Лэмпти поедет на ЧМ с Ганой…

Дария Конурбаева, английский агент Sports.ru и болельщица «Лестера»

Кажется, АПЛ меня победила: впервые за несколько сезонов я формирую топ-6 из ее традиционных участников. Никаких больше выскочек и провалов у фаворитов: богатые бьются за трофеи, бедные (и «Ньюкасл») смотрят на них снизу и завидуют.

Все, теперь по закону подлости в еврокубки должен вырваться кто-то максимально непредсказуемый. Не благодарите.

На деле же грядущий сезон должен деклассировать концепт «кто идет на первой строчке к Рождеству?». АПЛ вернется с катарского перерыва на Boxing Day – и динамика второй половины сезона может сильно отличаться от первой. «Сити» отправит в Катар больше 15 игроков, у «Ливерпуля» уедет около 10: значит ли это, что после Нового года «Ливерпуль» будет сильнее? Конечно, нет, но наблюдать за тем, как тренеры сдержанно радуются, когда сборные их игроков вылетают с турнира, будет любопытно.

Выбор между «Ливерпулем» и «Сити» в гонке за чемпионство кажется выбором между романтикой и прагматизмом, и этим летом я ощущаю себя на рациональном конце спектра. Темной лошадкой видится «Тоттенхэм», который вполне может запрыгнуть в тройку. Главная интрига в контексте «Челси»: останется ли на «Стэмфорд бридж» баннер Roman Empire в честь Абрамовича?

Сага с Роналду будет нервировать «МЮ» еще месяц и явно смажет старт сезона; «Арсенал» накупил столько народу, что несколько недель у них точно уйдет на адаптацию – обоим это вязкое начало будет стоить места в топ-4.

Лучшим из простых смертных станет «Ньюкасл». В действиях новых владельцев пока не видно безумия в духе «давайте скупим вообще всех», за Роналду они почему-то не бьются, а Эдди Хау спокойно провел вторую половину прошлого сезона с поступательным движением вверх.

Внизу таблицы «Фулхэм» привычно потусуется сезон в элите и рухнет вниз, хотя мне очень интересно посмотреть на реконструированный «Крейвен Коттедж». Из двух других новичков вряд ли удержится «Борнмут»: «Ноттингем Форест» потратил столько, что хоть кто-то из этих ребят должен помочь клубу остаться в АПЛ. К тому же мне всегда хочется как можно сильнее расширить географию лиги: Ноттингем – прекрасный футбольный город, который станет отличным дополнением для всех выездных болельщиков.

Бомбардир – Харри Кейн. Неопределенность в «Тоттенхэме» начала прошлого сезона сбила форварда с ровной дорожки к рекорду Ширера, но в этом сезоне все должно встать на место. Кейн сейчас пятый бомбардир АПЛ, до идущего вторым Руни – всего 25 голов. 4 года назад Харри за сезон забил 30, и хочется верить, что сезоны с большими для сборной Англии турнирами у него всегда удаются.

MVP – Мо Салах

С прошлогодней статистикой 23+14 кажется, что Мо будет становиться все вариативнее и вариативнее в атаке «Ливерпуля». Плюс в отличие от многих, ноябрь форвард проведет в куда более расслабленном режиме, чем уезжающие в Катар, и на вторую половину сезона будет заходить с большей энергией.

MVP U-21 – Уэсли Фофана. Молодого защитника называли потенциальной звездой АПЛ еще год назад, но на предсезонке он вылетел на полгода из-за перелома малоберцовой кости. В первом же матче после возвращения Уэсли забил «Ренну» в Лиге конференций, вывел «Лестер» в четвертьфинал и привлек слухи о потенциальном переходе в «Реал». Этим летом с мешочком денег за очередного игрока «лис» пришел «Челси», и в случае переезда в Лондон шансов заявить о себе у Фофана будет еще больше.

Холанд забьет больше Нуньеса. У «Сити» не так много опций игроков в категории «с детства за клуб». Такие красивые и редкие истории должны окупаться.

Джеррард выше Лэмпарда. В половине букмекерских контор Лэмпард стоит первым претендентом на увольнение по ходу сезона. Джеррард же с «Астон Виллой» всерьез метит в топ-10, откуда в следующих сезонах можно будет штурмовать зону еврокубков.

Артем Буторин, автор, редактор, болельщик «Ман Сити»

Топ-7. Чемпионство разыграют Пеп и Клопп – без вариантов. А вот топ-4 изменится: многого жду от Тен Хага и прогнозирую заслуженный взлет Артеты, который максимально близок к возвращению в ЛЧ.

«Челси» упадет: клуб проваливает трансферную кампанию, а Тухель и раньше нервничал и ругался с боссами. Смазанная концовка прошлого сезона вряд ли была случайностью, и пока нет предпосылок на преображение.

Конте будет стабильно цепляться за топ-4, а в семерку заскочит Мойес. Большой соблазн воткнуть туда «Ньюкасл», но саудовские шейхи приглушили трансферную вечеринку – без нее Хау не прыгнуть так высоко.

Вылет. Двое из трех новичков точно вернутся в Чемпионшип. Разница с клубами АПЛ слишком большая, хотя допускаю, что один из гостей закрепится в вышке – но точно не «Фулхэм».

Бомбардир – Сон Хын Мин

Кореец стабильно крут при всех тренерах, а контратакующая машина Конте станет еще опаснее после полноценной предсезонки. Сон настрелял 23 гола даже без пенальти – в системе Антонио ему слишком уютно, чтобы вновь не обойти заскучавшего Кейна и других.

MVP – Кевин де Брюйне. Лучшим игроком, скорее всего, признают чемпиона. Раз я ставлю на «Сити», то выберу самого стабильного и мощного игрока с «Этихада». Поможет статистика ассистов, которая сильно увеличится с приходом Холанда – кажется, норвежец идеально подходит под его стиль.

MVP U-21 – Эрлинг Холанд. Тут точно нужны комментарии? Единственное, что может помешать Эрлингу, – адаптация к системе Гвардиолы, многие вникают только через сезон. Но Холанд же вундеркинд – покорит лигу с первой попытки.

Кто забьет больше – Холанд или Нуньес? А-ха-ха-ха-ха.

Лэмпард или Джеррард? В АПЛ многое решает качество состава, а у «Эвертона» возможностей больше. Фрэнки уже прошел с клубом адскую концовку, успешно спас команду от катастрофы и, кажется, стал своим. Ресурсов у Джеррарда поменьше, и он не похож на фокусника.

Кирилл Новокщенов, кибербосс Sports.ru и фанат «МЮ»

Да, это еще одна таблица с «Манчестер Сити» во главе. Буду максимально рад ошибиться, но сейчас АПЛ выглядит лигой полутора команд: да, в отдельном матче любой может обыграть любого, но терять всего по 3-5 очков на дистанции в 10 матчей может только «Сити».

Места со второго по пятое можно тасовать как угодно, аргументы на любой вариант найдутся, но, скорее всего, борьбу «Сити» навяжут более стабильные «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», где тренерам покупают всех, кого они хотят. На 7-е место было очень соблазнительно поставить «Ньюкасл», но поверил в «Вест Хэм»: если они, играя сезон без нападающего, были так высоко, то упасть не должны!

Тройка вылетевших для меня выглядит максимально понятно: «Борнмут» заходит в АПЛ без нормальной защиты, «Фулхэму» нужно поскорее вернуться в Чемпионшип, чтобы Митрович обновлял рекорды в своей любимой лиге, а везение «Вулвз» когда-то должно закончиться. В прошлом сезоне они перебрали аж 10,5 очка по сравнению с тем, на что наиграли, став 4-й с конца командой по xPts. Травмирован Хименес, в защите ушли Марсал и Саисс, а Жозе Са хоть и отличный кипер, но все вытащить не сможет.

Салаху пора стать не просто суперзвездой, а легендой АПЛ – третий приз MVP закрепит его величие. Единственными его конкурентами считаю Трента (проведет еще один суперсезон, но все же будет чуть в тени Салаха) и Кейна в голевой гонке (явно камбэкнет по сравнению с прошлым сезоном, но учитывая, что атака «Тоттенхэма» стала разнобразнее, больше 20-22 не выбьет).

Холанд забьет свои 15-17 голов, обойдет Нуньеса (парень будет очень хорош в топ-матчах и ЛЧ, но не в текучке АПЛ), но в этом сезоне точно не будет лучшим: Пеп брал его в первую очередь под Лигу чемпионов и будет явно беречь в чемпионате, да и время сыграться с командой тоже нужно, как показал Суперкубок. Так что из молодых выбираю Сака – малый повзрослел и уже тащит «Арсенал», а с новым форвардом это будет еще проще.

Дмитрий Долгих, редактор

Топ-7. С тех пор, как «Сити» и «Ливерпуль» вышли на сопоставимый уровень величия, счет чемпионств 3:1 в пользу команды Пепа. У Манчестера, конечно, есть преимущество и в ресурсах (зарплатах), и по главным статистическим показателям, но все же 3:2 после этого сезона будут казаться более справедливыми, чем 4:1.

Из рационального – предположительно более быстрая адаптация Нуньеса, чем Холанда, плюс вероятный приоритет ЛЧ для «Сити» и АПЛ для «Ливерпуля», что весной в календарной сутолоке может стать весомым фактором (при условии, что команды снова будут идти очко в очко).

Для Конте в «Тоттенхэме» и лидеров клуба этот сезон должен стать пиковым, так что в лиге без «Сити» и «Ливерпуля» я бы поставил на их чемпионство, а так – поставлю на чемпионство среди остальных.

Слухи о проблемах «Челси» кажутся преувеличенными – команда у Тухеля уже сейчас не слабее прошлогодней, место в топ-4 – минимум. «Арсенал» Артеты сделает еще один шаг вперед, но на таблице это не скажется. «МЮ» потратит сезон на привыкание к Тен Хагу, а Тен Хаг – на привыкание к «МЮ».

Хочется, чтобы лучшими вне топ-6 стали «Брайтон» или «Вулверхэмптон», но станут наверняка «Вест Хэм», «Лестер» – или «Астон Вилла».

Вылет. «Брентфорд» слишком опасно начал заваливаться во второй части прошлого сезона до появления Эриксена. Без Эриксена, боюсь, снова будут проблемы.

«Форест» со своими 11+ трансферами под основу может повторить классический сюжет разрушенной магии при скачке между дивизионами, а «Борнмут» просто кажется объективно слабейшей (с запасом) по составу командой лиги.

Бомбардир и MVP – Салах. Египтянин станет не просто индивидуальным героем сезона, но и главным фактором «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство. Есть вполне ожидаемые свидетельства, что подписанный наконец контракт сильно вдохновил и без того лучшего игрока прошлого сезона. Еще один важный фактор – передышка на время ЧМ, куда Салах не едет.

MVP U21 – Олисе

Главный претендент на награду из топ-клубов – Эрлинг Холанд, но раз уже напророчил ему сложности с адаптацией, выберу кого-то из неочевидных кандидатов. Почему бы не Мишель Олисе – суперталант «Пэлас», которому в первом сезоне в АПЛ помешали травмы, но и с ними он успел показать безграничное дарование. Понятно, что выборка пока небольшая, но статистически Олисе с ходу заскочил в самый топ Европы по ассистам, ожидаемым ассистам и продвижению мяча.

Холанд или Нуньес? Нуньес. Игроки атаки в систему Клоппа в последнее время вписываются гораздо быстрее, чем полузащитники (Жота, Диас против Тиаго, Кейта или Фабиньо). Ничего не гарантирует, но начало и у Дарвина уже получилось многообещающим (вот бы он стал легендой и его именем назвали какую-нибудь премию АПЛ). Стилистически он вполне подходит этому «Ливерпулю» – по крайней мере, пока все выглядит именно так.

Потенциал Холанда, вероятно, еще выше, но сразу вписаться в систему Пепа гораздо сложнее. Плюс не стоит недооценивать Альвареса и возможность возвращения к схеме с ложной девяткой. Еще один фактор – травматичность Холанда.

Джеррард или Лэмпард? Этот вопрос кажется самым простым: Джеррард и как тренер уже проявил себя гораздо ярче Лэмпарда (работу в «Рейнджерс» наверняка не все видели, но она точно очень впечатляет), и состав у «Виллы» сейчас гораздо мощнее, чем у «Эвертона», и первые полсезона в клубе он мог спокойно знакомиться с игроками и экспериментировать, в то время как Лэмпарда сразу бросили в битву за выживание.

Перспективный тренер, много ярких игроков в атаке и куча молодых талантов из академии на подходе (жаль, уже без Чуквуэмеки) – для болельщиков «Виллы» снова наступили хорошие времена. Даже жаль, что я уже давно не один из них.

Никита Киселев, автор и редактор

Топ-7. «Ливерпуль» дважды проигрывал «Сити» титул в одно очко. Счет 4:1 по чемпионствам в противостоянии двух настолько мощных и близких команд кажется чем-то не совсем правильным в историческом плане – нарастание отрыва исказит восприятие эпохи.

Разумеется, титулы разыгрываются не так, но «Ливерпуль» Клоппа доказал, что способен выдержать темп Гвардиолы, лучшего в мире по игре на дистанции. Двух гигантов ожидает настройка обновленной атаки (без Мане и с Холандом), в остальном глубина состава «Ливерпуля» вызывает чуть меньше вопросов – и это команда, которая весной была в двух удачных матчах от квадрупла.

«Тоттенхэм» Конте после полноценной пердсезонки и задабривания итальянца трансферами выглядит многообещающе.

А вот (пока) смазанное лето «Челси», вероятно, чуть отбросит безоговорочно третью команду прошлого сезона поближе к напряженной борьбе за четверку.

«Вест Хэм» сохранил Райса и прикупил нападающего. Адаптация форвардов в Восточном Лондоне – отдельная тема, но отлаженность механизмов Мойеса – это по-прежнему достойное препятствие для амбиций того же «Ньюкасла».

Вылет. В АПЛ лишь однажды все три новичка сразу вылетели – это было в сезоне-1997/98. По котировкам букмекеров и более продвинутым моделям (например, у Stats Perform), история должна повториться.

Основания вполне просматриваются. Скотт Паркер открыто говорит о недокомплекте «Борнмута» накануне старта. Марку Силва был недоволен нерешительностью «Фулхэма» на рынке. «Ноттингем Форест» же на другом полюсе: там 12 новичков, перестройка может получиться слишком радикальной.

Но…

Возможно, я до сих пор под впечатлением от прорыва «Форест» с тренером Стивом Купером. Контратакующая и прямолинейная модель подходит для борьбы для выживание – тут не надо сильно менять привычки.

«Лидс» же едва спасся в прошлом сезоне. Компенсировать уход Филлипса и Рафиньи пробуют через игроков, знакомых Джесси Маршу по империи «Ред Булл» – похоже, в Йоркшире поверили в американца. Но карьера Марша после «Зальцбурга» пока не слишком убеждает, а проблем у «Лидса» было слишком много, чтобы они разрешились за одно лето.

Лучший бомбардир – Харри Кейн. В прошлом сезоне Кейн долго вкатывался физически и ментально после неудачного побега в «Манчестер Сити». Но после Рождества Харри было уже не остановить – 15 голов.

Сейчас Кейн провел лето без потрясений (если не считать адские тренировки Конте). Это автоматически означает заход на 20+ мячей. Не думаю, что универсальный Ришарлисон отберет много игрового времени именно у Харри. Он, очевидно, здорово сработался с Конте: результативность «Тоттенхэма» при Антонио (больше голов было только у «Сити» и «Ливерпуля») позволит подобраться к рекорду Ширера еще ближе.

MVP – Харри Кейн. Здесь все примерно то же самое. Мощный сезон Кейна на фоне чего-то запоминающегося от «Тоттенхэма» будет отличной заявкой.

MVP U-21 – Бреннан Джонсон («Ноттингем Форест»)

Возрастные рамки внезапно срезают Фила Фодена – ну надо же, ему 22.

Сюда помещается Бреннан Джонсон, сверкнувший в Чемпионшипе (18 голов!). Он уже забивает за валлийскую сборную и может стать новым Деле Алли – парнем, который взялся ниоткуда и никого не стесняется.

Холанд забьет больше Нуньеса. Дарвин Нуньес выиграл первый раунд хайп-битвы в Суперкубке. На дистанции больше верю в Холанда: его рост постепенен, таланты Эрлинга проверены. «Ливерпуль» же подписал Нуньеса сразу после прорывного сезона.

Сомнения по Холанду понятны (и Суперкубок их обнажил), но тут еще может сработать упрямство Гвардиолы: он наверняка будет придерживаться линии с Эрлингом, а такая команда в любом случае обеспечит моменты (что и было неделю назад).

Джеррард выше Лэмпарда. Состав «Астон Виллы» креативнее и просто лучше. «Эвертон» вынужденно продал главную звезду, никого не подписал взамен и на фоне травм и дисквалификаций заходит на первый тур вообще без нападающих. Все равно буду симпатизировать Дуайту Макнилу – только это мало что меняет. «Эвертон» кажется механической и малопривлекательной командой.

Максим Полтавец, блоговый редактор, болельщик «Ливерпуля»

Топ-7. «Какая в этом году будет гонка за чемпионством! Пока все выглядит так, что чемпионом снова станет «Манчестер Сити». Если бы не наша победа, у них было бы 6 или 7 титулов подряд. Безумие!» – это сказал Юрген Клопп еще до старта сезона.

Так что я верю в чемпионство «Ливерпуля», но послушаю Клоппа и поставлю на надежный вариант – в любом случае я в выигрыше.

«Тоттенхэм» превратился в идеальную команду Конте, которая как раз вышла на проектный максимум – поставлю их на третье место (первое в лиге, где нет «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»). Весной станет ясно, что Конте разругался с Леви, летом Антонио уедет из Лондона. Все это уже проходили.

«Арсенал» – четвертый. Хочу возвращения классического мема. Летние трансферы и работа Микеля Артеты намекают, что такой камбэк очень вероятен.

«Челси» и «МЮ» – мимо четверки. Ощущение, что новое руководство лондонского клуба пока только вкатывается – из-за этого много провалов по трансферам, недовольство Тухеля, желание важных игроков уйти (в «Барселону»). В такой атмосфере сложно бороться за премиальные места – даже с Кулибали в обороне.

«Юнайтед» ждет большая перестройка, а в клубе еще остался самый токсичный актив – Криштиану Роналду. Пока у Тен Хага хватает яиц вести дела, не оглядываясь ни на кого. Это радует, но тяжело будет не замечать недовольства Роналду на скамейке и в раздевалке целый сезон.

Вылет. «Борнмуту» просто не хватит состава, чтобы выжить в АПЛ. У «Ноттингема», наоборот, слишком серьезная перестройка – все вспоминают пример прежней закупки «Фулхэма», обернувшийся провалом. Но «Форест» берет игроков вполне осмысленно и под существующую модель. Пока кажется, что если команда и вылетит, то это будет весело.

Два главных претендента – «Лидс» и «Саутгемптон». Первые потеряли лидеров, но закрыли потери футболистами из системы «Ред Булл» – конкретно под Джесси Марша. Вторые сменили курс и закупились талантливой молодежью – если у пацанов не пойдет, то закончиться все может печально.

И да, я верю в невылет «Фулхэма»!

MVP и бомбардир – Мохамед Салах. Тут тоже проверенная ставка – Салах становился лучшим бомбардиром в трех сезонах АПЛ из пяти. В прошлом сезоне Мохамед стал еще и лучшим ассистентом. И не собирается сбавлять тема. В этом году нет никакого Кубка Африки, на чемпионат мира египтянин, в отличие от главных конкурентов, не едет – отличный шанс побить все возможные рекорды.

MVP U-21 – Фабиу Карвалью

Год назад я ставил на прорыв Харви Эллиотта – и очень радовался, когда пацан разрывал в первых турах. Заход прогноза тогда обломал Паскаль Струйк из «Лидса», сломавший ливерпульского вундеркинда.

В этом году Клопп забрал из «Фулхэма» лучшего игрока чемпионшипа (10+8 в 19 лет). По матчам предсезонки Карвалью выглядел очень интересно. Англопортугалец может сыграть и в центре поля, и в группе атаки. Есть даже вариант, в котором «Ливерпуль» специально перейдет на 4-2-3-1, чтобы Фабиу играл десятку.

Холанд забьет больше Нуньеса. Поверю в нападающего «Манчестер Сити». Подозреваю, что у Эрлинга будут проблемы с адаптацией к АПЛ, но 15-17 голов он набьет. Я бы даже рискнул поставить на пента-трик Холанда в одном из матчей. Наказывать поплывшие команды он умел и в 19 лет.

Джеррард выше Лэмпарда. Лэмпард за полгода превратил «Эвертон» в «Бернли» – и стилистически (паркуют автобус), и по трансферам (забрали из вылетевшей команды Тарковски и Макнила). Джеррард же собрал в «Вилле» вполне лигочемпионскую команду: глубокий состав с опытными бойцами, есть звезды (например, Коутиньо) и суперталантливая молодежь.

«Астон Вилле» вполне по силам в этом сезоне стать лучшей командой АПЛ после топ-6. А «Эвертон» будет ближе к «Лидсу» и «Саутгемптону».

Денис Пузырев, автор, болельщик «Вест Хэма»

Жду от стартующего сезона АПЛ неожиданностей. И, прежде всего, прерывания гегемонии «Ман Сити» и «Ливерпуля». Основной фактор, который без сомнений окажет влияние на ход турнира – ноябрьский чемпионат мира в Катаре. Дополнительная физическая и психологическая нагрузка на значительное число игроков лиги, и без того выступающих в жестком графике, должна сыграть свою роль.

Рискну поставить на «Тоттенхэм». Бестрофейность этого клуба уже стала отдельным мемом, однако все серии когда-либо заканчиваются. Антонио Конте мощной концовкой предыдущего сезона наглядно показал, что нашел подход к лидерам команды. В межсезонье клуб сохранил всех ведущих игроков и получил точечное усиление в лице Биссума, Ришарлисона и Перишича.

Неудачниками из числа «большой шестерки» в этом сезоне вижу «Челси» – смена владельца, особенно учитывая все обстоятельства сделки, – большой стресс для всей клубной структуры. «Челси» несомненно останется грозной силой в АПЛ, но этот сезон будет для них переходным. «Манчестер Юнайтед» ждет еще один сложный сезон, и предпосылок для выхода из организационного и игрового кризиса не видно.

Основными претендентами на вылет будут клубы, поднявшиеся из Чемпионшипа, и, как это происходит в последние сезоны, пара из них вернется обратно. Третьим неудачником может стать «Эвертон», который близко подошел к опасной черте еще в прошлом сезоне. Не верю в тренерский гений Лэмпарда, у тому же проблемы могут возникнуть и у владельца – бизнес Фархада Мошири всегда был тесно связан с Россией. И если в прежние годы английские власти могли закрывать глаза на это обстоятельство, то теперь времена изменились.

Для Деклана Райса есть два сценария на предстоящий сезон. Первый – он станет для него последним в «Вест Хэме» и следующим летом полузащитник перейдет в один из топ-клубов АПЛ за очень большие деньги. Второй вариант – он сможет затащить «Вест Хэм» в зону Лиги чемпионов, согласится продлить контракт и остаться легендой Восточного Лондона. В последнее верится с трудом, но в любом случае молодой полузащитник вступает сезон с огромной мотивацией и, учитывая его стабильность, он сможет не просто подтвердить свой класс, но и сделать еще один шаг вперед в развитии. Например, прибавить в реализации моментов и атакующей игре. Но MVP все равно отдадут кому-то из команды-чемпиона. И раз я поставил на «Тоттенхэм», то моим фаворитом будет Сон.

Звание лучшего молодого игрока отдам Букайо Сака, в котором подкупает стремление расти и развиваться. В этом сезоне нападение «Арсенала» с Сака и Габриэлем Жезусом станет настоящим кошмаром для любой линии защиты.

Между Холландом и Нуньесом выберу норвежца. Представляется, что ему будет проще адаптироваться к футболу АПЛ, к тому же он, в отличие от уругвайца Нуньеса, не поедет в Катар и сохранит больше сил.

Выбор между Джерардом и Лэмпардом очевиден. «Эвертон» Лэмпарда жду в Чемпионшипе. «Астон Вилла» Джерарда закончит в десятке.

Вадим Лукомский, болельщик «Арсенала»

Все еще вижу топ-2 как изолированное от простых смертных божественное соперничество. Внутри все очень тонко. За «Сити» – опыт гонок в формате чемпионата. За «Ливерпуль» – меньшее количество изменений, где что-то может пойти не так. Все-таки поверю в опыт «Сити» и, как минимум, неплохую интеграцию Холанда. Выбираю команду Пепа.

Прогнозировать места в четверке, которая идет за топ-2, тоже очень трудно. Мое главное ощущение – абсолютно все стали сильнее. Поставил бы на то, что все наберут 70+ очков (которых часто хватает для зоны ЛЧ), но в этом сезоне этого не хватит. Как конкретно их расставить? Ох, правда тяжело. На третье поставил бы «Челси» (по мне, они поближе остальных к топ-2), пускай и затянули с трансферами. На четвертое – «Арсенал». Назовем это желаемым, которое может стать действительным. Но подчеркну: сезон особенно трудный для прогнозов, а команды кажутся ну совсем равными.

Вылет. Не нравятся масштабы закупки «Форест», не верю в Теда Лассо в «Лидсе» (хотя ему подвезли много знакомых игроков – эта связь может выручить). По третьей команде колебался – явного претендента из прошлогодней АПЛ нет. Вероятно, кто-то из новичков. «Фулхэм» был слишком хорош в Шипе, а «Борнмут» относительно них в позиции догоняющих. Скотт Паркер нравится, а вот усиление не особо впечатляет для команды, которая стартует из такого положения.

Бомбардир – Харри Кейн. Кейн у Конте снова монстр. Его хвалят за гениальный подыгрыш, но голов тоже будет много. В прошлом сезоне он был вторым за Салахом по xG (даже с учетом ужасного старта при Нуну) – просто год был единственным в его карьере с плохой реализацией. Ближе к концу сезона с Конте моментов стало еще больше, а реализация вернулась на хороший уровень. Жду продолжения этих тенденций.

MVP – Мо Салах. Жду мощный сезон и от Салаха, и от Кейна, и от КДБ, а вот в мгновенную адаптацию Холанда (который по части пиара мог бы тоже претендовать) не верю. Возможно, отдыхающий во время ЧМ Мо получит некоторую фору.

MVP U-21 – Букайо Сака. Сака грандиозно играет с момента дебюта. Должен был выиграть этот приз и раньше. Любимчику жюри Фодену теперь отдать не получится из-за возраста. Пора!

Холанд забьет больше Нуньеса. Может так сложиться, что Нуньес лучше адаптируется, но больше забьет Холанд. У «Ливерпуля» основным бомбардиром должен остаться Салах. У «Сити» это роль вакантна – и Холанд лучший претендент. Даже если его адаптация создаст какие-то командные проблемы, конкретно у него будет достаточно шансов и голов.

Джеррард выше Лэмпарда. До ухода Майкла Биля (ключевой помощник Стиви) в «КПР» уверенно ставил бы на «Виллу». Сейчас менее уверенно, но, исходя из уже построенных механизмов и динамики прогресса, все равно выбираю Джеррарда.

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Все, теперь ваша очередь:

Чемпион АПЛ-2022/23?

Лучший бомбардир АПЛ-2022/23?

Лучший игрок АПЛ-2022/23 (версия PFA)?

Лучший молодой игрок АПЛ-2022/23 (до 21 года, версия PFA)?

Кто забьет больше в АПЛ-2022/23 – Холанд или Нуньес?

Кто будет выше в АПЛ-2022/23 – Джеррард («Астон Вилла») или Лэмпард («Эвертон»)?

Фото: Gettyimages.ru/ Shaun Botterill , Laurence Griffiths, Ryan Pierse, Mike Hewitt, Alex Livesey / Stringer , Stu Forster, Albert Perez / Stringer, Michael Regan; REUTERS/Andrew Boyers, Paul Childs, Jason Cairnduff, Lukas Barth, Carl Recine,