Эриксен реактивно вернулся на топ-уровень – и это ожидаемое чудо. Он готов удивлять в «МЮ»

Разбор Вадима Лукомского.

Всего полгода назад Кристиан Эриксен вернулся в футбол через доверившийся ему «Брентфорд», и камбэк получился невероятным. 11 блестящих матчей в АПЛ хватило, чтобы развязать гонку между бывшим клубом датчанина «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» (плюс сам «Брентфорд» на периферии). Кристиан выбрал проект Эрика тен Хага.

Разбираемся, насколько Эриксен был хорош в «Брентфорде» и чего от него ждать в «Юнайтед».

Эриксен тотально преобразил «Брентфорд». Стал мозгом команды и помог набрать форму уровня ЛЧ

Эриксен в «Брентфорде» – история про максимальную яркость и пользу на короткой дистанции. Раскрывать нужно обе стороны. Его уровень игры (топовый) – основа для любых выводов. Маленькая выборка матчей – важная оговорка.

«Не думаю, что даже теоретически Эриксен мог проявить себя лучше. Люди спрашивают: «А ты удивлен его уровнем игры?» Нет, но я чувствую, что он играет с дополнительной мотивацией. Кажется, что он играет, сочетая свободу со сверхмотивированностью, и сам наслаждается процессом. Он наш маэстро. Он диктует темп матчей», – объяснял главный тренер «Брентфорда» Томас Франк.

Подвиги Кристиана произвели мощное впечатление даже на тренера, который в момент оформления сделки говорил, что «Эриксен может стать лучшим подписанием в истории клуба». В другом интервью он сказал, что Кристиану придется установить статую у стадиона, если он останется и проведет еще 2-3 года на таком уровне.

А вот вердикт капитана Понтуса Янссона: «Эриксен пришел, и мы начали выигрывать. Он игрок мирового уровня, который придал команде полезный импульс. Фанаты безумно хотят, чтобы он остался – мы тоже очень хотим. Он делает разницу. Свои 2-3 месяца Кристиан отыграл на невообразимом уровне».

Фраза «Пришел и начали выигрывать» имеет прямое значение. После первого выхода Эриксена в старте «Брентфорд» выдал серию из 5 подряд побед в матчах АПЛ, где он появлялся на поле. Еще точнее фраза «Делает разницу». Грубо говоря, темп набора очков команды с Эриксеном и без него – разница между зоной ЛЧ и вылетом:

Еще несколько важных оговорок: во-первых, 10 с лишним матчей Эриксена – это даже не цельный круг (держать форму на короткой дистанции проще); во-вторых, на этом отрезке совпало буквально все – не было серьезных травм, вернулись важные игроки, Франк удачно сменил схему, в некоторых матчах помогал фарт. Но даже с этими пунктами влияние феноменально.

Эриксен пришел в команду с выстроенным прессингом и волшебными стандартами (если не лучшими, то точно самыми вариативными в АПЛ), но практически нулевой позиционной атакой. Его исполнение сделало штрафные и угловые еще более острыми, а атака преобразилась через неочевидные ходы, которые способен замечать только он . Тот факт, что других вариантов почти не было и команда играла только на Эриксена, лишь помогал датчанину.

Кристиан преобразил атаку «Брентфорда». По созданным моментам и общему вкладу в креативную активность он выделился на фоне всей лиги:

Обратите внимание на соседей Эриксена по списку – игроки только из топ-клубов. Результат Кристиана в «Брентфорде» – топ по любым меркам. И совсем космос, учитывая, что он выдал его без мощного окружения. Дежурная оговорка про малую выборку (без нее никак), но мощь результатов перевешивает замечание – даже на дистанции 10-11 матчей это уникально.

А вот так результаты Эриксена соотносятся с его показателями в «Тоттенхэме» и «Интере». На самом деле отрезок в «Брентфорде» – его пик в плане креативности:

Показатели Эриксена – в любом случае шикарны. Проговорив это, отметим, что в некоторых вещах ему было труднее, но в некоторых проще.

В «Брентфорде» у него не самое сильное окружение, а команда не доминирует на фоне конкурентов по лиге. Также на Кристиана ложился больший объем по продвижению мяча и управлению полузащитой – он делал 14,7 передач на чужую треть на 90 минут (на 53% больше, чем любой другой игрок «Брентфорда»). Это дополнительные трудности.

В то же время стандарты «Брентфорда» – чит-код, который завышает показатели. Он заметно помог Кристиану – никогда ранее вклад стандартов в его креативную деятельность не был таким значимым:

Если все сопоставить, выходит примерно такая картина:

• креативная активность с игры чуть сократилась, но все равно впечатляет, учитывая окружение;

• объем дополнительных функций был большим, чем в любом другом клубе;

• мощные стандарты «Брентфорда» умножились на волшебное исполнение Кристиана, что отправило его совокупные показатели в космос;

Пять лет назад Эден Азар называл Эриксена лучшим исполнителем стандартов из действующих футболистов АПЛ. С тех пор Кристиан лишь прибавил. По остроте шансов со стандартов он был с отрывом лучшим в лиге:

Крутость Эриксена неоспорима: она проявилась и на индивидуальном, и на командном уровне. Это плод взаимной адаптации . «Брентфорд» поменял схему (стали чаще играть 4-3-3, а не 3-5-2), а Эриксен освоил роль, которую никогда ранее не исполнял, но которая идеальна для него на текущем этапе.

Играя за «Тоттенхэм», Кристиан бросил культовую фразу: «Если ты достаточно умен, то тебе не нужно бегать». Ее запомнили и широко обсуждали в Англии, но на самом деле в этом же интервью он сказал: «Я всегда был игроком, который много пробегает. Стиль «Тоттенхэма» предполагает, что все участвуют в прессинге. В рамках такого футбола трудно просто бродить по полю. Раньше десятка могла получать свободу и расслабляться, пока команда обороняется. Не думаю, что это возможно сейчас».

В сезоне-2016/17 Эриксен финишировал лучшим игроком «Тоттенхэма» по пробегу более чем в половине матчей АПЛ. Можно предположить, что в первой фразе он скорее говорил теоретически, а не про текущую версию себя. Сейчас датчанин не способен на такие объемы (хотя обузой и халтурщиком и близко не стал) – появился шанс проверить гипотезу про интеллектуальное движение на практике.

Теперь Кристиан действует глубже, чем в «Тоттенхэме» (левый центральный полузащитник в 4-3-3): у него больше возможностей определять игру – иногда в качестве дирижера центра поля, иногда через открывания между линиями. Какой тип открываний уместнее – он определяет сам. И, как видно из показателей, блестяще справляется.

В плане игры без мяча адаптируется команда: раньше он был полноценной прессинг-машиной, а при позиционной обороне возвращался быстро и отрабатывал до упора. Сейчас у него два более оборонительных партнера в центральном треугольнике (для подстраховок и помощи в прессинге), а возвращаться так далеко не нужно, так как изначальная позиция глубже (и опять же – есть подстраховка).

Интересным следствием стало смещение зоны активности. Раньше, вне зависимости от стартовой позиции, Эриксен был игроком полуфлангов и чужой опорной зоны – мастерски открывался между линиями. Сейчас ведет игру как плеймейкер центра поля и больше создает через дальние передачи (из глубины):

В первую очередь переводы нужны для диктовки ритма и направления атак. Но «Брентфорд» активно использовал и умение Кристиана создавать шансы через радиоуправляемые дальние пасы. Например, памятный заготовленный розыгрыш с центра против «МЮ» был заточен именно под дальний пас Эриксена. Его вывели на позицию и нагрузили уязвимую зону «МЮ» (между левым и центральным защитником):

Эриксен точно доставил Бриану Мбемо:

Вариации этого приема возможны и при контратаках. При этом сохраняются и более классические открывания в полуфлангах:

Эриксен – игрок пространства. Блестяще его находит. Из-за специфики футбола «Брентфорда» еще более частыми оказывались эпизоды, когда он креативил, перегружая фланги. Его арсенал угроз включает навесы с обеих ног, поэтому получалось не хуже, чем в классическом режиме:

Перед очным матчем Антонио Конте предположил, что Кристиану помогает полученный в «Интере» опыт: «Брентфорд» порой играет 3-5-2 или 3-4-3. В наших 3-5-2 в «Интере» Эриксен выполнял очень схожие функции – был плеймейкером».

После прихода Эриксена «Брентфорд» чаще использовал 4-3-3, но замечание про схожесть функции очень точное: опыт игры в тройке полузащитников (этим 4-3-3 и 3-5-2 похожи) правда помогает датчанину. Вероятно, этот фактор значительно ускорил адаптацию, так как раньше Кристиан играл преимущественно в креативной тройке под нападающим (там другой набор функций).

В каком-то смысле Эриксен в «Брентфорде» – ожидаемое чудо . Чудо, потому что сразу выдал абсолютно топовый отрезок после сердечного приступа и полугодового простоя. Ожидаемое, потому что, если составлять список, кто теоретически способен на подобное, то Эриксен был бы в первых рядах.

Чтобы слова не казались пустыми, вот ссылка на пост из нашего телеграм-канала в момент перехода с описанием того, как здорово качества Эриксена накладываются на нужды «Брентфорда», где его ждал знакомый по датским молодежкам Франк. Добавим к этому профессионализм Кристиана (его зимние слова: «Пребывая без клуба последние шесть месяцев, я работал даже больше обычного. Думаю, я сейчас в лучшем физическом состоянии, чем раньше. И мне очень не хватает футбола») – получим почти полное осмысление чуда.

Еще один ключ к пониманию феномена Эриксена – комплименты из давней колонки Хорхе Вальдано. Он блестяще описал Кристиана: «Такие игроки – это и есть суть футбола. Эриксен обладает оскорбительным по отношению к простым игрокам даром божественно играть в футбол. Чистота технического таланта дает ему хирургическую точность, а блестящее мышление позволяет упрощать и улучшать каждое действие. Одно или максимум два касания, каждое из которых осуществляется на фоне постоянной оценки ситуации вокруг себя. После контакта с ним мяч всегда оказывается в лучшей для команды точке, чем до – часто вопреки логике. Он не обладает скоростью, физикой и мощью, но те, у кого эти качества есть, за ним не поспевают».

Поэтичные мотивы Вальдано нашли отражение в исследовании StatsBomb, где разбиралась уникальность передач. Решения с мячом Эриксена – самые уникальные в АПЛ (сезон-2018/19). Оценки Хорхе и результаты исследований важны и сейчас, так как речь о качествах, которые будут у Кристиана в любом состоянии и возрасте. Именно поэтому в нем всегда был потенциал для чуда.

В «Юнайтед» нет очевидной роли для Эриксена, но он подходит футболу Тен Хага и универсален (идеальный игрок обоймы)

Частое опасение звучит так: зачем «Ман Юнайтед» Эриксен, когда позиция десятки уже занята Бруну Фернандешем и Донни ван де Беком? Тут есть и доля истины, и явное заблуждение.

Заблуждение – приковывать Эриксена к позиции десятки. Кристиана неправильно привязывать к одной позиции. Природу такой плотной ассоциации объясняют слова Почеттино: «Когда мы с мячом, их связка с Деле Алли работает изумительно. У нас сразу две мобильные десятки, которые меняются позициями не только между собой, но и с другими игроками, которые делают рывок в штрафную или смещаются с центра во фланг. Оба понимают гибкость системы. Если нужно, Кристиан опускается, чтобы начинать атаки из глубины».

У Почеттино Эриксен стартовал с фланга, но был десяткой по любимой для открываний зоне. Это важное отличие, когда мы говорим о вариантах размещения игрока. Кристиан уже больше 10 лет не играет номинальную десятку. В «Тоттенхэме» десятку по схеме играл Деле Алли, а Эриксен креативил, смещаясь с фланга. В «Интере» и «Брентфорде» он играл в треугольнике без позиции десятки – исполнял центрального полузащитника.

Задача Эриксена – влиять на команду. Она шире конкретной позиции. «Не знаю, есть ли что-то, что вижу я и что не видите вы. Не думаю, что я делаю нечто скрытое. Стараюсь создавать пространство, связывать игроков вокруг. Вряд ли люди что-то упускают», – скромно описывал себя датчанин.

«Эриксен – критически важен для команды. Он практически не пропускает матчей, что уже о многом говорит. «Тоттенхэм» с ним и без него – разные команды. Он связывает нас воедино», – объяснял Дэнни Роуз. «Кристиан – фантастический игрок. Таких очень мало. Он предоставляет команде связь между разными стадиями игры. Он ключевой игрок в этом отношении. Еще создает моменты и забивает голы», – подмечал Эрик Дайер.

После адаптации в «Интере» ассоциация только с одной позицией стала совсем неуместной. Кристиан действовал намного глубже и приспособился к футболу Конте, который дает футболистам меньше свободы и требует больше автоматических действий.

«Приехал в Италию с готовностью учиться. Некоторые вещи я сначала не понимал – например, насколько важно абсолютно всегда следовать системе Конте. Я должен был помнить и исполнять шаблоны комбинаций, которые тренер готовит заранее. Ранее я больше использовал интуицию. Был волен принимать решения, основанные на том, что вижу в моменте. С Конте же нужно следовать плану. Нужно быть готовым, помнить, где располагаются партнеры и как они будут перемещаться дальше. Все это заучивается», – рассказывал Эриксен.

Эриксен многократно доказывал, что его нельзя не только привязывать к конкретной позиции, но и к конкретному стилю. Он очень адаптивен и универсален . Получается, логическая цепочка «Эриксен – десятка, а позиция десятки занята» неверна. Правильная версия «Эриксен – это универсальность в плане позиции и стиля игры; вне зависимости от стартовой позиции он будет приносить пользу в чужой опорной зоне (зоне десятки)».

В чем же тогда доля истины? В том, что, несмотря на широкий спектр позиций Эриксена, четкого места в основе для Кристиана не прослеживается, особенно если «МЮ» дожмет трансфер Френки Де Йонга.

Универсальность позволяет заполнить Эриксену практически все полузащитные позиции в схемах Тен Хага:

Десятка – играл в начале карьеры и в отдельные отрезки в сборной. Фланговый созидатель – его роль в «Тоттенхэме». Центральный полузащитник в паре с опорником при 4-2-3-1 – эта роль наиболее похожа на его текущую из тех, которые есть в основной схеме Тен Хага.

В случае перехода на 4-3-3 датчанин может сыграть даже на позиции оттянутого плеймейкера. И это не теория – у него правда есть такой опыт. Конте отдельно работал с ним над освоением роли, которую Антонио называет «глубоко расположенный реджиста» – Эриксен провел несколько встреч, играя таким образом.

При этом действительно трудно выбрать одну позицию, на которой Эриксен сразу будет основным. Похоже, Тен Хаг получил инструмент влияния на игру. Нужен плеймейкер из глубины – тогда в паре опорников. Нужно больше креатива в чужой опорной – тогда убирает кого-то из вингеров и стартует с фланга. Внезапно выбыли все десятки – Кристиан закроет эту позицию.

Эриксен – универсал и тенхаговский игрок. Уже сейчас хорошо знакомый с принципами и готовый быть проводником идей . Принципы Тен Хага несильно отличаются от базовых принципов академии «Аякса», где формировался Эриксен, но еще важнее, что Эриксен тренировался и набирал форму с «Аяксом» Тен Хага в первой половине прошлого сезона.

Еще один важный момент – Кристиан не жалуется и никогда не отравляет атмосферу в клубе. Вот показательные свидетельства Конте: «Когда сам игрок открыт к прогрессу и готов жертвовать собой на благо команды, тренеру мигом становится проще. Кристиан – из таких. Не помню, чтобы он хотя бы раз пожаловался на то, что оказался на скамейке. Топ в плане игровых качеств. Топ в плане человеческих качеств».

«Я не из тех, кому важно быть в центре внимания. Если побеждаешь в матче, все остальное не важно. Конечно, признание приятно, но я не гонюсь за ним. Просто делаю свое дело. Если признание есть, пускай. Но это не то, ради чего я играю», – объяснял Эриксен. Опыт показывает, что для него это не пустые слова. Он готов быть на вторых ролях, если это делает команду лучше. Уникальная для игрока его таланта скромность, но категорически ценная для его команд.

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«МЮ» получил отличного футболиста под стиль Тен Хага. В «Брентфорде» Эриксен доказал, что он все еще топ – просто уже слегка другого плана и роли.

Сценарий-минимум: «Юнайтед» усилил глубину состава игроком, которые походит на разные позиции, никогда не жалуется, позитивно влияет на атмосферу, поможет тренеру внедрять аяксовские принципы и всегда готов опасно подать со стандарта.

Сценарий-максимум: Эриксен будет так хорош, что пробьется в старт. Четкого пути пока не видно, но датчанин достаточно вариативен, чтобы попробовать несколько ролей. А показанного в «Брентфорде» уровня будет вполне достаточно для этого – осталось перенести его в другой клуб и на большую дистанцию.

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Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker, Eddie Keogh, Alex Pantling, Stephen Pond, Marc Atkins; globallookpress.com/Mark D Fuller, Daniel Hambury