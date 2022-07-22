Пеп отпустил Зинченко в «Арсенал»: у Артеты он наконец сыграет в полузащите

«У него не было ни одной плохой тренировки».

Александр Зинченко – теперь игрок «Арсенала», о переходе в пятницу вечером объявили официально, а украинский игрок трогательно попрощался с «Сити».

Любимое занятие Пепа Гвардиолы после экспериментов с тактикой и собственным гардеробом – навешивать приятные ярлыки на своих игроков. Самым талантливым называл Фила Фодена, самым важным – Эдерсона, а просто лучшим – Бернарду Силву. Александр Зинченко впечатлил Пепа профессионализмом:

«За то время, что мы были вместе, ни разу не видел его в плохом настроении – у него не было даже одной плохой тренировки. Знаю, что для тех, кто не вышел на поле, следующий день – самый трудный: многие хотят показать, насколько они расстроены и раздражены. Перед матчем они меняются в настроении и уже очень милы с партнерами по команде и со мной лично.

Алекс – полная противоположность. Вот почему он всегда играет на хорошем уровне – в любой ситуации сохраняет позитивный настрой. Он заслуживает всего моего уважения, и я уверен, что он сделает хорошую и длинную карьеру. С таким подходом – это естественно. Больше, чем его игра, меня впечатляет лишь подход к делу. Каждый может поучиться этому у Алекса».

Больше деталей по профессионализму Зинченко – ниже, но в качестве спойлера скажем, что никто не впитывал столько знаний от Пепа, сколько украинец. Усердие неплохо перенеслось на стоимость. За время в «Сити» Зинченко по оценке Transfermarkt подорожал сразу в шесть раз. А если мы берем трансферную стоимость (оценку клубов), то апгрейд вообще в 17 раз. С такой выгодой «Сити» не продавал ни одного игрока в эпоху Пепа.

Прозвище Зинченко в «Сити» – «губка». Постоянно учился у Пепа и помогал ему переворачивать сезоны и отдельные матчи

Низкие стартовые ожидания от Зинченко в «Сити» неплохо иллюстрирует зарплата – по данным The Athletic, изначально Саша зарабатывал на уровне выпускников академии. Еще лучше эти ожидания описывают слова Андрея Воронина – в момент, когда только появились слухи о трансфере из «Уфы»: «Похоже, это агенты просто набивают цену. Зинченко молодой, талантливый игрок, но надо реально смотреть на вещи. Ну какой «Манчестер Сити»? Где он там будет играть? Ему надо набираться опыта, практики. А за «Манчестер Сити» можно поиграть и на приставке».

Покаяние Воронина три года спустя подчеркивает, какого прогресса добился Зинченко:

«У нас Милевский играл чуть ли не во всех клубах мира, судя по прессе. Ярмоленко был в «Милане», «Реале» и «Барселоне». То же самое – Коноплянка.

Когда мне позвонили и сказали, что Зинченко перешел в «Ман Сити», я спросил: «Где? В PlayStation?» То, что он играет за основу «Сити» – это прекрасно. Пожалуй, он вообще единственный из украинцев, кто действительно играет в Европе. Другие тоже могут сказать, что они в Европе, но в том-то и дело, что они там не играют. Зинченко же последний год играет стабильно.

Чем больше будет таких ребят, которые выступают в Европе, тем сильнее будет сборная Украины».

Такой разворот – итог профессионализма Зинченко. Его можно поделить на три направления:

1. Маниакальное желание пахать.

В сезоне-2017/18 показательную историю рассказал Пеп:

«Поздно вечером мы вернулись после выезда к «Хаддерсфилду», но Алекс решил не ехать сразу домой, а остался на базе и начал тренироваться в спортзале один. Такое отношение для меня многое значит – он понимает, что рано или поздно нам понадобится. Зина – талантливый игрок, такой чистый в плане отношения к делу. В футбольном плане он тоже хорош – его решения на поле почти всегда безупречны. Надеюсь, в будущем он поможет нам. Мы точно оставим его до конца сезона – у меня есть ощущение, что мы дадим ему шанс».

По данным The Athletic, даже использовав шанс, Зинченко продолжал оставаться на дополнительные тренировки. Например, с Венсаном Компани отрабатывал упражнения, направленные на улучшение игры в защите и борьбу на втором этаже – бывший капитан «Сити» практиковал такие занятия с партнерами еще при Мануэле Пеллегрини. Индивидуальные тренировки Зинченко проводил и с Микелем Артетой – Пеп особенно ценил испанца за личный прогресс игроков.

Во время карантина Зинченко поддерживал форму в парке Южного Манчестера. Однажды его заметили в компании двух подростков – с ними Саша перекидывался длинными передачами, чтобы не нарушать социальную дистанцию. Забавно, что в «Сити» Зинченко почти не использовал длинные передачи, но от лишней возможности отработать их не отказался.

2. Впитывание идей Гвардиолы.

Понимая, что в «Сити» есть шанс только на позиции левого защитника, Зинченко пытался уловить каждый совет Пепа: «В России я иногда играл на этой позиции; не сказать, что для меня это что-то совсем новое. Я стараюсь усвоить каждый совет Гвардиолы. Например, когда нахожусь на скамейке или в перерыве – впечатляет, как он находит подходящие слова в подходящее время».

С годами масштаб интереса только возрастал. Вот признание жены Зинченко Влады: «Я иногда интересуюсь, какая была установка, это он ошибся или так надо было. Иногда люблю залезть вглубь. Он многое мне объясняет. Зина же конспекты Гвардиолы ведет. Фиксирует изменения в тактике, моменты во время тренировок, нововведения. Он все это конспектирует и со мной делится.

У нас дома большой блокнот, большая папка, куда он все записывает. Иногда он мне объясняет какие-то вещи. Не все сразу удается понять, иногда ему по три раза приходится объяснять».

Чтобы лучше понимать Пепа самому, Зинченко даже выучил несколько фраз на испанском – в этом плане Саша продолжил традицию, которую в «Сити» начал Джеймс Милнер (выучил испанский, чтобы лучше взаимодействовать с Давидом Сильвой и Серхио Агуэро). Пожалуй, вопросов к прозвищу Зинченко больше никаких – «губкой» за способность впитывать и запоминать информацию Сашу назвали не просто так.

3. Нежелание сдаваться.

За шесть лет в «Сити» Зинченко только раз уезжал в аренду – во время первого сезона (2016/17), в ПСВ. Там у Саши не получилось, но, как он позже признался, даже из этого опыта извлек пользу – профессиональное отношение к делу, которое не меняется от выхода на поле или попадания в запас, пришло к нему именно в Нидерландах.

Уже после возвращения из ПСВ Зинченко еще несколько раз был близок к уходу: в 2017-м – в «Наполи» (хотел лично Маурицио Сарри), в 2018-м – в «Вулверхэмптон» (даже согласовали отступные). Оба раза Саша отказывался от трансфера в последний момент – по инсайдам The Athletic, настаивая, что он достаточно хорош, чтобы заслужить место в основе «Сити».

Терпение, как правило, вознаграждалось во второй половине сезона. Иногда – за счет травм или спада конкурентов. Иногда – за счет тактических изменений в структуре «Сити», которая в новом виде лучше раскрывала качества Зинченко. В общей сложности Саша провел в АПЛ 58 матчей с первых минут – из них 43 (почти 75%) после 1 января.

К изменениям роли Зинченко тоже неплохо адаптировался. Когда на одном фланге с ним играл Лерой Сане или Рахим Стерлинг (создают ширину в атаке), Саша брал функции ложного фулбека. Когда рядом были Габи Жезус, Фил Фоден или Джек Грилиш, Зинченко совершал рывки по флангу как классический крайний защитник. По словам Пепа, украинец подстраивался в первую очередь под командные нужды.

Сочетание такой адаптивности с рациональными решениями на поле сделали из Зинченко инструмент по влиянию на игру или даже целый сезон. В кампании-2020/21 «Сити» перестраивался на структуру, в которой сразу у нескольких игроков было по две роли. Зинченко не исключение. Без мяча играл крайнего защитника, с мячом – третьего центрального защитника (пока Канселу – опорника).

Скриншоты сделаны в InstatScout

В первом полуфинале ЛЧ с «ПСЖ» Зинченко помог успокоить игру после провального первого тайма. После матча Кевин Де Брюйне объяснял, что до перерыва команда слишком спешила с решениями, из-за чего не могла прижать «Париж». Выход Зинченко вместо Канселу сделал манеру «Сити» менее вертикальной, но более доминирующей. Команда увеличила процент владения сразу на 10% – в итоге прижали «ПСЖ» настолько, что устроили камбэк и позволили пробить по своим воротам только один раз за тайм.

В чемпионской игре прошлого сезоне с «Астон Виллой» от Зинченко требовались уже другие данные. Пеп рассказывал, что в первом тайме команда получала много пространства на фланге, но не пользовалась этим: на левом краю – из-за того, что Канселу банально правша. Появление Зинченко и Стерлинга после перерыва позволило создать ширину на обоих флангах – наградой стали два гола после их проходов по краям.

Такой разброс задач неплохо иллюстрирует и характер Зинченко (всегда готов к новому вызову), и тактическую грамотность (за счет нее справлялся с вызовом). Да, на фоне Канселу или пикового Менди у него не было какого-то супернавыка, зато компетентность в других областях позволили стать игроком, на которого всегда можно положиться – чаще всего Пеп описывал его именно прилагательным reliable.

В «Арсенале» у Зинченко будет шанс на двух позициях – может подменить травматичного Тирни и зажечь в роли Джаки

По данным Sky Sports, изначально «Арсенал» планировал подписать Лисандро Мартинеса – из-за того, что новичок «МЮ» может сыграть и левым защитником, и в опорной зоне. Похоже, по аналогии Микель Артета пришел к проверенному варианту с Зинченко: левого защитника украинец играет за клуб, в центре поля – за сборную.

Более того, вариант с позицией полузащитника даже называют основным для Зинченко в «Арсенале». Ориентир – Гранит Джака версии второй половины прошлого сезона. Роль швейцарца на этом отрезке совпадает с функциями Саши в сборной Украины.

Несмотря на то, что «Арсенал» использует другую схему (у Артеты основная – 4-2-3-1, у Украины – 4-3-3), в стадии розыгрыша оба действуют в одной зоне – левый полуфланг. Джака – за счет перемещений к правому флангу Мартина Эдегора (Гранит компенсирует это и смещается ближе к левому), Зинченко – стартует в этой роли изначально.

Еще одна схожесть – гибкость ролей. Ни Джака, ни Зинченко не привязаны к позиции и меняются с партнерами. Это одно из главных направлений, в котором Артета развивает «Арсенал». Вот что он отмечал во время дебютного сезона: «Мы хотим быть универсальными и гибкими. Нас будет сложнее контролировать, если мы освоим две или три разные схемы, при этом не сводя игроков с ума. Нужно придерживаться одних и тех же принципов, но всегда иметь возможность менять систему, атаковать или защищаться по-разному».

К функциям Джаки это тоже относилось. «Иногда нужно выводить игроков из зоны комфорта, открывать для них другую дверь, чтобы узнать, как отреагирует команда и что сделает соперник, когда вы это сделаете. Тогда система будет более непредсказуемой – в противном случае сопернику будет проще вас раскусить», – отмечал Микель весной.

В случае с Джакой непредсказуемость – многофункциональная роль, в которой можно оказаться и в опорной зоне, и на фланге, и даже в штрафной. Благодаря этому Гранит эволюционировал – сбавил в передачах и касаниях (навыки разыгрывающего требуются меньше), зато начал в три раза чаще касаться мяча в штрафной и в целом бить по воротам.

У Зинченко в сборной похожий по масштабу маневр. Может опуститься на позицию левого защитника (Миколенко поднимается выше по флангу) или даже оказаться в роли десятки – между линиями соперника. Широкий спектр Зинченко и Джаки подчеркивают их тепловые карты – упор на левый полуфланг, но есть и смещения в другие зоны.

Из-за статуса Джаки Зинченко, скорее всего, начнет в роли запасного, но игровое время можно получить и на левом фланге защиты. В прошлом сезоне это была чуть ли не самая проблемная зона у «Арсенала», когда травмировался основной Киран Тирни. Подменяли его либо Бруну Тавареш, либо Седрик Соареш, либо сам Джака. Ни один из вариантов не был удачным: Таварешу не хватает оборонительных навыков, Соареш ограничивает в атаке (правша на левом фланге), а появление там Джаки лишает «Арсенал» его качеств в полузащите.

Зинченко в этом плане – отличное решение. Во-первых, гораздо реже травмируется – за последние три сезона пропустил на 100 дней меньше Тирни. Во-вторых, опыт со Стерлингом и Сане на левом фланге научил, как создавать пространство для скоростного партнера – это важно, учитывая зависимость Мартинелли (основной вариант на левом фланге) от свободного пространства.

Главное опасение – игра Зинченко без мяча. У Пепа к этому почти не было претензий из-за доминирующей манеры «Сити»: команда много владела мячом, а Зинченко редко попадал в ситуации, когда нужно либо проявлять оборонительные навыки, либо соревноваться в скорости. Но в этих редких случаях Саша чувствовал себя не так комфортно, как другие крайние защитники.

В «Арсенале» баланс моментов с мячом и без мяча изменится. В прошлом сезоне команда Артеты владела им на 16% меньше, чем «Сити». Эпизодов, в которых придется решать за счет оборонительного искусства, явно прибавится – даже с поправкой на то, что «Арсенал» старается доминировать и уже закрывает некоторые матчи за счет отлаженного прессинга (подмога уязвимым без мяча игрокам).

Хорошим подспорьем станет работа с Артетой и в целом трудолюбие Зинченко – они могут помочь друг другу. Саша уже доказал, что может здорово закрыть позицию, которой не обучался в академии. Теперь у него будет шанс проявить себя там, где он предпочитает играть – роль в полузащите Зинченко называл любимой, даже когда общался с партнерами по «Сити».

Если подводить итог его карьеры на «Этихад», то четыре титула в АПЛ – уже выглядит как исполнение мечты. Отношения Пепа с левым флангом обороны дополнительно подчеркивают ценность украинца. Клуб не покупал левого защитника даже после травм Бенжамена Менди – Зинченко справлялся с непрофильной позицией так, что покупка профильного игрока не требовалась, а проблема его отсутствия не стояла так остро.

Показательно, что на рынок «Сити» выходит только сейчас – когда игрок, на которого можно положиться, уходит. Трансфер нового левого защитника (про Марка Кукурелью будет отдельный текст в случае перехода) закроют в основном деньгами от продажи Зинченко – шесть лет назад Андрей Воронин точно не мог подумать о таком сценарии.

Фото: globallookpress.com/via www.imago-images.de/www.imago-images.de, Guido Kirchner/dpa; Gettyimages.ru/Matthew Lewis / Stringer, Shaun Botterill, Mike Hewitt