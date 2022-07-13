Стерлинг уходит из «Ман Сити» на спаде, но его статистика – кляп для хейтеров. Любовь Тухеля к универсалам поможет в «Челси»

Палагин провожает из «Сити» еще одного игрока.

Рахим Стерлинг был первым футболистом, кому набрал Пеп после назначения в «Сити». Летом 2016-го тренер поддержал футболиста, которого жестко критиковали за французский Евро. Спустя шесть лет Рахим уходит игроком ротации, утратившим доверие Гвардиолы. Динамика изменилась: Стерлинг стал лидером сборной на последнем Евро, но оказался на задворках больших матчей за клуб.

Продажа прямому конкуренту по Премьер-лиге необязательно означает, что «Сити» не видит у Рахима перспектив – у Стерлинга оставался всего год по контракту, а бешеный перевес Англии в доходах подталкивает грандов к сделкам между собой (клубы из других стран просто не могут предложить сопоставимые условия). На самом деле к расставанию шло уже около двух лет – в позапрошлом сезоне Стерлинг даже устроил конфликт с Пепом из-за непопадания в состав, после чего Гвардиола вывел его из заявки на следующий тур.

Показательной была цитата Пепа в декабре 2020-го:

«Я меняю состав не из-за того, что кто-то устал. Я просто использую игроков, которые находятся в лучшей форме или больше сосредоточены на футболе. Если игроки думают, что они остались в запасе, потому что я решил устроить ротацию, то они заблуждаются. На каждую игру я выставляю наиболее сильный состав, иногда – ориентируясь на соперника, иногда – на травмы, но чаще всего – просто доверяю игрокам, которые здорово себя показали.

У нас нет такого, что игроки заслуживают выходить в основе, просто потому что они играют здесь больше трех-четырех лет. Для меня не важно, сколько титулов ты выиграл в прошлом сезоне или сколько голов забил – ты должен показывать свои качества прямо сейчас».

Гвардиола избежал прямого упоминания Стерлинга, но, по данным The Athletic, эти слова адресовалось именно Рахиму (и еще Эмерику Лапорту). Несмотря на то, что в конце сезона Пеп внезапно доверил ему место в финале ЛЧ, уже в сентябре Стерлинг не скрывал, что хочет уйти: «Если появится вариант уйти туда, где я буду больше играть, я буду открыт к этому».

Судя по свежим инсайдам, такой вариант он получил от Томаса Тухеля. Никакого сюрприза: в нынешний «Челси» Рахим вписывается гораздо лучше, чем в «Сити» последних лет.

Эволюция «Сити» повлияла на статус Стерлинга, но его результативность не стоит недооценивать

Рахим – классический share opinion player. Из-за вещей, которые с футболом напрямую не связаны (скандальный уход из «Ливерпуля», нырки, подглядывания за личной жизнью), его оценка поляризуется еще сильнее – у Стерлинга почти нет персональной фан-базы, хотя он заслуживает ее, учитывая путь по карьере и коллекцию титулов.

В оценке чисто футбольных талантов – тоже сплошные контрасты. С одной стороны, Стерлинга можно обозвать переоцененным – блистать в команде, которая создает так много моментов, кажется слишком легко. С другой, присутствует и недооценка – если бы Рахим не приносил так много пользы, то не играл бы в такой команде по умолчанию.

Пожалуй, истина где-то посередине. Рахим, разумеется, выиграл от четкости и стройности «Сити» (возможно, выиграл даже больше всех), но за счет фирменных качеств неплохо приумножал преимущества системы. Олицетворение этого – простота голов Стерлинга. С лета-2016 Рахим забил 69 мячей из 77 (считаем только АПЛ и только голы с игры) либо после выхода один на один, либо ударом в одно касание. В этом можно усмотреть и крутость команды, и крутой выбор позиции Стерлинга.

Если конкретизировать, «Сити» создавал для Рахима условия двух типов. Изоляции 1-в-1 – под скоростные качества и с прицелом на обыгрыш соперника через дриблинг:

Скриншоты сделаны в InstatScout

Ситуации 2-в-1 – под завершение атак из убойной позиции:

Работа Стерлинга с тренерами усиливала эффективность идей. Гвардиола советовал ему принимать мяч не внешней, а внутренней стороной стопы – чтобы не тратить лишнее время и сразу начать движение на соперника. А Микель Артета полировал с ним непосредственно технику обработки – чтобы Рахим не смотрел на мяч в момент приема, а сразу оценивал ситуацию и позицию соперника.

Советы Артеты пригодились и в завершающей фазе атак. Во-первых, испанец научил открываниям в штрафной и умению отклеиться от соперника – для этого Рахим даже оставался после тренировок. Во-вторых, важным фактором стала работа над техникой – Артета призывал не просто подставлять ногу под мяч, а прижимать его. В одном из матчей, в котором Стерлинг промазал по пустым, Пеп заменил его именно из-за того, что Рахим забил на совет Микеля.

Прокачанные навыки образовали убойные связки с партнерами. Лерой Сане до сих пор на втором месте по голевым передачам на Стерлинга, несмотря на то, что последний матч за «Сити» провел три года назад. Рахим шикарно открывался под прострелы немца, благодаря чему два сезона подряд занимал первое место в АПЛ по голам из вратарской.

Умение оценить ситуацию пригодилось Стерлингу уже при поиске адресата для передач. В этом плане Рахим здорово замечал врывания в штрафную полузащитников. Показательно, что Илкай Гюндоган занимает первое место в «Сити» по голам, забитым в АПЛ после передач Стерлинга – камбэк в чемпионской игре с «Астон Виллой» начался как раз после одного из них.

Сочетание этих и других приемов перенеслось в сумасшедшую статистику. На протяжении пяти последних лет Рахим входит в топ-20 АПЛ по голам (без учета пенальти) и голевым передачам в среднем на 90 минут. Если учитывать только ожидаемые голы и ассисты, тут показатели Стерлинга выглядят еще более устрашающе – он один из самых острых игроков лиги:

Небольшое снижение этих показателей – не причина, по которой Рахим утратил доверие Пепа. На это повлияла скорее эволюция «Сити» – после неудачного сезона-2019/20 Гвардиола сделал команду организованнее, особенно в плане противодействия контратакам. Рахим подмечал эти изменения сам:

«Теперь мы играем не так быстро, как раньше. Особенно в том плане, как мы доходим до чужих ворот. Когда справа играл я, а слева – Лерой Сане, у нас на флангах было словно два мотоцикла. Теперь наши вингеры играют в более спокойной манере, хотя бы потому что слева играет правша, а справа – левша. Мы нацелены на удержание мяча и потому играем не так динамично».

Сверхзацикленность Пепа на контроле хорошо прослеживалась по большим матчам. По ходу прошлогодней ЛЧ Гвардиола даже отмечал, что предпочитает выпускать игроков, которые почти не теряют мяч:

«Команды типа «Дортмунда» только и ждут, чтобы наказать тебя в контратаке. Поэтому когда теряешь мяч, у тебя сразу возникают проблемы. Мы много раз говорили об этом с игроками. Мы хотим как можно выше прессинговать, как можно больше владеть мячом, но иногда это невозможно. Тогда стоит перейти к защите: выстроиться средним или даже низким блоком и начать защищаться.

Невозможно ожидать от европейских клубов, что они не создадут против тебя момент или не убегут в контратаку. Поэтому ключевой вопрос – то, как мы защищаемся. Помочь нам в этом может владение – через контроль и передачи мы можем дополнительно сбалансировать игру. Тройка крепких опорников нам в этом плане не поможет. А вот за счет дополнительного паса все будут в нужных местах – и тогда нам будет проще прервать контратаку».

Комментарии Пепа относительно конкретных соперников лишь дополнительно подчеркивали упор. Вот замечание после матча с «Дортмундом» Холанда: «Такого игрока невозможно закрыть на 100%, поэтому лучший способ его нейтрализовать – владеть мячом. Он им нужен, чтобы отдать передачу на Холанда – значит, надо лишить их владения».

Аналогичные мысли – перед игрой с «ПСЖ»: «Как остановить Мбаппе, Неймара и Месси? Я не знаю. Не думаю, что их в принципе можно остановить. Они слишком хороши. Контролировать их очень трудно. Когда у нас не будет мяча, мы постараемся хорошо защищаться, а когда мяч будет у нас, мы просто заставим эту троицу бегать».

Наконец, об игре с «МЮ»: «Мне нравится «Олд Траффорд, но чтобы победить здесь, нужно заставить их болельщиков замолчать. Тогда у тебя не будет соблазна играть в открытый футбол, в котором «Юнайтед» объективно лучше. Тогда с помощью миллиона передач ты не позволишь Криштиану и Рэшфорду разбежаться. Да, они пытались ответить во втором тайме, но знаете, почему у них это не получилось? Потому что мы много владели мячом».

Такой акцент на контроле сказался на скорости атак «Сити». Быстрых комбинаций стало гораздо меньше, острота таких атак тоже значительно сократилась. Соответственно, и пострадали больше игроки, которые сильнее всех зависели от пространства.

Стерлинг по ходу нескольких сезонов был первым в «Сити» по потерям – логично, что ему перестали доверять в топовых матчах, где контроль вышел на первый план. Но показательно, что даже пришедший летом Джек Грилиш делился аналогичным наблюдениями (и претензиями?). По его словам, ему не хватает куража отчасти из-за желания Пепа сохранить мяч.

В полуфинальных матчах с «Реалом» ни один из них не вышел на поле в основе (в общей сложности получили 70 минут). Но если Грилиш пока не дорос до статуса, когда на это вправе жаловаться, то Стерлингу можно посочувствовать – в предыдущих сезонах он был гораздо более важной фигурой.

Тухель обожает гибридных игроков, поэтому Стерлинг легко впишется в атаку «Челси»

Важнейшее качество Стерлинга перед работой с Тухелем – универсальность. В «Сити» Рахим играл на всех трех позициях в атаке, а тренеры даже использовали эту гибкость как инструмент по переворачиванию игр. Мануэль Пеллегрини – передвигая Стерлинга с фланга в нападение, Гвардиола и Артета – передвигая из нападения во фланг.

Сам Рахим благодарен за такую универсальность Брендану Роджерсу. При нем он освоил сразу пять позиций в «Ливерпуле». Во время последнего сезона на «Энфилде» Брендан использовал 3-4-3 (любимая схема Тухеля в «Челси») – в ней Стерлинг играл и нападающего, и одну из двух десяток, и даже латераля. За такую разносторонность Рахим даже заслужил сравнения с молодым Стиви Джи:

«Рахим – молодой игрок, который лишь развивается, играя в разных амплуа. Это обязательно поможет ему в карьере. Если помните, Стивен Джеррард играл крайнего защитника, латераля, в центре полузащиты, на флангах, десяткой и даже нападающим. Стивен никогда не жаловался и всегда делал то, что нужно команде. Ценность Рахима – именно в этом. Он показал, что может быть очень универсален», – объяснял Брендан.

Помимо схемы, Стерлинг вписывается в еще один шаблон Тухеля – Томас обожает игроков, которые могут перемещаться между позициями по ходу одного эпизода. Например, роль Мэйсона Маунта немец описывал как нечто среднее между восьмеркой и десяткой, Кая Хавертца называл гибридом девятки и десятки, а еще радовался, что Рис Джеймс может сыграть и латералем, и в тройке центральных защитников (чтобы сдержать бегунков вроде Варди).

Благодаря таким козырям тренер строит интересные гибридные схемы. В прошлом сезоне они здорово помогли «Челси» в полуфинале Кубка Лиги с «Тоттенхэмом». Тогда трансформером управлял Хаким Зиеш – с мячом марокканец играл одну из двух десяток, без мяча латералем. Забавно, что на матч АПЛ (проходил сразу после полуфинала) Тухель снова удивил «шпор», но сыграв с Зиешом уже в роли фиксированного вингера.

Теплые отношения Томаса с универсалами отразились и на атакующей химии «Челси». Лучшие отрезки прошлого сезона команда выдавала с Хавертцом в роли ложной девятки. Кай отмечал, что в такой конфигурации атакующая тройка не привязана к своим позициям и может меняться местами:

«Футбол немного изменился. Теперь необязательно иметь структуру, в которой за каждым игроком четко закреплена какая-то позиция. Когда у нас мяч, мы подстраиваемся под движение друг друга. Мне, например, так легче проявлять свои лучшие качества. То же самое – с Мэйсоном. Кто-то из нас может сместиться влево, кто-то – вправо. Для защитников мы как призраки – угнаться за нами очень тяжело».

Представить Стерлинга в этой призрак-роли тоже достаточно просто: в «Ливерпуле» и «Сити» он играл на смежных позициях, а в сборной Англии его любимым маневром было открывание в зону, которую освободил Харри Кейн. По инсайдам Daily Mail, именно желание Тухеля сохранить мобильную атаку упростило решение по Роналду – теперь трансфер португальца практически невозможен.

Зато переход Стерлинга, вероятно, вдохновит Томаса даже на эксперименты со схемой.

По данным The Athletic, Томас предпочитает 3-4-3 в первую очередь из-за недостатков Тиаго Силвы (скорость) и Жоржиньо (объем работы без мяча). Есть вероятность, что в новом сезоне Тухель перейдет на другую схему – в медиа уже разбрасываются вариантами от 4-3-3 до 4-4-2. В таком случае Стерлинг может сыграть и агрессивного вингера, и форварда: с первой схемой он знаком благодаря Пепу, со второй – благодаря Пеллегрини.

Ключевой вопрос: сможет ли Стерлинг перенести свои показатели в клуб, который меньше владеет мячом и меньше доминирует в своих матчах. Разницу между «Сити» и «Челси» в этом плане фиксирует даже не xG, а любимая зона ударов Стерлинга. В прошлом сезоне команда Гвардиолы 68 раз била из вратарской (1-е место в чемпионатах топ-5), команда Тухеля – всего 40 (31-я позиция).

По стартовым прикидкам у Стерлинга не должно возникнуть с этим проблем. В отличие от Лукаку он лучше подходит под игровую концепцию Тухеля. В отличие от Вернера не страдает от перепадов настроения. В отличие от других атакующих игроков на него почти всегда можно рассчитывать: за последние два сезона Стерлинг пропустил только одну игру из-за травм (для сравнения Зиеш – 16, Хадсон-Одои – 18, Пулишич – 25).

Возможно, трансферу Стерлинга не хватает гламура и эффекты новизны – Рахим отлично знаком болельщикам «Челси», получает, вероятно, последний большой контракт и идет скорее на понижение. Но на данном этапе и с текущими вводными трансфер выглядит максимально продуманно – это важный пункт и для новых владельцев, которым нужно хорошо начать, и для самого игрока, которому в 27 нужен новый вызов.

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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Clive Brunskill, Michael Regan; East News/CHINE NOUVELLE/SIPA