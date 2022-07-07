Пеп взял дублером вратаря, который и тащит, и подходит под стиль – такой конкуренции у Эдерсона еще не было

Самый негламурный летний трансфер «Сити».

Если вы по каким-то причинам пропустили переход Штефана Ортеги в «Ман Сити», вас можно понять. Бывший кипер «Арминии» – пожалуй, самый незаметный новичок Гвардиолы в это закупочное окно. Нетипичность буквально во всем:

– Ортега приходит свободным агентом – редкость для «Сити» в целом и особенно на фоне трансферных мемов, что клуб платит 50 миллионов за игрока, даже когда продавец настаивает на сумме поменьше. Если мы не берем вратарей, которые приходили в клуб третьим номером, последний свободный агент, оказавшийся в «Сити» – еще Бакари Санья. Его брали 8 лет назад. Забавно, что за Ортегу вообще никогда не платили – каждый раз он переходил в новый клуб совершенно бесплатно;

– По сравнению с другими новичками у Ортеги никакого опыта игры за сборную. Штефан был в резервном списке Германии на Евро-2020 (шорт-лист на случай травм игроков основы), но с тех пор в нее даже не вызывался. Даже у молодого нападающего Хулиана Альвареса уже 9 матчей за Аргентину;

– Внимание болельщиков – еще один индикатор непопсовости Ортеги. Видео с первым интервью Эрлинга Холанда собрало почти 1,5 млн просмотров на ютуб-канале «Сити», интервью Кэлвина Филлипса – 330 тысяч. У Ортеги на данный момент – всего 158k;

– Эмоции после перехода тоже подчеркивают контраст. Как заметил Сэм Ли из The Athletic, Холанд был взволнован перед трансфером, но удивительно спокоен, когда ему показывали инфраструктуру «Сити». Ортегу в аналогичной ситуации описали как «ребенка, которому сделали подарок на Рождество» – настолько Штефан впечатлился условиями.

Несмотря на это, Ортега заслужил отдельный текст – и, кстати, уже второй на Sports.ru. В прошлом году мы рассказывали, насколько Ортега крут и уникален. Передаем главные тезисы из того текста, чтобы освежить в памяти или заинтересовать:

1. Несмотря на то, что «Арминия» владела мячом 44% в позапрошлом сезоне Бундеслиги, Ортега умудрился стать лучшим вратарем топ-5 лиг по точным передачам, передачам под удар, пасам в финальную треть поля, в штрафную и даже ассистам (да-да, у Штефана был даже один голевой пас!);

2. Универсальность Ортеги тоже поражает. Его основным вариантом был заброс в сторону высокого Фабиана Клоса (два сезона подряд – в тройке по выигранным верховым в Бундеслиге). Альтернативный – передача на ход скоростному Рицу Доану;

3. Уже по ходу первого сезона в Бундеслиге Ортегой заинтересовалась «Бавария» – чемпионы рассматривали его на роль дублера Мануэля Нойера. Этим летом подобные слухи тоже ходили – но Штефан выбрал вариант с клубом, где в воротах еще один гений передач.

Как применить качества Ортеги в «Сити» – может пригодиться и скорость Холанда, и идеи Пепа

На презентации в «Сити» Ортегу спрашивали насчет конкуренции с Эдерсоном. Помимо дежурных слов про желание играть, была и показательная похвала: «Я много раз наблюдал за его игрой в АПЛ и Лиге чемпионов. Помню, что он даже сделал один или два ассиста длинными передачами – мне нравится, когда вратари хороши в этом аспекте. Да и в целом он очень хороший вратарь».

Акцент на длинных передачах неслучаен. В «Арминии» Ортега специализировался именно на них. Контраст с Эдерсоном отлично передает табличка ниже – в отличие от Штефана, бразилец гораздо чаще начинает атаки коротким пасом:

Причин у этого несколько, но на поверхности, пожалуй, три:

1. Топ-клуб банально опасаются прессинговать – Эдерсону не требуется так часто включать длинный пас, можно разыграть просто с ближним.

2. Даже когда давление есть, выйти из-под прессинга все равно можно через короткий и средний пас. Тогда на первый план выходит техничность партнеров. В «Сити» она, естественно, выше, поэтому задействовать длинную передачу не всегда обязательно. Символично, что «Арминия» была последней командой топ-5 лиг по игре под прессингом, «Сити» – наоборот первой.

3. У «Сити» не было такого рослого нападающего, как Клос в «Арминии» – он выигрывал больше половины верховых единоборств. В «Сити» с таким внушительным процентом, чтобы рассчитывать на этот вариант вдолгую – только защитники и опорник Родри.

Логично, что у Пепа Ортеге придется адаптироваться – возможностей, чтобы показать крутой длинный пас, будет сильно меньше: Эдерсон в целом делает в два раза меньше передач. Но умение Штефана дать длинную все же пригодится.

Одно из необычных качеств Ортеги – желание как можно быстрее ввести мяч в игру. Иногда в Германии ему даже специально клали мяч рядом с воротами. Этот прием был особенно полезен во время стандартов у ворот «Арминии», когда можно подловить соперника на контратаке. Эрлинг Холанд обязательно оценит – норвежец может включиться и наказать даже после углового противника.

Пользу могут принести и верховые забросы на Эрлинга – он до сих пор не на уровне Клоса, но с каждым сезоном прибавляет в единоборствах в воздухе. В редких случаях, когда у «Сити» не останется вариантов для короткого паса, Ортега может просто сделать дальнюю в сторону норвежца.

Еще Ортеге помогут оригинальные идеи Пепа. Одна из них касается розыгрышей свободного: «Когда мы начинаем атаку от вратаря, а соперник нас высоко прессингует, мы можем быстро перевести мяч до чужой штрафной и получить пространство по центру. Когда Эдерсон выбивает мяч от ворот, офсайд не фиксируется. Все, что от нас требуется, это стянуть часть соперников на себя и оголить пространство посередине», – объяснял Пеп.

Лазейкой в правилах офсайда «Сити» часто пользовался в сезоне-2017/18 – причем не только с помощью Эдерсона, но и Клаудио Браво. Благодаря стягиванию соперников впереди складывалась ситуация 3-в-3 – от вратарей требовалось доставить мяч до атакующей троицы, поскольку защитники соперника не могли загнать их в офсайд:

Скриншоты сделаны в InStatScout

В «Арминии» у Ортеги возникали подобные эпизоды – используя неработающее правило офсайда, он тоже хорошо доводил мяч до атакующей группы:

Из-за рисков и опасений насчет паса Ортеги соперник может вообще отказаться от прессинга – тогда Штефан принесет косвенную пользу и позволит «Сити» начать атаку привычным образом. Показательно, как свою стратегию под вратаря «Сити» менял в прошлом сезоне «Ливерпуль»: Эдерсона в АПЛ почти не прессинговали, а вот на запасного Зака Стеффена давили до упора в Кубке – средняя по меркам бразильца игра ногами в итоге привела к ошибке кипера (его запрессинговал Садьо Мане).

С Ортегой вероятность таких казусов гораздо ниже.

Почему же позиции Эдерсона под угрозой? Дело не в игре Ортеги ногами, а в отражении ударов

Игра ногами – безусловно, самое яркое качество Ортеги. Чтобы это подчеркнуть лишний раз, скажем, что за последние два сезона Штефан создал для партнеров сразу 10 моментов. Это больше всех в чемпионатах топ-5 – у ближайшего конкурента (Джордан Пикфорд из «Эвертона») в два раза меньше.

При этом, по словам самого Ортеги, одна лишь игра ногами не делает его современным голкипером:

«Стиль Пепа был одной из причин, почему я захотел приехать сюда. Думаю, я со своими качествами впишусь в него. В целом я считаю себя современным вратарем. Хорошо играю ногами и еще неплохо отражаю удары. Надеюсь, с помощью Хави Мансисидора (тренер вратарей «Сити») я выйду на новый уровень».

Хороший шот-стоппинг – главное отличие прошлого сезона Ортеги в «Арминии» от позапрошлого. Два года назад Штефан блистал только игрой ногами, в прошлой кампании к ней добавилась еще и супернадежность. По данным StatsBomb, Ортега предотвратил 7,4 гола – это четвертый результат среди вратарей в топ-5 лигах.

Вратарям из маленьких команд проще набить этот показатель за счет простых ударов, но Ортега был хорош и в отражении ударов с близкой дистанции – с ними чаще сталкиваются вратари топ-клубов. В первую очередь немец выделялся стойкой при выходах один на один – стиль осьминога чаще всего ассоциируют с Тибо Куртуа, но Ортега за счет такой стойки заслужил сравнений с Петером Шмейхелем.

Еще один дисклеймер: на таком уровне Ортега провел только один сезон на высшем уровне, причем в команде, где нужно постоянно работать, а не включаться пару раз за тайм. С другой стороны, в низшей точке встречает предсезонку Эдерсон – прошлый сезон стал для него худшим в «Сити» именно по части отражения ударов. Бразилец пропустил на 2,2 мяча больше, чем следовало из xG.

Более того, шот-стоппинг в целом не сильная сторона Эдерсона. Да, этот аспект, возможно, даже не главный для вратаря в командах Гвардиолы, но на фоне конкурента по сборной Алиссона он выглядит посредственно. С начала сезона-2018/19 вратарь «Ливерпуля» предотвратил 21,6 гола в АПЛ и ЛЧ, показатель Эдерсона на аналогичном отрезке – всего 4,1. В тексте по ходу сезона мы показывали, что эту разницу формирует надежность при выходах один на один.

Понятно, что должно многое сойтись, чтобы бразилец утратил статус первого номера – за него и репутация, и взаимопонимание с защитниками, и опыт в топ-клубе. Ничего из этого у Ортеги нет, но и такого сильного конкурента в «Сити» у Эдерсона, пожалуй, еще не было. Клаудио Браво был хорош в игре ногами, но переживал спад в шот-стоппинге. Стеффен неплохо отражал, но на среднем уровне пасовал. Ортега хорош и в том, и в другом, а благодаря опыту в Бундеслиге еще и научился страховать защитников, играющих в высокой линии (тоже важное качество для вратаря «Сити»).

Даже если Ортега не потянет конкуренцию, «Сити» все равно сделал хороший выбор. Не заплатив ничего за трансфер, Пеп получил вратаря, который и подходит по стилю, и надежен, и практически всегда доступен (за последние три года пропустил только 1 матч), и не будет капризничать, если Эдерсон окажется сильнее.

На фоне неоднозначных покупок Филлипса (игрока сборной берут на роль дублера другому игроку сборной) и Холанда (Пеп признал, что берут не для него, а для клуба) трансфер выглядит необычайно продуманно. И да, еще весьма интригующе.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Martin Rose; globallookpress.com/Ulrich Hufnagel via www.imago-im/www.imago-images.de, Stefan Puchner/dpa; кадры трансляции «Матч ТВ»