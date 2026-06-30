Холанд забил 60 голов за сборную в 53 матчах – быстрее всех со времен Герда Мюллера в 1973-м

Эрлинг Холанд достиг отметки в 60 голов за сборную Норвегии.

Форвард, представляющий «Манчестер Сити», забил свой 60-й мяч за национальную команду в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Кот-д ’Ивуара.

Сегодняшняя игра стала для Холанда 53-й в составе сборной Норвегии . Эрлинг забил 60 голов за свою сборную быстрее всех с времен Герда Мюллера в 1973 году – немцу потребовалось для этого 48 матчей.