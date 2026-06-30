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  4. Холанд забил 60 голов за сборную в 53 матчах – быстрее всех со времен Герда Мюллера в 1973-м

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Холанд забил 60 голов за сборную в 53 матчах – быстрее всех со времен Герда Мюллера в 1973-м

Эрлинг Холанд достиг отметки в 60 голов за сборную Норвегии.

Форвард, представляющий «Манчестер Сити», забил свой 60-й мяч за национальную команду в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Кот-д’Ивуара.

Сегодняшняя игра стала для Холанда 53-й в составе сборной Норвегии. Эрлинг забил 60 голов за свою сборную быстрее всех с времен Герда Мюллера в 1973 году – немцу потребовалось для этого 48 матчей.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Stats Foot
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logoГерд Мюллер

Комментарии

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Остановите эту машину
Ответkokorin91
Остановите эту машину
А зачем?
Ответkokorin91
Остановите эту машину
Можно, а зачем?
За Норвегию это х1,5 должен быть коэффициент
поражающая статистика
ОтветVatikan
поражающая статистика
Не поражающая, а божественная!
Ты же Ватикан 😄
Статистика у Эрлинга за сборную и в ЛЧ уровня Бог, это надо просто признать)
Такими темпами он станет лучшим нападающим в истории.
вот форвард, вот это настоящий форвард
Рекорд Роналду под угрозой. Особенно если Эрлинг набьёт сотню к условным 32 годам. Плюс он и в ЛЧ забивает быстро и стабильно.
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