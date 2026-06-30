Холанд забил 60 голов за сборную в 53 матчах – быстрее всех со времен Герда Мюллера в 1973-м
Эрлинг Холанд достиг отметки в 60 голов за сборную Норвегии.
Форвард, представляющий «Манчестер Сити», забил свой 60-й мяч за национальную команду в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Кот-д’Ивуара.
Сегодняшняя игра стала для Холанда 53-й в составе сборной Норвегии. Эрлинг забил 60 голов за свою сборную быстрее всех с времен Герда Мюллера в 1973 году – немцу потребовалось для этого 48 матчей.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Stats Foot
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