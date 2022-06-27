Главные норвежцы АПЛ: трио из «Ман Юнайтед», убийственная пушка Риисе и звезда «Челси» до Абрамовича

Ориентир для Холанда.

Премьер-лига предвкушает пришествие Эрлинга Холанда.

До него в АПЛ засветились 73 норвежских футболиста. Среди них был и отец Эрлинга – Альф-Инге. Холанд-старший поиграл за три клуба, но звездный след не оставил – больше Альф запомнился брутальными разборками с Роем Кином.

Отец Холанда в «Ман Сити»: оплатил фанатам бензин за плохую игру, был безликим капитаном и ненавидел «МЮ»

Еще в АПЛ было два норвежских тренера. Первый – Эгиль Ульсен. С ним сборная Норвегии, поставив на прямолинейный стиль, заскочила на 2-ю строчку рейтинга ФИФА. В 1999-м Эгиль принял «Банду психов» из «Уимблдона». Ничего хорошего из идейно близкого союза не вышло: меньше чем через год Ульсена уволили, а клуб вылетел из Премьер-лиги и больше не возвращался.

Второго вы вряд ли успели забыть – это Оле-Гуннар Сульшер. В сезоне-2013/14 Оле клюнул на безнадежную авантюру с «Кардиффом» – и предсказуемо провалился. Сделаем вид, что этого не было. Спустя 4 года Сульшер взялся за работу совершенно другого уровня: легендарного бомбардира попросили вернуть жизнь в «Манчестер Юнайтед». Оле справился, выкрутив счетчик ностальгии на максимум – и продержался до ноября 2021-го.

Сульшер (особенно как игрок) еще больше сблизил английский футбол и Норвегию – эта связь и прежде была довольно тесной. Национальная норвежская лотерея Norsk Tipping еще в 1948 году включила в свои футбольные купоны матчи английских клубов. А первую игру из Англии по телевидению здесь показали в 1969-м. Мощное представительство в 90-х – Сульшер и его одноклубники по «МЮ» Хеннинг Берг и Ронни Йонсен, Туре-Андре Флу из «Челси», защитник «Ливерпуля» Стиг-Инге Бьорнебю – тоже работало на увеличение популярности лиги.

Часто попадается утверждение, что на вопрос о любимом клубе норвежские болельщики сначала называют английскую команду, а уже потом местную. В 2014 году 93 тысячи норвежцев скатались в Англию посмотреть матчи Премьер-лиги.

С приходом Холанда внимания будет еще больше. В ожидании Эрлинга главной сверхновой норвежской звездой был Мартин Эдегор – полузащитник с мягкой техникой и отличным пасом замечательно вписался в набирающий обороты «Арсенал».

Но чтобы стать величиной в масштабах истории, полутора сезона в Англии мало – у Эдегора все впереди. Мы же поговорим о тех, кому это уже удалось – о самых знаковых футболистах из Норвегии в Премьер-лиге.

Когда из 73 игроков надо составить топ-10, очевидно, что кто-то заметный не попадет – в таких подборках всегда тесно. Перед кем может быть неловко? Ну, например, перед уже упомянутым Бьорнебю – левый защитник с переменным успехом, но все же долго играл за «Ливерпуль» в 90-х. Нападающий Стеффен Иверсен добротно забивал за «Тоттенхэм», дважды став лучшим бомбардиром клуба и выиграв Кубок лиги. Качественно играл за «шпор» и вратарь Эрик Торстведт – первый норвежец, взявший Кубок Англии. Но в новосозданной Премьер-лиге он зацепил лишь два сезона.

В общем, выбор обширный – вы можете добавить кого-то своего в комментариях.

10. Эйвинн Леорнардсен – «Уимблдон» (1994 – 1997), «Ливерпуль» (1997 – 1999), «Тоттенхэм» (1999 – 2002), «Астон Вилла» (2002 – 2003)

Леорнардсен – один из символов успешной сборной Норвегии в 90-х (86 матчей, 19 голов). Атакующий полузащитник забил Англии в матче отбора на ЧМ-1994 – норвежцы в итоге выиграли квалификацию, а англичане никуда не поехали.

В Премьер-лиге Эйвинн начал с «Уимблдона», после чего запрыгнул в «Ливерпуль» – любимый клуб детства. При Рое Эвансе Леонардсен был основным, но карьера на «Энфилде» затормозила после прихода Жерара Улье. Время в «Тоттенхэме» (в те годы – клубе средней руки) он называет лучшим – Леорнардсеном двигала мотивация снова регулярно играть. Лондонским Улье для полузащитника стал Гленн Ходдл – пришлось уехать в «Астон Виллу».

9. Бреде Хангеланд – «Фулхэм» (2008 – 2014), «Кристал Пэлас» (2014 – 2016)

В «Фулхэм» Хангеланда привела связь с Роем Ходжсоном – они пересеклись благодаря богатой международной карьере тренера в норвежском «Викинге». Огромный Бреде пришел в январе 2008-го и поучаствовал в чудесном спасении «Фулхэма» от вылета. Через два года команда играла против «Атлетико» в финале Лиги Европы. Там защитник проиграл ключевую дуэль Диего Форлану (и счет стал 1:2), но едва ли кто-то решился что-то сказать Хангеланду.

С сезона-2008/09 и по 2012/13 Бреде в среднем проводил по 36 матчей за чемпионат.

А еще он ездил на тренировки на поезде (чем покорял болельщиков «Фулхэма») и доказывал, что «футболисты не тупые». С партнерами по лондонскому клубу Хангеланд любил пуститься в философские обсуждения и посматривал трансляции дебатов в Палате лордов.

Если сложить все трансферные слухи, то покажется чудом, что Хангеланд так и не перешел в «Арсенал». Он охотно шутил на эту тему: говорил, что возобновит карьеру, если позвонят из подходящего клуба – главное, чтобы это был не «Арсенал».

8. Клаус Лундеквам – «Саутгемптон» (1996 – 2008)

Центральный защитник провел за «Саутгемптон» больше 400 матчей (290 в АПЛ), носил капитанскую повязку и остался после вылета в Чемпионшип в 2005-м. Лундеквам был рослым и крепким, но не играл роль типичного здоровяка – мог качественно пасовать из глубины. «Я очень расслаблен, непринужден, и у меня неплохая техника», – говорил про себя норвежец.

При таком наигрыше у Лундеквама всего 2 гола за «Сотон». Тренер Гордон Стракан шутил: когда Клаус бежит на угловой, ему полагается карточка за затяжку времени.

Завершив карьеру в 2008-м, Лундеквам не справился с вакуумом в своей жизни. Он крепко привязался к алкоголю и наркотикам. Жена и дочери уехали от него в Норвегию, а сам Клаус купил билет в один конец в Рио. Но на самолет он не сел. Поняв, что все катится под откос, Лундеквам прошел реабилитацию в клинике, основанной Тони Адамсом.

7. Джон Карью – «Астон Вилла» (2007 – 2011), «Сток Сити» (2011)

Карью – бомбардир симпатичной «Астон Виллы» Мартина О′Нила, во второй половине нулевых выдавшей три респектабельных финиша на 6-м месте. 38 голов в Премьер-лиге (1 – за «Сток Сити») были достойной отдачей от норвежского нападающего, периодически влетавшего во всякие истории. Карью развил хорошее взаимопонимание с Эшли Янгом и постепенно наладил связь с Габриэлем Агбонлахором.

Концовку бирмингемского этапа смазала травма и потеря места в основе на фоне конкуренции с Эмилем Хески.

Еще Карью заезжал в «Вест Хэм», но это было уже в Чемпионшипе.

6. Туре-Андре Флу – «Челси» (1997 – 2001), «Сандерленд» (2002 – 2003)

Статный форвард поучаствовал в успешном этапе «Челси» за пару лет до прихода Абрамовича – серии кубковых побед в конце XX века. Флу – главный герой первого сезона «синих» в Лиге чемпионов (1999/00): 8 мячей, из них 3 – «Барселоне». Этого едва-едва не хватило для выхода в полуфинал.

С подписаниями Джимми Флойда Хасселбайнка и Эйдура Гудьонсена почувствовал себя лишним и отпросился в «Рейнджерс».

Всего у Туре-Андре 50 голов за лондонцев.

5. Мортен Гамст Педерсен – «Блэкберн» (2004 – 2013)

В «Блэкберне» второй половины нулевых засветилось немало серьезных игроков. Никто из них не претендовал на левый фланг – это была территория Педерсена. Норвежец вырезал кроссы, соревновался сам с собою в красоте дальних ударов и максимально долго оставался в клубе. Мортен еще и больше всех бегал, впечатляя партнеров выносливостью.

За 9 лет на «Ивуд Парк» стоит благодарить не только лояльного игрока, но и расчетливого отца, Педерсена-старшего. Он был профессиональным футболистом на уровне норвежской лиги и кое-что понимал в правилах рынка. По его настоянию Мортен – от природы правша – налегал на прокачку левой ноги. Замысел был прост: левшей меньше, конкурировать будет проще. В итоге левая нога стала для Педерсена доминирующей.

Первые трофеи Мортен выиграл, уже вернувшись в Норвегию (кстати, он еще не закончил!), но все самое главное случилось с ним с «Блэкберне».

4. Ронни Йонсен – «Манчестер Юнайтед» (1996 – 2002), «Астон Вилла» (2002 – 2004), «Ньюкасл» (2004 – 2005)

В великом сезоне-1998/99 в центре защиты «МЮ» прослеживалось распределение ролей: могучий Яп Стам отвечал за агрессивные, силовые включения, его партнер Ронни Йонсен был рассудительнее и спокойнее. Норвежец был на поле в трех матчах, в которых родился легендарный требл: в последнем туре чемпионата с «Тоттенхэмом», в финале Кубка Англии с «Ньюкаслом» и в финале ЛЧ против «Баварии». Таких игроков в том составе было всего 5.

Задержаться на топ-уровне и подняться выше в нашем рейтинге Йонсену помешали травмы.

3. Хеннинг Берг – «Блэкберн» (1993 – 1997), «Манчестер Юнайтед» (1997 – 2000), «Блэкберн» (2000 – 2003)

Берг первым выиграл АПЛ с двумя клубами – «Блэкберном» и «Манчестер Юнайтед». Это и 275 матчей в лиге закинули защитника так высоко – хотя он бы сам наверняка согласился, что были персонажи поярче.

«Я был частью хорошего поколения норвежских футболистов. В сезоне-1996/97 около 20 играло в Премьер-лиге, в том числе и в больших клубах.

Премьер-лига тогда брала в основном игроков из Скандинавии, а не Южной Америки или остального мира, как сейчас. Мы были дешевле английских футболистов, у нас был порядок с характером», – рассуждал Берг.

В чемпионском «Блэкберне» Хеннинг был правым защитником. В «МЮ» же приходилось чаще играть в центре защиты. За развязкой сезона с треблом Берг из-за травмы наблюдал со стороны, но легендарный момент все же подарил, вынеся мяч с линии в четвертьфинале с «Интером».

«Возможно, Фергюсон предпочитал ставить меня в Европе против техничных игроков, где я выезжал за счет чтения игры. В Англии же я не был самым быстрым или сильным игроком», – самоанализ от трехкратного чемпиона АПЛ.

2. Йон-Арне Риисе – «Ливерпуль» (2001 – 2008), «Фулхэм» (2011 – 2014)

Йон-Арне очень сильно бил по мячу. Даже неприлично сильно: в феврале 2006-го попытка Алана Смита заблокировать штрафной Риисе обернулась переломом лодыжки и расколотой карьерой.

Воплощающий мощь и ярость защитник отыграл за «Ливерпуль» 7 лет, проведя 348 матчей. Он пришел при Жераре Улье, но стал одним из символов эпохи Бенитеса. Риисе быстро выучил скаузерский акцент и стал своим. В аэропорту Джона Леннона его до сих пор узнают без паспорта.

С «красными» норвежец взял Кубок лиги, Кубок Англии и Лигу чемпионов. В стамбульском финале он вырезал голевую на Джеррарда, но обсуждать и пересматривать тот матч Риисе не любит. Все из-за незабитого пенальти в серии. Йорн-Арне признавался, что подумывал пробить паненкой. Вот это был бы номер.

Если бы Премьер-лиге нужен был свой Роберто Карлос, поиски были бы короткими.

1. Оле-Гуннар Сульшер – «Манчестер Юнайтед» (1996 – 2007)

Карьера Сульшера-игрока оставила гораздо меньше пространства для споров, чем карьера тренера. 126 голов, среди которых один незабываемый, сделали Оле культовой фигурой. Он не лидер Премьер-лиги по голам с замены (здесь с 24 мячами лучший Дефо, у Сульшера 17), но никто другой не выстроил вокруг этого миф.

«У меня была возможность наблюдать за игрой [со скамейки] и что-то обдумывать тактически, но важно, что я ментально был готов выйти. Некоторые игроки слишком эгоистичны: «Если я не в старте, то не буду ни о чем париться». Со мной такого никогда не было», – рассуждал Сульшер.

«Завершения Сульшера были прекрасны», – восхвалял таланты Оле-Гуннара Фергюсон.

Фото: Gettyimages.ru/Craig Prentis /Allsport, John Peters, AlexLivesey /Allsport, Ryan Pierse, Clive Brunskill, Michael Regan, Ben Radford /Allsport, David Rogers, Laurence Griffiths